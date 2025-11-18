    Перекрёсток мнений

Аноним, 14-11-2025 #1[ru]

А правда ли, что суверенитет необходим России только для того, чтобы безнаказанно мучить собственное население, грабить и унижать миллионы людей, а свой народец, помимо столиц, держать в грязи, нищете и в гное?..

Аноним, 12-11-2025 #1[ru]

Депутат Кара-оол анонсировал введение нового «Бестранспортного налога»: https://t.me/pezduzalive/6721

Аноним, 12-11-2025 #4[ru]

Кстати, в России существует федеральный проект по развитию робототехники. До 2030 года из бюджета на него выделили около 350 миллиардов рублей. Видимо, маловато.

Аноним, 13-11-2025 #6[ru]

Не избежал просмотра вирусного видео с презентации русского робота-гуманоида. Зацепило меня совсем другое. Не то, о чем все пишут и говорят: ну, упал и упал, – дело житейское. Когда в России быстро роботов запрягали? А вот то, что помощники, которые выскочили на сцену, чтобы натянуть импровизированный занавес, запутались в простыне и никак не могли прикрыть бездыханное «робототело», впечатляет. Раньше в России хотя бы «потемкинские деревни» умели строить.

Аноним, 14-11-2025 #8[ru]

Тотальный кретинизм Думы стал настолько заметен, что из Кремля пришла команда: прекратить кривлянья, покончить с трешем и обсудить «насущные проблемы, первоочередные для национальной безопасности». Депутаты «взяли под козырек». С первой же пытки все получилось наилучшим образом. Парламентарии взялись за важнейший вопрос современности. Он сформулирован буквально так: «Может ли Чебурашка, будучи евреем, представлять и символизировать русский мир?» Дело в том, что специальные службы ГД сумели вычислить происхождение Чебурашки и даже установить его группу крови... Прения сторон завершились утверждением: «если Вл.Р. Соловьев сумел стать символом Святой Руси, то тем более им может быть и Чебурашка!»

Аноним, 15-11-2025 #9[ru]

В Дагестане толпа разгромила магазин детских игрушек в поисках Чебурашки!

Аноним, 15-11-2025 #10[ru]

Генконсульство Израиля в Петербурге прокомментировало теорию о еврейском происхождении Чебурашки. Там отметили, что Чебурашка сделал «алию» вместе с волной советской эмиграции, а его образ вызывает симпатию у израильтян. Однако официально причислить персонажа к еврейской нации можно только при наличии обрезания и отсутствии свинины в рационе.

tlg_comm, 12-11-2025 #1[ru]

«Изменит ли ситуацию в Туве, если Ховылага сменит бывший полицейский? Нет!! Система-то остаётся прежней» – от этого бывшего полицейского нет никакой пользы. Не его сферы работы. А бывшие чиновники и с ним любым путём захотят продолжить коррупцию и воровство.

Аноним, 12-11-2025 #4[ru]

№3, Было бы интересно послушать Кара-оола и Ховалыга, когда их потащат в СИЗО – будут верещать и молить о пощаде? Или как этот депутат и тот чиновник из Башкирии, который при своем задержании радостно рассмеялся и сказал, что давно ждал их и уже устал воровать?..

Аноним, 12-11-2025 #5[ru]

Шолбан Кара-оол восторгается новой идеей: «Андрей Бровкин – участник второго потока федеральной программы «Время героев», инициированной Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным... Андрей предлагает сформулировать и закрепить такое понятие, как патриотический туризм и сделать его отдельным направлением».

Хочешь получить бюджетное финансирование? Поставь слово «патриотический» к названию своего проекта (патриотический магазин, патриотический ресторан, патриотический шиномонтаж, патриотический унитаз и т.д.) – и дело в шляпе! Бабло потечет рекой. Молодец Андрей! Правильно ухватил суть работы жуликов и воров! Видимо, ему хороший наставник попался. Далеко пойдет!

Аноним, 13-11-2025 #7[ru]

Шолбан Кара-оол: «Когда ты в общем порыве с единомышленниками, то все проблемы преодолимы!.. Избрали руководящий состав Президиума Международной Федерации Армейского Рукопашного Боя...» Мда... Раньше мафиозные структуры вели себя скромнее – когда устраивали сходки/стрелки, не трубили об этом на весь мир. Вероятно, всякой бандитской швали вскружила голову эйфория открывающихся перспектив в эпоху вседозволенности и безнаказанности. Лавры наркобарона Мадуро не дают спокойно спать Карлуше.

Аноним, 13-11-2025 #8[ru]

Будни Кызыла при Ховалыге: в телеграм-каналах появилось видео, как на одной из улиц Кызыла мужчина нападает на девочку и совершает с ней противоправные действия. Нападение произошло среди бела дня. Никто из мимо проезжающих машин так и не остановился, чтобы помочь девочке.

Можжевельник, 13-11-2025 #9[ru]

Ховалыг подвергся в Хакасии наглому унижению. На совещании по реализации проектов в сфере глубокой переработки сырья в Сибирском федеральном округе, прошедшем в Саяногорске, Ховалыга посадили в одном ряду среди обычных чиновников и менеджеров в зале. Хотя по протоколу он должен был сидеть на трибуне рядом с Секретарем Совета безопасности Шойгу и губернаторами Красноярского края и Хакасии. Возмутительно!

Аноним, 13-11-2025 #11[ru]

Шолбан Кара-оол страшно возмущен тем, что в России 6 000 000 наркозависимых: «Страшная проблема! Мы звоним во все колокола, чтобы оградить молодое поколение от этой заразы и чумы! Тот самый случай, где не нужно останавливаться в совершенствовании борьбы с преступностью и ужесточении наказаний!» Как те пчелы, которые активно выступают против меда...

Аноним, 15-11-2025 #12[ru]

Шолбан Кара-оол радостно докладывает: «Прибыв сегодня в Екатеринбург, после мероприятий в Уральском федеральном университете поспешил в Военный госпиталь на встречу с ранеными бойцами... 186 бойцов прошли через протезирование, госпиталь поставил их на ноги, восстановил руки. Никто без нормальной функции протеза не ушел...» И это в одном из нескольких десятков госпиталей – 186 калек на текущий момент (а сколько их прошло за эти 4 года?)... Неправда ли, отличный результат, Карла? Никакой другой народ РФ таким достижением похвастаться не может!

Аноним, 15-11-2025 #13[ru]

По иску прокурора города Кызыла судом возвращены в муниципальную собственность земельный участок и комплекс зданий центрального рынка. 11 ноября 2025 года Верховный Суд Республики Тыва согласился с позицией прокурора города Кызыла о необходимости возврата в муниципальную собственность высоколиквидного земельного участка, площадью более 10000 кв.м., расположенного по улице Красноармейская, 135. А теперь вопрос: интересно, какие последствия ожидают организаторов хищения госсобственности – тогдашнего мэра Ховалыга и губернатора Кара-оола? И вернут ли они в бюджет украденные миллионы?

Аноним, 15-11-2025 #14[ru]

«Я верю в одно – все равно, рано или поздно, мы поедем домой» – вице-спикер Госдумы Шолбан Валерьевич Кара-оол на встрече со студентами Уральского государственного юридического университета... Он призвал ребят, где бы они не находились, не ругать и не отзываться плохо о родной республике, особенно в сети Интернет. Важно любить Туву и думать о том, каким образом ее развивать. Что тут думать? Посадить на пожизненно Кара-оола и всех его родственников, включая Ховалыга. И через 5 лет Тува расцветет!

Аноним, 12-11-2025 #3[ru]

В Ульяновской области ввели почти полное отключение мобильного интернета до конца СВО. В правительстве Ульяновской области заявили, что мобильный интернет отключают по решению федеральных властей. И ограничения будут действовать до конца СВО. Это необходимо для защиты стратегических объектов и жилых кварталов. При этом зоны ограничений расширили, а точные адреса не указываются.

В этот же день. «Самая большая опасность – наличие у россиян собственного мнения», – считает иерей РПЦ Александр Сергеев: «Самая большая проблема – это непослушание церкви. Когда человек, имея интернет, может самостоятельно что-то изучать, а не прислушиваться к голосу церкви именно. Не послушание церковному уставу, а варение в своем соку своих мнений. Вот это, наверное, сейчас самое опасное»...

Аноним, 14-11-2025 #6[ru]

«Путин согласился переписать правила поступления на госслужбу, чтобы больше военных смогли стать чиновниками...» В связи с необходимостью массово устраивать на госслужбу вернувшихся с фронта вояк требования к служащим будут снижаться. А ведь качество госуправления в стране, и так, мягко говоря, и без того было не самым лучшим...

Аноним, 15-11-2025 #8[ru]

Новости одного дня: • Песков: система блокировки сим-карт для защиты от атак БПЛА действует безупречно. • В Новороссийске приостановили экспорт нефти после атаки БПЛА.

Единственное, в чем безупречно действует «система блокировки сим-карт», так это в отуплении собственного населения и скатывании страны в дремучее средневековье...

Аноним, 13-11-2025 #4[ru]

ВЦИОМ: «россияне считают национальными чертами самопожертвование и бескорыстие!» Наверное, пытаются объяснить несознательному населению, что бесплатно умирать за Путина – это их главная традиционная ценность и обязанность... Ну, в общем-то, так оно и есть, если до сих пор с удовольствием поддерживают эту власть.

Аноним, 13-11-2025 #5[ru]

Президент США Дональд Трамп направил президенту Израиля Ицхаку Герцогу письмо с просьбой помиловать премьер-министра Нетаньяху, который проходит подозреваемым по нескольким уголовным коррупционным делам. Поразительно, насколько явно лидер другой страны, пусть и такого важного союзника, считает возможным вмешиваться во внутренние дела Израиля. Еще более поразительно, что делает он это, конечно, по просьбе самого Нетаньяху (что ранее сам и признавал). Ради того, чтобы избежать тюрьмы, Нетаньяху готов пожертвовать суверенитетом своей страны. К сожалению, это уже мало кого удивляет и возмущает.

Аноним, 14-11-2025 #7[ru]

Соловьев в эфире на государственном канале России: «Плотина Киевская должна быть разрушена, Киев – затоплен. Харьков должен быть уничтожен. Днепр, Николаев, Одесса, Сумы – стерты с лица земли»... И чем они лучше нацистов?

Аноним, 14-11-2025 #8[ru]

Давление идет на обе стороны. На Путина давят нефтяными и вторичными санкциями, пугают перспективой сговора с Китаем. На Зеленского давят отказом предоставлять что-либо из того, что могло бы реально помочь переломить ход войны, и коррупционными скандалами, пугают перспективой непредсказуемых выборов. Коридор возможностей, и без того узкий, стал совсем тесным для двоих. Ощущение развязки усиливается, несмотря на все разговоры о том, что конфликт никто не собирается прекращать...

Аноним, 15-11-2025 #10[ru]

Кириенко назвал общей мечтой россиян скорейшую победу в «СВО»: «Чтобы победа была одна и большая – и на всех». Один большой и на всех у вас теперь может быть только позор, деградация и гниль, в которых вы сами рано или поздно захлебнётесь.

Аноним, 12-11-2025 #1[ru]

Импортозамещение процессоров Baikal прошло успешно. Его прекратили. Причина прекращения – нехватка кристаллов для производства чипов, пояснил гендиректор выпускающей их компании «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов. Но, несмотря на это, трехлетний эксперимент по сборке процессоров в Калининградской области он назвал «позитивным». «Позитивный» эксперимент позволял собирать целых несколько десятков штук процессоров в месяц, причём работающими на выходе получались только 74-85% (ведущие мировые производители выпускают чипы миллионами в месяц, у них доля брака не превышает 2%).