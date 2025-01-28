Анатомия коррупции в деятельности тувинской власти

Тува – очень небольшой регион, где по объективным обстоятельствам всё на виду. И мы вот уже несколько месяцев наблюдаем, как действующий глава республики Ховалыг, не гнушаясь никакими средствами, пытается расчистить себе дорогу ещё хотя бы на один губернаторский срок. Его понять можно: он не может не осознавать, что за прекращением его сегодняшних полномочий для него могут наступить самые неожиданные и совсем не благостные последствия.

КТО ОТВЕТИТ ЗА КРАЖУ ГОРОДСКОГО РЫНКА?

За примером далеко ходить не приходится: прошло всего чуть более трёх лет после смены власти в регионе, а его предшественник Шолбан Кара-оол оказался в центре скандалов в связи с проведенной в республике криминальной приватизации. И это невзирая на то, что Шойгу успел пристроить его девятым заместителем председателя Государственной Думы РФ, тем самым временно обеспечив ему неприкосновенность от уголовного преследования. Но что будет с экс-главой через два года, когда его полномочия закончатся, никто предсказать с точностью не может. Но очевидно, что кольцо неприятностей вокруг «уважаемого Шолбана Валерьевича» сжимается с каждым днём. Точно так же, как и в отношении его «крыши» – экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу. У него в окружении следователи отыскали кучу генералов, системно обиравших военную казну, тем самым подрывая боеспособность некогда второй армии мира.

Правда, при этом ФСБ и СКР самого бывшего министра пока не трогают. Как будто его заместители украли 11 трлн. рублей без ведома министра. А сам он, будучи законопослушным гражданином, патриотом своей Родины и верным соратником президента Путина, с этих триллионов, похищенных из бюджета, не кормился.

Что-то похожее происходит сейчас и в Туве, где прокуратура и Следственное Управление СКР РФ достаточно успешно проводят анализ итогов криминальной деятельности правительства Кара-оола. Самым громким скандалом последнего времени стало разоблачение преступной сделки, скорее всего, придуманной бывшим мэром Кызыла В. Ховалыгом и реализованной экс-главой республики Ш. Кара-оолом. В 2015 году они провернули аферу по «прихватизации» в пользу семьи Шолбана Кара-оола лакомого кусочка – Центрального рынка в Кызыле. При этом коммерческий актив, приносящий в год под 200 млн. рублей, был присвоен семейкой безвозмездно. То есть совершенно даром. Поскольку решение суда по гражданскому делу по иску прокурора уже состоялось, мы с нетерпением ждём, когда прокурор Дябкин инициирует уголовное преследование высокопоставленных лиц, укравших на глазах общественности высокодоходную муниципальную собственность.

Впрочем, подписей Шолбана Кара-оола и Владислава Ховалыга на этих документах прокурор вряд ли найдёт. За Владислава Ховалыга всё подписал его заместитель Менги Хомушкуевич Кара-оол, а за Шолбана Кара-оола – жена его брата Леонида Кара-оола. Но, думается, когда начнётся следствие, участники преступной сделки дадут показания, позволяющие привлечь к уголовной ответственности и организаторов этого хищения. В этом случае В.Ховалыгу, наверное, придётся думать уже не столько о губернаторском кресле на очередной срок, сколько о перспективе оказаться на скамье подсудимых.

СОРАТНИКИ КАРА-ООЛА ПОЛУЧИЛИ ТЮРЕМНЫЕ СРОКИ

А времена в стране наступают суровые. Отсутствие громких побед в Украине даёт о себе знать. На Россию надвигаются тревожные времена, когда высокий статус может не спасти от репрессий. О том, что может ожидать Ховалыга после его отставки, очень наглядно показал приговор суда группе приближённых к Кара-оолу особ.

Их осудили за хищение 22,4 млн. рублей, выделенных республике на проведение референдума по изменению Конституции РФ. 23 января суд огласил приговор, согласно которому группа доверенных чиновников экс-главы самого высокого уровня получила тюремные сроки от 5 до 8 лет. Как выяснил суд первой инстанции, в преступном сговоре участвовали зампред правительства и одновременно – министр юстиции Республики Тыва Аяс Оюн, министр экономики Елена Каратаева, замминистра финансов Урана Даваа и руководитель Информационного центра туризма Пешков.

Подручные Кара-оола перевели деньги, предназначавшиеся на организацию референдума, на счёт бизнесмена, который их обналичил и вернул чиновникам. Те их поделили «по-честному» и успешно прикарманили. При этом, сколько денег «перепало» председателю правительства Ш.Кара-оолу, так и осталось за кулисами следствия. Он был допрошен всего лишь в качестве «свидетеля» и, говорят, был «искренне возмущён» поведением своих подчинённых. Сами подсудимые о роли своего начальника в суде не проронили ни слова. Похоже, они боятся кровавой мести Кара-оола сильнее, чем вероятного тюремного срока.

Впрочем, у них была большая надежда на то, что они при поддержке Кара-оола и Шойгу отделаются небольшими условными сроками... Однако Кызылский городской суд приговорил экс-зампреда правительства к семи годам лишения свободы, бывших министра экономики и замминистра финансов – к пяти годам, экс-руководителю информационного центра туризма досталось наказание в виде трёх лет колонии. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора и постановил осужденным вернуть похищенные 22,4 млн. рублей. Всем обвиняемым назначены штрафы от 200 тыс. до 700 тыс. рублей. Бывший руководитель Информационного центра туризма республики – за совершение данного преступления приговорен к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. рублей. С учётом его осуждения в 2022 году за получение взятки окончательно определено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также экс-чиновники лишены государственных наград и права занимать государственные должности в течение трёх лет каждый.

Таким образом, главным злодеем в этом уголовном деле был назначен заместитель председателя правительства РТ – министр юстиции Аяс Оюн, которому суд отмерил наказание в виде реального срока в 7 лет заключения. Хотя трудно поверить, что такую аферу мог организовать всего лишь какой-то министр юстиции, который по роду своей работы к деньгам отношения не имел. Он мог лишь консультировать жуликов, как воровать. Также не было никакой нужды участвовать в этой компании замминистра финансов, у которой возможностей менее рискованно присваивать бюджетные деньги – и без того пруд пруди. Сомнительна роль в этих махинациях с деньгами и у министра экономики. Она к этим деньгам никакого отношения не имела. Кое-кто полагает, что воровство на самом деле организовал их непосредственный начальник, а они попали в эту компанию по его воле. Но Шолбана Кара-оола среди подсудимых не оказалось.

Рассмотрение этого совсем не сложного уголовного дела в суде длилось несколько лет, хотя оперативниками ФСБ движение средств из казначейства до карманов мошенников было прослежено и зафиксировано досконально. Следствие установило, что в июне 2020 года чиновники придумали план по личному обогащению при голосовании по поправкам к Конституции РФ. Они подготовили фиктивный документ на поставку дополнительных средств индивидуальной защиты на сумму 22,4 млн. рублей в избирательные пункты республики. При рассмотрении дела судьи Кызылского городского суда одна за другой брали самоотвод. Их можно понять. Все понимали, что на самом деле организатором и вдохновителем хищения немалых бюджетных средств должен был стать вовсе не зампред правительства, а, скорее всего, сам председатель. Поскольку при его трепетном отношении к деньгам он не мог упустить возможность погреть на них руки. Да и вряд ли зампред правительства, министр и замминистра могли всё это провернуть без указания «сверху».

Но тут, наверное, стоит вспомнить, кто стоял (да и стоит по-прежнему) за Шолбаном Кара-оолом. Это наш замечательный земляк Сергей Шойгу, имеющий доступ к телу самого президента РФ В.Путина. Но даже его участия в деле хватило только на то, чтобы вывести из-под удара главу республики Шолбана Кара-оола, оставив его в качестве «свидетеля» преступления. А подчинённых Кара-оола просто «отдали на съедение» следствию.

КРУГОМ ОДНИ ЖУЛИКИ И ВОРЫ, ОДИН КАРА-ООЛ – В БЕЛОМ ПАЛЬТО

Следует отметить, что осуждение чиновников такого высокого ранга за хищение бюджетных средств не вызвало шока в тувинском обществе. Все отлично понимают, зачем подавляющее число людей в Туве идёт во власть: иметь нетрудовые доходы от использования в корыстных целях государственных полномочий. Проще говоря – воровать.

В связи с этим невозможно не вспомнить уголовное дело председателя Конституционного суда Тувы Аяса Саая. Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоении в особо крупном размере). С учётом смягчающих обстоятельств в августе 2023 года Абаканский городской суд приговорил его к лишению свободы сроком на три года со штрафом в размере 800 тыс. руб. В настоящее время он отбывает срок.

Но Саая тут не одинок. В другом случае руководитель Госналогслужбы Тувы Вероника Суге-Маадыр была признана виновной в получении взятки, мошенничестве и хищении 31 млн. рублей из налогов на добавленную стоимость одного частного предприятия. Вместе с ней был осужден её муж – полномочный представитель главы правительства Ш.Кара-оола в Каа-Хемском районе Анатолий Суге-Маадыр. А также главный специалист – эксперт ФНС. Они получили наказание соответственно в 4 и 8 лет колонии.

По версии обвинения, осужденные действовали слаженной группировкой и похитили у более 31 млн. рублей. Деньги были перечислены на счёт подконтрольной организации супруга руководителя ФНС в виде не предусмотренного законом взаимозачёта якобы излишне уплаченного налога. В.Суге-Маадыр на похищенные деньги приобрела в Москве две квартиры, оформив их на родственников. Также она была заодно уличена в получении взятки в 15 млн. рублей от представителя коммерческой организации за освобождение компании от уплаты налога на прибыль.

Глава правительства Ш.Кара-оол и в этот раз привлечён к уголовной ответственности не был...

КАК МОШЕННИКИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЗЕМЛЮ ДЕЛИЛИ

Не стоит забывать, что экс-глава республики Шолбан Кара-оол и нынешний глава Владислав Ховалыг – родственники. Нынешний глава приходится бывшему племянником. Много лет они дружно работали рука об руку. И, видимо, давно уже привыкли сообща «пилить» казённые деньги и имущество. Правда, всему когда-то приходит конец. В конце концов, главой республики по случаю стал Ховалыг, который немедленно отодвинув от бюджетной кормушки своего дядю. Вот тут-то между ними и пробежала «чёрная кошка». Кара-оол, опираясь на поддержку Шойгу, стал претендовать на часть бюджетного пирога, поскольку именно он в статусе руководителя региона при поддержке нашего знаменитого земляка сумел «пробить» в Москве 5 млрд. рублей на финансирование программы ускоренного развития Тувы. А когда он понял, что с этого «пирога» ему ничего не перепадёт, он начал работать над проблемой досрочного отстранения Ховалыга от должности. Ховалыг, осознавая степень опасности, пришёл в ярость и принялся планомерно «выдавливать» дядю из республики. Вот тут-то и «нашла коса на камень».

Пробным камнем в этом плане стал вопрос распоряжения землёй. В команде Ш.Кара-оола на пару с его братом Юрием работала известная в Туве земельная авантюристка Евгения Хертек. Они наладили бойкую торговлю земельными участками, находящимися в госсобственности, никаких прав на которые у них заведомо не было. Когда Кара-оол ещё был главой республики, Евгения подала заявку в Минземимущество на аренду земельного участка в 17 га, находящегося за теплотрассой на юге г.Кызыла. Затем она размежевала его и «уступила» их гражданам, желающим построить себе в Кызыле индивидуальное жильё. При этом она получала с них деньги за некие кадастровые работы или по договорам займа. По освоенной ранее схеме затем следовали иски самовольно построивших себе жильё граждан в суд, где при непротивлении властей данные земельные участки легализовывали, получая нужные судебные решения.

Но тут в Туве неожиданно сменилась власть. Дядю в кресле главы заменил племянник, у которого на эти «жирные» куски земли были собственные планы. И он дал указание подчинённым обратиться в суд с требованием сноса самовольно отстроенных домов на земельных участках, приобретённых у Хертек.

Забегая вперёд, сообщу, что они были судом удовлетворены. Два дома даже были снесены. А затем своим Распоряжением №247-РГ от 15 мая 2022 года Ховалыг передал без проведения торгов четыре земельных участка общей площадью более чем 298,5 тыс. кв. метров (более 29 га), включающих и те земли, что успела «пристроить» Хертек, но не ООО «Консалтинг-Плюс», а другой фирме. Соответственно, возник конфликт интересов.

Хертек, зная, что землю, на которую она претендует, Ховалыг передал другой компании в нарушение установленного порядка, обратилась от имени ООО «Консалтинг-Плюс» в Арбитражный суд Тувы, требуя отмены Распоряжения №247-РГ. Очевидность беззакония со стороны Главы правительства В.Ховалыга была настолько безусловна, что тот «дал заднюю». И его понять можно: если бы дело дошло до своего логического конца и суд признал бы подписанное Ховалыгом Распоряжение незаконным, это могло бы стать основанием для досрочного отстранения главы от должности. Вот почему он, перепугавшись, предложил Хертек отказаться от иска, взамен пообещав за это закрепить за ней проданные ею земельные участки. И во исполнении договорённости 23.08.2022г. появилось новое Распоряжение за №554 Р о границах закреплённого за ООО «Консалтинг-Плюс» участка площадью более 5 га земли в указанном районе.

Хертек, со своей стороны, уже на следующий день – 24.08.2022г. отозвала свой иск к главе республике. Судья А.Х. Чамзы-Ооржак, для которой, по всей видимости, такой поворот событий новостью не был, с облегчением оставляет иск по делу №А69-2426/2022 без рассмотрения, тем самым нарушая права третьих лиц... Становится совершенно очевидным, что между спекулянткой землёй Евгенией Хертек и Главой республики Владиславом Ховалыгом за кулисами суда состоялся коррупционный сговор по поводу владения государственной землёй.

Правда, Третий Арбитражный Апелляционный суд это Определение судьи Чамзы-Ооржак признал незаконным и отменил, направив дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Тогда суд начинает откровенно «тянуть волынку» привлекая в качестве заинтересованных лиц другие организации. Сначала службу судебных приставов, затем через месяц – Минстрой республики, сославшись, что в будущем могут быть задеты их интересы. Возникло подозрение, что суд в интересах главы «тянет резину», давая возможность подчинённым Ховалыга искать выход из щекотливого положения.

Почуяв неладное, одна из сторон дела заявила ходатайство об обеспечительных мерах, требуя запрета на регистрационные действия властей на спорных земельных участках. Суд им в этом отказал. И понятно – зачем. Ни приставы, ни Минстрой на заседания суда, естественно, не являются. Но время идёт! И когда суд подошёл к финальной части, представитель ответчика выкладывает суду документ, согласно которому Глава Правительства В.Ховалыг сам, не дожидаясь решения суда, признавая неправомерность своих действий, своё спорное скандальное Распоряжение за №247-РГ отменил.

Казалось бы, чего ещё желать? Распоряжение, отмену которого требовали заинтересованные лица, Глава отменил сам, осознав, что до этого он действовал незаконно. В связи с чем суд производство по делу с превеликим облегчением прекратил. Но история на этом не закончилась.

Ещё не высохли чернила на решении суда, как на свет вдруг появляется новое Распоряжение Главы республики – за №155-РГ от 27.03.2023 года. Согласно ему, тому же застройщику Ховалыг выделил ту же самую землю в южной части от ул. Магистральная. Только в этот раз Ховалыг оказался гораздо щедрее. И он выделил тому же застройщику без проведения торгов уже не 50 га, а более 74 га. Но уже с другим кадастровым номером и другой площадью. Сказался опыт Ховалыга на посту мэра, где он оттачивал мастерство выработки относительно законоподобных способов распоряжением своими полномочиями.

ЗАЧЕМ ДЕЛИТЬСЯ, ЕСЛИ МОЖНО ЗАСУДИТЬ СООБЩНИКА?

Вот тут-то и выяснилось, что затягивание судебного процесса по делу №А69-2426/2022 было нужно только для того, чтобы провести новые кадастровые работы и подготовить новое Распоряжение Главы. Но Хертек не согласилась с выделением ей 5 га земли, поскольку Ховалыг обещал ей втрое больше. Тогда, учитывая изменившуюся ситуацию, власти в отместку отменили и то Распоряжение, которым ООО «Консалтинг-Плюс» задним числом выделялось 5 га земли. Так Хертек осталась без земли, которую, по мнению Хертек, ей обещал глава за изменение правовой позиции в судебном деле. Но этим месть Ховалыга не ограничилась: немного спустя, когда улеглась пыль судебного разбирательства, 2 мая 2024 года СУ МВД РТ возбудило в отношении Хертек и Донгур-оол уголовное дело, обвинив их в вымогательстве. В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Трудно утверждать, насколько были согласованы действия судьи Чамзы-Ооржак и главы Ховалыга, но по времени они очень удачно совпали. При этом, если бы суд своевременно наложил обеспечительные меры на спорные земельные участки, то Ховалыг бы уже не смог повторно одному и тому же юридическому лицу выделить земельные участки, тем самым обманув суд. Кроме того, за это время застройщик изменил свой статус и в целом были проведены все мероприятия, делающие выделение земли законными.

По этому поводу обиженная сторона обратилась к прокурору республики С.Дябкину, указывая на очевидно мошеннические действия главы республики. Но Дябкин в этом разбираться не стал. Почему – об этом в следующем номере.

А теперь вернёмся к персоне Евгении Хертек, уголовное дело в отношении которой передано в суд. Хертек заявляла следствию, что у Ховалыга она ничего никогда не вымогала. Это он сам предложил ей отступные, когда она обратилась в суд. Сообщала, конкретно: когда она была приглашена в кабинет Ховалыга в здании правительства, где и состоялся разговор с обещанием выделения её земельного участка. Ховалыг со своей стороны всё отрицал, заявляя, что с Хертек ранее никаких дел не имел, к себе её не приглашал и коррупционных разговоров с ней не вёл.

В таких случаях говорят: «свежо предание, да верится с трудом». Манипуляции с отменой одного Распоряжения и подписанием другого, предполагающего выделение вдвое большего земельного участка тому же застройщику, а также наличия Распоряжения главы №554 Р о закреплении за ООО «Консалтинг-Плюс» более 5 га земли говорят сами за себя. Как полицейское следствие умудрилось этого не заметить – вопрос к министру Кондрашову, лично курировавшего уголовное преследование «вымогателей». И только подозрительная «слепота» прокурора республики Дябкина не позволяет ему увидеть очевидные признаки преступления в действиях В.Ховалыга. И отреагировать на них надлежащим образом.

Так всё же вымогала Хертек землю у Ховалыга или нет? Или это он попытался откупиться от неё? Зачем выделял ей 5 га земли, на которые она не имела никаких прав? А тогда как квалифицировать действия главы республики в этой некрасивой истории?

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин