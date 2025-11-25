    Свежий анекдот

Мы все живём, надежды множа,Готовясь к будущим победам,Надежда дьявольски похожаНа сытость завтрашним обедом.

* * *

Депутат предложил закладывать в бюджет деньги на взятки. Всё равно из бюджета постоянно воруют, так почему бы сразу не планировать такие расходы, рассуждал на заседании Астраханской областной думы депутат Евгений Дунаев. Правда, сумму предложил скромную: «Это не случай, это Салтыков-Щедрин сказал: «Если я проснусь через 200 лет, то увижу: пьют и воруют». Так давайте заложим сразу в бюджет 10% на то, чтобы их украли. Возможно ли это?»Действительно, чего стесняться-то? Все свои же!