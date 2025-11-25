«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 43, 25 ноября / Свежий анекдот
№43, 25 ноября 2025 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотМы все живём, надежды множа,
Готовясь к будущим победам,
Надежда дьявольски похожа
На сытость завтрашним обедом.
Игорь Губерман

* * *

Депутат предложил закладывать в бюджет деньги на взятки. Всё равно из бюджета постоянно воруют, так почему бы сразу не планировать такие расходы, рассуждал на заседании Астраханской областной думы депутат Евгений Дунаев. Правда, сумму предложил скромную: «Это не случай, это Салтыков-Щедрин сказал: «Если я проснусь через 200 лет, то увижу: пьют и воруют». Так давайте заложим сразу в бюджет 10% на то, чтобы их украли. Возможно ли это?»
Действительно, чего стесняться-то? Все свои же!

