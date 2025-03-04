Сергей Конвиз: Похоже, Трамп доломает существующий миропорядок...

На Ближнем Востоке террористы ХАМАС передали всех оставшихся живыми и уже убитых мирных заложников. Казалось бы, пора приступать к решению проблем палестинцев сектора Газа. Новый президент США Трамп объявил о желании создать на месте сектора некую ближневосточную Ривьеру за счёт средств богатых стран арабского Ближнего Востока. Он, как известно, большой специалист по недвижимости. Но для этого необходимо куда-то переселить 1,5 млн. палестинцев. Трамп предложил Иордании и Египту принять их у себя. Обе страны сильно зависят от американской помощи. Однако они неожиданно для США отказались от реализации этого замечательного плана. Более того: начало работ по превращению сектора Газа в мировую зону отдыха застопорилось из-за неожиданного отказа арабских стран финансировать проект. Но от природы доверчивые израильтяне полны веры в доброту и надёжность обещаний Трампа. Правда, военное положение в стране на всякий случай всё же не отменили...

ТРАМП КАК ПРОДАВЕЦ ВОЗДУХА

Не завершив урегулирование израильско-палестинского конфликта, Трамп принялся за разрешение не менее острого российско-украинского противостояния, пытаясь усадить за стол переговоров Зеленского и Путина. Но для начала он решил заставить президента Украины подписать с ним Соглашение, по которому Украина стала бы должна США $500 млрд. за безвозмездную помощь, которую американцы передали украинцам за последние три года. Зеленский с размером помощи США не согласился, но заявил о готовности подписать Соглашение, если в нём будут прописаны гарантии безопасности Украины в будущем. Однако для бизнесмена Трампа главное – деньги. А безопасностью Украины пусть занимается Европа: так решил он.

И, тем не менее, проект такого Соглашения всё же был согласован. Его подписание было запланировано на 28 февраля т.г. в Вашингтоне, куда и прибыл президент Зеленский с командой. Но он, видимо, не учёл, что президент США – большой мастак шокировать людей. И он до такой степени непредсказуем, что это не укладывается ни в какие цивилизованные рамки. Кроме того, он не привык отвечать за свои слова. Так, за неделю до визита президента Украины в Вашингтон на первом заседании кабинета министров США Трамп заявил: «Зеленский приедет 28 февраля в Вашингтон, и мы подпишем соглашение по природным ресурсам». Такое впечатление, что Зеленский едет в США не для того, чтобы договориться о военной помощи США или хотя бы о гарантиях безопасности, а затем, чтобы подписать «соглашение по природным ресурсам». При этом он намеревается «заключить сделку», чтобы задним числом «получить обратно деньги, которые потратили» на поддержание военного потенциала Украины. При этом Трамп смело заявляет, что «это отличная сделка и для Украины», так как «она предполагает автоматическую безопасность: никто не нападет, пока мы там». Скажем прямо: выглядит это сомнительно.

Касаясь реальной безопасности для Украины, он признал: «Я не собираюсь давать Украине гарантии безопасности сверх меры. Мы поручим это Европе». В связи с чем у Зеленского возникает вполне обоснованный вопрос: а зачем Украине такое Соглашение, если она взамен передачи своих ресурсов ничего не получает?

Что же до заявления Трампа, что «Путин... не пытался уладить [СВО], пока меня не избрали президентом», то пока нет никаких признаков того, что теперь, после его избрания в этой части что-то поменялось. Любопытно также заявление Трампа о том, что «Украине следует забыть о НАТО», поскольку «именно из-за НАТО всё и началось». Поскольку США и НАТО – это одно целое европейской реальности.

Фактически Трамп объявил ещё до переговоров с Зеленским, что он хочет получить украинские природные ресурсы, не предлагая в обмен ничего. Так что ждать прорыва в разрешении ситуации в Украине пока не приходится. Ни мира, ни даже перемирия. Так что боевые действия на территориях России и Украины продолжатся. И достаточно долго.

Впрочем, не следует воспринимать слова американского президента буквально. К примеру, он в Твиттере написал, что Зеленский – «диктатор без выбора». А спустя несколько дней, не моргнув глазом, отказался от этого своего заявления и наивно спросил премьер-министра Великобритании К.Стармера: «Я это сказал? Не могу поверить, что я это сказал».

ПУБЛИЧНОЕ УНИЖЕНИЕ ЗЕЛЕНСКОГО

Однако делегацию Украины и самого Зеленского в Овальном кабинете президента США 28 февраля ожидал холодный приём. Всё оказалось гораздо драматичнее, чем можно было предположить. Незадолго до встречи в Овальном кабинете Белого Дома Трамп заявил: «Мы хотим работать с Зеленским, и мы будем работать. Он – лучший президент Украины». Однако это не помешало ему устроить скандальное шоу с участием Зеленского.

Делегация США с ходу начала с претензий к Зеленскому, предъявив ему обвинение по поводу непарадной одежды. Кстати, арабские шейхи в этом кабинете предстают также в своём традиционном одеянии, но это ранее возражений не вызывало. Вице-президент Вэнс, в нарушение протокола влезший в разговор президентов, постоянно обострял ситуацию. А Трамп на любое обращение Зеленского отрезал: «Вы не в том положении, чтобы диктовать».

По мнению экспертов, американская сторона при встрече сознательно создавала атмосферу скандала, чтобы поставить Зеленского в заведомо невыгодное положение. Хотя тот был готов подписать Соглашение. Вэнс и Трамп почему-то настойчиво требовали от Зеленского благодарности за помощь Украине, которую выделяла администрация предыдущего президента. При этом Трамп заявил: «У вас есть чертовски хороший шанс выйти из этого нормально благодаря нам», на что-то намекая. Но благодарностей от Зеленского Трампу оказалось маловато, и он вскипел и прервал встречу. А затем стороны отказались даже от совместной ранее запланированной пресс-конференции. Встреча закончилась ничем.

ЕВРОПЕ ПРИДЁТСЯ САМОЙ ОЗАБОТИТЬСЯ СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Но попробуем проанализировать ситуацию без эмоций. Скажем прямо: хотя президент США и большая шишка, в его обещание обеспечить мир в Украине без оглашения самого мирного плана верится мало. Он, судя по всему, занимается этой проблемой только в связи с тем, что во время предвыборной кампании обещал избирателям «закончить конфликт в Украине за 24 часа». После инаугурации, он переоценил ситуацию, потому и своё обещание переформатировал, определив «закончить [СВО] за 100 дней». А когда стало ясно, что и этот срок не реален, пошли инсайды из его окружения со сроком исполнения обещания уже «за 180 дней».

Впрочем, как выяснилось впоследствии, все эти обещания основываются не на военной мощи США или авторитете его президента, а всего лишь на согласии Трампа с пожеланиями Путина по поводу будущей капитуляции Украины. А в таком случае, зачем Зеленскому Трамп? Таким образом разрешить спор с Путиным Зеленский мог ещё в феврале 2022 года, когда армия России стояла под Киевом.

Но суть проблемы состоит в том, что, похоже, сама Украина ни на какую капитуляцию идти не согласна. Она активно сопротивляется этому при поддержке Европы. Что же до Путина, то он, похоже, на мир с другими условиями не согласится. Поэтому сама т.н. «миролюбивая платформа» Трампа, основанная на таком подходе, нежизнеспособна в принципе. Так что «Нобелевская премия мира», которую так хочет получить Трамп, в ближайшем обозримом будущем американскому президенту не светит.

Другое дело, как дальше будут развиваться события. Тут можно делать разные предположения.

Чтобы правильно оценить ситуацию, следует помнить про психотип Трампа, который, как выразился Путин, «что хочет, то и говорит» независимо от существующей реальности. К тому же он быстро «загорается» какой-нибудь идеей, но если сразу у него не получается, он быстро «остывает» к этой задумке. И больше этим не занимается. Так, к примеру, случилось с проблемой урегулирования конфликта между Южной Кореей и КНДР, чем он «загорелся» на заре своего предыдущего президентства. Встретился с Кимом, получил отказ – и тишина. Больше его эта тема не интересует. Что-то подобное происходит и на Ближнем Востоке с сектором Газа, который Трамп обещал превратить в рай, но быстро успокоился, узнав, что арабские шейхи платить за его «хотелки» не намерены.

Трамп предложил Зеленскому подписать документ о передаче США месторождений на сумму в $500 млрд. Сделка это условная, поскольку никто не знает, что там зарыто в недрах Украины, сколько будет стоить разработка месторождений и каков будет экономический эффект. Однако уже сейчас известно, что скандал вокруг этого обрушил фондовый рынок США, который за один только час потерял до $500 млрд. К тому же для разработки месторождений необходима электроэнергия в огромных объёмах, которой сейчас в Украине нет.

В общем, перспективы урегулирования конфликта в Европе с помощью Трампа кажутся всё более иллюзорными. Вполне возможно, что результат у Трампа и тут будет таким же, как на Ближнем Востоке. К тому же Трамп заявил о возможном выводе американских военных из Европы. Так что европейцам предстоит решать вопросы своей безопасности самостоятельно. В связи с этим муссируется тема создания общеевропейского оборонного союза без американского контингента. В этой конфигурации, очевидно, что в предполагаемом европейском оборонном союзе главной эффективной составляющей может стать миллионная армия Украины, вооружённая современным оружием.

Но тогда и в НАТО никакой нужды не будет. Потому требование Путина не принимать Украину в НАТО теряет всякий смысл. При этом у европейских стран появляется шанс избавиться от саботажа со стороны лидеров таких стран, как Венгрия и Словакия при принятии совместных решений. А заодно они освободятся от необходимости выделять им миллиардные дотации на выравнивание уровня жизни.

У Европы сейчас главной проблемой является отсутствие в нужном объёме производства современных видов оружия. Зато финансовые возможности европейцев огромны. Украина предлагает им свою армию как костяк европейских сил сдерживания и своеобразный кордон между Россией и Европой, финансируемый за счёт Европы. Раньше такое предложение не могло устроить лидеров Европы. А теперь, после прихода Трампа, у них, похоже, нет другого выхода. Тогда США роль мирового лидера может очень быстро утратить. И это будет уже другая военно-политическая реальность в мире. Собственно, об этом президент Путин говорит, начиная с 2008 года. Но кому это будет выгодно – большой вопрос.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.