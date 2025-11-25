Бюджет Тувы на 2026 год как зеркало отношения власти к обществу

или Куда ведёт республику Глава Ховалыг?

Чтобы понять, какие у власти имеются приоритеты, и как она относится к народу и самой себе, достаточно профессионально изучить бюджет региона за год текущий и его проект на планируемый период. Мы обратились к известным экономистам, чтобы они высказали свою точку зрения на этот вопрос. Проведённый анализ нас не обрадовал. Совершенно очевидно, что чиновники Тувы, чьё благосостояние складывается в основном за счёт взяток и откатов, не отказывают себе и в официальных источниках существования.

КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ ОТРАЗИТСЯ И НА ТУВЕ

Представленный Правительством Республики Тыва на рассмотрение Верховного Хурала РТ республиканский бюджет на 2026 год показывает, что наступают тяжелейшие времена для тувинской региональной власти, которая привыкла жить за счёт безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Это связано с тем, что в текущем году усложнилось исполнение бюджета России в связи с продолжением СВО и введёнными санкциями Евросоюза и США. Согласно расчётам Минфина РФ в текущем финансовом году дефицит федерального бюджета может составить около 5,7 трлн. рублей. Сложное положение сохранится и на следующие годы.

В такой ситуации на региональные власти ложится ответственность за состояние экономики и функционирование социальной сферы, обеспечение населения продовольствием, топливом, электро-теплоэнергией и другими товарами повседневного спроса. Известно, что все необходимые ресурсы Тува получает из других регионов, поскольку мы ничего сами не производим. В случае возникновения перебоев в поставках продукции и продовольствия из соседних регионов, республика окажется в сложнейшем положении. Правительство РТ и местные администрации ничего не сделали для обеспечения населения республики хотя бы основными продуктами питания.

Возможность была, тувинская региональная власть могла организовать производство необходимых товаров и иметь устойчивую налогооблагаемую базу, если бы сумела эффективно распорядиться теми финансовыми ресурсами, которые были выделены на развитие региона согласно Индивидуальной программе социально-экономического развития республики (ИПСЭР) на 2020-2024 годы. Однако, выделенные по этой программе бюджетные средства в объеме 5 млрд. рублей не дали каких-либо практических результатов. Сейчас уже очевидно, что ИПСЭР явно провалена, деньги израсходованы, а результатов нет. Надеемся, что федеральные органы дадут объективную оценку результатов израсходованных бюджетных средств, иначе такой же результат ожидает новую ИПСЭР на 2025-2030 годы.

Совершенно очевидно, что Правительство РТ не способно определить стратегию развития республики и распорядиться с выделяемыми бюджетными средствами в интересах народа. Поэтому избиратели Тувы не ожидают позитивных результатов в развитии экономики от действующей региональной власти. Экономическая ситуация в регионе с каждым годом ухудшается, катастрофическое положение создалось в сельском хозяйстве республики. К этим вопросам мы ещё вернёмся. А пока что рассмотрим бюджет на 2026 год.

УРОВЕНЬ ДОТАЦИЙ – МЕНЬШЕ. ПРЕДЛАГАЕТСЯ ЗАРАБОТАТЬ САМИМ

Неприятный вывод состоит в том, что бюджет республики в реальном выражении продолжает сокращаться. Основные параметры консолидированного бюджета республики на 2024-2026 годы отстают даже от официальных (скорее всего, заниженных) данных по темпам роста цен и тарифов, что в реальном выражении с поправками на рост цен и тарифов, имеют устойчивую тенденцию к сокращению. Так, общие доходы консолидированного бюджета в 2024 году были исполнены в сумме 63,4 млрд. рублей, на 2025 год утверждены на сумму 65,8 млрд. рублей (рост +2,4 млрд. или 3,7%) и прогнозируются на 2026 год в сумме 69,1 млрд. рублей (рост +3,2 млрд. или 5%). За этот период только потребительские цены выросли даже по официальной не совсем корректной статистике в два раза выше, чем темпы роста доходов бюджета республики. Это говорит о том, что в бюджетах на 2025 и 2026 годы уже заложено сокращение объёмов бюджетных ассигнований в реальном выражении.

Ситуация становится ещё более сложной, если посмотреть с позиции реалистичности исполнения бюджетных показателей. Из материалов, представленных правительством к проекту бюджета на 2026 год, можно сделать вывод, что федеральное правительство стало более жёстко требовать от региональной власти повышения уровня собственных доходов республики, а не ориентироваться постоянно только на дотации и субсидии.

В 2024 году собственные доходы бюджета республики по отчёту составили 16 млрд. рублей, а на 2025 год установлен план собственных доходов в 20 млрд. рублей. То есть с ростом на 4 млрд. рублей или в 25%. Для экономики республики это очень значительные цифры. Реальность получения таких доходов вызывает очевидные сомнения. В связи с чем, скорее всего, следует ожидать, что утверждённые объёмы налоговых и неналоговых доходов республики на 2025 год будут провалены.

Такие же темпы роста собственных доходов республики закладываются и в проекте бюджета Тувы на 2026 год, где собственные доходы прогнозируются в размере 24,6 млрд. рублей. То есть с ростом в 4,6 млрд. рублей или на 23%. В то же время объём безвозмездных поступлений в бюджет республики на 2026 год снижается до 44,5 млрд. рублей, что на 6,2 млрд. рублей меньше, чем было выделено в текущем 2025 году.

За три года – в 2024-2026 годах, план собственных доходов консолидированного бюджета республики был увеличен с 16 млрд. рублей в 2024 году до 24,6 млрд. рублей на 2026 год. Таким образом, рост составил 8,6 млрд. рублей при одновременном сокращении безвозмездных поступлений из федерального бюджета за эти годы на 7,3 млрд. рублей. (объём безвозмездных поступлений: в 2024 году получено в размере 51,8 млрд. рублей, на 2025 год утверждены на 50,8 млрд. рублей и на 2026 год прогнозируются в сумме 44,5 млрд. рублей).

Сокращение безвозмездных поступлений происходит за счёт субсидий, то есть тех средств, которые обеспечивают развитие экономики и поддержку предпринимательства. В 2024 году республика получала субсидии в размере 21 млрд. рублей, на 2026 год прогнозируется в размере 11,6 млрд. рублей, что почти в два раза меньше. Субсидии направляются на поддержку предпринимательства, промышленности, сельского хозяйства и на строительство новых объектов.

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ ЗА СЧЁТ РОСТА ПОБОРОВ И ЗАПЛАНИРОВАННОГО ДЕФИЦИТА

Из пояснительной записки к проекту бюджета видно, что по темпам роста собственных доходов в текущем году республика занимает первую позицию среди субъектов СФО, по России – пятую позицию. За восемь месяцев 2025 года рост собственных доходов по Туве составил 127%, в то время как в целом по России и СФО, соответственно, этот показатель составляет 107% и 108%. Правительством Тувы это подается как великое достижение.

Наверное, можно таким темпам роста и радоваться, если это, к примеру, достигнуто за счёт роста объёмов производства товаров или услуг. Однако, как показывают представленные материалы к проекту бюджета, в экономике республики наблюдаются устойчивое снижение основных показателей практически по всем отраслям. Так, в текущем году отрицательную динамику имеют индекс промышленного производства, объём инвестиций в основной капитал, объём валовой продукции сельского хозяйства, объём строительных работ и объём платных услуг населению в сопоставимых ценах.

Вызывает большие сомнения реалистичность разработанного бюджета республики на 2026 год. Повышение собственных доходов на 23% за год при падающей экономике может произойти только за счёт повышения налогового бремени для предприятий и предпринимателей республики, повышения объёмов НДФЛ.

Растут и неналоговые доходы – с 1,1 млрд. рублей в 2024 году до 2,1 млрд. рублей в 2026 году. Такие большие поборы с бизнеса и населения непременно приведут к банкротству многих предпринимателей, а население республики ожидает дальнейший рост бедности.

Кроме того, наблюдается рост дефицита бюджета республики. Если за 2024 год дефицит составил 230 млн. рублей, то на 2025 год он утверждён в сумме 1,3 млрд. рублей, затем в июле увеличены расходы, и с учётом поправок дефицит бюджета превысил 2 млрд. рублей. Кроме того, исполнение собственных доходов под вопросом и дефицит может ещё значительно увеличиться. В проекте бюджета на 2026 год запланирован дефицит в объёме 1,523 млрд. рублей, что в реальности может увеличиться в течение года в несколько раз.

СОКРАЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ТРАТ НА ЧИНОВНИКОВ

Такая ситуация с доходами бюджета, безусловно, негативно отразится на исполнении бюджета. Даже проектируемые цифры не обеспечивают сносное функционирование бюджетных учреждений. По разделу «Национальная экономика» – сумма сокращения по сравнению с 2025 годом составила 6 011 млн. рублей. Сокращаются также расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»: с 2932 млн. рублей в 2025 году до 2010 млн. рублей на 2026 год (-922 млн. рублей или на 31%). Расходы на оплату коммунальных услуг в бюджете заложены на семь месяцев или на 65% от годовой потребности (недозаложено 665 млн. рублей). На доставку угля для учреждений бюджетной сферы предусмотрено всего 1253 млн. рублей при годовой потребности в 1918 млн. рублей. Но, как известно, самостоятельно уголь с разреза до больниц и школ не передвигается.

Но не во всех разделах бюджета дела обстоят так печально. При бедственном положении в экономике республики Минэкономики предусмотрело значительное увеличение бюджетных ассигнований по разделу «общегосударственные расходы». Туда направлены средства в объёме 2527 млн. рублей с ростом к уровню 2025 года на 582,1 млн. рублей или на 30%. Основную часть этих расходов составляют расходы на содержание Верховного Хурала Республики Тыва, администрации Главы республики, аппарата Правительства Республики Тыва, контрольно-счётных органов и иных органов государственной власти – 2000,6 млн. рублей. Это на 458 млн. рублей или 30% больше, чем в 2025 году.

Следует отметить, что в эту сумму не включены расходы на содержание отраслевых министерств и ведомств республики, затраты по которым учитываются по другим разделам бюджета.

Таким образом, приоритетом для региональной власти стали не развитие и нормальное функционирование экономики и социальной сферы республики, а собственное денежное содержание и благополучие чиновников. И никто не задумывается: а нужен ли для высокодотационной республики такой дорогостоящий громоздкий неэффективный и расточительный аппарат управления? Ведь именно он привёл экономику Тувы к сегодняшнему развалу, а население загнал в нищету и долговую яму, рекордные по масштабам России.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять: без кардинальных перемен в органах власти республику ждёт неминуемый крах. Поэтому республика нуждается в новой власти и в коренных изменениях в социально-экономической политике.

Редакция