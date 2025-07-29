Юрий Якушев – образец тувинского мошенничества

В любом регионе есть люди, являющиеся его визитной карточкой. Такими они становятся благодаря определённой линии поведения, ставшей известной широкому кругу лиц. В этом плане Юрий Якушев – несомненно, выдающийся человек криминального поведения. У него, конечно, в этом деле конкурентов хватает, но более изощрённого системного неутомимого бескомпромиссного мошенника в республике точно нет. Это просто какой-то уникум.

Он сочетает в себе качества безжалостного жулика, услужливого подельника всех руководителей республиканского и муниципального звена, секретного сотрудника МВД, отчаянного проходимца и официально признанного судом мошенника. Он сумел «кинуть» не только государство, за что получил судимость по статье «мошенничество», но и не один десяток бизнесменов и простых граждан. Если прочитать и пересчитать количество поданных в МВД и прокуратуру заявлений потерпевших от мошеннических действий Якушева, то голова пойдёт кругом.

Но в связи с этим необходимо признать, что почти по всем заявления полицейское начальство отвечает стандартно: это не криминальные, а гражданско-правовые отношения с гражданином Якушевым. Поэтому рекомендуем обратить в суд в порядке ГПК и АПК и требовать от Якушева возврата миллионов там, а не в МВД. При этом в частном порядке полицейские чины поясняют, что якобы имеется какая-то установка «сверху» в споры между бизнесменами не встревать: пусть с мошенниками бизнесмены разбираются сами.

Однако с Якушевым такой путь разрешения спора безрезультативен. Он – мошенник опытный. И заблаговременно переписал всё своё имущество на жену Ольгу Якушеву, а затем официально с ней развёлся, хотя и проживает совместно. В другом случае он подставляет свою подельницу ИП Евгению Мостовщикову, которая объявила себя банкротом.

Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. В конце концов, чаша терпения переполнилась, когда Якушев украл строительные материалы, предназначенные для строительства школы и Православного Храма. Коррумпированные следователи СУ МВД Тувы поначалу также отказывали директору ООО «Сельстрой» С.Сафрину в возбуждении уголовного дела по данному факту. Однако обращение к прокурору Тувы С.Дябкину сенатора от Тувы Л.Нарусовой и епископа Владыки Феофана сыграли решающую роль. В итоге СУ МВД возбудило уголовное дело, расследовало его и предъявило соответствующее обвинение Якушеву Юрию Георгиевичу. Прокуратура данное обвинение утвердила и передала его в суд. Так что 4 августа судья Кызылского городского суда С.Т. Сат начнёт рассмотрение уголовного дела в отношении Якушева.

Нет никаких сомнений, что Якушев может начать волокитить судебный процесс по своему делу, придумывая причины для затягивания, на которые он большой мастак. Наверное, он начнёт «косить» под неизлечимо больного, менять адвокатов или придумывать другие известные причины для отсутствия в судебном заседании. Хочется надеяться, что обвинение и суд будут решительно пресекать подобные попытки затягивания рассмотрения уголовного дела, по которому Якушеву «светит» немалый реальный срок заключения, учитывая, что ранее он уже был осужден по статье 159.4 УК РФ.

Газета «РИСК» ранее уже придавала гласности «подвиги» Якушева в его неутомимой «борьбе за пиастры». Мы и далее обещаем отслеживать ход судебного следствия и информировать читателей газеты о происходящем.

Редакция