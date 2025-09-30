    Свежий анекдот

Россия странный садовод,И всю планету поражает,Верша свой цикл наоборот,Сперва растит, потом сажает.

* * *

Дмитрий Песков: «Несмотря на десятки тысяч санкций против России, с экономикой в стране всё хорошо».С экономикой всё хорошо, всё хорошо, ВСЁ ХОРОШО!!!

* * *

Госдума: россиянам придётся заплатить налог на тёплую погоду в сентябре.