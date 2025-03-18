Тюрьма едина со странойВ морали, облике и быте,Лишь помесь волка со свиньёйТут очевидней и открытей.

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А знаете, что общего у европейцев и жителей Тувы? И те, и другие живут без российского газа!

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В борьбе Украины и России первой сдалась Америка!