    Перекрёсток мнений

Аноним, 25-09-2025 #2[ru]

А ведь сам Путин, перед тем как избраться на пятый срок, обещал, что до 2030 года налоги повышать не будут... И что теперь он скажет?

Аноним, 24-09-2025 #2[ru]

Продолжаем тему «православия головного мозга». Протоиерей Ткачёв заявил, что все беды приходят от образованных. Представитель РПЦ считает, что знания ведут к безбожию, а ум становится причиной погибели. Видимо, в идеале церкви достаточно трёх классов приходской школы, а дальше – молись, плати и не задавай вопросов.

Аноним, 24-09-2025 #3[ru]

Если россияне не будут молиться за власть и рожать детей, то пенсионный возраст вновь будет повышен, – заявил протоиерей Кирилл Иванов.

Аноним, 24-09-2025 #4[ru]

№2, больной на всю голову Шолбан Кара-оол тоже согласен с попами: «Мы часто встречаем весьма умных людей, не получивших не только высшего, но и среднего образования. Также не редкостью во все времена, в том числе и в наши, был и остается еще «ученый дурак». Персонаж, каждому знакомый. Очевидно, что «много знать» – не совсем то же самое, что «уметь мыслить». «Многознание уму не научает», – предупреждал еще на заре философии Гераклит из древнегреческого города Эфеса. И был, конечно, абсолютно прав».

Все проблемы кара-оолов от слишком умных. Поэтому образование надо упразднить!

Аноним, 24-09-2025 #1[ru]

Использованный гондон выкидывают. А он обратно на член просится.

Аноним, 24-09-2025 #2[ru]

На прошлой неделе в доме Хаваныка на Серебрянке были обыски.

Аноним, 24-09-2025 #4[ru]

С Ховалыгом соглашаются работать только совсем уже конченные кадры, которые больше никуда не могут устроиться. Или жуликоватые дурачки, надеющиеся поживиться бюджетом. Они не понимают, что сегодня чиновнику сесть на нары гораздо проще и вероятнее, чем СВОшнику помереть в полях Украины. Вы такое же мясо для силовиков, как и пушечное. Только пожирнее – и с галстуком.

Можжевельник, 25-09-2025 #5[ru]

Сарыглар Орлана выводят из-под удара. Он является одноклассником окулиста Айланы, ее конфидентом в финансах социалки. Там вопросов очень много. Окулист Айлана продолжает терять позиции в системе тувинской власти, лишаясь подконтрольных лично ей членов правительства. Практически разгромлена ее турецкая спящая ячейка. Их потеснила китайско-монгольская группировка Баяны–Доржу. По всем направлениям Ховалыг проводит чистку людей окулиста. Радик Баян, за 35 лет не сделавший (!!!) ничего полезного для Тувы, а просто системно прожиравший бюджет, сейчас снова отчаянно пытается пролезть к бюджетным ресурсам.

Аноним, 25-09-2025 #8[ru]

Шолбан Кара-оол: «... Наблюдаю в последнее время крен в сознании молодых людей, что чуть ли не смыслом жизни они определяют деньги. Постоянный поиск материального богатства. А бег за деньгами часто приводит к бесконечной гонке, где цели постоянно смещаются, а удовлетворения от достигнутого нет. В погоне за деньгами можно потерять важные моменты жизни, ведь, стремясь к материальному, мы упускаем близких, отдых, и время для себя. Это создает ощущение, что счастье всегда где-то впереди, но не здесь и сейчас...»

Короче говоря, деньги – это зло! Зачем вам они? Отдайте их «бессребренику» Кара-оолу, а то хуже будет! Ведь «Деньги – лишь инструмент для комфорта, но не источник счастья» – поучает один из богатейших людей нищей Тувы.

Аноним, 27-09-2025 #13[ru]

Ховалыг: «Принял участие в пленарном заседании III Международного буддийского форума... Выразил свое мнение о необходимости развития в стране собственных учебных центров и программ по различным направлениям, включая буддийское искусство и архитектуру. Важно готовить не только священнослужителей, но и религиоведов, культурологов, которые будут целенаправленно заниматься буддийским учением и философией». Может, Ховалыгу в монахи податься? Карму отмаливать за все зло, что он натворил за свою жизнь?

Аноним, 24-09-2025 #1[ru]

Всё более очевидно, что Россия уверенно возвращается в советское прошлое. Вот только колбасы по «два двадцать» и бесплатных квартир уже не будет – нет признаков, что нефтегазовыми доходами под это дело кто-то собирается делиться.

Аноним, 24-09-2025 #3[ru]

Купить квартиру напротив Кремля может даже ребёнок! И это не реклама – это реальность современной России. Двухлетний сын генерального прокурора РФ Игоря Краснова владеет 304-метровой квартирой в элитном комплексе «Золотой» прямо напротив Кремля... Стоит это жильё 760 млн. руб., а «купил» его мальчик, когда ему было всего лишь 10 месяцев. Сына своего Краснов, кстати, скрывает. Как и то, что он продолжает жить со своей женой, с которой фиктивно развёлся ещё восемь лет назад. А зря, успешная же женщина! У неё авторы расследования нашли квартиру за 370 млн. руб. Так что государство, оказывается, реально молодым семьям помогает! Только не всем.

Аноним, 24-09-2025 #7[ru]

После того, как рухнула старая школа под Новосибирском, Ховалыг с радостью дебила поспешил нам сообщить: «... стартовала федеральная программа капитального ремонта детских садов в рамках нацпроекта «Семья». Первым учреждением Тувы, которое было обновлено по линии этой программы, стал детский сад «Чечек» в селе Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района. Старое здание, возведенное более 70 лет назад, наконец-то получило новую жизнь...» https://t.me/khovalyg_live/8650 «Новая жизнь» детсада заключается в покраске старой полусгнившей деревянной развалюхи в яркие радужные цвета... Ну, будем надеяться, что когда это всё рухнет, детей в этот момент там не будет, как и в Новосибирской области...

Аноним, 24-09-2025 #8[ru]

Шолбан Кара-оол: «...Необходимо изучить настроения предпринимателей в связи с налоговой реформой 2025 года, которая принесла для них существенные изменения и нужно держать руку на пульсе, чтобы иметь четкое представление, как изменения отразились на деятельности представителей бизнеса, поскольку уже некоторые из них делились со мной своими тревогами...» Интересно, кто-нибудь из предпринимателей, да и остальных людей без мата смог «поделиться со своими тревогами» от безумных законов всяких кара-оолов?

Аноним, 25-09-2025 #12[ru]

Хорошо бы самым обездоленным россиянам узнать о том, кому проиндексируют выплаты в несколько раз щедрее. «Запланированная с 1 октября 2025 года правительством России индексация зарплат на 7,6% направлена на повышение окладов в первую очередь военнослужащих и сотрудников силового блока – сотрудников МВД, Росгвардии, служащих учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, работников органов принудительного исполнения и других», – сказала в воскресенье первый зампред думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева.

Аноним, 26-09-2025 #16[ru]

«Управделами президента купило 120 шариковых ручек за 8,1 млн. рублей. Цена одной ручки – 68 тысяч». Рассказывая о том, что пенсии россиян вырастут с 22 до 23 тысяч, Путин «раскрутил» ручку за 68 тысяч.

Аноним, 26-09-2025 #17[ru]

«Заменить парламентариев роботами невозможно – у искусственного интеллекта (ИИ) отсутствует совесть», – заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Володин окончательно потерял связь с реальностью. Иначе бы он такую глупость не стал говорить. Очевидно ведь, что у российских депутатов совести гораздо меньше, чем у искусственного интеллекта.

Аноним, 26-09-2025 #19[ru]

№7... Кызылский районный суд обязал обеспечить школу новым зданием в с. Ээрбек Кызылского района. Старое здание школы признано не отвечающим действующим строительным, градостроительным, санитарно-эпидемиологическим требованиям. https://t.me/Sendi_Almira/14888 Странно. Точно такую же развалюху Ховалыг открыл в Мугур-Аксы – и ничего! Наверное, и эту развалюху надо было заклеить цветными яркими баннерами... И всё было бы нормально!

Аноним, 26-09-2025 #20[ru]

#17, Володин просто не договорил: ИИ не сможет заменить депутатов, потому что у роботов нет стыда и совести, но воровать при этом они не обучены!

Аноним, 27-09-2025 #21[ru]

#17, совесть для депутатов Госдумы – это ругательство. Искать её в тех стенах всё равно, что молиться в борделе.

Аноним, 24-09-2025 #1[ru]

Обрушение произошло в горной выработке компании «Лунсин» в Туве в 160 метрах под землёй, сообщили в республиканском управлении МЧС. Под завалами оказался 40-летний сотрудник компании. Он скончался на месте. По данным прокуратуры, погибший был гражданином Китая.

Аноним, 25-09-2025 #2[ru]

Новости: • Россия вынуждена экспортировать уголь по сниженным ценам. • Российские стальные полуфабрикаты в портах дешевеют. Ну вот! А вы – инфляция, инфляция... А если Ховалыг начнет доплачивать олигархам за вывоз ископаемых, то бизнес ваще попрет в гору!

Аноним, 24-09-2025 #1[ru]

Похоже, что президент США уже сам не помнит, кого помирил. Помните кровопролитную войну Абербайджана и Албании? На смену ей пришёл не менее жестокий конфликт между Арменией и Камбоджей: «Камбоджа и Армения – ужасная война! Вы только вдумайтесь!» Остановив войну Албании с Азербайджаном, Трамп остановил ещё и войну Армении с Камбоджей. Для него реально нет ничего невозможного! А ещё над Байденом смеялся...

Аноним, 24-09-2025 #5[ru]

Пока западные страны выстроились в очередь, чтобы признать государство Палестина, мигранты и фрипалестайнеры разнесли прекрасный Милан. Вопрос «куда катится этот мир» неплохо состарился. Потому что мир уже докатился.

Аноним, 24-09-2025 #8[ru]

Трамп, конечно, худший президент Америки в истории и один из самых тупых людей у власти в истории человечества. Но всё, что он говорит про ООН, – абсолютная правда. На данный момент это организация – импотент, без какого-либо реального влияния...

Аноним, 25-09-2025 #10[ru]

Почему СВО идет почти четыре года, а никакой победы нет? Объяснение от пропагандиста Норкина: «мы ведём СВО невоенными методами». «Невоенные методы войны». Россия ведёт МИРНУЮ ВОЙНУ, понятно?

Аноним, 25-09-2025 #11[ru]

Трамп: страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они вторгнутся в воздушное пространство НАТО. Журналист: Поддержите ли вы союзников по НАТО, если они собьют российский самолет? Трамп: Это зависит от обстоятельств.

Аноним, 27-09-2025 #18[ru]

«Я всегда думал, что каждый человек – против войны, пока не обнаружил, что есть такие, которые «ЗА», особенно если им не нужно идти туда самим». Эрих Мария Ремарк (1898-1970).

Аноним, 24-09-2025 #1[ru]

«Минюст признал иностранным агентом военного волонтера» – Зетник-иноагент – это приблизительно такой же оксюморон, как и пропалестинский квир-активист... Лично мне ситуация более всего напоминает «чистку партии», которую ранние большевики практиковали довольно часто, практически на регулярной основе. Приходящее к власти движение, даже искусственно созданное, неизбежно обрастает массой «попутчиков», видящих в этом движении прежде всего «возможности»... Сейчас такой момент, что партии власти не нужны «патриотические присоски». Она их будет стричь, оставляя в рядах только дистиллированный лояльный контингент, колеблющийся вместе с ее линией не сознательно, а подсознательно (ну, ведь так уже было, и не раз).

Аноним, 24-09-2025 #2[ru]

Сенатор Рогозин назвал СВО тупиком. Бывший глава Роскосмоса заявил, что силы российской и украинской армий равны по оснащённости, подготовке и мотивации, назвал нынешнюю тактику штурмов бессмысленной и рассказал о выжженных дотла украинских городах возле линии фронта. Что случится раньше: Рогозина обвинят в «дискредитации армии» или разговорчивому сенатору присвоят статус «иноагента»?