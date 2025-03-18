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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 10, 18 марта / Свежий анекдот
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№10, 18 марта 2025 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотТюрьма едина со страной
В морали, облике и быте,
Лишь помесь волка со свиньёй
Тут очевидней и открытей.
Игорь Губерман

* * *

А знаете, что общего у европейцев и жителей Тувы? И те, и другие живут без российского газа!

* * *

В борьбе Украины и России первой сдалась Америка!

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Остальные материалы номера 10:

Два раза в год военкомы собираются на шабаш и призывают духов.

Шутка 2010 года

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