Сергей Конвиз: Трамп торопится принудить Украину к капитуляции

ПРИЧИНЫ УСКОРИТЬ МИРНЫЙ ПРОЦЕСС

Кто бы что ни говорил, а конфликт России и Украины, называемый у нас спецоперацией, изрядно затянулся. Как помнится, Великая Отечественная война СССР с гитлеровской Германией длилась 1418 дней. Нынешняя СВО перешагнула 1366 день. При этом военный потенциал Украины 2022 года никак нельзя сравнивать с потенциалом Бундесвера 1941 года, в то время как вооружённые силы РФ наше руководство считало (да и сейчас, может быть, считает) второй после армии США армией мира. В этом плане примечательно, что Красная армия взяла укреплённую цитадель Восточной Пруссии город-крепость Кенигсберг за четыре дня, в то время как заштатный сельский городишко Покровск с 6 тысячами жителей наша армия штурмует уже более 15 месяцев. Да, наша армия реально продвигается на запад. Но это происходит так медленно, что, по оценкам экспертов, для освобождения всей территории Украины и достижения капитуляции Украины нам потребуется от 15 до 25 лет...

Нашему союзнику Трампу осталось править Америкой менее трёх лет, если ему не вчинят импичмент в следующем году. А при другом президенте рассчитывать на благосклонность американских властей не приходится. Что же до Европы, то там настрой на победу над Россией не истощается. В ней они видят объективную угрозу своей безопасности. И потому начали активно готовиться к войне в 2029 году.

В общем, с любой стороны выходит, что в обозримом будущем военным путём спор России и Украины не решить. Сторонам самое время подумать о мире. К этому добавляется критическая ситуация вокруг президента Трампа, которому американцы вменяют в вину неисполнение предвыборных обещаний о публикации компромата на трамповского дружка сексуального извращенца финансиста Эпштейна и мира в Украине «за 24 часа».

Что ни говори, а США – это вам не Россия. Там принято своим предвыборным обязательствам следовать. А у Трампа и без того рейтинг в США на унизительно низком уровне в 38%. Мало того: он продолжает падать. Своими эпатажными заявлениями по присоединению Канады, Мексики, Гренландии и Панамского канала он превратил себя в предмет унизительных насмешек не только в Америке, но и во всём мире. А поражение на ноябрьских промежуточных выборах, особенно в его родном Нью-Йорке, многими воспринимается как верный признак начала его политического заката. И плохого симптома перед промежуточными выборами в Конгресс, которые состоятся через год. А его предположительную зависимость от воли российского президента вообще ни с чем сравнить нельзя.

«МИРНЫЙ ПЛАН», ПОХОЖИЙ НА КАПИТУЛЯЦИЮ

В общем, Трампу необходимо выбираться из этой общественно-политической клоаки. Потому он в целях поднятия своего реноме решил продвигать собственный мирный план по Украине из 28 пунктов, который, судя по всему, ему подготовил спецпредставитель Путина бизнесмен от политики Дмитриев.

План этот, мягко говоря, спорный. Принятие его украинской стороной эксперты расценивают как капитуляцию Украины, поскольку он предполагает:

• отказ Украины от территорий Донбасса;

• демилитаризацию Украины и сокращение вооруженных сил Украины в 2,5 раза;

• запрет Украине иметь на своей территории иностранных военнослужащих и дальнобойного оружия;

• внеблоковый статус Украины;

• запрет на поставки в Украину вооружений;

• признание русского языка государственным;

• для всех участников конфликта принимается амнистия.

И всё это – под обещание Путина больше на Украину не нападать. Плюс к этому Россия должна будет платить Украине некую арендную плату за используемые ею украинские территории... А взамен Украина получит некие туманные ничего не обещающие «гарантии безопасности» от США, России, Китая, Франции и Великобритании по типу пункта 5 Устава НАТО. Зато по этому плану в выигрыше остаются США – там есть условие разблокировки активов РФ, замороженных в странах Запада, из которых $100 млрд. должны быть инвестированы в восстановление Украины, но контролировать их будут США, за что получат 50% прибыли от этой операции.

Фактически всё это означает всего лишь заморозку конфликта и ничего ни Украине, ни Европе не гарантирует в будущем. Особенно несерьёзно это выглядит, если вспомнить «Будапештский меморандум», который все эти страны (исключая Китай) подписали в 1994 году при передаче украинского ядерного оружия России. Совершенно очевидно, что и в этот раз президент Зеленский на откровенную капитуляцию не согласится хотя бы потому, что если он такой договор подпишет, его тут же попрут с Украины.

Эксперты обращают внимание на непоследовательность Трампа, который ранее искренне изумлялся тому, что Путин решил заполучить украинские территории, которые он не смог отвоевать почти за четыре года. А теперь Трамп готов передать их России просто так. Всё это как-то странно и нелогично. Правда, Трамп за этот план уже получил нагоняй от европейцев и Конгресса США. Он уже заявил, что настаивать на этом плане не намерен.

КОМУ ПОДРАЖАЮТ УКРАИНСКИЕ КОРРУПЦИОНЕРЫ?

Всё это происходит на фоне коррупционного скандала, развернувшегося вокруг «Энергоатом». А суть скандала такова. Власти Украины приняли закон, в соответствии с которым требовать через суд долги «Энергоатома» запрещено, учитывая исключительную роль этого предприятия в электроснабжении страны в условиях разрушенной российскими войсками на 70-80% энергосистемы Украины. Фактически этот закон был взят с кальки закона «Об энергетике в РФ», который в своё время пролоббировал Анатолий Чубайс. В результате принятия того закона в РФ банкротить предприятия большой энергетики стало невозможно. Что позволило создать в России коррупционную сеть приближённых к власти мошенников. Так вот, украинские мошенники создали такую же практику, когда получить долги с этого предприятия, вырабатывающего 55% всей электроэнергии в Украине, можно только в случае перечисления 10% от этой суммы некоему посреднику, имеющему отношение к должнику. Так и «набежало» что-то порядка $100 млн.

Сумма для Украины немалая. Хотя и не критичная. Но «вишенкой на торте» послужили две детали. Во-первых, деньги эти были взяты из помощи Украине со стороны Европы и США. Во-вторых, почти все участники этой аферы – граждане Израиля. А в Украине президент, как известно – еврей.

Российская сторона постаралась раздуть из этого грандиозный скандал, клеймя украинскую коррупцию и забывая, что в России команда Шойгу присвоила из оборонного бюджета как минимум 13 трлн., но по этому поводу никакого скандала не случилось. Все почему-то решили, что наш замечательный земляк Сергей Шойгу, будучи министром обороны страны, в воровстве бюджетных триллионов Минобороны не замешан, поскольку он «был не в курсе» воровства его генералами бюджетных триллионов. Он категорически разрешение на воровство им якобы не давал. В общем, воровали они без его согласия. Мало того: Сергей Шойгу демонстрирует жгучее желание вернуться в большой бизнес и возглавить строительство нового города в Сибири на деньги «Росатома», «Ростеха», «Русала», «Норникеля» и «Трансмашхолдинга». Там будет построен завод по обогащению редкоземельных материалов, включая литий.

В АМЕРИКЕ СВОИ СКАНДАЛЫ, ИНТРИГИ И РАССЛЕДОВАНИЯ

Следует отметить, что в целом в Европе и США не «педалируют» скандал с воровством денег «Энергоатома». Там пришли к выводу, что в воюющей стране любой скандал на руку врагу, коим они считают Россию. К тому же в США не на шутку разрастается собственный скандал вокруг причастности президента Трампа к деятельности финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Во время предвыборной борьбы Трамп пообещал, что в случае его избрания президентом он немедленно опубликует письма Эпштейна, в которых предположительно фигурирует и он сам. Но после своего избрания Трамп сменил позицию и принялся препятствовать разоблачению. Но США – это не Россия. И конгрессмены – не депутаты Госдумы. 18 ноября Конгресс США чуть ли не единогласно одобрил законопроект об обязательном обнародовании переписки финансиста Джеффри Эпштейна. Это – очевидный триумф демократов и следствие серьёзного раскола среди республиканцев. Президент Трамп был вынужден в последний момент изменить позицию и подписать закон, чтобы избежать унизительного поражения в Конгрессе. Ожидается, что после публикации их переписки Трамп будет допрошен в Конгрессе под присягой. И если он солжёт конгрессменам, это может стать основанием для голосования импичмента. А если он расскажет всю правду, то тем самым подорвёт остатки доверия к нему со стороны американцев.

Всё это может самым пагубным образом сказаться на итогах промежуточных выборов в парламент США в ноябре 2026 года, если республиканцы утратят большинство в обеих палатах Конгресса. Тогда Трамп превратится в «хромую утку» за два года до окончания своего президентского срока.

Возвращаясь к плану Трампа по Украине, отмечу: Трамп, похоже, опасается разоблачения деталей сделки, заключённой Дмитриевым и Уиткоффом, поскольку гуляют слухи о том, что эта сделка содержит в себе «секретный протокол» с некими коммерческими предложениями лично для семьи Трампа. Таким образом, сделка может превратиться в убойный компромат против Трампа.

«ПЛАН ТРАМПА» ОКАЗАЛСЯ «ПЛАНОМ ПУТИНА»

В понедельник, 24 ноября, после женевской сходки представителей США, ЕС и Украины, туман от т.н. «плана Трампа из 28 пунктов» развеялся. Как только лидеры европейских стран и Украины выразили своё несогласие с ним, тут же выяснилось, что это уже как бы не совсем «план», а некий черновой набросок бизнесмена Дмитриева. Скорее всего, согласованный с Путиным. И Трамп тут же заявил, что готов выслушать мнение европейцев и Зеленского и учесть его при принятии окончательного решения.

Российская сторона, почувствовав подвох, немедленно заявила, что она тоже вроде как не совсем согласна с ним. Но главное препятствие в мирном плане состоит в том, что, по мнению Путина, в Киеве правит некое ОПГ, которое сидит «на золотых горшках» и которое «не заботится об интересах украинского народа».

В общем, оказалось, что мы снова находимся на начальном этапе пути к миру, который наступит не скоро.

Сергей Конвиз