    Перекрёсток мнений

Аноним, 20-11-2025 #2[ru]

Мутировало учение о суверенитете – центральная концепция российской действительности. 20 лет назад она под видом суверенной демократии объясняла, почему Путин должен обладать безраздельной властью. А теперь это учение о том, почему Россия должна жить бедно и плохо...

Аноним, 19-11-2025 #1[ru]

Племянник Хаваныка депутат Саян осужден на 8 лет за покушение на убийство. Судьи говорят, что Хаванык очень боялся этого суда над своим родственником и тайно попросил свою подружку председателя горсуда дать Саяну побольше срок – лишь бы племянника не связывали с ним. В общем, все потрясены этой подлостью и трусостью.

Аноним, 19-11-2025 #2[ru]

Шолбан Кара-оол решил блеснуть умом и сообразительностью, но получилось не очень: в Уральском государственном юридическом университете студенты у вице-спикера Государственной Думы Шолбана Валерьевича Кара-оола спросили его личного совета о том, как нужно учиться в вузе. «Как родитель могу рассуждать: вы нам нужны, как наши дети, которые должны быть здоровыми, иметь такой потенциал здоровья, чтобы дожить до глубокой старости и при этом прожить качественную жизнь...» При этом Шолбан Валерьевич напомнил, что мозг человека имеет большой потенциал, и он используется всего на 10%...»

И вот подобные идиоты засирают мозги детям... На самом деле миф о том, что человеческий мозг используется всего на 10%, является ложным. Человек использует мозг полностью, хотя разные его участки активны в разной степени в зависимости от выполняемой задачи... Но в отношении Шолбана Кара-оола использование мозга на 10%, скорее всего, является правдой. И он очень хочет сделать такими же идиотами и всех остальных.

Аноним, 19-11-2025 #3[ru]

Кто пустил на порог высшего учебного заведения самого худшего губернатора страны, доведшего свой народ до самой крайней нищеты? Чему он вообще может научить детей? Какой опыт он может передать им? Искусство грабежа бюджета или лизания жоп вышестоящему начальству?

tlg_comm, 19-11-2025 #4[ru]

Ужас!!! Есть такая пословица «Брюхо набитое, а глаза не сытые».

Аноним, 19-11-2025 #7[ru]

Рыба гниет с головы, так что воровство в Минздраве поставлено на широкую ногу! Бывшего главврача центра гигиены в Тыве оштрафовали за превышение полномочий. Кызылский городской суд вынес приговор бывшему главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва». Её признали виновной по трём эпизодам ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В 2020 году она издала приказы о премировании главного бухгалтера на общую сумму 550 тыс. рублей, требуя возврата ей части выплат – в общей сложности 355 тыс. рублей. Деньги были переданы руководителю после получения премий.

Аноним, 19-11-2025 #8[ru]

Ховалыг произнес тост в честь «Дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий»: «Пусть дорожно-транспортных происшествий станет как можно меньше, а День памяти станет лишь символом прошлого, а не настоящего времени!» За всё хорошее, против всего плохого – молодец! Может, ему лучше тамадой работать, а не губернатором?

Аноним, 19-11-2025 #9[ru]

Ховалыг рассказал, как он заботится о здравоохранении: «Посетил ЦКБ в Туране и пообщался с коллективом больницы... В 2021 году в поликлинике был выполнен капремонт. В прошлом году заменены окна в главном здании. В ближайшие годы здесь планируется провести капремонт стационара...» Окна он заменил... Скоро будут делать ремонт... А пол будут мыть? А хлорку дадут?

Аноним, 19-11-2025 #10[ru]

Ховалыг: «... в Уюке идет строительство нового спортивного зала ангарного типа. Спортивный зал, который возводится в рамках федеральной программы «Развитие физической культуры и массового спорта», даст детям возможность бесплатно заниматься игровыми видами спорта и единоборствами...» Мало нам бандитов на улицах, теперь будет еще больше бандитов с навыками единоборств... А каким-нибудь мирным профессиям Ховалыг не хочет обучить детей?

Можжевельник, 19-11-2025 #11[ru]

БЕЗДНА КАТАСТРОФЫ! На 1 июля 2025 года в Туве осталось 917 тысяч голов мелкого рогатого скота (шээр мал). На начало 2021 года поголовье мелкого рогатого скота в Туве было 1 миллион 221,9 тысяч голов. Таким образом, падение поголовья мелкого рогатого скота в Туве за период 2021-2025 годы составило катастрофические 25%!!! За 4 года прое**но четверть скота!

tlg_comm, 20-11-2025 #14[ru]

Земельный участок, который под зданием, «отжали» у Первой школы, в которой учился С.К. Шойгу.

Аноним, 20-11-2025 #15[ru]

Ховалыг: «В 2025 году в рамках губернаторского проекта «Сорунза» было запланировано строительство 2-х домов культуры в селах Дружба Бай-Тайгинского кожууна и Торгалыг Улуг-Хемского кожууна. Всего по проекту построено 16 зданий. Жители этих сел выразили готовность методом «народной стройки» построить себе дом культуры...» Наконец-то будет место, где люди смогут культурно побухать – работы-то все равно нет никакой...

Аноним, 20-11-2025 #20[ru]

Сам у себя снял в аренду здание, очень интересная картина получается, а суммы, стоимости, условия какие были вот где интересно проверить...

Аноним, 20-11-2025 #22[ru]

Хаванол когда свалится, кто знает. Каждый день слухи ходят, что сегодня уходит, но время все идет а он еще тут... Надоел, одним словом.

Аноним, 20-11-2025 #23[ru]

Ховалыг: «В этом году мы смогли провести благоустройство 30 общественных территорий по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Недавно мы торжественно открыли скульптурный комплекс, посвященный участникам специальной военной операции, на набережной Енисея. Во многих муниципалитетах открыты «Аллеи Славы» и мемориалы памяти, а в Дзун-Хемчикском кожууне реализован проект площади Победы в Великой Отечественной войне...»

Символично, что Ховалыг видит в качестве благоустройства «Инфраструктуры для ЖИЗНИ» открытие всевозможных кладбищенских мемориалов. Превращение Тувы в спокойное и красивое кладбище – это и есть план сегодняшней власти?

Аноним, 20-11-2025 #24[ru]

#23, следом правоохранители рассказали, как Ховалыг проводит благоустройство 30 общественных территорий по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»: Следственными органами УМВД России по городу Кызылу завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух местных жителей, обвиняемых в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и подделке документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ) при благоустройстве территории «Аллея Славы» – прилегающая территория МБОУ СОШ № 12 и общественной территории «Аллея по ул. Дружба г. Кызыла» при реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По данным следствия, с августа по ноябрь 2024 года обвиняемые занижали объёмы и качество работ, использовали более дешёвые материалы и передавали заказчику поддельные документы, что позволило им незаконно получить свыше 478 тысяч рублей.

Аноним, 21-11-2025 #26[ru]

Ховалыг хвастается: «... в Кызыле построено 6 многоквартирных домов, куда переехали 80 жильцов из аварийного жилья в столице республики и пгт. Каа-Хем...» 80 человек... Чувствуется масштаб личности вселенского уровня! Когда уже начнет отчитываться о завозе хлеба в магазин, покраске скамеек и замене лампочек в подъездах?

Аноним, 19-11-2025 #2[ru]

Шойгу пытались взорвать на кладбище – пропаганда в ударе! Российская пропаганда выкатила новую «сенсацию»: на Троекуровском кладбище в Москве будто бы готовили покушение на экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу. По версии пропаганды, организаторы наняли двух «идеальных злодеев» – мигранта из Центральной Азии и мужчину из Киева. Оба, естественно, наркоманы. В цветочную вазу они якобы спрятали камеру, чтобы следить за визитом Шойгу к могилам родственников. ФСБ отчиталась, что всех задержала. Читается это как плохой сериал: странный каст, нелепый сюжет и полное ощущение, что сценарий писали под мощными стимуляторами.

Аноним, 19-11-2025 #3[ru]

№2, уж очень натянуто, вроде как Шойгу теперь совсем ничего не решает, свадебный генерал просто. Хотя практически всех его замов арестовали, Шойгу остался в белом пальто, и его не трогают. Но всем же в стране очевидно, что без его ведома замы бы так не воровали... Может, просто было решено убрать Шойгу, чтобы не судить, да и решить вопрос, заодно и ВСУ обвинить...

Аноним, 21-11-2025 #6[ru]

2021 год: Истребитель Checkmate поднимется в воздух в 2023 году! 2022 год: Первый полет однодвигательного истребителя Су-75 Checkmate состоится в 2025 году. 2025 год: Первый полет истребителя Су-75 Checkmate состоится в начале 2026 года. На проходящем сейчас в Дубае авиасалоне Россия показала «не имеющий аналогов в мире» многофункциональный истребитель «пятого поколения» Су-75 Checkmate... в виде МАКЕТА! Россия – страна сослагательного наклонения, громких заголовков, потемкинских деревень и пустых обещаний (с).

Аноним, 21-11-2025 #7[ru]

Кремль велел пропаганде винить в повышении налогов Запад, запретив упоминать Путина: • В повышении налогов виноват Запад, который наращивает военные расходы, и Россия «вынуждена» отвечать тем же. • «Жизнь важнее, чем кошелек». Рост налогов поможет обеспечить безопасность страны. • Путин не имеет к росту налогов отношения, его имя упоминать нельзя. • «Небольшой рост налогов» лучше, чем сокращение социалки. • Рост налогов лишь «незначительно» повлияет на инфляцию. • Бизнес сам виноват в повышении налогов, так как уклоняется от их уплаты.

Аноним, 19-11-2025 #4[ru]

Сегодняшняя эскалация – прямой результат слабости и импотенции Запада. Наглость российских властей, отказ принять даже выгодные для него трамповские условия – это следствие убеждённости, что Запад слаб, растерян и всё равно прогнётся. Того Запада, который умел ставить на место диктаторов и террористов, больше нет.

Аноним, 20-11-2025 #9[ru]

Мединский: «Россия воюет не с украинцами, а с режимом, который взял их в плен». Е**ные нелюди...

Аноним, 22-11-2025 #22[ru]

Председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман говорит нам о демографической обстановке на Донбассе примерно следующее: «Там остались только инвалиды, пенсионеры, которые не могут перемещаться в силу возраста, в силу болезни. И абсолютно маргинальная прослойка населения – алкоголики, наркоманы. То есть жителей там не будет. И это (геополитическая) катастрофа, с которой мы ничего сделать не можем». Пораженья от победы ты сам не должен отличать (с).

Аноним, 19-11-2025 #1[ru]

Город Ишим, Тюменская область, богатейший нефтяной регион. Серость, грязь, убожество. Посреди убожества из «Газели» зовут ехать убивать укронацистов. Говорят – «достойная оплата труда». «ТРУДА», понимаете? ... Вот это Россия. Именно это, а не лубочная Красная площадь.

Аноним, 19-11-2025 #2[ru]

А вы говорите, что Путин о людях не думает: «Путин освободил от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах». Ведь у каждого второго жителя России вклады в золотых слитках, а ну как иначе в самой богатой природными ресурсами стране!

Аноним, 20-11-2025 #5[ru]

В Совфеде призвали россиян не верить в коррупцию и разруху в стране! Это «лживые нарративы», гражданам их насаждают западные СМИ, заявил сенатор Сергей Кисляк. «Продвигаются стереотипы о России как о варварской стране, чуть ли не изолированной в современном мире», – подчеркнул Кисляк. Коррупции нет, разрухи нет, все с высокими зарплатами, счастливы и довольны! А кто не согласен – статья! Блин, выдал бы хотя бы розовые очки, чтобы весело ходить по улице и по магазинам...