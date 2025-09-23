Что ждёт республику Тыва в обозримом будущем?

ДОБЫЧА ИСКОПАЕМЫХ В РЕСПУБЛИКЕ НИКАК НЕ РАЗВИВАЕТСЯ

Республика с весны 2007 года настраивается на разработку полезных ископаемых. Сначала Кара-оол, а затем Ховалыг видят в этом спасение тувинской экономики. В настоящее время в центре событий разработка различных ископаемых, в том числе золота, угля, меди и лития. Что касается добычи медного концентрата в Тодже, то этот процесс сопровождается возбуждением уголовных дел в связи с финансовыми авантюрами китайских руководителей. Глава республики Кара-оол незаконно пытался освободить их от уплаты налогов, поэтому они бежали от уголовного преследования в Китай. А также безумным вливанием бюджетных 60 млрд. олигарху М.Прохорову, который сумел перекачать деньги в Америку и скрыться там же.

Золотари в Туве тоже работают не без скандалов. В этом плане примечательно, что шведская компания «Тардан Голд», угоревшая на добыче рудного золота, сначала попала под экологические расследования, а затем и вовсе перешла в собственность Ростехнологий. Что же до старательской артели «Ойна», то, похоже, глава республики Ховалыг решил их немножко «подоить» и начал в отношении артели агрессивную кампанию травли, что привело к массовым беспорядкам в Чеди-Хольском районе, где воспрепятствовали продвижению к месторождению золота колонны техники артели. Ну, а компания «Эльбрусметалл», заявившая о желании разрабатывать очень перспективное Тастыгское месторождение лития в Туве, уже второй год топчется на одном месте и перспектив на этом месторождении пока не видно.

В общем, пока никаких особых успехов у разработчиков недр Тувы не замечено. Но, а что у нас происходит с главным ресурсом тувинских недр – уникальным коксующимся углём, о несметных залежах которого так любят поговорить с трибуны Шолбан Кара-оол и Владислав Ховалыг? А тут, судя по всему, наблюдается застой и отсутствие всяких перспектив. По крайней мере, Элегестинское месторождение угля, где уже было начал разработку православный банкир Сергей Пугачёв, находится в запустении. Оно заполнено грунтовыми водами и возобновление добычи угля там в ближайшие десятилетия не предвидится.

Другое месторождение, где построена шахта «Межегейуголь» «Евраз групп» олигарха Абрамовича, то консервируется, то открывается. А сейчас оно выставлено на продажу.

УГОЛЬЩИКИ «ЛЕТО КРАСНОЕ ПРОПЕЛИ»...

Можно подумать, что все беды Тувы от того, что у нас никто не хочет работать. И потому «светлое будущее» республики никак не наступит. А так ли это на самом деле? Может, имеются объективные причины того, что недра Тувы до сих пор не востребованы? Давайте разбираться. А для этого сначала посмотрим как бы со стороны на проблемы угледобычи России в целом. И попробуем найти в ней ориентиры, на что можно рассчитывать в будущем. А для этого обратим внимание на публикацию «Уголь загнан в угол» в федеральных СМИ «Наша Версия», в которой специалисты разложили по полочкам проблемы угольщиков страны. Давайте постараемся понять: «Почему в одной из значимых отраслей нашей экономики случился коллапс?»

Автор публикации отмечает приметы кризиса в российской угольной промышленности: «Предприятия терпят убытки и закрываются, люди остаются без работы. А государство пытается спасти индустрию, участники которой, кажется, сами во многом виноваты в нынешних бедах». При этом уголь продолжает играть одну из главных ролей в мировой энергетике, на него приходится 30% мирового энергобаланса. Россия обладает запасами угля в размере 273 млрд. тонн – 7% от мировых, которые способны обеспечить 500 лет добычи. Но в последнее время у российских угольщиков дела идут совсем нехорошо.

По итогам 2024 года угледобывающий сектор РФ показал чистый сальдированный убыток в размере 112,6 млрд. рублей против 374,7 млрд. рублей прибыли годом ранее. В 2025 году ситуация ещё ухудшилась: по сведениям департамента Минэнерго, только за первые пять месяцев текущего года угольная отрасль показала убыток в 112 млрд. рублей. Росстат приводит ещё более удручающие цифры – минус 136,2 млрд. рублей. А к концу года ожидается убыток в 300-350 млрд. рублей.

Уже сейчас «51 предприятие угольной отрасли остановлено либо находится на грани остановки». В Кузбассе либо навсегда прекратили работу, либо законсервированы 17 шахт и разрезов.

Основные причины угольного кризиса – снижение экспортных цен и перенаправление поставок – ЕС в августе 2022 года прекратил закупки российского угля, и эти объёмы пришлось срочно отправлять на Восток. Кроме того, угольщики столкнулись с эффектом «бутылочного горлышка», так как железнодорожные (и в меньшей степени портовые) мощности оказались не готовы принять новые объёмы.

Но о планах ЕС по отказу от угольной генерации было известно ещё в 2010-х годах. «Российские угольщики понимали, что в обозримом будущем поставки в Европу в любом случае прекратятся». Компании могли бы вложить средства в расширение транспортных мощностей, но сделала это только «Эльга». А ведь средства для инвестиций были. Текущая стоимость российского угля 60-100 долларов за тонну, в зависимости от направления поставок и калорийности продукта) может считаться низкой лишь в сравнении с аномально высокими ценами времён энергокризиса 2021-2022 годов. Тогда взлетевшие цены на природный газ потянули за собой и угольные котировки, поднимавшиеся до 300 долларов за тонну. «Но до энергокризиса и 100 долларов за тонну считалось хорошей ценой, и даже при 70-80 долларах российские угольщики продолжали работать и получать прибыль. А куда потом делись сверхдоходы, полученные в период аномально высоких цен?» Это неизвестно.

РАДУЖНЫЕ ПЛАНЫ И СЕРАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Энергостратегия РФ до 2050 года предполагает несколько сценариев развития российского ТЭК: сценарий ускоренного энергетического перехода, стресс-сценарий, сценарий технологического потенциала, инерционный и целевой. Показатели добычи и экспорта угля существенно различаются в зависимости от сценария, но основными являются инерционный (консервативный), подразумевающий сохранение трендов и подходов к отрасли и не предполагающий значительных инвестиций, и целевой (приоритетный), который учитывает ряд мероприятий, направленных на сбалансированное развитие сектора (обеспечение внутреннего рынка, развитие экспорта, достижение технологического суверенитета).

За точку отсчёта во всех сценариях принят 2023 год, по итогам которого добыча угля в России составила 439 млн. тонн, экспорт – 213 млн. тонн, поставки на внутренний рынок – 181 млн. тонн. Инерционный сценарий подразумевает, что к 2030 году производство составит 491,6 млн. тонн, экспорт – 243,5 млн. тонн, внутренние поставки – 197,3 млн. тонн. По целевому сценарию эти показатели должны составить 530,1 млн. тонн, 266,7 млн. тонн и 199,2 млн. тонн соответственно. Таким образом, уже к 2030 году добыча угля в РФ должна вырасти на 12-21%, экспорт – на 14-25%, тогда как поставки на внутренний рынок – лишь на 9-10%.

На 2050 год планы ещё более амбициозные: по инерционному сценарию рост добычи (в сравнении с 2023 годом) должен составить 586,4 млн. тонн (+33,4%), экспорт – 294,8 млн. тонн (+38,5%), внутренние поставки – 227,7 млн. тонн (+7%); по целевому – 662 млн. тонн (+51%), 350,1 млн. тонн (64,7%) и 231,7 млн. тонн (+28%) соответственно.

Замглавы наблюдательного совета Ассоциации «Надёжный партнёр» Дмитрий Гусев указывает, что угольный бизнес рентабелен только за счёт экспорта, а в переработку, для производства продукта с высокой добавленной стоимостью (например, карбоновых нитей) компании практически не инвестировали. При нынешних экспортных ценах и логистических сложностях угольный сектор утратил свои преимущества. «И в этом случае должно было быть принято концептуальное решение по консервации лишних угольных шахт до того момента, как улучшится ценовая конъюнктура, – зачем их пытаться спасти, если они сейчас не нужны? Поддерживать следует только максимально эффективно работающие шахты», – говорит эксперт.

Впрочем, российские власти, несмотря на кризис, продолжают верить в будущее угля. В Энергетической стратегии РФ до 2050 года прописано, что основными задачами отрасли является не только поддержание действующих добычных мощностей, но и создание условий для формирования новой сырьевой базы в Сибири, Арктике и на Дальнем Востоке. Также предполагается нарастить экспорт угля и переориентировать его на новые рынки – в первую очередь Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки. Однако для этого нужно расширить портовые мощности, а также транспортные мощности Восточного полигона РЖД и Тихоокеанской железной дороги.

Как полагает Дмитрий Гусев, «фактически при низких экспортных ценах на уголь российские компании, продолжая поставлять его за рубеж благодаря льготам, субсидируют иностранные экономики». И здесь мы возвращаемся к энергостратегии: как государство может прогнозировать рост объёмов добычи и особенно объёмов экспорта на столь долгие сроки, если экспортные цены – главное для отрасли – от нас не зависят? Смысла этим заниматься вообще нет. Но у нас все боятся признать, что «лошадь мертва».

ВЛАСТЬ ПУСТОБРЁХОВ ПОРА ЗАКАНЧИВАТЬ

Всё вышеописанное не является секретом. Эти сведения имеются в открытом доступе. Они приводятся независимыми экспертами, не верить им, оснований нет. Но даже сегодня, когда угольный коллапс налицо, Шолбан Кара-оол и Владислав Ховалыг с разных трибун несут чушь о предстоящем буме горнодобывающей промышленности в Туве. Они смело и решительно дают населению обещания, у которых никаких перспектив на реализацию нет в обозримом будущем. Кара-оол и Ховалыг кормят нас маниловскими мечтами о строительстве железной дороги в Китай и перспективами торговли ископаемыми в Поднебесной. Их не смущает, что этим обещаниям уже больше 30 лет, а воз и ныне там.

При этом население республики всё глубже опускается в пучину нищеты, опережая по уровню бедности все регионы России.

С одной стороны, наверное, хорошо, что планы Кара-оола–Ховалыга в основном не сбываются: населению остаётся нетронутая природа. Однако отсутствие ясных и понятных перспектив приводит население к апатии и неверию в свои силы. Отсюда и высокая преступность в республике, которая на фоне показателей РФ бросается в глаза.

Но жить нужно в реальном мире, в котором расставлены понятные населению приоритеты. А для этого республике нужны руководители, которые понимают ситуацию и не боятся смотреть в будущее. А такие, как Кара-оол и Ховалыг должны уйти в прошлое.

Если кто-то с этим не согласен – спорьте!

Редакция