Депутаты Тувы – кто они?

Май в 2025 году в Кызыле прошёл под знаком борьбы за власть в столице. Только «завис» вопрос, кто на самом деле с кем и за что борется. Формально глава города Казанцева подала в суд заявление о расторжении контракта с мэром Сагаан-оолом. Основание – неисполнение им условий контракта по решению задач местного значения. Среди доводов – неокрашенные скамейки в скверах, бродячие собаки на улицах, неудовлетворительная работа общественного транспорта, мусор возле многоэтажных домов, отсутствие бумажного варианта реестра муниципальной собственности и плохо оборудованный пляж реки Енисей. В общем, безобразие творится на улицах города при попустительстве мэрии города Кызыла. Так что мэра нужно как можно скорее снимать, иначе этот беспорядок придётся терпеть «ещё три года». Но все, конечно, поняли, что речь идёт совсем не о мусоре, собаках и транспорте, которые правительство республики вместе с финансированием забрало у города. Речь идёт о власти и деньгах.

КТО С КЕМ: ОЧЕРТАНИЯ БУДУЩЕГО ПОЛЯ БОЯ

Наверное, Казанцева, которую к мыслителям никак не отнесёшь, где-то и права – проблем в городе хватает. И работу мэрии контролировать нужно. Только увольнять мэра за неокрашенные лавочки как-то стрёмно. В этом плане Казанцева, её заместители Лопсан и Поманисочкин должны были к решению этой проблемы подойти более квалифицированно. И подобрать для суда более солидные основания для увольнения мэра.

Важно отметить, что, невзирая на то, что депутаты очень тщательно проверяли деятельность мэрии, финансовых нарушений в деятельности мэра отыскать им не удалось. Это в наше время – большая редкость, поскольку чиновное воровство в России под сенью «Единой России» в последние годы расцвело как никогда. Правда, и отношение мэра к участникам СВО также не попало в фокус их внимания. А ведь Карим Саган-оол – это, пожалуй, единственный чиновник высокого уровня, который регулярно выезжает на фронт, создал там для бойцов из Тувы условия для кратковременного между боями отдыха и общения. За что пользуется заслуженным уважением участников СВО, ежедневно рискующих своими жизнями.

Да, действительно, Кызылский городской суд в лице судьи С.Х. Биче-оол вынес решение в пользу главы города, в соответствии с которым Сагаан-оол должен был оставить должность мэра. Кто читал это решение, не мог не заметить, что в нём нет ни справедливости, ни законности. Но это – если копать глубоко. А на поверхности очевидны процессуальные нарушения, на которые пошёл суд ради вынесения решения, удобного властям. Есть весомые основания говорить о вынесении судьёй заведомо незаконного решения, что подпадает под действие Уголовного кодекса РФ.

Тува – республика маленькая, где всё тайное очень быстро становится явным. И заинтересованность в этом деле председателя городского суда Дондупай сомнений не вызывает, особенно в связи с тем, что во время рассмотрения дела в суд были приглашены шаманы, которые проводили свои обряды. Ранее такого в судах никогда не замечалось. Да и внезапный карьерный рост её сына, сменившего фамилию Дондупай на Дон, тоже говорит сам за себя.

Юристы обращают внимание на один любопытный факт: Верховный суд Республики Тыва, отменивший решение по делу мэра и принявший противоположное решение, не добавил в материалы дела ни одного нового доказательства. Таким образом, два суда – городской и Верховный приняли по одним и тем же доказательствам прямо противоположные судебные акты. А поскольку решение Верховного суда вступило в силу немедленно после его оглашения, то можно говорить о том, что у решения судьи городского суда Биче-оол имеются признаки, позволяющие говорить о заведомо незаконном решении. И это при стечении некоторых обстоятельств может привести либо к привлечению судьи к ответственности, либо к отставке. Всё теперь зависит от Карима Сагаан-оола – станет он дальше ворошить судебное гнездо, добиваясь справедливости, или удовлетворится тем, что Верховный суд его поддержал.

В Кызыле гуляют разные мнения насчёт этого судебного разбирательства. Общее среди них такое, что наш замечательный земляк, невзирая на своё пошатнувшееся положение в органах федеральной власти, до сих пор является влиятельным человеком во властных коридорах. Он вполне в состоянии влиять на решение подобных вопросов. В современных условиях это важно, поскольку Тува снова подходит к тому моменту, когда Кремлю нужно будет делать выбор в отношении того, кто будет руководить республикой в ближайшие пять лет.

Ситуация с безуспешными попытками наделения полномочиями сенатора бывшего первого заместителя Сергея Шойгу на всех его должностях последние 20 лет Руслана Цаликова многими воспринята как сигнал к тому, что с мнением нашего знаменитого земляка в Москве уже не считаются. И потому его позицию по некоторым вопросам и в Кызыле можно безбоязненно игнорировать. Думается, это поспешные выводы. Шойгу совсем не так прост, чтобы без боя сдавать свои позиции. И кто бы что ни говорил о роли того или иного чиновника в судьбе республики, факт остаётся фактом – у Тувы имеются две фигуры федерального масштаба – Шойгу и Нарусова. Именно от их позиции (особенно если они будут согласованы сторонами) во многом зависит решение федеральной власти относительно того, кто может стать следующим губернатором республики.

Вот в этом раскладе упомянутое решение Верховного суда Тувы может сыграть определённую роль в оценке дееспособности властей в республике. Но это ещё впереди. А пока можно с уверенностью полагать, что глава города Казанцева со своим глупым необоснованным заявлением в суд «села в лужу».

ДЕПУТАТЫ КЫЗЫЛА: ОТВЕТСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ ИЛИ СВОРА НАХЛЕБНИКОВ?

Но это не вина Казанцевой, а скорее – беда. Она состоит в том, что недалёкая, но амбициозная женщина, не имеющая понятия о том, кто за что отвечает, и не понимающая того, в какое дерьмо она вляпалась, совсем не в собственных интересах явилась спусковым крючком событий, которые окончательно уничтожат её имидж. Совершенно понятно, что даже в случае, если Сагаан-оола удалось бы уволить, ей бы с этого ничего не причиталось. Потому все лавры пожинать готовились её заместители – скандально известные Лопсан и Поманисочкин. Ну и ещё пять-семь других депутатов, которым были обещаны должности в мэрии г. Кызыла. Теперь они вынуждены потихоньку пробираться к неуволенному мэру, каяться в своих грехах и просить прощения.

Впрочем, жизнь идёт! А выправлять дела в столице городской хурал пока не собирается, живя по принципу «чем хуже – тем лучше!». На днях в мэрии состоялись слушания по поводу бюджета следующего периода. На них присутствовал заместитель главы Лопсан, видимо пришедший в себя после решения суда и запоя. Он ожидаемо начал умничать, демонстрируя нелепые амбиции. На что ему мэр заметил, что он – депутат на освобождённой должности, получающий зарплату, поэтому мог бы включиться в подготовку проекта бюджета, а не ограничиваться двусмысленными замечаниями. На что Лопсан встал из-за стола и вышел из помещения. Такие у нас депутаты...

Кстати, никакого участия в решении городских проблем не принимает и сама Казанцева, за своё бездействие получающая в месяц из тощего городского бюджета 400 тыс. рублей в месяц.

Но в Кызыле действительно ворох проблем, о которых не раз писала газета «РИСК». Дефицит электроэнергии и питьевой воды, перегруженность в несколько раз очистных сооружений, надвигающаяся проблема тепла. Одним словом, непочатый край работы для энергичных и дееспособных депутатов столицы.

К тому же, например, депутат Поманисочкин трудится на очистных сооружениях в «Водоканале». Он уже по роду своей работы должен знать, что мощности предприятия давно перегружены и город сливает в Енисей вредные нечистоты. Поле деятельности для депутатского корпуса – огромное. И если ты реально хочешь порядка в городе, то начинай с себя. Готовь по вопросу, который ты знаешь, запросы, проекты решений хурала, обивай кабинеты мэрии и правительства. Не получается – обращайся к президенту страны.

Вот так должны работать все депутаты, включая Казанцеву и Лопсана. Но кто-нибудь что-нибудь знает о подобной депутатской деятельности городского хурала? Конечно же, нет. Им не до того. Они делят кресла в мэрии. И воюют за них, не щадя живота своего.

Тогда непонятно, зачем городу нужна эта депутатская свора нахлебников. Ведь в городе проблем – выше крыши.

К примеру, столица Тувы не располагает полномочиями по управлению и распоряжению городскими землями. По странному стечению обстоятельств эти полномочия находятся в Министерстве земельных и имущественных отношений РТ. А это мог бы быть источник дополнительных поступлений в городской бюджет. Да и кызылчанам было бы проще решать свои земельные проблемы. Однако то, чем занимаются сейчас Казанцева, Лопсан и Поманисочкин, только мешают нормальной жизни столицы.

В настоящее время вокруг земель города Кызыла творится настоящий беспредел, переходящий в хаос, поскольку в Минземимуществе без взятки невозможно решить ни один вопрос. Но городской хурал и лично глава Казанцева по решению этой проблемы не ударили палец о палец. И лишь Лопсан с фальшивым дипломом, «оседлавший» земельный комитет хурала и «стригущий» на этом бабки, участвует в этом процессе, тем самым отравляя жизнь горожанам. А мог бы при желании возглавить процесс по возвращению городу полномочий по управлению земельными участками. Но для этого в интересах горожан придётся войти в конфликт с правительством Тувы, что в планы Лопсана явно не входит.

Кстати говоря, правительство было бы радо поменять в кресле мэра Сагаан-оола на Лопсана. И понятно, почему – Лопсан, если бы ему повезло стать мэром, на конфликт с правительством бы не пошёл ни за какие коврижки. И довольствовался бы тем, что смог бы тихо набивать себе карманы. Вот почему интересы Казанцевой–Лопсана и правительства Тувы по вопросу смещения мэра Сагаан-оола совпали.

Странно, но правоохранительные органы и ФСБ до сих пор не заинтересовались ни Допуй-оолом, ни Лопсаном, хотя вся их сомнительная деятельность находится на поверхности. При этом все знают, как, из кого и по какому принципу Чюдюк формировал Кызылский городской хурал. И кто в результате махинаций избирательных комиссий в него попал. Если сегодня горожан спросить, кого из депутатов они знают, то, скорее всего, процентов 90-95 ответить на этот вопрос не смогут. Ну и зачем городу такие дармоеды-депутаты? Да, согласен, в городе наводить порядок нужно. Только начинать нужно не с мэрии, а с городского хурала. Это коррупционное болото во главе с Лопсаном и Казанцевой пора начать осушать.

ДЕПУТАТЫ РЕСПУБЛИКИ: БЕЗМОЛВНЫЙ КРИМИНАЛ

Но и с депутатами Верховного Хурала Тувы также необходимо разобраться. Тот же Чюдюк натолкал в парламент Тувы огромное количество лиц с криминальными наклонностями. Которые у них проявились в ходе получившей огласку попойки в ресторане «Столичный». Тогда, как многие помнят, пьяные споры по поводу дележа бюджетного пирога переросли в перестрелку, в ходе которой молодой женщине прострелили лицо.

Как потом выяснилось, «слуги народа» приехали в ресторан с огнестрельным оружием. Они явно загодя готовились к депутатскому дебошу. Часть из них попали в СИЗО, а некоторые – под домашний арест. Однако спикер криминального парламента Кан-оол Даваа ни разу публично не высказался по этому вопросу, хотя он сам был в числе подгулявших депутатов. Это наплевательское отношение к общественному мнению наглядно демонстрирует, как ведут себя «нарисованные» депутаты.

Но и ФСБ почему-то такое поведение криминальных депутатов не очень волнует. А напрасно. Последствия этого бездействия могут быть печальными. Хорошо хоть то, что эти депутаты не лезут в эфир, не пишут глупости в соцсетях и не выступают на публике. Впрочем, этому могут быть простые причины – все эти депутаты люди не публичные. И для того, чтобы вести политическую деятельность, большинство из них не обладает необходимыми качествами. Поэтому они и не активничают, предпочитая отсиживаться в тиши.

Вот в окружении таких «народных избранников» мы и живём. Стыд и позор. Но всё это стало возможным только потому, что в Туве уже от одного главы к другому отвыкают от демократии и законности, уповая на благосклонность начальства, узурпировавшего власть. Но об этом – в следующих номерах газеты.

Кондрат Пчёлкин