Перекрёсток мнений
Цитаты Владимира Путина
Аноним, 22-05-2025 #3[ru]
Активистка Софья Безменова возложила к памятнику Сталину на станции метро «Таганская» цитаты Путина и Медведева, в которых они критикуют сталинские репрессии. Сегодня её задержали силовики и требуют написать объяснительную. Также силовики за эту же акцию задержали другого активиста движения «Общество. Будущее», Тимофея Р., и тоже потребовали от него объяснительную. Теперь ему грозит ответственность за несанкционированный пикет... Интересно, а самих авторов цитат к ответственности привлекут?
Аноним, 22-05-2025 #4[ru]
3 года заявляли, что нам санкции ни по чём, что они нас «укрепляют и развивают». А как Трамп снова стал президентом – запросили их отмену.
Свежий анекдот
Аноним, 21-05-2025 #1[ru]
Министр юстиции Константин Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме дал оценку деятельности декабристов с точки зрения современного российского законодательства об «иноагентах». Чуйченко пришел к выводу, что они «сами шли под это иностранное влияние», сообщает Агентство. Только не говорите им про Ленина, ладно?
Аноним, 21-05-2025 #2[ru]
Глава Минюста заявил, что декабристов слишком мягко наказали, потому что «монархия была очень либеральной». Краткая историческая справка для министра Чуйченко: пятерых участников декабристского восстания 1825 года повесили, остальных отправили на каторгу в Сибирь.
Аноним, 22-05-2025 #4[ru]
По крайней мере, раньше в России за слово «мир» не сажали.
Аноним, 22-05-2025 #5[ru]
Неандертальцы вымерли из-за отсутствия традиционных семейных ценностей, заявил на Петербургском юридическом форуме сенатор Алексей Пушков. Ага, кроманьонцы взяли власть в России! Этот Форум в Питере – прямо уникальный источник знаний о степени долбанутости российского правящего класса, у которого поехала «крыша», а указать на это им больше некому...
Аноним, 22-05-2025 #6[ru]
Петербургский международный юридический форум – это истинный Парад Победы Слабоумия. Это демонстрация врожденных и приобретенных дефектов головного мозга. Такая концентрация серости, маразма, живодёрства и умственной деградации кажется нереальной, но ПМЮФ доказывает, что нет ничего невозможного.
Тува в ожидании неизбежного апокалипсиса
Аноним, 21-05-2025 #3[ru]
Шолбан Кара-оол опять выдает «умные» цитаты: «Каждый день, когда вы просыпаетесь, думайте: сегодня мне повезло, что я жив, у меня есть драгоценная человеческая жизнь, я не собираюсь растрачивать её попусту...» С такими чинушами, как Карла, нам только и остается, что радоваться тому, что как-то прожил еще один день и не сдох...
Аноним, 21-05-2025 #4[ru]
Ховалыг как бы отвечает на статью Риска: «Льготная ипотека дала мощный импульс жилищному строительству в Туве. В 2023 году в республике было введено 172,7 тыс. кв. м. жилья – в два раза больше, чем годом ранее. Причем, 11 домов построены по договорам долевого участия. В 2024 году фактически введено почти 340 тыс. кв. м...» Но ничего не сказал, где он будет брать коммунальные мощности для обеспечения этих тысяч квадратов жилья... То ли он абсолютно туп и не думает даже на шаг вперед, то ли придуривается... Видимо, надеется хапнуть на этих стройках по-быстрому и свалить на пенсию, пока в Кызыле не случится полный коллапс из-за того, что город захлебнется в дерьме, без электричества и тепла... Живет по принципу «после нас – хоть потоп!».
Аноним, 21-05-2025 #7[ru]
Городской суд отправил прохиндея Якушева под домашний арест сроком на месяц и 10 дней – до конца следствия.
Аноним, 22-05-2025 #13[ru]
Юрий – профессиональный вор и мошенник. Он дня прожить не может без того, чтобы у кого-нибудь что то украсть. Возможно, это болезнь. Как он будет куковать под домашним арестом? Сам у себя красть, что ли? Несчастный с ума может сойти просто.
Аноним, 22-05-2025 #17[ru]
Верховный суд отменил решение Кызылского суда о снятии Сагаан-оола с поста мэра. Это такой щелбан Ховалыгу по носу?
Аноним, 22-05-2025 #20[ru]
Да, не миновать Якушеву реального срока. И поделом: вор и мошенник должен сидеть!
Аноним, 22-05-2025 #21[ru]
Интересно, кто поставил Юрия на криминальные рельсы?
Аноним, 22-05-2025 #23[ru]
Сергей Шойгу доступно объяснил, почему он уже 35 лет никуда не собирается с самых верхов служебной лестницы: «Там очень холодно и очень одиноко, поверьте мне, потому что ты принимаешь решение, отвечаешь за это решение». Бедняжка...
Аноним, 22-05-2025 #27[ru]
Как сообщает пресс-секретарь мэрии г. Кызыла Азиана Тембрель, сегодня Верховный суд Республики Тыва отменил решение Кызылского городского суда и отказал в иске Ирине Казанцевой о расторжении контракта с мэром Каримом Сагаан-оолом. Напомним: глава хурала представителей г. Кызыла И.Казанцева подала исковое заявление в суд, чтобы расторгнуть контракт с мэром. Кызылский городской суд вынес решение о расторжении контракта. Не согласившись с решением, градоначальник подал апелляционную жалобу в Верховный Хурал.
Аноним, 23-05-2025 #29[ru]
Говорят, у Лоспана Аяса-то диплома нет. Или он есть, но поддельный. Если это так, то жулик-то он серьезный! Получается, всю жизнь работал благодаря фальшивому диплому, обманывая государство.
Аноним, 23-05-2025 #30[ru]
Глава Кызыла Ирина Казанцева: «Все наши доводы и аргументы остаются в силе!». Никогда не сдавайся, позорься до конца! Она что, реально умом тронулась?
Аноним, 23-05-2025 #32[ru]
Что вы прикопались к Лопсану? У него три высших образования!
Аноним, 24-05-2025 #33[ru]
ОПГ 666 когда повяжут?
Аноним, 25-05-2025 #34[ru]
Якушев должен ответить по всей строгости закона. Этот оборзевший жирный вор крал деньги не только у простых людей, он крал в первую очередь у государства. И те, кто его «крышуют» и пытаются «отмазать», должны это понимать!
Коротко
Аноним, 21-05-2025 #1[ru]
Кызыл утопает в шепоте слухов, но свежий инсайд, добытый «Компромат Групп», взрывает тишину: виновник рокового ДТП на перекрёстке Щетинкина-Кравченко и Интернациональной, унёсшего жизнь Валерии Коваленко, – родственник главы Тывы Владислава Ховалыга.
Аноним, 21-05-2025 #2[ru]
№1, на самом деле это пьяный 17-летний родственник Дирчина на новеньком «Прадо» врезался на ул. Интернациональной в «Вольво», в котором находилась 39-летняя начальник отдела кадров МЧС Валерия Коваленко, которая скончалась на месте...
Аноним, 21-05-2025 #3[ru]
Дирчин – это тот, который в Ростехнадзоре сидит?
Аноним, 21-05-2025 #4[ru]
#3, это который ФСБ-шник бывший. И отец у этого «золотого мальчика» – бывший силовик, полковник в отставке. Короче говоря, элита России – нужно понять и простить. В крайнем случае, пару месяцев в зоне СВО подержать – и вернется героем!
Аноним, 21-05-2025 #5[ru]
«Вместо Тувы: Россия предложила талибам построить в Афганистане железные дороги» – а зачем России самой новые железные дороги? Лучше их строить за границей!
Аноним, 22-05-2025 #6[ru]
#2 – Глава Ховалыг отказался от родства с организатором аварии Кужугетом. Так ему и надо!
Аноним, 22-05-2025 #7[ru]
Социал-дарвинизм по-русски! Ведущий канала «Соловьев.Лайв» Сергей Мардан призвал к геноциду российских пенсионеров. Он требует отменить пенсии, чтобы те, кто не родил в молодости детей, сдохли. «Нарожал себе детей, значит, будет что в старости есть. Нет – сдохнешь!» Представили лица пенсионеров – той самой основной аудитории зомбоящика?
Аноним, 23-05-2025 #9[ru]
Прокремлевский политолог Сергей Марков предложил заселять заброшенные русские деревни мигрантами по принципу инкубаторов. Для ускоренной русификации. Будут ли борцы со вселенским нацизмом измерять черепа и контролировать процесс размножения подопытных в неволе, видимо, тоже скоро узнаем. https://t.me/Sandymustache/21613
Обзор прессы
Аноним, 21-05-2025 #1[ru]
Бичалдей пусть проживает в своих обосранных и обоссанных подъездах. Что хотел, то и получил шовинист нацик бича, хозураан Тыва! Пусть киргизы с узбеками теперь поднимают экономику и уровень жизни в Тыве, как говорил байлаколовичи киномисты))
Аноним, 21-05-2025 #3[ru]
Ховалыг протолкнул в сенаторы бывшего врача Шолбана Кужугета. Скоро все медики Тувы переквалифицируются кто в шофера, кто в сторожа, а кто – в сенаторы и депутаты.
Аноним, 21-05-2025 #4[ru]
И куда теперь Ховалыг и Даваа денут проходимца Цаликова? Или будут ждать, когда за ним на заседание парламента придёт конвой?
Аноним, 21-05-2025 #5[ru]
Если Цаликова не пустили в Совет Федерации, значит скоро посадят.
Аноним, 22-05-2025 #6[ru]
Русских вытесняют окончательно из Тувы. На днях уволили руководителя ансамбля Октай Надежду Пономареву. Бичилдейлы продолжают свое грязное дело! Таджиков и узбеков в республике в разы больше чем русских, а им все русские плохие. Ну и живите дальше в дерьме, пожалуйста!
Аноним, 22-05-2025 #8[ru]
Сознательными гражданами и патриотами Родины начались проверки незаконной деятельности отдельной группы лиц, подозреваемых в нарушении законов. Выяснилось, что у гражданина Аяса Лопсана не существует диплома об образовании. Наличие недостоверных сведений в официальной биографии не помешало получить гражданину Лопсану государственные награды, должности и членство в партии «Единая Россия».
Аноним, 23-05-2025 #9[ru]
Так что получается, у Лопсана, как и у Чюдюка нет высшего образования?
Аноним, 24-05-2025 #11[ru]
Сейчас активно пиарят зятя Бичилдея Монге. С чем это связано? Его готовят на должность нового главы республики?
Сергей Конвиз: Переговоры в Стамбуле – гора родила мышь. Но надежда осталась
Аноним, 21-05-2025 #1[ru]
Трамп о Катаре: «Мы защитим эту страну. Это очень особенное место с особой королевской семьей... Это замечательные люди, и они будут защищены Соединенными Штатами». После того, как эмир Катара подарил Трампу авиа-дворец... До чего же докатился «светоч демократии» – США... А раньше обещали защищать Украину...
Аноним, 21-05-2025 #7[ru]
Во время разговора Путин и Трамп обращались друг к другу по имени. И никто из них не хотел вешать трубку первым, – рассказал помощник президента России Ушаков. За всей этой щенячьей любовью главный итог разговора, судя по всему, Трамп так и не понял: Путин опять отказался останавливать конфликт, повторив, что нужно сначала устранить «первопричины».
Аноним, 21-05-2025 #8[ru]
Трамп «забыл» о необходимости прекращения огня на 30 дней и радуется, что Россия готова к переговорам... Комментируя разговор с Путиным, президент США рассказал, как тот выражал уважение его жене Мелании.
Аноним, 21-05-2025 #13[ru]
«Тон и дух беседы были великолепны», – оценил Д. Трамп. Два часа пять минут говорили. «Дональд», – обращался один. «Владимир», – отвечал другой. Содержательно беседовали... Непонятно только, с какого боку они на обсуждение Мелании перескочили.
Аноним, 22-05-2025 #16[ru]
СВО в Украине протянется до ноября 2026 года, когда Трамп проиграет промежуточные выборы. Украине придется тяжело.
Аноним, 23-05-2025 #23[ru]
Трамп в январе: Путин хочет мира. Трамп в феврале: Путин хочет мира. Трамп в марте: Путин хочет мира. Трамп в апреле: Путин хочет мира. Трамп в мае: сообщает лидерам Европы, что Путин уверен в победе в конфликте.