Жульё прячет имущество от конфискации

или Как нашлась петля для легендарного мошенника Якушева

Бывший друг и подельник последних руководителей республики Юрий Якушев в Туве давно уже стал не просто самым известным мошенником. Он превратился в символ неприкасаемого для правоохранителей жулика, которого откровенно и последовательно «крышуют» не только тувинские власти, но и федеральные правоохранители. Иметь в своей биографии столько эпизодов мошенничества, сколько их у Якушева, и быть осужденным только по одному из них, в Туве мало кому удавалось.

С ним соревноваться в этом качестве, наверное, в состоянии разве что только непревзойдённый авантюрист и расхититель бюджета идеолог запрещённой в России экстремистской банды АУЕ 010 Шолбан-оол Иргит, похоже, пустившийся в бега, да известная земельная авантюристка Евгения Хертек, в отношении которой возбуждены и расследуется сразу пять уголовных дел. Она в связи с этим в настоящее время находится под домашним арестом, имея в своём пассиве приговор суда первой инстанции за вымогательство, в соответствии с которым ей предстоит отбыть условный срок наказания. Конечно, многих удивил такой мягкий обвинительный приговор в отношении матёрой мошенницы, обманувшей сотни, если не тысячи людей. Такое откровенно мягкое не соответствующее деянию наказание, судя по всему, объясняется её плодотворной взаимовыгодной дружбой с заместителем прокурора г. Кызыла Ховалыг.

КТО СТОИТ ЗА МАТЁРЫМ МОШЕННИКОМ?

Но вернёмся к истории, случившейся с Юрием Якушевым. В отношении него следствием было возбуждено уголовное дело, в соответствии с которым он похитил у ООО «Сельстрой» строительных материалов, предназначенных для строительства школы в п.Каа-Хем, на сумму более чем в 12 млн. рублей. Суть вменяемого ему в вину деяния такова: ИП Е.Ю. Мостовщикова 1 марта 2022 года заключила с ООО «Сельстрой» договор на перевозку из Абакана в Кызыл строительных блоков «Сибит» на сумму в 23 973 тыс. рублей. Услуги по перевозке были оплачены в полном объёме. Однако при транспортировке из Абакана в Кызыл больше половины блоков СИБИТ и клея к нему до ООО «Сельстрой» почему-то не доехали. Интересы Мостовщиковой по этому договору представлял Якушев, оформленный у Мостовщиковой в качестве экспедитора. Но на запросы директора ООО «Сельстрой» С.В. Сафрина сначала Ю.Г. Якушев отвечал обещаниями «не сегодня-завтра» груз довести, а затем и вовсе перестал отвечать на звонки.

Таким образом, Ю.Якушев, получив в Абакане по доверенности груз указанных блоков у поставщика ИП А.С. Алименкова, доставил в Кызыл по назначению менее половины материала, а оставшуюся часть присвоил и распорядился ею по собственному усмотрению. А именно – перепродал материалы другим потребителям, выдав его за собственные. При этом обманув и их, и перевозчика блоков, доставившего блоки в Самагалтай. В связи с чем Сафрин был вынужден обратиться в поисках похищенного к министру внутренних дел Тувы С.Н. Кондрашову.

Уголовное дело по этому факту возбуждалось долго, нудно и бесперспективно. Сначала проверка была поручена опытному следователю Кучуге, которая виртуозно трижды подряд умудрилась отказать в возбуждении уголовного дела. И если бы не принципиальная позиция прокурора города П.А.Насса, неизвестно, чем бы всё это закончилось. Затем дело у Кучуге забрали и передали другому следователю. И оно, наконец, сдвинулось с «мёртвой точки».

Сложно судить достоверно, но по определённым приметам, препятствовал уголовному преследованию опытного мошенника не кто иной, как сам министр внутренних дел Тувы генерал полиции Кондрашов, у которого, по некоторым сведениям, Якушев состоял одно время в числе секретных сотрудников. Попросту говоря, «стучал» на экс-главу Тувы и других заметных лиц республики. Достаточно только знать, что с момента подачи лично министру Кондрашову соответствующего заявления о совершении преступления до предъявления обвинения Якушеву прошло более года, хотя никаких сложностей или других препятствий в доказывании вины Якушева не имелось. При этом негативную роль в этом деле сыграла следователь СУ при МВД Тувы Кучуге, умело волокитившая проверку. И только вмешательство сенатора от Тувы Людмилы Нарусовой и Епископа Корейского, последовательной позиции городской прокуратуры, а также серии публикаций в СМИ принудили министра Кондрашова дать делу законный ход и, в конце концов, всё же позволить привлечь матёрого мошенника к уголовной ответственности. Хотя в это уже мало кто верил.

Свою роль сыграла и смена руководителя Управления ФСБ России, обратившего внимание на волокиту следствия в таком простом деле. Кондрашов был вынужден устраниться от участия в судьбе самого известного в республике мошенника. Хотя многие полагали, что покровительство со стороны спикера парламента Кан-оола Даваа, руководителя аппарата парламента Успуна, а также криминальной диаспоры в лице Дашмира Куулара и Ахмадияра Ховалыга станут для Якушева спасительными. Но, к счастью, этого не случилось. В итоге 13 мая судья Кызылского городского суда М.А. Папий-оол, невзирая на давление, вынесла решение о принятии в отношении Якушева меры пресечения сроком на месяц и десять суток в виде домашнего ареста.

ИЗВОРОТЛИВОСТЬ КАК У ВШИ НА ГРЕБЕШКЕ

При этом само судебное заседание стоит того, чтобы о нём рассказать отдельно. Как выяснилось в ходе рассмотрения ходатайства следователя, подозреваемый в совершении тяжкого преступления Юрий Якушев, находившийся под обязательством явки по вызову следователя, будучи уверенным в своей неприкосновенности, в течение четырёх суток игнорировал вызовы в следственное управление путём выключения сотового телефона, указанного как средство коммуникации со следствием. Также он не реагировал на звонки в дверь оперативников, по поручению следователя прибывших к месту его проживания. В связи с чем следователь была вынуждена осуществить принудительный привод подозреваемого в здание СУ при МВД Тувы. В итоге наряд полиции распоряжение следователя исполнил, Якушева задержали и разместили в КПЗ УВД г. Кызыла, где он в течение двух суток кантовался в ожидании решения об изменении меры пресечения.

Что до самого судебного рассмотрения ходатайства следователя об аресте нигде официально не работающего подозреваемого выяснились некоторые любопытные обстоятельства. Сам Якушев объяснял неявку к следователю тем, что он якобы внезапно «очень заболел» настолько, что был не в состоянии даже разговаривать с ней по телефону. А дверь квартиры не открывал наряду полиции потому, что болел он не дома, а где-то в п.Каа-Хем, назвать адрес месторасположения которого при этом отказался. Правда, допрошенная в суде О.Г. Якушева, представившаяся его гражданской женой, его показания опровергла, сообщив суду, что он болел не где-то, а у неё по месту жительства в принадлежащей ей квартире по ул. Калинина, 26.

Кстати говоря, как пояснила Якушева, они с Юрием вот уже два года как разведены, квартира является её собственностью, где они проживают с Якушевым совместно. Это объясняется просто: чета Якушевых срочно фиктивно развелась после того, как возникла угроза конфискации имущества Якушева в связи с вероятным возбуждением в отношении него уголовного дела. Однако при этом продолжали счастливо сожительствовать, не имея официальной регистрации. Это хорошо известный в криминальном сообществе способ уклоняться от материальной ответственности за совершённые преступления.

Правда, как теперь выяснилось, Якушеву не удалось в полной мере избавиться от всего зарегистрированного на него имущества. Следствие это имущество установило и наложило на него арест для вероятного взыскания в погашение ущерба, нанесённого действиями Якушева. Кстати, совершённое Якушевым преступление уже имеет свои последствия. Его бывшая законная супруга, работавшая первым заместителем министра образования Тувы, после публикации в СМИ об их совместных мошеннических действиях, в ходе которых Якушев использовал для «отмывания» бюджетных средств её банковский счёт, в конце концов, высокой должности лишилась. Так что предположение, что эта «сладкая влюблённая парочка» является подельниками, ни у кого не вызывает сомнений. А теперь, когда Якушеву грозит новый, теперь уже реальный срок с взысканием причинённого ущерба, для Якушевых пришло время официально брак расторгнуть. Кстати говоря, именно поэтому бывшая супруга лично предстала перед городским судом, дабы подтвердить готовность предоставить бывшему мужу их бывшую совместную квартиру для нахождения Якушева под домашним арестом.

УГОЛОВНИК СО СТАЖЕМ

Следует отметить, что попытки разжалобить суд у Ю.Якушева и его весьма опытного адвоката Е.Сысонова успеха не имели хотя бы потому, что у Якушева в прошлом уже был печальный опыт привлечения его к уголовной ответственности. И это уголовное дело у него не первое – он уже ранее был осужден Кызылским городским судом к лишению свободы на три года условно за мошенничество при строительстве жилья для детей-сирот. Как выяснило следствие, а затем и подтвердил суд, Якушев при содействии бывшего главы республики Кара-оола умудрился заключить государственный контракт на строительство жилья для детей-сирот на фиктивное юридическое лицо, к которому он не имел ни малейшего отношения. У него даже не было доверенности от этого мифического предприятия. Однако он умудрился не только провернуть заключение государственного контракта, но и перевести бюджетные деньги на счёт предприятия. А затем, не имея никаких полномочий, бюджетные финансовые средства, сумел «отмыть» и присвоить. Поверьте, такие аферы по плечу далеко не каждому мошеннику. Именно таким весьма изощрённым способом Якушев сумел оставить сирот без жилья. Но тогда, используя покровительство самого главы республики, который, не исключено, с ним был «в доле», наказание Якушеву выписали условное... Видимо, потому оно и не пошло ему впрок.

Правда, после этого Якушев принялся дурить головы исключительно предпринимателям, избегая прямых хищений бюджетных средств. Так он надеялся избежать уголовного преследования, полагая, что обыкновенное мошенничество можно выдать за «спор хозяйствующих субъектов». Вот тут-то Якушев и развернулся! Пострадавшие от его действий более 15 бизнесменов завалили правоохранительные органы заявлениями, требуя привлечь Якушева к уголовной ответственности, но довести до обвинительного заключения Якушева пока удалось только Сафрину. Как и рассчитывал Якушев, следствие не увидело в его действиях системного мошенничества и предложило пострадавшим обращаться в суд за взысканием стоимости похищенного. А тем временем предприятия, от имени которых выступал мошенник, объявляли себя банкротами. Кстати говоря, и Мостовщикова также объявила себя банкротом, чтобы не отвечать за совместные действия с Якушевым.

Но об этом – в следующих публикациях.

Редакция