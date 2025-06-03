    Перекрёсток мнений

Аноним, 28-05-2025 #1[ru]

Путин шикарно выступил на встрече с предпринимателями: «Всё время нам говорили, что надо – демократия, выборы... Госпереворот совершили... Вынудили нас просто делать то, что мы сейчас делаем. И пытаются сделать нас виноватыми в этом... Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить. Надо отвечать им взаимностью, вот и все!» Прямо по нетленному пошёл, по шариковскому: «Мы вчера котов душили-душили». Там ещё много было – про то, что те, кто ушёл, нам и не нужен, и что наше лучше, и обратно мы их не пустим.

Но вещал это всё гарант в микрофон, на котором чётко видна марка Bosch. Компании, что в 2022 году ушла из России и возвращаться не планирует.

Аноним, 30-05-2025 #3[ru]

Путин говорит, что нужно исключить первопричину украинского кризиса в Украине. Интересно, а что он имеет в виду?

Аноним, 30-05-2025 #4[ru]

Они с Трампом так хорошо «поговорили», что тот через два дня заявил, что Путин «сошёл с ума»...

Аноним, 30-05-2025 #5[ru]

После разговора Трампа и Путина Минобороны РФ двое суток нещадно бомбили Киев и Одессу. Вот и поговорили...

Аноним, 28-05-2025 #1[ru]

Заботливый Шолбан Кара-оол сообщает: «Участники специальной военной операции имеют сегодня хороший доход за свою опасную профессию, получают денежные средства за риск, за высокую самоотдачу и самопожертвование. Государство обеспечивает социальную и финансовую защищенность. Нужно помочь им правильно распорядиться своими средствами...» Да-да-да! Кто, если не Кара-оол (изрядно поиздержавшийся в последнее время), сможет помочь Вам распорядиться своими деньгами! Несите, буратинки, ваши денежки! Лиса Алиса и кот Базилио помогут их надежно пристроить!

Аноним, 28-05-2025 #1[ru]

Все верно про этого негодяя Лукина. Его взаимодействие с Водоканалом не только настораживает, но и открыто доказывает коррупционную связь этого нечистого на руку чиновника!

Аноним, 28-05-2025 #2[ru]

«Движуха», похоже, намечается! Под кого в Туве расчищают площадку от старых элит? Неужто и правда Сагаан-оолу?

Аноним, 28-05-2025 #4[ru]

ТАСС: Шойгу поблагодарил «воинов КНДР», которые защищали Курскую область «как свою Родину». А тувинцев не поблагодарил... Обиделся, наверное, что нормально не поздравили с юбилеем.

Аноним, 29-05-2025 #5[ru]

Иргиту помогли сбежать, получается? И куда же делся этот лидер харьковского ОПГ 010?

Аноним, 29-05-2025 #8[ru]

Тут Мэрия Кызыла рассказала про «Дело о девяти автобусах «ЛиАЗ»:

• В 2021 году ГУП «Мосгортранс» для обновления автопарка списал со своего баланса более 400 автобусов серии «ЛиАЗ» 2011 года выпуска, вышедших из строя за истечением 10-летнего срока эксплуатации и большого пробега.

• в Правительство Республики Тыва проект распоряжения Правительства Москвы «О передаче в муниципальную собственность города Кызыла движимого имущества», предусматривающего передачу 40 автобусов. Проект согласовала Глава города Кызыла Ирина Казанцева.

• в командировку в Москву на осмотр и отбор автобусов были направлены заместитель Миндортранса РТ – Сонгулда Майынды, заместитель Главы хурала представителей Кызыла – Аяс Лопсан и директор ныне ликвидированного МУП «Кызылгортранс» – Эдуард Бады-Сагаан. Они в течение 4 суток осмотрели и выбрали 40 списанных автобусов «ЛиАЗ» для Кызыла.

• Исполнителем в Кызыл были доставлены только 31 автобус.

• мэрия обратилась в полицию с заявлением о привлечении к уголовной ответственности генерального директора ООО «Красстроймонтаж» по факту мошенничества, сумма ущерба – 2,7 млн. рублей.

• мэрия Кызыла сообщает, что 31 автобус были использованы в качестве запчастей, поскольку они оказались непригодными для эксплуатации в условиях нашего региона.

Я правильно понимаю, что Кызыл заплатил за доставку абсолютно непригодных к эксплуатации автобусов 12 321 357 рублей 63 копеек? А не проще (и полезнее) было бы купить на эти деньги новые запчасти для своих автобусов, а не тащить металлолом из Москвы?

Аноним, 29-05-2025 #9[ru]

#8, а нам помнится, рассказывали, что в Кызыл от Москвы отправили чуть ли не новенькие автобусы, которые решат все наши проблемы с пассажироперевозками...

Аноним, 29-05-2025 #10[ru]

Тут больше похоже, что и оставшиеся 31 автобус, которые якобы распилены на запчасти, тоже раскиданы где-то по регионам России... Копайте глубже, товарищи следователи!

Аноним, 29-05-2025 #11[ru]

Центр восстановительной медицины и реабилитации детей Тувы объединили с детской больницей, став её отделением. Айлана все-таки добилась своего...

Аноним, 30-05-2025 #14[ru]

Сагаан-оол, выиграв суд у Ховалыга, сделал реальный шаг к достижению своей цели – должности главы республики.

Аноним, 30-05-2025 #15[ru]

Будет Сагаан-оол главой или нет – большой вопрос. А вот Ховалыгу теперь точно второй срок губернаторства не «светит».

Аноним, 30-05-2025 #16[ru]

У Ховалыга слабая команда, а сам он – просто пень. Вот и проиграли суд Сагаан-оолу. Нужно было готовить общественное мнение против Сагаан-оола, а не уповать на административный ресурс. Поделом ему.

Аноним, 30-05-2025 #17[ru]

Ховалыг собрал своих приближённых и распекал за проигрыш по мэру города. А в итоге утвердил перечень виновных и велел работать над привлечением их к уголовной ответственности.

Аноним, 30-05-2025 #18[ru]

Главный итог судебного процесса «Ховалыг против Сагаан-оола» – отсутствие федеральной поддержки у главы республики и её наличие у мэра столицы. Всё это означает конец власти Ховалыга.

Аноним, 30-05-2025 #19[ru]

Сагаан-оолу помог Шойгу. Рано его списывать со счетов.

Аноним, 30-05-2025 #20[ru]

Шойгу тайком прилетал в Туву на свой день рождения 21 мая. Такого не было никогда ранее.

Аноним, 30-05-2025 #21[ru]

Зачем Ховалыг привёз в Кызыл этого гастарбайтера-недоумка Лукина, который ни в чём не разбирается? Ему что, своих балбесов не хватает?

Аноним, 30-05-2025 #22[ru]

Лукин, пожалуй, самый бесполезный чиновник в правительстве. Действительно, зачем его привезли? Думали, что орус – и будет эффективно работать? А оказалось, что один вред от этого товарища.

Аноним, 29-05-2025 #2[ru]

Глава ВЦИОМа заявил о массовой некомпетентности россиян: дефицит кадров в России объясняется не физическим отсутствием работников, а нехваткой у россиян необходимых навыков и знаний, – заявил гендиректор ВЦИОМа В.Федоров...

Аноним, 30-05-2025 #3[ru]

На основе открытых данных СМИ установили имена 110 608 российских военных, погибших в ходе СВО РФ против Украины. По числу потерь среди регионов России с большим отрывом лидирует Тыва (120 смертей на каждые 10 тыс. мужчин), Бурятия (91 смерть) и республика Алтай (89), установили журналисты. При этом в Алтае почти половина всех погибших – добровольцы, подписавшие контракты с российской армией после 2022 года, а четверть всех погибших из Тывы – заключенные, отправленные на СВО из колонии. Регион занимает первое в стране место по уровню преступности на 100 тысяч человек. При этом большая часть погибших из Тывы – профессиональные военные, служившие в армии до начала полномасштабного вторжения.

Аноним, 30-05-2025 #4[ru]

Сообщалось, что виновником аварии со смертельным исходом офицера МЧС является родственник Дирчина. Это не соответствует действительности. Он – родственник главы. А у ветерана ФСБ А. Дирчина, наоборот, племянница пострадала в аварии. Жаль девушку. Пусть редакция сообщит об этом. Люди должны знать правду.

Аноним, 28-05-2025 #1[ru]

Ну что, теперь все ясно с этим Якушевым – отдавать украденные деньги эта собака не собирается. Тем более, крышуемый самим Карликом, этот легендарный мошенник уверен в положительном исходе своего дела. Вот и пусть его изолируют теперь надолго от общества... Мразь бессовестная такая!!!

Аноним, 28-05-2025 #2[ru]

Якушева надо не на нары сажать, а в кресло министра финансов. Такой потенциал пропадает! Если он в частном порядке смог облапошить десятки не самых глупых предпринимателей, то представьте, сколько тысяч (не)дорогого населения он надует при государственной поддержке – Мавроди в гробу от зависти перевернется! Такими одаренными кадрами нельзя разбрасываться в наше трудное время, когда каждая копейка должна идти на фронт!

Аноним, 30-05-2025 #4[ru]

Якушев закосил под алкоголика. И его по блату якобы в состоянии «белой горячки» увезли в наркологию. Однако номер не прошёл. Наряд полиции забрал его из больнички и доставил к следователю, где он с адвокатом Сысоновым расписались в ознакомлении с обвинительным заключением. И поделом! «Вор должен сидеть в тюрьме!».

Аноним, 30-05-2025 #5[ru]

Когда Якушева судили за воровство бюджетных средств при строительстве домов для детей-сирот, он также «косил» под алкоголика и ложился в наркологию якобы в состоянии «белой горячки». Тогда у него этот номер проскочил.

Аноним, 30-05-2025 #6[ru]

Сафрин вцепился в Якушева мёртвой хваткой. Он его и из могилы вытащит и доставит к следователю, если тот «закосит» под труп.

Аноним, 30-05-2025 #7[ru]

Сафрин подрядил на борьбу с Якушевым епископа, сенатора, адвоката и Конвиза. Тяжело придётся бедолаге! Если бы он знал, что всё закончится так печально, не связывался бы с Сафриным.

Аноним, 30-05-2025 #8[ru]

Якушев – типичный куколд, пока Юрка грабит людей, его жена развлекается с молодым любовником, а Юрка с удовольствием наблюдает за этим процессом!

Аноним, 28-05-2025 #2[ru]

Российские военные «рвутся» выполнять боевые задачи, несмотря на угрозу больших потерь, заявил президент России Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». – А ещё я им каждый день говорю: «Родненькие, не бомбите мирные украинские города, умоляю». А они всё равно, кхе-кхе, бомбят. Ну, вот что мне с ними делать, ума не приложу.

Аноним, 28-05-2025 #5[ru]

Трамп: «Мне не нравится, что делает Путин. Он убивает людей, я не понимаю, что с ним случилось. Я знаю его давно, всегда ладил с ним, а он убивает людей ракетами, мне это не нравится. Мы ведём переговоры, а он посылает ракеты, мне не нравится. Я удивлён. Мы подумаем, что делать». Это же просто классика: Дональд, 78 годиков, не понимает, что происходит.

Аноним, 29-05-2025 #12[ru]

...А Маск уходит из DOGE, теперь официально. Он поблагодарил Трампа за данную ему возможность сократить расходы. Маск несколько разочарован политической карьерой и не согласен со всеми решениями Трампа. Продажи Tesla падают. Ракета «Starship» потерпела вчера крушение уже в третий раз подряд, а ведь уже через год запланирован полет на Марс. Парад «черных лебедей» прошел не только в Туве...

Аноним, 30-05-2025 #20[ru]

СВО в Украине в этом году вряд ли закончится.

Аноним, 28-05-2025 #1[ru]

Власти продолжают двигать тему отмены пенсий: православный бизнесмен Константин Малофеев предложил отменить пенсии для всех, кто родился после 1995 года. Мол, пусть рожают детей и надеются на них, как это было в Российской империи. Миллиардер напомнил, что раньше пенсии давали только вдовам офицеров, в семьях было по семь детей, и никто не ждал денег от государства. Он считает, что после комсомольских строек и либеральной карьеры россияне «никого не родят», так что пора всё вернуть на круги своя. Как встарь.