    Перекрёсток мнений

Аноним, 22-05-2025 #3[ru]

Активистка Софья Безменова возложила к памятнику Сталину на станции метро «Таганская» цитаты Путина и Медведева, в которых они критикуют сталинские репрессии. Сегодня её задержали силовики и требуют написать объяснительную. Также силовики за эту же акцию задержали другого активиста движения «Общество. Будущее», Тимофея Р., и тоже потребовали от него объяснительную. Теперь ему грозит ответственность за несанкционированный пикет... Интересно, а самих авторов цитат к ответственности привлекут?

Аноним, 22-05-2025 #4[ru]

3 года заявляли, что нам санкции ни по чём, что они нас «укрепляют и развивают». А как Трамп снова стал президентом – запросили их отмену.

Аноним, 21-05-2025 #1[ru]

Министр юстиции Константин Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме дал оценку деятельности декабристов с точки зрения современного российского законодательства об «иноагентах». Чуйченко пришел к выводу, что они «сами шли под это иностранное влияние», сообщает Агентство. Только не говорите им про Ленина, ладно?

Аноним, 21-05-2025 #2[ru]

Глава Минюста заявил, что декабристов слишком мягко наказали, потому что «монархия была очень либеральной». Краткая историческая справка для министра Чуйченко: пятерых участников декабристского восстания 1825 года повесили, остальных отправили на каторгу в Сибирь.

Аноним, 22-05-2025 #4[ru]

По крайней мере, раньше в России за слово «мир» не сажали.

Аноним, 22-05-2025 #5[ru]

Неандертальцы вымерли из-за отсутствия традиционных семейных ценностей, заявил на Петербургском юридическом форуме сенатор Алексей Пушков. Ага, кроманьонцы взяли власть в России! Этот Форум в Питере – прямо уникальный источник знаний о степени долбанутости российского правящего класса, у которого поехала «крыша», а указать на это им больше некому...

Аноним, 22-05-2025 #6[ru]

Петербургский международный юридический форум – это истинный Парад Победы Слабоумия. Это демонстрация врожденных и приобретенных дефектов головного мозга. Такая концентрация серости, маразма, живодёрства и умственной деградации кажется нереальной, но ПМЮФ доказывает, что нет ничего невозможного.

Аноним, 21-05-2025 #3[ru]

Шолбан Кара-оол опять выдает «умные» цитаты: «Каждый день, когда вы просыпаетесь, думайте: сегодня мне повезло, что я жив, у меня есть драгоценная человеческая жизнь, я не собираюсь растрачивать её попусту...» С такими чинушами, как Карла, нам только и остается, что радоваться тому, что как-то прожил еще один день и не сдох...

Аноним, 21-05-2025 #4[ru]

Ховалыг как бы отвечает на статью Риска: «Льготная ипотека дала мощный импульс жилищному строительству в Туве. В 2023 году в республике было введено 172,7 тыс. кв. м. жилья – в два раза больше, чем годом ранее. Причем, 11 домов построены по договорам долевого участия. В 2024 году фактически введено почти 340 тыс. кв. м...» Но ничего не сказал, где он будет брать коммунальные мощности для обеспечения этих тысяч квадратов жилья... То ли он абсолютно туп и не думает даже на шаг вперед, то ли придуривается... Видимо, надеется хапнуть на этих стройках по-быстрому и свалить на пенсию, пока в Кызыле не случится полный коллапс из-за того, что город захлебнется в дерьме, без электричества и тепла... Живет по принципу «после нас – хоть потоп!».

Аноним, 21-05-2025 #7[ru]

Городской суд отправил прохиндея Якушева под домашний арест сроком на месяц и 10 дней – до конца следствия.

Аноним, 22-05-2025 #13[ru]

Юрий – профессиональный вор и мошенник. Он дня прожить не может без того, чтобы у кого-нибудь что то украсть. Возможно, это болезнь. Как он будет куковать под домашним арестом? Сам у себя красть, что ли? Несчастный с ума может сойти просто.

Аноним, 22-05-2025 #17[ru]

Верховный суд отменил решение Кызылского суда о снятии Сагаан-оола с поста мэра. Это такой щелбан Ховалыгу по носу?

Аноним, 22-05-2025 #20[ru]

Да, не миновать Якушеву реального срока. И поделом: вор и мошенник должен сидеть!

Аноним, 22-05-2025 #21[ru]

Интересно, кто поставил Юрия на криминальные рельсы?

Аноним, 22-05-2025 #23[ru]

Сергей Шойгу доступно объяснил, почему он уже 35 лет никуда не собирается с самых верхов служебной лестницы: «Там очень холодно и очень одиноко, поверьте мне, потому что ты принимаешь решение, отвечаешь за это решение». Бедняжка...

Аноним, 22-05-2025 #27[ru]

Как сообщает пресс-секретарь мэрии г. Кызыла Азиана Тембрель, сегодня Верховный суд Республики Тыва отменил решение Кызылского городского суда и отказал в иске Ирине Казанцевой о расторжении контракта с мэром Каримом Сагаан-оолом. Напомним: глава хурала представителей г. Кызыла И.Казанцева подала исковое заявление в суд, чтобы расторгнуть контракт с мэром. Кызылский городской суд вынес решение о расторжении контракта. Не согласившись с решением, градоначальник подал апелляционную жалобу в Верховный Хурал.

Аноним, 23-05-2025 #29[ru]

Говорят, у Лоспана Аяса-то диплома нет. Или он есть, но поддельный. Если это так, то жулик-то он серьезный! Получается, всю жизнь работал благодаря фальшивому диплому, обманывая государство.

Аноним, 23-05-2025 #30[ru]

Глава Кызыла Ирина Казанцева: «Все наши доводы и аргументы остаются в силе!». Никогда не сдавайся, позорься до конца! Она что, реально умом тронулась?

Аноним, 23-05-2025 #32[ru]

Что вы прикопались к Лопсану? У него три высших образования!

Аноним, 24-05-2025 #33[ru]

ОПГ 666 когда повяжут?

Аноним, 25-05-2025 #34[ru]

Якушев должен ответить по всей строгости закона. Этот оборзевший жирный вор крал деньги не только у простых людей, он крал в первую очередь у государства. И те, кто его «крышуют» и пытаются «отмазать», должны это понимать!

Аноним, 21-05-2025 #1[ru]

Кызыл утопает в шепоте слухов, но свежий инсайд, добытый «Компромат Групп», взрывает тишину: виновник рокового ДТП на перекрёстке Щетинкина-Кравченко и Интернациональной, унёсшего жизнь Валерии Коваленко, – родственник главы Тывы Владислава Ховалыга.

Аноним, 21-05-2025 #2[ru]

№1, на самом деле это пьяный 17-летний родственник Дирчина на новеньком «Прадо» врезался на ул. Интернациональной в «Вольво», в котором находилась 39-летняя начальник отдела кадров МЧС Валерия Коваленко, которая скончалась на месте...

Аноним, 21-05-2025 #3[ru]

Дирчин – это тот, который в Ростехнадзоре сидит?

Аноним, 21-05-2025 #4[ru]

#3, это который ФСБ-шник бывший. И отец у этого «золотого мальчика» – бывший силовик, полковник в отставке. Короче говоря, элита России – нужно понять и простить. В крайнем случае, пару месяцев в зоне СВО подержать – и вернется героем!

Аноним, 21-05-2025 #5[ru]

«Вместо Тувы: Россия предложила талибам построить в Афганистане железные дороги» – а зачем России самой новые железные дороги? Лучше их строить за границей!

Аноним, 22-05-2025 #6[ru]

#2 – Глава Ховалыг отказался от родства с организатором аварии Кужугетом. Так ему и надо!

Аноним, 22-05-2025 #7[ru]

Социал-дарвинизм по-русски! Ведущий канала «Соловьев.Лайв» Сергей Мардан призвал к геноциду российских пенсионеров. Он требует отменить пенсии, чтобы те, кто не родил в молодости детей, сдохли. «Нарожал себе детей, значит, будет что в старости есть. Нет – сдохнешь!» Представили лица пенсионеров – той самой основной аудитории зомбоящика?

Аноним, 23-05-2025 #9[ru]

Прокремлевский политолог Сергей Марков предложил заселять заброшенные русские деревни мигрантами по принципу инкубаторов. Для ускоренной русификации. Будут ли борцы со вселенским нацизмом измерять черепа и контролировать процесс размножения подопытных в неволе, видимо, тоже скоро узнаем. https://t.me/Sandymustache/21613

Аноним, 21-05-2025 #1[ru]

Бичалдей пусть проживает в своих обосранных и обоссанных подъездах. Что хотел, то и получил шовинист нацик бича, хозураан Тыва! Пусть киргизы с узбеками теперь поднимают экономику и уровень жизни в Тыве, как говорил байлаколовичи киномисты))

Аноним, 21-05-2025 #3[ru]

Ховалыг протолкнул в сенаторы бывшего врача Шолбана Кужугета. Скоро все медики Тувы переквалифицируются кто в шофера, кто в сторожа, а кто – в сенаторы и депутаты.

Аноним, 21-05-2025 #4[ru]

И куда теперь Ховалыг и Даваа денут проходимца Цаликова? Или будут ждать, когда за ним на заседание парламента придёт конвой?

Аноним, 21-05-2025 #5[ru]

Если Цаликова не пустили в Совет Федерации, значит скоро посадят.

Аноним, 22-05-2025 #6[ru]

Русских вытесняют окончательно из Тувы. На днях уволили руководителя ансамбля Октай Надежду Пономареву. Бичилдейлы продолжают свое грязное дело! Таджиков и узбеков в республике в разы больше чем русских, а им все русские плохие. Ну и живите дальше в дерьме, пожалуйста!

Аноним, 22-05-2025 #8[ru]

Сознательными гражданами и патриотами Родины начались проверки незаконной деятельности отдельной группы лиц, подозреваемых в нарушении законов. Выяснилось, что у гражданина Аяса Лопсана не существует диплома об образовании. Наличие недостоверных сведений в официальной биографии не помешало получить гражданину Лопсану государственные награды, должности и членство в партии «Единая Россия».

Аноним, 23-05-2025 #9[ru]

Так что получается, у Лопсана, как и у Чюдюка нет высшего образования?

Аноним, 24-05-2025 #11[ru]

Сейчас активно пиарят зятя Бичилдея Монге. С чем это связано? Его готовят на должность нового главы республики?

Аноним, 21-05-2025 #1[ru]

Трамп о Катаре: «Мы защитим эту страну. Это очень особенное место с особой королевской семьей... Это замечательные люди, и они будут защищены Соединенными Штатами». После того, как эмир Катара подарил Трампу авиа-дворец... До чего же докатился «светоч демократии» – США... А раньше обещали защищать Украину...

Аноним, 21-05-2025 #7[ru]

Во время разговора Путин и Трамп обращались друг к другу по имени. И никто из них не хотел вешать трубку первым, – рассказал помощник президента России Ушаков. За всей этой щенячьей любовью главный итог разговора, судя по всему, Трамп так и не понял: Путин опять отказался останавливать конфликт, повторив, что нужно сначала устранить «первопричины».

Аноним, 21-05-2025 #8[ru]

Трамп «забыл» о необходимости прекращения огня на 30 дней и радуется, что Россия готова к переговорам... Комментируя разговор с Путиным, президент США рассказал, как тот выражал уважение его жене Мелании.

Аноним, 21-05-2025 #13[ru]

«Тон и дух беседы были великолепны», – оценил Д. Трамп. Два часа пять минут говорили. «Дональд», – обращался один. «Владимир», – отвечал другой. Содержательно беседовали... Непонятно только, с какого боку они на обсуждение Мелании перескочили.

Аноним, 22-05-2025 #16[ru]

СВО в Украине протянется до ноября 2026 года, когда Трамп проиграет промежуточные выборы. Украине придется тяжело.

Аноним, 23-05-2025 #23[ru]

Трамп в январе: Путин хочет мира. Трамп в феврале: Путин хочет мира. Трамп в марте: Путин хочет мира. Трамп в апреле: Путин хочет мира. Трамп в мае: сообщает лидерам Европы, что Путин уверен в победе в конфликте.