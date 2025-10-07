«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 36, 7 октября / «Ещё 400 сравнительно честных способов отъёма денег у населения»
№36, 7 октября 2025 года.
«Ещё 400 сравнительно честных способов отъёма денег у населения»

«Ещё 400 сравнительно честных способов отъёма денег у населения»

Правительство заложило в бюджет повышение тарифов ЖКХ почти на 30% за три года

Аппетиты властей в отношении денег, которые можно взять с россиян за коммунальные услуги, продолжают расти. В обновленном прогнозе правительства, который лег в основу бюджета на следующие три года, рост тарифов для граждан на электроэнергию и другие коммунальные услуги оказался больше, чем предполагалось после сильного пересмотра в апреле.

Совокупный платеж за услуги ЖКЖ увеличится на 9,9% в следующем году, на 8,7% в 2027 и на 7,1% в 2028 гг. За три года платеж вырастет 27,9% при том, что прогноз инфляции предполагает ее возвращение к целевым 4% уже в следующем году.

Рост тарифов значительно превосходит не только изначальные планы (год назад предполагалось, что в 2026 г. совокупный платеж вырастет на 5,4% и на 4,8% в 2027-м), но и апрельские проектировки (9,8% в 2026 г., 7,9% – в 2027-м и 5,9% в 2028-м).

Россиянам резко поднимут цены на водку и табак, чтобы наполнить бюджет

На фоне трудностей с пополнением бюджета с января правительство резко поднимет не только налоги, но и акцизы на алкоголь и табак. Это следует из проекта изменений в Налоговый кодекс, внесенных правительством на рассмотрение Госдумы.

На 11,4% вырастут акцизы на алкоголь – крепче 18 градусов и слабее 18 градусов. Для первой категории он составит 824 рубля за литр чистого спирта, содержащегося в продукции, а для второй – с 148 рублей до 165 рублей. Коррекция акциза оказалась больше запланированной, пишет «Интерфакс». Еще сильнее акциз вырастет на другие категории алкогольных напитков. На треть вырастет акциз для тихого вина до 148 руб. (31%) и игристого – 160 руб. (28%). В категории пива крепостью до 8,6% планируется повышение с 30 до 33 руб. за литр. Аналогичные ставки заложены для сидра, пуаре и медовухи.

Правительство запланировало оштрафовать россиян и бизнес почти на триллион рублей

Правительство России снова резко повысило план по сбору штрафов с населения и бизнеса, чтобы наскрести деньги в бюджет, в который на ближайшие три года заложено почти 40 трлн. рублей военных расходов и более 10 трлн. рублей дефицита.

В 2026-28 гг. федеральная казна рассчитывает получить рекордные 936 млрд. рублей в виде штрафов, санкций и возмещений ущерба, следует из пояснительной записки к проекту закона о бюджете, опубликованной в базе Госдумы.

Власти обложат НДС операции по банковским картам

Правительство решило ввести налог на добавленную стоимость (НДС) для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт. Также им будут облагаться услуги компаний, которые обеспечивают информационное и технологическое взаимодействие между участниками расчетов – эквайринг и процессинг. Это следует из подготовленного Минфином проекта поправок в Налоговый кодекс, который был внесен на рассмотрение Госдуму. Согласно действующему порядку, подобные операции и услуги освобождены от НДС. Поправки предусматривают сохранение безналогового режима только для услуг по открытию и ведению банковских счетов организаций и граждан.

Правительство обложит 20-процентным налогом онлайн-покупки россиян за рубежом

Минфин предложил обложить налогом на добавленную стоимость (НДС) товары, которые россияне покупают через онлайн-площадки за рубежом. Соответствующий законопроект ведомство опубликовало для общественного обсуждения 2 октября, обратила внимание «Парламентская газета». Согласно документу, в 2027 году НДС для таких товаров составит 5%, в 2028-м – 10%, в 2029-м – 15%, а с 2030-го – 20%. Уплачивать налог должны будут иностранные продавцы и российские маркетплейсы, реализующие зарубежную продукцию. Нововведение затронет все товары, стоимость которых не превышает порог беспошлинного ввоза в 200 евро.

Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине