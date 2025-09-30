«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 35, 30 сентября / Свежий анекдот
№35, 30 сентября 2025 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотРоссия странный садовод,
И всю планету поражает,
Верша свой цикл наоборот,
Сперва растит, потом сажает.
Игорь Губерман

* * *

Дмитрий Песков: «Несмотря на десятки тысяч санкций против России, с экономикой в стране всё хорошо».
С экономикой всё хорошо, всё хорошо, ВСЁ ХОРОШО!!!

* * *

Госдума: россиянам придётся заплатить налог на тёплую погоду в сентябре.

0
