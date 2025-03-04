    Коротко

Тува оказалась самым закредитованным регионом в России: в среднем каждый житель республики должен банкам более миллиона рублей

Экспертами РИА Новости произведен расчет уровня закредитованности населения в регионах, который оценивался как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и зарплаты за 12 месяцев. Объем кредитов взят из статистики ЦБ, а зарплаты и численность экономически активного населения – Росстата.

Наибольшая закредитованность в стране по итогам 2024 года оказалась у жителей Тувы. Индикатор долговой нагрузки региона составляет 151,6%. Объем задолженности в среднем на жителя в республике составляет 1,039 млн. рублей.

Также в первой десятке оказались еще два региона Сибири – Республика Алтай с уровнем в 74% и Новосибирская область с 73,4%. Так, в среднем житель Алтая должен 466,9 тыс. рублей, а новосибирец – 564,1 рублей.

Следом идут жители Бурятии с закредитованностью в 70,5% и среднем долгом на человека в 527,5 тыс. рублей. Лучше всего в Сибири с долгами обстоят дела в Красноярском крае – 52,1% и 498,3 тыс. рублей в среднем на жителя.

В России объем задолженности по кредитам населения перед банками составил на 1 января 2025 года 34,9 трлн. рублей, а за последние 12 месяцев он вырос на 5,5%, или на 1,8 трлн. рублей.

В Туве одна из самых низких собираемостей платежей за вывоз мусора – 65,8%

Девять регионов столкнулись в 2024 году с проблемой низкой собираемости платежей за услуги по обращению с отходами с показателем менее 75%. Хуже всего собираемость в Дагестане и Туве, сообщила пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

В Дагестане уровень оплаты услуг за вывоз твердых коммунальных отходов составил всего 47,2%, что стало самым низким показателем в стране. В Туве, где собираемость достигла 65,8%, основной сложностью остается деятельность регионального оператора ГУП «Транспортный сервис и проект». Перечисленные регоператоры не смогли обеспечить эффективное взаимодействие с населением и бизнесом, – заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В ГУП ТСП не хватает спецтехники – на всю республику имеется всего 12 мусоровозов, ранее сообщало Правительство Тувы. Дополнительные закупки 35 машин ожидаются только в 2025 – 2027 годах. Продолжает формироваться абонентская служба, без которой не получается доводить до клиентов счета за услуги, принимать плату, вести претензионную работу с должниками.

Россиян начнут штрафовать за сорняки на дачных огородах

Новый закон, обязывающий владельцев земельных участков очищать территорию от мусора, сорной растительности и деревьев, вступает в силу 1 марта текущего года. Согласно документу, в случае неиспользования земли по назначению собственникам будет грозить штраф до 50 тысяч рублей. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по региональной политике Андрей Шевченко. «Напомню, что в соответствии с частями 3 и 4 статьи 8.8 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в виде наложения административного штрафа, в частности, на граждан в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей», – приводит слова сенатора «РИА Новости».

Андрей Шевченко также отметил, что неосвоение участка в течение установленного срока может привести к его изъятию, но перед тем как принять соответствующее решение, государственные органы проведут стандартную административную процедуру, включающую меры ответственности и предоставление владельцу времени на устранение выявленных нарушений.

Профсоюз олигархов предложил отправить женщин на угольные шахты

Предприятия угледобычи рассчитывают закрыть дефицит кадров за счет женщин, которым в феврале разрешили водить экскаваторы и дробить уголь. Нехватку рабочих рук в отрасли, которая составляет 15-20%, можно будет устранить уже к концу года, заявил «РИА Новости» представитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По его словам, сейчас заполнить все вакансии не удается даже при том, что зарплата в угольных компаниях на 30-60% превышает среднюю по региону. Он объяснил это массовым уходом шахтеров на СВО с Украиной и сложностями с привлечением на работу трудовых мигрантов из-за «низкого уровня их квалификации» и недовольства местных жителей.

«В этих условиях допуск женщин к работам на предприятиях угольной промышленности позволяет решить проблему дефицита рабочих рук без каких-либо негативных социальных последствий и по факту является единственным эффективным ресурсом закрытия дефицита рабочих рук в моногородах», – констатировали в РСПП. Представитель организации добавил, что привлечение женщин в отрасль – это «важный шаг вперед на пути повышения устойчивости российской экономики к внешним вызовам».

Минздрав заявил о нехватке в России 23 тысяч врачей

В системе здравоохранения России сохраняется дефицит врачей и медработников, несмотря на поручения президента Владимира Путина о «распределении нагрузки» в первичном звене. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, на сегодняшний день в стране не хватает 23,2 тыс. врачей и 63,6 тыс. работников среднего медицинского персонала.

«По дефициту медицинских кадров мы озвучивали цифру в Государственной думе – 29 407 человек, сегодня мы оцениваем эту цифру где-то в 23 297 врачей, и по среднему медицинскому персоналу дефицит составляет 63 643», – заявил чиновник в ходе встречи с фракцией КПРФ в Думе.

Россиянам удвоят нормы сверхурочной работы, чтобы покрыть дефицит кадров

Идея о двукратном увеличении для граждан РФ допустимого времени сверхурочной работы одобрена правительством, сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Он добавил, что вопрос требует согласования с ГПУ (государственно-правовым управлением) администрации президента России. Нововведение призвано смягчить усиливающийся дефицит кадров в экономике.

Изменение коснется статьи 99 Трудового кодекса (ТК) РФ, которая устанавливает, что продолжительность сверхурочной работы для каждого сотрудника не может быть выше четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Шохин отметил, что представители бизнеса хотят увеличения продолжительности «сверхурочки» до 240 часов в год – это, по его словам, «скромный вариант».