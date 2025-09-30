Призрак смены власти бродит по Туве

НА НЕЧИСТОПЛОТНЫХ ЧИНОВНИКОВ ОБЪЯВЛЕНА ОХОТА

После единого дня голосования в России Тува уже официально начала движение в сторону выборов главы республики, которые должны состояться в сентябре 2026 года. В этой ситуации обновлённый силовой блок региона начинает играть всё более важную роль, хотя новый прокурор республики будет назначен только 6-7 октября на заседании Совета Федерации РФ. Но уже сейчас известно, что наш скандально известный прокурор Дябкин, никогда не отличавшийся особым стремлением к законности, уедет в Якутию, а ему на смену прибудет прокурор из Калуги. А ранее в республике сменились начальник УФСБ и министр внутренних дел. Сразу стало заметно, что «новая метла по-новому метёт». Целая группа чиновников из числа родственников и друзей Ховалыга, включая экс-зампреда правительства, казначея семьи главы Айдына Чюдюка, оказались под уголовным преследованием. И в настоящее время уже рассажены: кто под домашний арест, а кто – в СИЗО.

Нужно отдать должное – и руководитель спецслужбы Максим Викторович Бережок, и министр внутренних дел генерал-майор полиции Юрий Васильевич Завьялов, не в пример своим предшественникам, работают оперативно и без оглядки на чины, звания и родственные связи. Обыски и аресты среди чиновничества, близкого к главе республики, сначала будоражили чиновное болото и общественность, а теперь стали делом обыденным. И это, похоже, только начало. Чем ближе будут приближаться сроки обозначения нового руководителя региона, тем выше ожидается уровень антикоррупционных репрессий.

При этом большая часть населения республики положительно отзывается о деятельности полиции и чекистов. Больше на слуху, естественно, новый министр Юрий Завьялов, который, похоже, и сам не чурается оперативной работы. И порой лично участвует в облавах по точкам спаивания тувинского населения и отлове нарушителей правил уличного движения. Такой активизации деятельности тувинской полиции мы не знали со времён министра Виктора Лесняка, оставившего о себе хорошую память.

СЕНАТОР НАРУСОВА: ПОЧЕМУ ТУВА ЗАБРОШЕНА?

Невозможно не отметить и активную позицию по отстаиванию интересов населения республики со стороны сенатора Людмилы Борисовны Нарусовой, которая с трибуны Совета Федерации, как и прежде, поднимает важные для республики проблемы. Вот и на этот раз Людмила Борисовна во время отчёта министра экономики РФ Максима Решетникова подняла вконец затерявшуюся много раз озвученную на разных уровнях тему строительства железной дороги в Туву.

В частности, сенатор сказала: «Уважаемый Максим Геннадьевич! Как известно все министры нашего правительства курируют тот или иной регион. Вам достался не самый благополучный регион – Тува. Здесь мне хотелось бы сказать и пожелать Вам уделять этому больше внимания, потому что все большие проекты, связанные с Сибирью, проходят мимо. Сила Сибири газопровод в Китай, проектируется газопровод в Монголию, а вот в Туве газа нет. Пользуются только местным углём, а так как республика находится в низине, то зимой там чёрный снег и самая высокая заболеваемость туберкулезом.

Не говорю уже о железной дороге. Большое внимание уделяется строительству железной дороги. У нас было решение правительства о строительстве 10 лет назад. И даже Владимир Владимирович Путин лично приехал и забил костыль в место строящейся железной дороги. Но проект заморозили из-за недобросовестного инвестора. Хочу вам напомнить, что заморозка эта до 25 октября, т.е. совсем скоро. Поэтому я Вас очень прошу: может быть в начале октября, чтобы упредить этот срок, собрать соответствующее совещание заинтересованных структур с представителями правительства Республики и выяснить вопрос: почему дотационный регион находится в таком, я бы сказала, унизительном состоянии? А все большие проекты по развитию Сибири проходят «мимо». Поэтому, к большому сожалению, у большинства людей в республике ощущается чувство заброшенности и обмана.

К примеру, у нас появились новые регионы, и им уделяется внимание. Но Тува ведь тоже сравнительно новый регион. Она вошла в состав Советского Союза добровольно только в 1944 году. И тогда ей было обещаны и железная дорога, и все блага цивилизации. Но до сих пор это не выполнено».

Следует отметить, что выступление тувинского сенатора было доброжелательно встречено её коллегами. В частности, спикер Света Федерации РФ Валентина Матвиенко резюмировала: «Спасибо Людмила Борисовна! Что касается железной дороги, то, конечно, это безобразие, столько лет прошло. Ну уже надо решить: или строим – или не строим! Если строим, то кто строит, а кто – платит. А такая перемена то один инвестор, то один проект, то третий... На самом деле люди должны быть уверены, что если вопрос решён, то он будет выполняться. Это абсолютно правильная постановка!»

И это объяснимо. Так уж случилось, что именно министру экономики России Максиму Решетникову поручили курировать Туву – самый экономически отсталый регион страны. А он к этому поручению относится формально, составляя «наверх» благостные отчёты о состояния дел в республике и как бы не замечая, что львиная часть средств ИПСЭР в 5 млрд. рублей была разворована окружением Кара-оола и Ховалыга. Много денег было украдено и в начале строительства железной дороги.

В ТУВЕ ОСТАЛИСЬ ОДНИ БЕЗВОЛЬНЫЕ И БЕЗЫНИЦИАТИВНЫЕ НАЧАЛЬНИКИ

И действительно: Шолбан Кара-оол при поддержке Сергея Шойгу 14 лет морочил населению республики головы баснями о грандиозном проекте строительства железной дороги в Туву. Шойгу удалось убедить Владимира Путина приехать в Туву и забить в основание железнодорожного полотна т.н. «золотой костыль». Нужно понимать, что в массе своей тувинцы – весьма доверчивый наивный народ. И когда «золотой костыль» забивает сам Владимир Путин, никто и не допускает сомнения в том, проект «прошёл точку не возврата», как заявил прибывший в республику в 2013 году министр транспорта России Максим Соколов. Очевидно, что Владимиру Путину в России дешёвого популистского авторитета не нужно. Он в республику прилетел в сибирские морозы не для того, чтобы покрасоваться перед камерами. Он прилетел, чтобы своим присутствием в республике дать понять всем, от кого зависит решение проблемы, что железная дорога в Туву – федеральный проект большой, можно даже сказать – исключительной важности, учитывая предстоящий поворот российской экономики на Восток. Но, нужно прямо признать: Шойгу и Кара-оол при дележе будущего федерального финансирования проекта не смогли цивилизованно поделить с проходимцем Байсаровым солидные деньги и бездарно «просрали» грандиозный проект, который мог обеспечить прорыв высоко дотационной республики к экономическому рывку и процветанию народа.

Премьер РФ М. Мишустин, прилетевший в Туву, лично пообщался с главой республики. Он сразу оценил перспективы дальнейшей работы. Стало понятно уже после 15 минут общения, что с таким, как Шолбан Кара-оол, ничего грандиозного построить невозможно. Премьер РФ официально «заморозил железнодорожный проект» на пять лет. Людмила Борисовна не случайно вспомнила про эту «заморозку» – она когда-то сама вместе с банкиром Сергеем Пугачёвым стояла у истоков этого проекта, от которого её нагло и бесцеремонно «оттёрли» Шойгу и Кара-оол.

Теперь Шойгу в опале. Почти все, кто вместе с ним руководили Минобороны РФ, находятся кто на зоне, кто в СИЗО. Остальные – под домашним арестом. Кара-оол, пристроенный звёздным земляком в Государственную Думу заместителем Володина, болтается, как натурпродукт в прорубе, и никаких рычагов для решения этой проблемы не имеет. Депутат Госдумы от Тувы Сарыглар и сенатор Кужугет в Москве ведут тихую жизнь беспозвоночных. Они существуют так незаметно, что порой кажется, что их просто нет в природе. Новый глава республики Владислав Ховалыг – человек случайный во власти. К тому же по характеру безвольный, безынициативный и робкий, не способный на высоком уровне решать сложные вопросы, чиновник. В этой коллекции больших начальников единственный человек, который может и – главное: хочет решать назревшие вопросы – это сенатор от республики Людмила Нарусова. Она давно заслужила славу человека прямого, смелого и мудрого, который знает, когда и перед кем ставить острые вопросы, чтобы они имели перспективу реального решения. Но главное её достоинство состоит в том, что она имеет доступ к президенту Путину и ради Тувы готова этой возможностью эффективно пользоваться.

ГАЗИФИКАЦИЯ, ОБЕЩАННАЯ ПУТИНУ, ЖИВЁТ ТОЛЬКО В МЕЧТАХ

Кстати сказать, в этом своём выступлении Людмила Борисовна «зацепила» ещё одну горячую тему – газификации республики, напомнив федеральному министру, что в Туве из-за отсутствия газа для отопления жилищ население пользуется высокотоксичным с большим содержанием сажи углём Каа-Хемского угольного разреза. Из-за чего в республике всё зиму расползается ядовитый смог, и население чаще всего в России болеет туберкулёзом.

Следует отметить, что газификация республики была названа Ховалыгом на встрече с президентом Путиным при его назначении «приоритетной задачей». Но таковой она была только до сентября 2021 года, когда население проголосовало за Ховалыга в качестве главы республики. Больше от него ни слов, ни тем более действий по газификации частного сектора мы не слышали. Хотя в условиях международных санкций против России у нас в стране избыток добытого природного газа, который Газпром не может реализовать за границу, составляет более 60 млрд. кубов. Уже потому реализация газового проекта в Туве была весьма реалистичной. Но Ховалыг сумел «проспать» и этот проект. И трасса газопровода «Сила Сибири – 2», когда она будет проложена, пройдёт из Бурятии в Монголию и Китай мимо Тувы. А счастье было так реально... Если бы Туве по странному стечению обстоятельств не достался такой бестолковый, безынициативный вороватый губернатор, для которого авторитет в обществе – пустой звук, если имеется избирательная комиссия, способная обеспечить заказанный «сверху» результат выборов.

«КОМАНДА ШОЙГУ» – ДЕЛО ПРОШЛОЕ. ПОРА ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ!

Впрочем, давайте попробуем проанализировать, почему именно на Ховалыге в 2021 году остановили свой выбор чиновники Администрации Президента РФ (АП)? Ведь было известно, по крайней мере, о пяти-семи кандидатах, которые рассматривались как претенденты на кресло главы. А ларчик, как говорят, просто открывался. Да, в АП наверняка знали, что Ховалыг «звёзд с неба не хватает» и на предыдущих должностях показал себя весьма посредственным чиновником. Он был совершенно никудышным мэром Кызыла и совершенно никчемным директором «Туваэнергосбыта». Настолько никчемным, что после 1,5 лет правления этим предприятием оно загнулось и попало под банкротство, где сейчас обретается. В этом плане у замруководителя АП С. Кириенко никаких иллюзий на счёт руководящих талантов В. Ховалыга быть не могло. Но в то время АП рассматривала кандидата в губернаторы Тувы не столько в фокусе развития экономики и социальной сферы Тувы, сколько в способности нового назначенца «выдавить» из республики политика федерального масштаба набирающего силу министра обороны Сергея Шойгу и его протеже Шолбана Кара-оола. Именно этот вопрос задавался напрямую каждому из кандидатов. И только Ховалыг твёрдо обещал сохранить свою самостоятельность, не идя на поводу желаний и действий тандема Кара-оол–Шойгу. Все остальные предпочли отойти в сторону, предоставив Ховалыгу «бодаться» с Шойгу, Кара-оолом и кругом их влияния среди чиновников и депутатов.

Время пролетело быстро. По мнению авторитетных экспертов, Ховалыгу не удалось решить ни одной второстепенной задачи, такой как повышение уровня жизни населения, газификации и строительства железной дороги. Но и главной задачи – вытеснения из республики тандема Кара-оол–Шойгу – он тоже выполнить не смог. Как отмечают эксперты, этот тандем по-прежнему имеет в республике большую социальную поддержку на фоне повсеместного роста недоверия к деятельности главы республики Ховалыга.

Другое дело, что главный локомотив тандема Шойгу за эти годы в связи с ситуацией в зоне СВО очень сильно «сморщился» и «усох», он уже не представляет большой опасности для элиты России. Отставленный от кормушки военного бюджета страны, Шойгу превратился в обыкновенного порученца, который развозит по миру послания президента. В таком статусе Шойгу Сечину и Ковальчукам уже не интересен и тем более – не опасен. Пример – это неудавшаяся попытка пристроить своего первого заместителя по МЧС, Московской области и Минобороны Руслана Цаликова в кресло сенатора от Тувы. Тот может в любой момент поменять мандат тувинского депутата на камеру СИЗО «Лефортово». Это наглядно продемонстрировало уровень влияния Шойгу на принятие кадровых решений президентом страны.

Непонятна судьба 13 трлн. рублей из оборонного бюджета страны. Они, вероятно, разошлись по карманам коррупционеров Минобороны РФ. Поэтому армия РФ оказалась неготовой к противостоянию с Украиной. Хотя в августе 2021 года министр обороны Шойгу авторитетно заявлял, что армия России перевооружена современным оружием на 71,9%. Это не могло не оставить осадок в душе президента, который ему очень доверял. И теперь это доверие вернуть невозможно.

Таким образом, Шойгу вряд ли сможет кардинально повлиять на выбор очередного главы республики. К тому же Ховалыга к Кириенко, когда-то привёл не кто иной, как Шойгу. В связи с чем и Ховалыг, и Кара-оол, как бы они друг другу не относились, воспринимаются как «люди команды Шойгу». И уже потому их шансы остаться одному в кресле зампреда Госдумы, а второго – губернатором эксперты оценивают не очень высоко. По крайней мере, гораздо ниже, чем шансы выходца из Тувы генерала полиции Аяса Кандана, который сейчас служит начальником ГУВД Пермского края, но связей с родной Тувой окончательно не порывает. При этом кандидатура генерала полиции на главную должность в регионе предпочтительна ещё и потому, что за время правления Кара-оола и Ховалыга преступность в Туве значительно усилилась, в связи с чем в Кызыл стали прибывать из Москвы команды, которые на местах проводят задержания и вывозят криминал в Москву в СИЗО ФСБ Лефортово. А во время антиузбекских беспорядков, инициированных действиями тувинских властей, даже пришлось присылать в Кызыл три борта спецназа Росгвардии для усмирения разбушевавшихся тувинских националистов и охраны гостей из Средней Азии от разъяренных обезумевших толп вандалов коренной национальности.

В такой ситуации АП, скорее всего, может остановить свой выбор на кандидате-силовике, который будет в состоянии поддерживать правопорядок в республике и эффективно пресекать факты коррупции.

Кондрат Пчёлкин