Юрий Якушев тянет время в надежде на покровителей

МОШЕННИК НА ДОВЕРИИ

Гражданин Юрий Якушев – это в некотором роде визитная карточка Тувы. Некий барометр психологического состояния тувинского общества, позволяющий фиксировать, насколько наше общество терпимо к мошенничеству как способу жизни. Этот человек является постоянным фигурантом различных криминальных историй, из которых ему почти всегда удаётся выходить сухим из воды. Круг его общения чрезвычайно широк и разнообразен. Кстати говоря, его услугами нередко пользуются криминальные авторитеты. Ближайший из них – Дашмир Куулар, почти что брат. А он – не просто криминальный авторитет, но заодно по протекции Ховалыга ещё и член Общественной палаты Тувы. Так что через него Якушев имеет выход на главу республики Ховалыга.

При этом, как ни странно, Якушев и во взаимоотношениях с криминальным авторитетом и членом Общественной палаты Тувы умудрился «наследить». В результате земельных афер Якушева Госналогинспекция Тувы начислила Дашмиру Куулару многомиллионные налоги на землю, которые сам Якушев исчисляет как минимум 9 млн. рублей. И теперь Якушев вынужден искать такие деньги для того, чтобы погасить задолженность Куулара перед бюджетом. А тем временем сам Куулар пытается выкрутиться из щекотливой ситуации через своё банкротство как физического лица.

Ранее очень тесную дружбу с Якушевым водил экс-глава республики Кара-оол. Официальная супруга Кара-оола Лариса Саган-ооловна – бизнес-партнёр Якушева, который долгое время эксплуатировал АЗС в г. Кызыле на Правом берегу Енисея, принадлежащие ей, используя в качестве «бычка» доверчивого парня Ремнёва, которого тот также убедил зарегистрироваться в качестве ИП, чтобы получать для Кара-оола топливо на его имя. В итоге на Ремнёва повесили долги перед поставщиками ГСМ на эти заправки, которые он, естественно, не смог погасить. А затем его обанкротили.

В то же время Якушев, продолжая «осваивать» деньги Кара-оола, провёл реконструкцию этой АЗС. А затем выяснилось, что этот «реконструируемый» объект вообще не стоит на учёте ни в Регистрационной палате, ни в Госналогслужбе. Но самое главное – частично расположился на земельном участке, принадлежащем другому собственнику.

ОБАЯТЕЛЬНЫЙ ЖУЛИК

Юра по натуре – человек простой. Он может запросто позвонить практически любому человеку и напроситься к нему на встречу с экзальтированным обращением типа «у меня для тебя есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться». А когда явится к этому человеку, то окажется, что он всего лишь предложил «кинуть» кого-то. Но тут важно, как он всё это делает. Не наобум, а продуманно, с чувством собственного достоинства, с хорошо вымеренной мотивацией и далеко идущими перспективами. Некоторые наивные люди попадаются к нему на крючок и, «естественно», непременно «угорают» на деньги.

Этот «мошенник на доверии», например, уговорил одного пенсионера зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, чтобы через него вести бизнес. Просил оформить на него доверенность, за что обещал ежемесячно платить некие деньги. И один раз даже заплатил. А потом просто про него взял и «забыл»... Тот ждал, ждал деньги от Якушева, и понял, что денег не будет. И забыл про Якушева, как про кошмарный сон. Но не тут-то было – однажды, спустя пару лет, этого пенсионера потревожила налоговая инспекция, которая сообщила, что у незадачливого ИП имеется перед государством неоплаченные обязательства в виде налогов. И попросила задолженность по налогам погасить. Пенсионер кинулся в правоохранительные органы, объясняя, что его обманули, а когда те пришли к Якушеву, он им сообщил, что ошибся, связавшись с этим недобросовестным очень пьющим пенсионером. И когда он ему дал денег, тот вместо того, чтобы работать, внезапно «запил и дела забросил». Так что получилось, что все эти долги к самому Якушеву отношения не имеют.

Наверное, будь у этого пенсионера какие-нибудь деньги и не будь у Якушева в покровителях главы республики Шолбана Кара-оола, не миновать этому мошеннику на доверии тюрьмы. Но в том и талант этого проходимца, что он умеет подбирать таких персонажей, которые, узнав, что их «кинули», опускают руки и добиваться справедливости не стараются. Они соглашаются тихо понемногу из маленьких пенсий гасить долги Якушева.

ГРАМОТНЫЙ ВЫБОР ЖЕРТВЫ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО МОШЕННИКА

Но, как говорится, «и на старуху бывает проруха». Однажды Якушев по дружбе с Кара-оолом решить «кинуть» не какого-нибудь пенсионера, а государство. И подрядился строить за счёт бюджета жильё для детей-сирот. Заключил договор, получил деньги, а строить не стал. Возник скандал, в результате которого Якушева привлекли к уголовной ответственности за мошенничество по ч.4 ст. 159 УК РФ. Как выяснилось в ходе этого расследования, Якушев представил аукционной комиссии документы на юридическое лицо, к которому не имел никакого отношения. И, действуя от имени этого юрлица, заключил договор подряда, по которому ему перечислили деньги на строительство жилья. Затем он умудрился деньги со счетов предприятия снять и обналичить, хотя у него даже доверенности от этого предприятия не имелось. В итоге разбирательства не без содействия главы республики Кара-оола негодяй Якушев отделался условным сроком. И был весьма доволен этим!

Но этот урок он, судя по всему, не усвоил. Он с завидным упорством продолжил свои криминальные действия дальше. Правда, учитывая скандал со строительством домов для детей-сирот, мухлевать с бюджетными деньгами он зарёкся. Будучи неглупым человеком, он понял, что это не безопасно. Государство – не лох. И если его систематически грабить, придёт прокурор и спросит по всей строгости. Или почти по всей... Поэтому Якушев перепрофилировал свою мошенническую деятельность и стал дурить исключительно простых граждан и бизнесменов.

Продолжая свою преступную деятельность, он сумел «кинуть» много разного люда, которые впоследствии безуспешно обращались в правоохранительные органы со своими заявлениями, расписывая, как Юрий Якушев присвоил их деньги. Но никому из них привлечь его к уголовной ответственности не удавалось, поскольку в полиции всегда отвечали стандартно: «у Вас спор хозяйствующих субъектов. Вы добровольно отдавали ему деньги – он Вас не принуждал. Так что советуем обращаться в суд и решать проблему там в установленном порядке». А что суд? Якушев не лыком шит. На такой случай у него заготовлена незамысловатая много раз успешно апробированная схема банкротства. Пока суд да дело, он ликвидирует предприятие или ИП – и концы в воду.

«НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ»

И, тем не менее, однажды Якушев всё же «угорел» – произошла осечка. Считая себя неприкасаемым, он уговорил известного в республике руководителя строительной компании ООО «Сельстрой» заключить с дружественной Якушеву гражданкой Мостовщиковой договор на перевозку строительных материалов из Абакана в Кызыл. При этом, стараясь заманить С. Сафрина в мошенническую ловушку, он предложил транспортировку произвести за небольшие деньги, мотивируя это тем, что подрядчик строит церковь в Тодже, а у Якушева за его непутёвую жизнь накопилось много грехов, в которых он якобы хотел бы раскаяться и искупить их перед Богом... В итоге он сделал пару ходок грузовиков со строительными материалами в Кызыл, а потом «пропал с радаров». А принадлежащие заказчику строительные материалы реализовал «на сторону», присвоив более 12 млн. денег наличными.

Полиция долгое время не желала возбуждать уголовное дело, ссылаясь на разные обстоятельства. Следователь СУ при МВД Тувы А.А. Кучуге трижды (!) по надуманным доводам необоснованно отказывала в возбуждении уголовного дала. Дело сдвинулось с мёртвой точки, когда Сафрин был вынужден привлёчь к участию в этом деле более могущественные силы в сравнении с теми, которые помогали Якушеву уходить от уголовной ответственности. В итоге обращение сенатора Л. Нарусовой и Епископа Феофана при поддержке СМИ и толкового адвоката сделали своё дело. СУ МВД заменило ангажированного сотрудника на нового следователя СУ при МВД Тувы, и уголовное дело, в конце концов, всё же было возбуждено, расследовано, окончено и передано в Кызылский городской суд для принятия по отношению к Якушеву окончательного решения.

По этому делу известному проходимцу и клеймёному мошеннику грозит до 10 лет заключения. Но теперь он, учитывая его первую судимость, проходит по делу как рецидивист. И ему грозит реальный срок, если, конечно, и на этот раз экс-глава Кара-оол и нынешний глава республики Ховалыг вновь не придут на помощь отъявленному мерзавцу.

Итак, дело в суде. Но процесс над Якушевым движется ни шатко, ни валко. Подсудимый регулярно срывает судебные заседания. Они с адвокатом Сысоновым то по очереди, то одновременно по разным причинам или без объявления таковых не являются в судебные заседания. Последний раз они оба просто не явились в суд, не известив о причине отсутствия. Как потом выяснилось, Якушев в это время звонил своим знакомым и просил одолжить ему немного денег на водку, поскольку он «ушёл в запой».

Похоже, терпение судьи Сат С.Т. и государственного обвинителя лопнуло. В итоге вынесено решение о приводе подсудимого в суд и представлении ему адвоката по назначению. На повестке дня стоит вопрос об изменении Якушеву меры пресечения с подписки о невыезде на домашний арест. Находясь под неусыпным контролем Службы судебных приставов, ему будет сложно волокитить судебное разбирательство. Заседание пройдёт 2 октября 2025 года, когда уже выйдет очередной номер газеты.

Посмотрим, что ещё выкинет отпетый мошенник Тувы Якушев.

Наш корр.