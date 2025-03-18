Ховалыг и Шойгу: От любви до ненависти и обратно к лести

Ни для кого не секрет, что отношения между Владиславом Ховалыгом и Сергеем Шойгу совсем не простые. С одной стороны, именно Шойгу когда-то сначала дал «добро» Шолбану Кара-оолу на назначение Ховалыга мэром г.Кызыла, а затем посодействовал его включению в число курсантов так называемой «школы губернаторов» Сергея Кириенко. Так Ховалыг с подачи нашего земляка Шойгу оказался в обойме федеральной власти и был замечен в Москве. Поэтому Ховалыг всегда с благоговейностью, трепетом и внутренним страхом встречал Сергея Кужугетовича в Кызыле и сопровождал его, если это ему дозволяли. Но, как говорится, ничто не вечно под луной.

В одночасье между Кириенко и Шойгу проскочила «искра» и начался марафон за влияние на президента России. И Кириенко, видимо, решил, что для начала Шойгу необходимо лишить поддержки в сибирских регионах, где у него влияние максимальное – Красноярском крае, Хакасии и, конечно же, на его Родине в Туве. Тут все и началось.

Сначала жертвой пал ставленник Шойгу губернатор Хакасии Зимин. Следом настала очередь Кара-оола. Тогда-то и был проведён классический развод: в Кремле вместо Кара-оола перед Путиным предстал Ховалыг и получил ярлык на правление республикой. А уже потом был отправлен в отставку третий ставленник Шойгу – губернатор Красноярского края Усс. Но сейчас речь именно о Ховалыге, который стал хозяином земли тувинской в результате трений внутри окружения президента страны.

Газета «РИСК» много раз писала о том, что Ховалыг был в ряду претендентов на должность главы республики не один. В этом списке было, по крайней мере, человек пять, в том числе мэр Кызыла Сагаан-оол, отставной полковник ФСБ Дирчин, бывший первый заместитель министра внутренних дел республики Кандан, бывший спикер парламента Тувы Оюн, зам. председателя правительства Натсак, и ещё пара-тройка менее известных людей.

Насколько известно, со всеми ими проводились консультации на предмет возможного губернаторства. С выбранными претендентами аспекты будущей работы обсуждались разные. Но одна тема для них была общей – их отношение к Шойгу и заверения в том, что в случае, если выбор падёт на этого претендента, то он обязуется последовательно «выдавливать» Шойгу из республики, выкорчёвывая его сторонников. Однако, как потом выяснилось, такого обещания удалось добиться только от Ховалыга. Поэтому при смене караула выбор пал именно на него, хотя до этого он ничем особо не выделялся, и московской тусовке знаком не был. При этом нужно отметить, что вся эта подковёрная борьба осуществлялась в большом секрете. Особенно – от Шойгу.

И вот 7 апреля 2021 года случился звёздный час Ховалыга – с ним провёл беседу президент Путин. На ней новый ставленник дал обещание бороться с бедностью, преступностью, сажей и туберкулёзом, в ответ на это получил из рук президента ярлык на правление Тувой.

Теперь главной задачей для Ховалыга стала работа по «вытравливанию» наследия Кара-оола в части поклонения идолу Шойгу. Работа сложная, тонкая и опасная, поскольку Шойгу, как известно, не лыком шит. И если он захочет кого-то «вышибить из седла», то его дни сочтены. Вот и пришлось Ховалыгу метаться между Тувой, где он «вытравливал» влияние Шойгу, и Москвой, где он льстил ему и пытался убедить в своей лояльности. Самым сложным был выбор линии поведения во время посещения Сергеем Кужугетовичем Тувы. И тут Ховалыг откровенно терялся, не зная, как себя вести и что говорить. А тут вдруг, как гром среди ясного неба, Путин отправил министра обороны Шойгу в отставку. Ховалыг почему-то решил, что «Шойгу – всё!». Потому зачистка внутри республики приверженцев нашего звёздного земляка заметно оживилась.

Но наступил момент, когда Ховалыг должен был определиться. Республика шла на выборы депутатов парламента, сенатором от которого была женщина с низкой социальной ответственностью, про которую СМИ республики писали, что она в прошлом подрабатывала в Москве проституцией. Шойгу решил, что вместо неё сенатором должен стать вечный соратник Шойгу, его первый заместитель по МЧС, правительству Московской области и в Минобороны РФ, доверенное лицо нашего земляка Руслан Цаликов. Для этого было необходимо поставить его вторым номером в список «Единой России» на выборах в Верховный Хурал. Ховалыг не смог ослушаться Шойгу и поставил Цаликова в предвыборный список ЕР, обеспечивая ему депутатский мандат и право стать сенатором от тувинского парламента. Так Цаликов стал депутатом.

Но многое изменилось, когда 2 сентября 2024 года Путин по дороге в Монголию впервые в своей жизни на часок залетел в Кызыл без Шойгу. Тогда наивный Ховалыг понял, что это знак о конце карьеры нашего звёздного земляка. Значит, можно смело продолжать чистку республики от его приверженцев.

Первым под топор войны попал мэр Кызыла Сагаан-оол, на которого наивная глуповатая глава города Казанцева подала заявление в суд, требуя его увольнения. Ситуация с увольнением Сагаан-оола получилась некрасивая и неоднозначная. Все знают, что он – креатура Шойгу и мэром стал не случайно, а по рекомендации Генерального совета «Единой России». Однако его увольнение началось только после того, как Ховалыг «похоронил» карьеру Шойгу и его влияние на Путина. А тем временем в Кызыле стали разрастаться слухи, что дни губернатора Ховалыга сочтены, что через месяц-два его отправят в отставку. Ховалыг заметно занервничал...

На днях пресс-служба Ховалыга выставила в блогосфере фотографию, на которой Сергей Шойгу идёт по коридору, а за ним спешит наш глава Ховалыг. Фотография сопровождается записью от Ховалыга: «Во время командировок в Москву всегда стараюсь использовать возможность обсудить вопросы развития Тувы с Сергеем Кужугетовичем Шойгу. Нынешняя поездка не стала исключением. Какую бы должность ни занимал Сергей Кужугетович, он всегда внимателен к своей малой Родине. Помогает по многим важным социально-экономическим вопросам и крупным проектам и не стремится афишировать каждое действие».

Но дело как раз в том, что фотография была сделана не вчера. И не в Москве, а в Кызыле. Тогда никакой беседы между ними не было зафиксировано. Многие задумались: что бы это могло значить? С чего вдруг Ховалыг лебезит и так льстиво примазывается к Шойгу, который, по его мышлению, «вышел в тираж»? Неужели и вправду отставка Владислава Ховалыга не за горами?

Редакция