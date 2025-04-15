    Обзор прессы

ПРОКОРМИТ ЛИ МИНСЕЛЬХОЗ РЕСПУБЛИКУ? ИЛИ ТОЛЬКО «ПРИБЛИЖЁННЫХ» К БЮДЖЕТНОЙ КОРМУШКЕ?

На дворе середина апреля. Скоро нужно начинать посевную. Журналист «ТП» с подачи неких «специалистов республиканского минсельхоза» пытается обучить селян, как правильно сеять хлеб и садить картофель, предполагая, что «лето у нас снова обещает быть сухим и жарким», что даже «на орошаемых землях всходам хорошо бы набраться сил, прежде чем их начнёт жарить солнце». Поэтому поучает: «сеять в Туве в этом году по зерну и кормам оптимально будет с 1 мая», а «по картофелю и овощам – со сдвигом в полторы недели».

Впрочем, ниже признаёт, что «говорить о погоде в перспективе на несколько месяцев вперёд – дело, неблагодарное». Но по каким-то приметам настаивает: «Летом быть жаре», «в июне дожди в Туве ещё будут, а вот в июле осадки будут редко».

Источники в Минсельхозе Тувы сообщили, что «в этом году зерном засеют свыше 11 тыс. гектаров», а «22,5 тысячи составят поля под корма для скота». Плюс к этому «6,5 тыс. гектаров заняты многолетними травами». К ним следует прибавить ещё «3 тыс. гектаров под картофель и почти полтысячи под овощи». Так что вся «посевная площадь республики в этом году составит свыше 43 тыс. гектаров» – на «7 тыс. гектаров больше прошлогодних».

Зачем увеличивать посевные площади, если есть уверенность в предстоящей летом засухе – большой вопрос. Видимо, задача поставлена не столько в том, чтобы получить хороший урожай, сколько в том, что нужно отчитаться в успешно проведённой посевной. Так в СССР было во время коллективизации. Тогда тоже главным была демонстрация лояльности к властям, а не достижение урожая. Начальники, ничего не понимающие в севообороте, командовали колхозам, когда, где и сколько чего сеять. В результате такого руководства страну поразили недород и голод. Много людей умерло от недоедания. Всё списали на саботаж кулаков и погоду. Кого-то упрятали в тюрьму, кого-то расстреляли. И сеять-пахать стало некому. Зерно приучились закупать за границей. Вот и сейчас в Туве происходит что-то подобное. Урожаев, привесов и надоев нет, но виноваты в этом те, кто не подчиняется директивам «сверху».

На самом деле сельскому хозяйству республики необходимы не глупые директивы, а своевременное и полное финансирование посевных работ. Тут-то как раз и проблемы. Минсельхоз, как правило, выделяет денег мало и распределяет их в основном среди родственников и дружков главы республики, его супруги и министра сельского хозяйства, который доводится Айлане Ховалыг племянником. А те, как правило, разбираются в вопросах сельского хозяйства не больше, чем свиньи в апельсинах...

Как сообщается в публикации, «власти добиваются увеличения выращивания в регионе овощей и картофеля». И потому те, кто будет «серьёзно заниматься огородом, может рассчитывать на поддержку по губернаторскому проекту «Кладовая семьи», который анонсировал Глава Тувы Владислав Ховалыг». Только не думайте, что до правительственной кормушки допустят кого попало. Нет, такого не будет. Правительство придумало, как эффективно отсечь желающих прокормится за счёт бюджета – деньги достанутся не тем, кто реально собирается выращивать овощи и картофель, а только тем, кто «зарегистрировался как самозанятый». В этом плане бумажка важнее способности человека к сельскому труду.

Министр уже отчитался, что отбор достойных проведён – «участвовать в проекте «Кладовая семьи» будут 24 человека». И все они уже оформлены как «самозанятые»! Вот это размах, вот это – действительно грандиозно! В Минсельхозе Тувы уверены, что именно эти «24 человека» накормят население республики «овощами и картофелем». Скорее всего, эти люди на три четверти – племянники супруги главы республики Айланы Ховалыг. Или подельники по отмыванию бюджетных средств самого главы. Не исключено, что среди них есть и человек по фамилии Доржу, который является получателем любых субсидий на развитие сельского хозяйства, хотя основная его деятельность – спекуляция. Да и отобраны они не столько для того, чтобы садить и собирать урожай, сколько для того, чтобы получить бюджетные миллионы и растворить их в каких следует карманах.

Как сообщается в публикации, общая площадь посаженного «картофеля составит 112 гектаров», для чего им необходимо «более 220 тонн семян» картофеля. Эти «24 человека», специально отобранные для отмывания денег, должны «переварить» для Ховалыга и К° «5,6 млн. рублей». Хотя будут они эти семена закупать или нет – большой вопрос. Скорее всего, получат деньги, оформят фиктивные договора и «отмоют» для дальнейшего использования. А поскольку «конечная цель проекта «Кладовая семьи» – полное обеспечение республики собственным картофелем», деньги всё равно потом спишут на неурожай из-за засухи.

Помнится, знаменитому в Туве аграрию Санникову Минсельхоз выделил миллионы для выращивания хлеба и производства муки. А когда хватились, то оказалось, что у нет ни зерна, ни муки. И деньги куда-то растворились... Однако Санников как ни в чём ни бывало ходит на свободе и снова просит деньги. Аналогично этому – другая ситуация, когда ему дали бюджетное финансирование на восстановление оросительной системы. Работа не сделана, а деньги снова куда-то «утекли безвозвратно». Не удивлюсь, если Санников снова окажется в списке получателей субсидий. На этот раз – на выращивание картофеля.

Кстати, ещё раз об оросительных системах Тувы. Как сообщается, «в разных районах республики была проведена масштабная инвентаризация мелиоративных мощностей». И теперь намереваются «до 2030 года в республике восстановить семь крупных мелиоративных систем». Интересно, на этот раз в список получателей бюджетных денег попадут Санников, Доржу или Чульдум? И сколько бы «минсельхозпрод и тувинский филиал «Мелиоводхоза» ни заявлял о готовности «контролировать работы» по восстановлению оросительных систем, если деньги достанутся ближнему кругу Владислава Ховалыга и его супруги Айланы, то будут непременно похищены.

А в целом «сейчас специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Тувы принимают документы аграриев для выделения субсидий». Как они уверяют, в этом году будут субсидироваться «почти все виды весенне-полевых работ: от технологической модернизации хозяйств до приобретения семян», во что верится слабо. Как сообщается, «на грядущую посевную потребуется почти пять тысяч тонн семян», из которых в наличии у фермеров только 10%. Правительство обещает выделить на эти работы «72,3 млн. рублей». Какую часть из них украдут – большой вопрос. Но в любом случае по сложившейся практике – не менее половины. Если, конечно, ФСБ не возьмёт денежные потоки под свой контроль.

В ТУВЕ СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Правительственная газета сообщила, что в Туве пройдут мероприятия «всероссийской ярмарки «Работа России. Время возможностей». На ней свои вакансии выставят «ООО «Эльбрусметалл-литий», ООО «Лунсин», ООО «Тувинская ГРК», ООО «Тардан Голд», АО «БТК групп» и другие предприятия».

На этот раз «ярмарка проходит в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Кадры». Он «призван готовить специалистов под потребности работодателей благодаря взаимодействию образовательных учреждений, компаний и государства». Состоится «Всероссийская ярмарка вакансий» в Кызыле во Дворце молодёжи». Организатором ярмарки является «Министерство труда и социальной политики республики». Именно там определили «участников мероприятия из числа работодателей».

Пока «заявки на участие в ярмарке подали 23 работодателя», в том числе «строительные компании ООО «Суугу», ООО «Оникс», ООО «Олчей», ООО «Строй-Экспресс», которые «испытывают дефицит работников по специальностям «электрогазосварщик», «электромонтажник», «электрик», «геодезист», «инженер ПТО», «сметчик» и «кадастровый инженер». Свои вакансии предложили и бюджетные организации. Такие, как «Министерство финансов Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Департамент по образованию Мэрии г. Кызыла, Национальный музей Республики Тыва им. Алдан-Маадыр, Пограничного управления ФСБ России по Республике Тыва и Перинатального центра республики». А также такие солидные предприятия, работающие в реальном секторе экономики, как «транспортная компания «Туваавтотранс» и АО «Россети Сибирь Тываэнерго». Минтруд приглашает работодателей республики выставить свои вакансии на ярмарке трудоустройства – заявки принимаются «на электронную почту: ovr@trudtuva.ru». В прошлый раз, сообщает Минтруд, было трудоустроено «из 27 тысяч вакансий 2504 человека».

В ГАИ НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК. ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?

«ТП» сообщила, что в тувинскую Госавтоинспекцию пришёл новый начальник. Газета удивляется: казалось бы, «сотрудники ГАИ постоянно проводят профилактическую работу», а «аварии и трагедии продолжаются». Можно ли изменить ситуацию? На этот вопрос и попытался ответить «новый начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ подполковник полиции Дмитрий Кузнецов», который «до этого служил в Республике Алтай».

Тува нынче в числе самых неблагополучных по этой части – «по итогам первых двух месяцев 2025 года отмечается рост количества дорожно-транспортных происшествий на 56,8%», то есть более, чем в полтора раза. «В результате ДТП погибли восемь человек. Получили ранения 68». Тем не менее, как сообщается, «Кузнецов работу сотрудников ГАИ Тувы оценивает хорошо». Оно и понятно. Во всех регионах состояние коррупции в органах ГАИ почти одинаковое. И оно начальство вполне устраивает. Ведь статистика смертей и ранений – совсем не главное в работе ГАИ. Основной показатель эффективности работу сотрудников ГАИ – это объём сборов денег с водителей. А в этом тувинские гаишники – большие мастера.

«Почти 80% аварий произошли по вине водителей. Чаще всего ДТП становится следствием превышения водителями скорости, управления транспортными средствами лицами в нетрезвом состоянии и теми, у кого нет водительских прав. Именно водители, находившиеся в состоянии опьянения, совершили восемь ДТП, в результате которых три участника дорожного движения погибли и семь получили ранения». А пьяный водитель очень часто как раз и является источником роста благосостояния как рядового состава ГАИ, так и его руководства.

С июля прошлого года в Туве внедрено новшество: «можно получить вознаграждение в размере 2500 рублей за сообщение о водителе, находящемся предположительно в состоянии опьянения». Правда, в республике этой возможностью пока не решил воспользоваться никто. Поскольку люди «это считают доносом».

А в целом по республике «за управление транспортными средствами в состоянии опьянения сотрудники Госавтоинспекции задержали 306 водителей». Из них «16 сотрудников образовательных учреждений, 8 – здравоохранения, 5 – сферы культуры, 7 – сферы жизнеобеспечения, 22 военнослужащих и по одному сотруднику судебной системы и силовых структур». В общем, пьют все, и «вполне приличные люди управляют машиной в состоянии опьянения».

При этом, что удивительно: «151 человек не имел права управления транспортными средствами. Среди них: 58 сотрудников образовательных учреждений, 27 – здравоохранения, девять – сферы культуры, 5 – сферы жизнеобеспечения, 15 военнослужащих, 8 сотрудников муниципальных администраций, 8 – силовых структур и один сотрудник судебной системы». Хотя именно «все эти перечисленные сферы, как раз и считаются субъектами профилактики». И что, профилактика «буксует»? И зачем тогда она нужна?