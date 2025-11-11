    Перекрёсток мнений

Аноним, 05-11-2025 #2[ru]

Когда не можешь обеспечить людям нормальную медицину, пенсию, инфраструктуру и вообще будущее, приходится всё это заменять бредом про километры захваченных территорий и войну со всем ополчившимся на нас миром...

Аноним, 04-11-2025 #3[ru]

«Каждому третьему россиянину не нравится каждый второй». ВЦИОМ опубликовал результаты опроса ко Дню народного единства.

tlg_comm, 02-11-2025 #1[ru]

Справедливость всегда восторжествует

Горожане, 02-11-2025 #2[ru]

Браво, Сергей Семенович! Наконец-то вы написали всю правду о трагической судьбе и смерти министра строительства Владимира Сата, которого подло подставил мерзавец Хаванык со своим абаканским подельником... Из-за их подлого коварства погиб невиновный человек. У нас в Туве орудует целая организованная мафия во главе которой стоит Хаванык. Последний арестованный чудак – его правая рука, который похищал для Хоралыга сотни гектар земель, получал и передавал взятки. А последний справедливо осужденный на 11 лет министр является его племянником.

Аноним, 02-11-2025 #3[ru]

Ховалыг: «В ходе рабочей командировки встретился с заместителем руководителя Администрации Президента России Максимом Станиславовичем Орешкиным, который курирует вопросы экономики и транспорта. Главной темой нашей встречи был вопрос о возможности продления на 2026 год действующих особых условий предоставления льготных ипотечных кредитов по ставке 2% годовых на территории Республики Тыва в рамках федеральной программы «Семейная ипотека».

Каким образом Орешкин отвечает за ипотеку? Он банкир что ли? Или министр финансов? Похоже, Ховалыг готов просить у каждого встречного, лишь бы нашелся хоть кто-то, кто готов послушать его нытье...

Аноним, 02-11-2025 #4[ru]

Ховалыг: «Доложил Максиму Станиславовичу о ситуации в республике в целом. Отметил, что в Туве сохраняется высокий уровень рождаемости, превышающий общероссийский уровень в два раза. Также отмечается низкая обеспеченность жильем – 16,4 кв. м на человека при среднем по России 29,4 кв. м. и невысокий средний уровень доходов населения...»

Непонятно, в чем заслуга Ховалыга в высокой рождаемости (трахается что ли сутки на пролет?), но вот «низкая обеспеченность жильем» и «невысокий средний уровень доходов населения» – это точно целиком достижение Ховалыга, который только и ездит по республике открывает модульные спортзалы и раскрашивает столетние развалюхи в яркие краски под видом ремонта...

Можжевельник, 03-11-2025 #5[ru]

БЕЗДНА КАТАСТРОФЫ! С 2023 года в Республике идет катастрофическое снижение поголовья скота. КРС на 12% или 21 000 голов!!! МРС на 40% или 474 323 голов!!! Поголовье овец и коз снизилось до минимальных значений с 1990х годов. Сая малывыс-даа чок ийин, тывалар! Пи**ец!

Аноним, 03-11-2025 #6[ru]

Сколько веревочке не виться – конец все равно будет. 1-1.5 арбуза переданы в Москву за первый СРОк. Еще столько же требуется от персонажа за второй срок. – Так давайте выпьем за третий и последующий сроки героя статьи! Желательно – пожизненно!

Аноним, 03-11-2025 #7[ru]

Ховалыг хвастается: «Сегодня в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в торжественной обстановке наградили 15-летнего Тимофея Титова из Тувы в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои»... Он ехал в городском маршрутном автобусе, когда в салон вошел мужчина в нетрезвом состоянии и начал вести себя агрессивно. А среди пассажиров были дети и женщины. Когда мужчина достал нож, Тимофей не раздумывая встал со своего места, закрыл собой других пассажиров и сумел обезоружить дебошира...»

Как видите, Ховалыг прямо признается, что в Туве сегодня – разгул преступности. И тебя могут зарезать буквально в маршрутке. Что, кстати говоря, и сделал один нелюдь в 2023 году прямо под окнами кабинета Ховалыга, зарезав помощницу сенатора Дины Оюн. Это повод для гордости у Ховалыга, что детям приходится рисковать своей жизнью ради спасения окружающих?

Аноним, 04-11-2025 #9[ru]

Ховалыг: «С большой радостью передаю вам приветственные слова от Секретаря Совета безопасности России Сергея Кужугетовича Шойгу. Он гордится тем, что молодая войсковая часть, созданная по его инициативе, благодаря мужеству бойцов и умелым действиям командиров, занимает достойное место в Вооруженных силах страны, а успехи ее отмечаются Президентом России. Сергей Кужугетович желает вам и впредь высоко нести знамя гвардейской бригады и вернуться домой с победой!»

Я что-то пропустил? Когда Ховалыг успел стать пресс-секретарем Шойгу? Ему что, совсем больше нечем заняться, кроме как бегать подрабатывать засланцем других людей? Шойгу, вроде как, сам умеет говорить и писать.

Аноним, 04-11-2025 #10[ru]

Ховалыг: «В канун Дня народного единства хочу ещё раз отметить мощь нашей многонациональной России. Сражаясь плечом к плечу, ребята с разных уголков страны становятся настоящими боевыми братьями! Вместе мы сила! Победа будет за нами!» «О патриотизме заговорил – видимо, проворовался...» (с)

Аноним, 04-11-2025 #12[ru]

А что за тёмная история с приватизацией торгового центра тысяча мелочей с участием Хаваныка?

Аноним, 05-11-2025 #13[ru]

Ховалыг уходит на повышение в Москву. Хорошо отработал техзадание Владиленыча...

Аноним, 05-11-2025 #14[ru]

Ховалыг продолжает отмечать «праздник каждый день»! Только похмелился, а уже опять нет повода не выпить: «Сегодня в России в первый раз официально отмечаем День работника суда... Благодарю за ваш вклад в благополучие Республики Тыва и за доверие, которое вы вселяете в наших граждан». Правда, неясно, какой «вклад в благополучие» имеет в виду Ховалыг... Неужели судьи помогли ему улучшить его «благополучие»?

tlg_comm, 05-11-2025 #16[ru]

У Тувы был свой «Нац Банк», свой золотой запас, но всё исчезло с падением Советской эпохи. Куда? У нас и сейчас работают артели по добычи золота. Куда идут отчисления за добычу? Дерипаска тоже имеет артели по добыче полезных ископаемых в Туве, осветите, пожалуйста, это на странице газеты «Риск». Какие изменения, в какую сторону, ожидает Туву? Это куда интереснее, чем воровство чиновников, есть хорошая поговорка: «Рыба гниёт с головы», и пока мы не удалим её, изменений не будет. Тем более вы сами писали на странице своей газеты, что судебная система коррумпирована

tlg_comm, 06-11-2025 #18[ru]

Самое интересное в этом то, что в правоохранительных органах знали обо всём, но действий не принимали. Каждый из них хотел остаться на своем насиженном месте, а иногда за свое бездействие и получали повышение по служебной лестнице, включая и более серьезный орган, который собирал информацию. Но до поры придерживал её, зная о покровителях как Кара-оола, Ховалыга и прочих сошках. Вот сейчас вы, Сергей Семёнович, нам выдаёте на странице газеты «Риск», а где фамилии тех, кто способствовал этому? Они – соучастники этому. Сидящие там, «на верху», решают все за нас, все выборы – это мишура. Проходят даже в кандидаты лишь «нужные» люди. А те, кто бы изменил нашу жизнь к лучшему, остаются за бортом. Но это – мина замедленного действия. Пока эти действия отложены до окончания СВО, до победы! Но вот новая причина – угроза ядерной войны – всё для сдерживания народного негодования. И мы это хорошо понимаем!

tlg_comm, 06-11-2025 #19[ru]

Вот вы пишите о роли жён как Кара-оола, так и Ховалыга в политической и кадровой, социальной, экономической деятельности Тувы. Так это исторически заложено – раньше в Туве был матриархат. Отсюда и женщина в тувинской семье – они более инициативны.

Аноним, 06-11-2025 #21[ru]

Ховалыг: «Провели совещание о ходе реализации региональной программы «Герои Тувы». Есть кандидаты, которых рекомендуют для назначения на ответственные руководящие должности... У каждого участника есть свой наставник из числа ведущих управленцев региона, который поддерживает, помогает в личностном и профессиональном развитии, передает свой опыт...» Интересно, чему жулики и воры могут научить?..

Аноним, 05-11-2025 #3[ru]

«Объявлен тендер на строительство новой котельной в городе Шагонар. По данным ЕИС «Закупки», подрядчик должен возвести объект мощностью 50 Гкал/ч на улице Магистральная и завершить все работы до 30 августа 2027 года. Стоимость контракта составляет 1,062 млрд. рублей». Как сообщалось, там же уже фундаменты заложили, миллионы бюджетных денег потратили еще при Кара-ооле... Какой опять тендер? Что за бардак?

Аноним, 05-11-2025 #5[ru]

«Временно исполняющим обязанности мэра Кызыла назначен Вячеслав Судер-оол. Ранее он занимал пост начальника департамента архитектуры, земельных и имущественных отношений в мэрии». Все вопросы в Кызыле крутятся вокруг денег за столичную землю – единственный ценный ресурс в Туве. Так что спец по земельным вопросам – лучший выбор!

Аноним, 08-11-2025 #7[ru]

5 августа 2021 года: Шойгу предложил построить в Сибири города-миллионники и перенести столицу. 7 ноября 2025 года: Шойгу предложил построить новый город-спутник в Сибири. Через несколько лет: зек Шайтан строит бараки в Сибири. Бойтесь своих желаний!

Аноним, 04-11-2025 #4[ru]

• Матвиенко обнаруживает, что в России не делают гвоздей. • Мишустин обнаруживает, что в России даже рули у авто – китайские. • Миронов обнаруживает, что пенсионерам в России не хватает денег на самые простые лекарства. • Силуанов обнаруживает, что рост цен в России можно не замечать, только если ничего не покупать. • Володин обнаруживает, что врачей в России – дефицит. • Наконец, апофеозом выходит Путин и обнаруживает, что в России людям рыба не по карману...

Аноним, 04-11-2025 #8[ru]

... Путину дают время, но не возможности. Все необходимое для обороны Украина исправно продолжит получать, пусть и за европейские деньги. Так что ни о какой «форе» для Путина речь не идет. Он заплатит адскую цену в человеко-километрах за каждый миллиметр своих желаний. Но и Зеленскому «форы» не будет. Пока ситуация под Покровском не разрешится сама собою, Трамп никаких резких телодвижений с ракетами или еще чем-то, что может пересечь очередные «красные линии» Москвы, принимать не будет. Он будет ждать истощения амбиций сторон и новых возможностей для себя...

Аноним, 06-11-2025 #11[ru]

1. Министр обороны Белоусов заявил Путину, что необходимо немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям на архипелаге Новая Земля. 2. Путин поручил силовикам подготовить предложения о целесообразности ядерных испытаний. Если хотите, то формула ещё проще: ядерное оружие – единственная сфера, где Россия предположительно не уступает Западу, а Украину по понятным причинам отсутствия у той атомной бомбы – даже превосходит. По всем остальным направлениям – от экономики до конвенциальной войны – Россия в проигрыше.

Аноним, 06-11-2025 #12[ru]

Шойгу: «Нам не совсем понятны намерения США относительно дальнейших шагов испытаний ядерного оружия» А вообще, вы только посмотрите на эти лица. Что вы там увидите кроме беспросветной тупости, произвола и безропотного подчинения. Город Глупов...

Аноним, 03-11-2025 #1[ru]

Вопрос читателя Ховалыгу: Почему ты так ненавидишь жителей Республики?! Что они тебе плохого сделали??? Уходи сам!