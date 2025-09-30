Свежий анекдот
Россия странный садовод,
И всю планету поражает,
Верша свой цикл наоборот,
Сперва растит, потом сажает.
Игорь Губерман
С экономикой всё хорошо, всё хорошо, ВСЁ ХОРОШО!!!
* * *Дмитрий Песков: «Несмотря на десятки тысяч санкций против России, с экономикой в стране всё хорошо».
* * *Госдума: россиянам придётся заплатить налог на тёплую погоду в сентябре.