«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 39
User Пользователей: 0
Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 43, 25 ноября / Коротко
№43, 25 ноября 2025 года.
    Коротко

Депутат Верховного Хурала Тувы получил восемь лет за стрельбу по людям

Кызылский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении депутата Верховного Хурала Тувы. За стрельбу по людям единоросс получил восемь лет колонии общего режима.

Преступление, в котором обвиняли депутата Саяна Ондара, было совершено в ноябре 2024 года около ресторана «Гранд Сити» в Кызыле. В ходе ссоры депутат подбежал к автомобилю потерпевшего и выстрелил в находившихся там людей из своего травматического пистолета. В результате мужчина получил вред здоровью средней тяжести, а его родственница – тяжкий вред здоровью.

Помимо назначения подсудимому восьми лет заключения, суд удовлетворил иск потерпевшей о компенсации морального вреда в размере 1 млн. рублей, сообщила прокуратура.

Прокуратура не называет имени осужденного, однако на сайте суда в списке рассматриваемых есть дело Саяна Ондара.

Осужденный Саян Ондар входит в Верховном Хурале Тувы во фракцию «Единая Россия». После новостей о перестрелке его лишили кресла главы комитета по национальной, молодежной политике, спорту, туризму и делам коренных малочисленных народов. Он также был вице-президентом федерации дзюдо республики. Спортсмен – призёр чемпионата России по дзюдо, обладатель Кубка России и многократный призёр Кубка Европы.

Воровство на патриотизме: на благоустройстве «Аллеи Славы» обнаружены хищения средств

При благоустройстве двух городских пространств предприниматели предоставили поддельные акты и присвоили более 478 тыс. рублей.

Следственное управление УМВД по Кызылу завершило расследование уголовного дела в отношении гендиректора подрядной фирмы и предпринимателя-субподрядчика. Их обвиняют в мошенничестве и подделке документов при выполнении работ по благоустройству «Аллеи Славы» и общественной территории на ул. Дружбы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

По данным следствия, с августа по ноябрь 2024 года обвиняемые занижали объёмы и качество работ, использовали более дешёвые материалы и передавали заказчику поддельные документы, что позволило им незаконно получить свыше 478 тысяч рублей. Кроме того, на другом объекте один из обвиняемых внёс ложные сведения о количестве установленных малых архитектурных форм.

Для обеспечения возмещения ущерба арестовано имущество обвиняемых на сумму 7,43 млн. рублей. Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Кызылский городской суд.

Россиянам более чем в 30 раз повысят штрафы за нарушения на земельных участках

Российские власти резко увеличат штрафы за нарушения на земельных участках. Для физических лиц они вырастут с текущих 300-500 руб. до 10-20 тыс. руб., для должностных – с 1-2 тыс. до 30-50 тыс., а для юридических – с 10-20 тыс. до 100-200 тыс. Таким образом, нынешний размер муниципальных штрафов будет приравнен к федеральному. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложил внести Росреестр, пишет «Коммерсант». В случае принятия изменения вступят в силу с 1 января 2027 года.

Также Росреестр предложил возбуждать дела об административных правонарушениях в области земельного законодательства без взаимодействия с контролируемыми лицами. Для этого будет достаточно собранных данных, которые могут быть получены с применением беспилотных и пилотируемых авиационных систем (самолетов, вертолетов), а также космических аппаратов. Владельцев земельных участков о возбуждении в их отношении административных дел будут информировать заказным письмом или по электронной почте.

Власти планирует резко повысить штрафы по «предпринимательским» статьям УК

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за три десятка экономических преступлений, в том числе уклонение от уплаты налогов и преднамеренное банкротство.

Максимальный штраф за незаконное предпринимательство (ст. 171 УК) планируется повысить с 300 тыс. до 1,5 млн. рублей, за нарушение авторских прав (ст. 146 УК) – с 200 тыс. до 1 млн., за подделку денег (ст. 186 УК) – с 1 млн. до 5 млн.

Штрафы за уклонение от налогов (ст. 199 УК) предлагается повысить с 100-300 тыс. до 0,5-1 млн. рублей, за преднамеренное банкротство (ст. 196 УК) – с 200-500 тыс. до 0,8-1 млн., за незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК) – со 100-300 тыс. до 0,5-1,5 млн. рублей.

Глава Генпрокуратуры потребовал конфисковать больше имущества у россиян

Органам прокуратуры следует активизировать работу по конфискацию имущества россиян в рамках уголовных дел, заявил генпрокурор Александр Гуцан на коллегии ведомства.

Хотя за 2020-24 гг. число граждан, осужденных с конфискацией имущества, выросло более чем на 800%, по мнению Гуцана, этого недостаточно. Имущественное положение подозреваемых и обвиняемых проверяется формально, в судебных процессах отсутствует «наступательность», а из поручений о розыске активов для конфискации результативными оказываются только треть, заявил Генпрокурор.

«Конфискация добытого преступным путем имущества – один из ключевых инструментов ослабления экономической базы преступности», – подчеркнул Гуцан. Прокурорам, по его словам, следует активнее искать нелегальные активы, «в том числе у третьих лиц, не исключая бывших супругов, родственников и иных близких», обеспечивать своевременный арест и «реальное изъятие в доход государства».

По данным Верховного суда, в прошлом году приговоры с конфискацией имущества получили 24078 граждан РФ – в 9,3 раза больше, чем в 2020-м. За четыре года количество конфискацией выросло впятеро и увеличивается каждый год: 4195 человек в 2022 году, 15583 человека – в 2023 году.

Россию охватила «шринкфляция»

Российские производители продуктов питания и розничные сети все чаще уменьшают размер упаковки, предлагая потребителям меньший объем товара по той же цене и маскируя реальный размер инфляции в стране.

Ежегодно такая «шринкфляция» обходится покупателям в 1 трлн. рублей, или 3% от всех расходов на продовольствие, оценили в Союзе потребителей РФ (СПРФ). «Товар „худеет“, но стоит столько же», – описывает СПРФ феномен, который возник в начале 2010-х и стремительно распространяется по полкам супермаркетов. «Большинство россиян просто не замечают, что платят прежнюю сумму – но за меньшее количество продукта», – указывают в союзе.

Шринкфляция охватила все категории товаров – бакалею, молочные продукты, кондитерские изделиях, подтверждает глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Наиболее заметно шринкфляция проявляется в сегменте напитков, рассказывает старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин: стандартная емкость бутылки сократилась с 0,5 до 0,45 литра. Производители чая, кофе, растительного масла и макарон сократили вес на 10-20% без изменения цены, перечисляет Мосягин.

По оценкам NTech, средний размер упаковки продуктов питания в этом году сократился на 3%, а в прошлом году – на 1%. Росту шрикнфляции способствует «тренд на изменение потребительских привычек», отмечает Богданов из АКОРТ.

Шринкфляция приобретает системный характер и продолжится в 2026 году, считает Мосягин: издержки производителей растут, и они будут искать способы скрытого повышения цен.

Сбер сообщил о резком росте телефонного мошенничества, несмотря на блокировку звонков в Telegram и WhatsApp

В крупнейшем российском госбанке – Сбере констатировали провал попыток обуздать волну телефонного мошенничества, несмотря на запрет вызовов в Telegram и WhatsApp, блокировки банковских переводов и другие меры «антифрод-защиты». «Мне кажется, нам не удалось коренным образом переломить тренд на потери по телефонному мошенничеству. Несмотря на те меры, которые беспрецедентным образом и правительство, и спецслужбы, и мы все с вами принимаем, коренным образом перелома не произошло», – заявил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на SOC-форуме (цитата по «Интерфаксу»).

Он пояснил, что по итогам текущего года объем украденных у россиян телефонными мошенниками средств может достигнуть 360 млрд. рублей, что почти на пятую часть больше по сравнению с 2024-м. За прошлый год телефонные аферисты похитили у граждан не менее 300 млрд. рублей, уточнил Кузнецов. «Мы очень надеялись на то, что этот тренд пройдет и мы будем эту статистику ломать. Тем не менее мы прогнозируем к концу года рост на 15-20% по потерям россиян по направлению телефонного мошенничества», – заявил представитель Сбера.

В России начались перебои с проводным интернетом

Жители более 10 регионов России пожаловались на неработающий проводной интернет от «Ростелекома». Проблемы начались 15 ноября, следует из данных Downdetector, Сбой.рф и сообщений пользователей на официальной странице компании во «ВКонтакте». Тогда интернет пропал во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях. В последнем регионе был поврежден магистральный канал, и именно это стало причиной масштабного сбоя, сообщили в Ростелекоме. В компании уточнили, что авария произошла «по вине третьих лиц». Помимо этого, интернет пропал в Мурманской области, Ямало-Ненецком автономном округе и частично – в Краснодарском крае. При этом у абонентов работали сайты из «белого списка» Минцифры, пишут СМИ.

Ночью и утром 18 ноября на проблемы с интернетом от «Ростелекома» также жаловались пользователи в Марий Эл, Удмуртии, Амурской, Белгородской, Курской, Нижегородской, Псковской, Самарской и Челябинской областях. Характер сбоя указывает на то, что это был не просто обрыв кабеля, пишет Digital Report. «Подобная избирательность доступа – с сохранением «белого списка» – является одним из сценариев, предусмотренных законом о «суверенном Рунете».

Пока неясно, был ли сбой результатом неудачных учений по «изоляции» сети, централизованной команды на фильтрацию или же масштабной поломкой оборудования ТСПУ (технических средств противодействия угрозам)», – отмечает издание.

 Доска объявлений 
Предприятию требуется организатор с хорошим опытом обращения с компьютером. Желательно средне-специальное, высшее юридическое или техническое образование. Возможна работа неполный рабочий день.
Тел. 66-7-66
Профессиональная покраска помещений безвоздушным покрасочным аппаратом.
Тел. 8913 356 2227
Составление межевых планов, оформление земельных участков в собственность.
Тел. 8923 380 5700
Установка натяжных потолков. Быстро, качественно, гарантия.
Тел. 8913 345 3442, Евгений
Материал входит в раздел тематического архива:

«Я всегда выберу ленивого человека делать трудную работу, потому что он найдёт самый лёгкий путь её выполнения» (Билл Гейтс).

Шутка 2012 года

