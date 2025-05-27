    Коротко

Виновника смертельной аварии с начальницей из МЧС задержали

17-летний житель Кызыла задержан после аварии в центре города, в которой погибла начальник отделения обеспечения кадровой работы управления МЧС по Туве Валерия Коваленко. Его подозревают в нарушении ПДД без прав, повлекшем смерть человека (пункт «в» ч. 4 ст. 264 УК), сообщил Следственный комитет.

Молодой человек ехал на автомобиле Land Cruiser Prado и врезался в Volvo на улице Щетинкина-Кравченко. Водитель Volvo госпитализирован, 38-летняя Коваленко, ехавшая пассажиркой, скончалась на месте.

В тувинских пабликах пошли слухи о возможных связях 17-летнего парня. Глава республики Владислав Ховалыг опроверг данные некоторых каналов, что подозреваемый – его родственник. Ни имени, ни чьим родственником он оказался на самом деле, официально так и не было опубликовано.

В Туве задолженность населения за тепло и горячую воду составляет более 1 млрд. рублей

С января по апрель 2025 года в производстве судебных приставов зарегистрировано 20 320 исполнительных производств в пользу организаций топливно-энергетического комплекса.

Задолженность населения за тепло и горячую воду составляет более 1 млрд. рублей. Для сравнения, в прошлом году было 16 051 производств на сумму 805 млн. рублей. Рост произошел на 4 269 дел. Больше всего в городе Кызыл, Улуг-Хемском, Чаа-Хольском и Барун-Хемчикском районах.

Шойгу похвалился, что на посту министра обороны разрешил солдатам мыться и носить чистые трусы

Бывший министр обороны, а ныне секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в фильме «Шойгу 70. Правила жизни», приуроченном к его юбилею, представил в числе своих заслуг на посту главы Минобороны реформы солдатского быта, включая отмену редких походов в баню и еженедельной смены нижнего белья. «Помню, спрашивал у офицеров, генералов: сколько раз вы ходите в душ? Кто-то – ежедневно, кто-то – дважды в день. А почему солдат, срочник или контрактник, должен мыться один раз в семь дней? Почему он должен менять белье раз в неделю? Почему мы, живя в третьем тысячелетии, продолжаем носить портянки и сапоги, как в Первую мировую? Это же просто – сделать армейскую службу нормальной работой без унижения», – вспомнил Шойгу.

Он добавил, что превращение службы в системную и уважительную деятельность было одной из его ключевых задач. Шойгу утверждает, что уже в первые месяцы на посту министра обороны он дал старт глубоким изменениям. Так, по словам экс-руководителя военного ведомства, буквально за полгода в армейских казармах были установлены около 14,5 тысяч душевых, введены пылесосы вместо тряпок и ведер для уборки, отменены портянки, заменены старые образцы формы, а срок службы был сокращен с двух лет до одного.

Путин поручил выдать застройщикам льготные кредиты, чтобы достроить дома

Застройщики все-таки добились поддержки государства. Владимир Путин поручил разработать для них временную программу субсидирования процентной ставки по кредитам в рамках проектного финансирования на объекты, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2026 г. Их, по данным «Дом.рф», в апреле строилось 37,75 млн. кв. метров, а стройготовность составляла 40%.

Строительство – одна из самых пострадавших от высоких ставок отраслей. По ней бьет не только рост процентных платежей, но и двукратное сокращение ипотечного кредитования. По данным «Дом.рф», продажи жилья в апреле были на 23% ниже прошлогодних, за четыре месяца падение составило 10%.

Россию накрыла «инфляция борща»: цены на овощи взлетели более чем на 50%

Вслед за стремительным ростом цен на картофель в России резкое подорожание коснулось и других овощей, входящих в борщевой набор. По состоянию на 12 мая 2025 года средняя розничная цена репчатого лука увеличилась на 87,2% год к году, достигнув 72,3 руб. за 1 кг, а белокочанная капуста стала дороже за тот же период на 56,8% – цена в рознице дошла до 75,2 руб. за 1 кг. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата.

Одной из причин резкого роста цен на указанные овощи в аналитическом агентстве «АБ-Центр» назвали падение урожайности. По данным аналитиков, в 2024 году сбор капусты в промышленном секторе овощеводства уменьшился на 5,6% (до 873,6 тыс. тонн). Урожай лука упал до 1,12 млн. тонн – сокращение на 0,7%.

Госдума приняла закон об ограничении высшего образования для россиян

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтении единогласно приняли закон, наделяющий правительство правом определять цифры приема на платное обучение в вузы и ограничивать перечень направлений, при поступлении на которые можно будет взять льготный кредит. Документ нацелен на сокращение числа «невостребованных» специалистов и обеспечение «технологической независимости» страны, говорится в проекте.

Закон предполагает, что правительство РФ фактически сможет ограничивать число платных мест по определенному им же перечню направлений и специальностей высшего образования, научных специальностей. Также кабмин установит порядок и сроки определения количества таких мест. Нововведения в случае окончательного утверждения законопроекта вступят в силу на год раньше, чем предполагалось при внесении законопроекта, – с 1 сентября 2025 года, пишут «Ведомости».

Путин поручил ФСБ, полиции и РПЦ научить россиян воспитывать детей

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по вопросам воспитания детей и молодежи.

Согласно распоряжению Путина, опубликованному на портале правовой информации, группе из 38 чиновников поручено заняться созданием «единого воспитательного пространства» во всех образовательных организациях страны, а также «продвижением традиционных российских духовно-нравственных ценностей среди детей и молодежи».

Во главе группы, которая также будет заниматься разработкой законов «в сфере воспитания», Путин поставил замглавы своей администрации Сергея Кириенко – куратора внутренней политики в Кремле.

В группу, которой предстоит установить воспитательные стандарты в стране, также вошли представители ключевых силовых структур – замглавы ФСБ России Сергей Егоров, первый замминистра внутренних дел Александр Горовой, замглавы Минобороны, начальник военно-политического управления ведомства Виктор Горемыкин.

Компанию им составят руководители ключевых пропагандистских СМИ – гендиректор ВГТРК Олег Добродеев и гендиректор «Первого канала» Константин Эрснт. Также в составе группы – митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), которого СМИ называли личным «духновником» Путина.

Рабочей группе предстоит заняться выполнением президентского поручения о резком усилении патриотической пропаганды среди молодежи. Согласно плану достижения национальным целям развития России до 2030 года, в ближайшие 6 лет доля молодых людей, охваченных патриотическим воспитанием должна увеличиться практически втрое – с 28% до 75%.

Доля не желающих иметь детей россиян выросла втрое за 20 лет правления Путина

Количество россиян, не планирующих рожать детей, за два десятилетия правления Владимира Путина увеличилось в три раза. Об этом сообщает ВЦИОМ со ссылкой на результаты проведенного опроса. Так, если в 2005 году на вопрос «Как Вы думаете, сколько детей будет в Вашей семье (учитывая тех, что уже есть)?» только 6% респондентов ответили, что не собираются иметь детей, то в 2025 году этот показатель достиг 18%.

Число тех, кто хочет вступить в брак ради рождения детей, также снизилось. Если в 2005 году продолжение рода как основную мотивацию для женитьбы указывали 39% опрошенных, то в 2025 году – лишь 25%, сообщает ВЦИОМ. Вместе с тем, однако, усилился другой мотив – следование религиозным или национальным традициям. Количество тех, кто хочет вступить в брак «потому что так принято», за 20 лет выросло втрое.

Китай втрое сократил инвестиции в Россию

Несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина о «беспрецедентном» уровне партнерства с Китаем и «безграничных» возможностях для взаимодействия двух стран, китайские инвесторы резко сократили инвестиции в Россию на фоне конфликта в Украине. Если в 2011-2018 годах в среднем Китай ежегодно инвестировал в российские проекты $1,2 млрд. в год, то в 2022–2023 годах показатель упал втрое – до $400 млн. Это следует из доклада Института развивающихся экономик Банка Финляндии (BOFIT).

В вопросе вложений в Россию китайские инвесторы повели себя так же, как и все остальные. Согласно данным Центробанка, за три года СВО вложения нерезидентов в реальный сектор российской экономики сократились на 57%. Из $497,7 млрд. прямых иностранных инвестиций (ПИИ), которые имелись у бизнеса на 1 января 2022 года, к началу 2025-го осталось лишь $216 млрд. – минимальная сумма с 2009 года. Таким образом, надежды Кремля на то, что «дружественные» страны, в число которых входит Китай, заменят России западных инвесторов, оказались тщетными.

Глава Конституционного суда призвал расстаться с надеждами на истребление коррупции

Коррупция «присуща человеческому естеству» и «всегда существовала» в России, поэтому искоренить ее вряд ли возможно, заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. «Убежден, что перед нами повсеместное и, судя по всему, неистребимое явление... Во всех обществах всегда были, есть и будут те, чьи амбиции и жадность, стяжательство и алчность толкают к коррупции», – сказал он на юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

По мнению Зорькина, «человек естественно предрасположен везде и всюду искать и извлекать выгоду для себя – в противном случае, он не очутился бы на вершине эволюционной пирамиды». Помимо «фактора личной моральной порочности», глава КС считает причиной коррупции «общее падение духовной культуры». Он подчеркнул, что в современном мире «потребительское общество» живет под девизом «бери от жизни все», а честный труд перестает быть значимой ценностью. При этом Зорькин оговорился, что оправдывать коррупцию нельзя, поскольку «это очень опасно» и может привести к «тотальной криминализации общества и государства». «Возможно, пора вводить санкции за такое оправдание коррупции, к примеру, как за оправдание терроризма или фашизма», – отметил глава КС.