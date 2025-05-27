Парад «чёрных лебедей» в Туве

РЕСПУБЛИКА ПРОИГНОРИРОВАЛА ЮБИЛЕЙ ЗНАМЕНИТОГО ЗЕМЛЯКА

21 мая нашему замечательному звёздному земляку исполнилось 70 лет. Круглая дата – это повод отметить. В связи с этим правительство Тувы создало оргкомитет по празднованию замечательной даты нашего великого земляка и согласовало с самим юбиляром. Празднования были запланированы грандиозные. Ожидалось, что Путин наградит своего верного спутника по сибирской тайге, в водах Байкала и Чёрного моря, долгожителя-чиновника федерального уровня, экс-министра обороны, а ныне секретаря Совета Безопасности страны Сергея Шойгу, как и министра иностранных дел Сергея Лаврова, самой почётной наградой за выдающиеся заслуги перед Отечеством – орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Ещё не забыто, как именно Шойгу и Лавров возглавляли партийный список «Единой России» на последних весьма результативных и даже показательных парламентских выборах. Но что-то сломалось в государственном механизме. Видимо, российской знаменитости припомнили хищения 11 трлн. бюджетных средств, предназначенных для повышения боеспособности войск. В результате Лаврову орден дали, а Шойгу – нет.

А ведь надеялись, что президент Путин лично прибудет в Туву на празднование 70-летия Шойгу и вручит ему высокую награду. Однако ничего подобного не случилось. Как и не произошло торжественной закладки камня в основание лечебно-оздоровительного Комплекса при Буддийском Храме.

Но, что интересно, в Москве на свой День рождения Сергей Кужугетович тоже не остался. Вопреки всем прогнозам он изменил свои планы. И прибыл не в Кызыл, а в Хакасию на свою заимку, доставшуюся ему после загадочной смерти бывшего губернатора Зимина. А уже оттуда тайком перебрался в Туву на другую свою заимку на Хемчике. В общем, всенародных гуляний по случаю юбилея Шойгу так и не состоялось. К тому же глава Республики Тыва на это время из республики улетел в Москву, где ему должны были вручить какую-то медаль. В общем, республика на неделю осталась без догляду. И в ней произошли достаточно неожиданные происшествия.

«СЛУЧАЙНОСТИ» НЕ СЛУЧАЙНЫ

Всё началось с того, что в ночь на 19 мая внезапно трагически скончался от инфаркта ближайший родственник семьи кара-оолов, родной брат супруги Леонида Кара-оола – брата экс-главы Тувы – директор Центрального городского рынка в Кызыле Буян Дас-оол. Как уже сообщалось в СМИ, сам рынок в 2015 году был переписан с мэрии г. Кызыла на жену Леонида – Кара-Кыс Монгеевну Дас-оол. Недавним решением Кызылского городского суда по заявлению прокуратуры была отменена хищническая воровская безвозмездная «прихватизация» рынка, по поводу которой теперь возбуждено и расследуется соответствующее уголовное дело. По сложившейся уже практике в тот же день загорелось здание, где размещался архив бухгалтерии ООО «Городские рынки»...

Думается, что причинно-следственную связь между этими тремя событиями проследить несложно.

Но на этом неприятности у друзей и родственников экс-главы республики не закончились. На той же неделе правоохранительные органы и спецслужбы озаботились арестами т.н. «банды 010», терроризировавшей город. Их идеологом считается ближайший сподвижник экс-главы республики и махровый авантюрист владелец мясокомбината «Урянхай» из т.н. «харьковских юристов» Шолбан-оол Советович Иргит. По некоторым сведениям, спецслужбы полагают, что члены «банды 010» (они демонстративно ездили на автомобилях с такими номерами) входят в криминальную группировку АУЕ (запрещённая российскими властями экстремистская организация), часть которой в настоящее время томится в тюрьме СИЗО Лефортово ФСБ РФ. Сам Иргит, по имеющимся сведениям, как и другой «харьковский юрист» Монгал, покинул республику и находится за пределами России.

Ещё одним знаковым событием стало долгожданное избрание сенатора от Тувы, которое затянулось на девять месяцев. Как и предрекала газета, Туву в Совете Федерации будет представлять не бывший первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Руслан Цаликов, а малоизвестный даже в Туве медик Шолбан Кужугет. Конечно, замена не ахти какая, но это всё равно гораздо солиднее, чем бывшая проститутка. Правительственные пиарщики сочинили легенду, якобы новый сенатор – креатура Шойгу, что не соответствует действительности. Насколько известно, они даже практически не знакомы и даже дальними родственниками не являются.

Но, пожалуй, самым интересным событием недели стало заседание коллегии Верховного суда Тувы, рассматривавшей апелляционную жалобу мэра г. Кызыла Карима Сагаан-оола на решение Кызылского городского суда. Тот в невиданной спешке удовлетворил заявление главы города Казанцевой о досрочном расторжении контракта с мэром г.Кызыла.

СТЕРВЯТНИКИ, СОБРАВШИЕСЯ ВОКРУГ КРЕСЛА МЭРА, ОСТАЛИСЬ ГОЛОДНЫМИ

Газета «РИСК» уже сообщала об этом решении и называла его сомнительным с точки зрения закона, особенно в части соблюдения процессуального закона при рассмотрении дела. Тут и отсутствие у Казанцевой права обращаться в суд с таким заявлением без соответствующего решения хурала, и отсутствие бюджетного финансирования для решения вопросов местного значения, и откровенно надуманные претензии к мэру об отсутствии бумажного варианта реестра муниципальной собственности и окраски скамеек на придомовых площадках. Уже не говоря о том, что на момент подачи заявления в суд у мэра не имелось ни одного взыскания, что априори препятствовало его увольнению.

Но сама Казанцева и её окружение после того, как состоялось решение суда первой инстанции, были окрылены и по-настоящему рассчитывали на успех в Верховном суде Тувы. В планах этой коалиции было трудоустройство в мэрское кресло заместителя Казанцевой Аяса Лопсана, который уже много лет безуспешно стремится стать мэром столицы, не имея для этого ни образования, ни хозяйской хватки, ни авторитета.

Насколько известно, такая позиция была поддержана главой республики, поэтому Лопсан всерьёз намеревался в самое ближайшее время обустроиться в высоком начальственном кресле. Более того, уже и часть депутатов заручилась его поддержкой на получение определённых «хлебных» по их мнению должностей, что было тут же доведено до широкого круга лиц.

Правда, незадолго до этого заседания суда стало известно, что полиция по заявлению граждан провела проверку наличия у Лопсана диплома о высшем образовании. В ходе проверки выяснилось, что официальные сведения на сайте «Единой России» и хурала представителей города Кызыла о том, что «Аяс Леонидович Лопсан 1970 года рождения в 1994 году окончил Хакасский технический институт по специальности «менеджер», мягко говоря, очень преувеличены. Они на самом деле не соответствуют действительности. Потому очевидно, что высшего образования у Лопсана нет. Как и не было возможности в 1993 году, то есть за год до мифического окончания этого ВУЗа, пройти профессиональную переподготовку по этой специальности в ЦПМ РЭА им. Плеханова. И как этот крайне неприятный прыщ, будучи секретарём местного политсовета партии «Единая Россия», умудрился в отсутствие высшего образования возглавлять министерство по развитию и поддержке малого предпринимательства, а затем – агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Тыва – большой вопрос. Уже не говоря о том, что за ним с 90-х тянется шлейф активного участия в деятельности банды «Героя». И даже причастность к убийству сына министра Образования Тувы... Да и вообще, как можно человеку, время от времени впадающему в тяжкий запой, доверять серьёзное дело? И как такой человек с подобной репутацией сумел втереться в доверие к нашему замечательному земляку Сергею Шойгу настолько, что ему доверили возглавить в Туве фонд его имени? Поразительно!

ЕСЛИ В КРАНЕ НЕТ ВОДЫ, ЕЁ ВЫПИЛ... САГААН-ООЛ!

Но вернёмся к судебному процессу. Нужно признать, что на этот раз с составом судейской коллегии, рассматривавшей это дело, городскому мэру откровенно повезло. В неё вошли известные в республике судьи У.М. Ойдуп и Е.Ю. Кочергина, а возглавил – авторитетный судья Ш.А. Ховалыг. Следует отметить, заседание прошло корректно, без проволочек и при взаимном уважении сторон. И даже главу города И.Казанцеву, которая несла откровенную чушь, никто не останавливал, давая выговориться «о накипевшем».

А у неё явно «душа горела» и наличествовало желание уничтожить авторитет мэра. В отсутствие публичной практики и юридических познаний Казанцева читала тексты по кем-то подготовленным клочкам бумаги. Для соблюдения корректности сошлюсь на протокол судебного заседания, в котором зафиксирована вся наивная глупость шальной градоначальницы.

Начала бывший учитель труда с того, что заявила: «контракт с мэром был расторгнут в связи с ненадлежащим исполнением вопросов местного значения». Как он должен был «исполнять вопросы местного значения», она не пояснила. Затем начала перечисление грехов мэра: «не производится вовремя ремонт малых архитектурных форм, не производится своевременно проверка безопасности конструкции спортивных детских игровых сооружений. Не организован регулярный полив и уборка». Впрочем, ни одного конкретного примера его огрехов она привести не смогла.

В её выступлении самой суровой смотрелась претензия, что «не существует муниципальной программы, подпрограммы по озеленению города». Какая-то странная претензия, учитывая, что принятие таких программ – это как раз прерогатива городского хурала, а не мэрии.

А следом глава города пришла в неописуемое возбуждение и завопила, подводя итог выступления, что если «всё оставить без изменений, не предпринять кардинальных мер, то нескоро в наших скверах будет зелено и тенисто».

Затем Казанцева перешла к перечислению трагических обстоятельств городской жизни: «в связи с ненадлежащим обеспечением безопасности в местах массового отдыха жителей города Кызыла, в результате бездействия мэра и халатного отношения к своим обязанностям, на территории физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне «Спутник», в 2023 г. произошёл несчастный случай – погиб человек. Обрушились футбольные ворота. Возбуждено уголовное дело». При этом она и не скрывает, что уголовное дело пока ещё не завершено и виновный в случившемся не установлен. И вряд ли им станет мэр, который сам персонально ни за какие ворота ни на каких комплексах не отвечает.

Но Казанцева с набиравшим обороты пафосом продолжила перечисление грехов мэра Сагаан-оола: «в этом году на территории спортивного комплекса «Спутник» в мае месяце произошёл несчастный случай с подростком, который упал запнувшись за торчавшую арматуру...». Чем закончилось падение подростка, и как на это отреагировала прокуратура, Казанцева не пояснила, но вину мэра в этом происшествии она как бы установила как факт ненадлежащего исполнения мэрией своих обязанностей.

Более того, глава города пришла к выводу, что «детская спортивная площадка на Ангарском бульваре не безопасна для жизней детей». И задала суду риторический вопрос: «Что ещё должно случиться, чтобы мэр понял, что он несёт персональную ответственность по обеспечению безопасности жизней горожан в местах отдыха?».

Ну, а в заключение она коснулась кадрового вопроса, пояснив: «на руководящие должности принимаются люди без соответствующего образования и стажа муниципальной службы». Конкретных примеров кадровых ошибок мэра она не привела, но эта претензия на фоне информации МВД Тувы о том, что её заместитель Лопсан осуществляет свои полномочия с фальшивым дипломом, и она об этом как бы не знает, смотрелась откровенно карикатурно.

И даже её заявление о том, что «за время пребывания в должности мэра г. Кызыла Сагаан-оола К.Б. пять руководителей департаментов и заместитель мэра привлечены к административной и уголовной ответственности», не смотрелись убедительными, поскольку вступивших в законную силу решений судов по этому поводу также приведено не было. Более того: все они «уволились из мэрии по собственному желанию».

Ну, что на это всё можно сказать? Из выступления в суде главы города Казанцевой, пытавшейся превратить судебное разбирательство в балаган, становится понятным, что она понятия не имеет, как должны разрешаться подобные споры, поскольку никогда ни руководила никаким предприятием или организацией. Наверное, проблема в том, что слухи об её частом злоупотреблении горячительными напитками не случайны. Хотя в суде кроме мешков под глазами она никаких признаков наличия алкоголизма не демонстрировала.

В итоге Верховный суд Тувы отменил решение Кызылского городского суда и в удовлетворении иска главы города к мэру Кызыла отказал. Но ведь как-то это решение прошло через городской суд?!

ИНИЦИАТИВУ ГЛАВЫ ТУВЫ НЕ ОЦЕНИЛИ В КРЕМЛЕ

И тут невольно придётся обратить внимание на нового незаурядного председателя городского суда О.Б.Дондупай, увлекающуюся яркими, запоминающимися новациями. К примеру, она ввела в обиход регулярные камлания с участием шаманов в суде перед ответственными судебными заседания, из трёх лестничных маршей она зачем-то дала указание заблокировать два, поэтому судьям и участникам процессов приходится ходить по зданию суда кругами.

Но не менее удивительное происходит у Оксаны Баировны и в семье. К примеру, у неё есть 31-летний сын Монге Дондупай, который одно время трудился в тувинском постпредстве каким-то рядовым чиновником. Но в чём-то провинился, и был уволен. Однако тут подоспело разбирательство громкого дела по увольнению мэра Кызыла, и сынок председателя городского суда тут же вдруг оказался востребованным. Правда, для этого ему пришлось поменять имя и фамилию. Теперь Монге Дондупая зовут Максимом Доном... И он снова был трудоустроен в это же постпредство Тувы. Только теперь уже с повышением – в должности заместителя постпреда. Чудеса, да и только! Тут уже и шаманские обряды смотрятся как детские шалости.

Но вернёмся к проблеме увольнения мэра Кызыла. Все, конечно, понимают, откуда дует ветер. И кто пытался «правильно ориентировать» суд. В республике в следующем году республике предстоят выборы главы. Многие связывают проблемы столичного мэра именно с этим обстоятельством.

Тут следует вспомнить, что нынешний мэр Сагаан-оол пришёл в мэрию не с улицы и он – из команды нашего звёздного земляка Шойгу. Мы не можем достоверно знать, какова была роль Сергея Кужугетовича в разрешении этого судебного дела. Но следует иметь в виду, что суд – это федеральная вертикально интегрированная структура. Впрочем, как и прокуратура, и служба главного федерального инспектора. Никаких сомнений в том, что они позицию главы Кызыла Казанцевой не разделяют. При всём профессионализме судей не стоит сбрасывать со счетов, что судьбу столичного мэра решали, в том числе, и в Кремле.

Наверное, не нужно чересчур строго спрашивать с бывшего трудовика Казанцевой, по глупости встрявшей в такую головоломку без понимания того, «откуда дует ветер». Она, похоже, не ведает, что творит. А вот для губернатора Тувы такое решение суда должно стать явным «звоночком». Совершенно очевидно, что его позиция по столичному мэру также поддержки в федеральных органах власти не нашла. Что создаёт ему проблемы на пути к второму сроку. Это и может стать главным итогом судебного разбирательства.

ЗАЧЕМ НАМ БЕЗВОЛЬНЫЙ КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР В ХУРАЛЕ КЫЗЫЛА?

Не могу оставить без комментариев позицию главы города, которая как в той поговорке про соринку в чужом глазу и бревне в собственном. Казанцева стенала в суде о том, что Сагаан-оол не подкрасил какую-то скамейку во дворе, ни слова не промолвив про то, что по вине городского хурала (и её лично) у города отобраны права на распоряжение землёй в черте Кызыла, которые могли бы давать городу солидные доходы. И депутаты в основном заняты земельной проблемой только в части поборов с граждан при изменении назначения земельных участков, демонстрируя звериную тягу к коррупции. Но Казанцева почему-то этим вопросом не озадачена. И никак не может призвать к ответу своего заместителя Лопсана создавшего под сенью хурала частную лавочку.

Наверное, суть проблемы в том, что Казанцева не имеет собственного мнения и ей чужды заботы города. И она боится ссориться с правительством, которое узурпировало право распоряжаться городскими землями... А страдают от её беспринципности и непрофессионализма кызылчане.

Или другой пример. В п. Каа-Хем построили водозабор для нужд района. Однако зампред правительства гастарбайтер из Красноярска В.П. Лукин пытается включить затраты на его содержания в тариф «Водоканала». Мэрия уже дважды отказала в согласовании этого «манёвра» чиновника, однако ни горхурал, ни глава города Казанцева никакого участия в разрешении этой актуальной для города проблемы не принимают. Им, видимо, выгодно, что вырастут тарифы, и платить за бездействие депутатов будут горожане.

Вот и ответьте на простой вопрос: зачем нам такие корыстные, беспринципные «народные избранники» и такая откровенно никчемная глава с пустой головой?

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин