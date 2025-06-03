Убийство с использованием служебного положения

Страшная история о том, как наряд милиции из четырёх человек во главе с начальником уголовного розыска УВД г. Кызыла подполковником милиции Сарыг-Донгаком вывез за город ни в чём не повинного молодого человека, избил его, опустил в котлован, облил бензином и сжёг, стала известна широкой аудитории из публикаций в местных СМИ и блогера Аллы Донгур-оол. Поначалу это вызвало в тувинском обществе натуральный шок. Но постепенно страсти по злодейскому убийству улеглись – мало ли кого правоохранители мучают и убивают из корыстных соображений или просто так...

Сергей Конвиз в двухлетнем судебном процессе по обвинению в убийстве бывших сотрудников милиции Сарыг-Донгака и Кендена принимал участие в качестве представителя потерпевшей Зейнаб Махмудовой – матери злодейски убитого Алишера. И потому он знает эту трагическую историю убийства при исполнении служебных обязанностей изнутри. Так уж случилось, что беспрецедентное убийство при исполнении служебных обязанностей сотрудниками милиции в Туве заинтересовало журналистов Байкала. И они провели собственное журналистское расследование, которое легло в основу объёмной публикации, которую байкальские журналисты Элина Петрова и Юрий Георгиев любезно представили редакции газеты «РИСК». Поскольку публикация «История убийства, которое не могли раскрыть 12 лет» достаточно большая, мы решили публиковать отрывки из текста «Людей Байкала» с короткими комментариями участника судебного процесса.

ЩУПЛЫЙ НАЧАЛЬНИК И ПОБЕГ ИЗ ТУАЛЕТА

7 марта 2008 года 29-летний Алишер Махмудов быстро собрался и ушел из дома – только коротко бросил бабушке, что ему позвонили и он вернется вечером.

Родственники и знакомые описывают Алишера как несгибаемого и смелого парня, который «никогда не сдавался». «Вспыльчивый, – рассказывает о сыне Зейнаб. – Но отходчивый». Отучившись в техникуме на крановщика, Алишер отслужил в армии и вернувшись, устроился в ГИБДД в Кызыле. Но его оттуда «выжили», вспоминает Зейнаб, из-за национальности: «Сказали, чтобы его чеченская морда убиралась оттуда. Хотя я сама татарка, а мой муж – таджик». После милиции Алишер поработал на стройке, но, надорвавшись там, устроился охранником в отель.

Когда сын не объявился на следующий день 8 марта, Зейнаб забила тревогу. Махмудов на праздниках должен был готовиться к госэкзаменам – он получал менеджерскую специальность на заочном отделении Восточно-Сибирской академии культуры и искусства. «Просто так уйти и пропасть он не мог», – настаивала Зейнаб.

От знакомых она узнала, что ее сына в последний раз видели в отделе полиции на улице Дружбы. Якобы, ее сына допрашивали насчет кражи компьютера.

Зейнаб поехала в отдел милиции. Зайдя в четырехэтажное кирпичное здание в центре города, она спросила, где ей найти начальника. «Так вот он идет, – указали ей милиционеры. В это время по лестнице с бумагами в руках спускался невысокий сухопарый человек – начальник уголовного розыска по Кызылу Орлан Сарыг-Донгак.

Именно он последним видел Алишера живым. Он сказал Зейнаб, что допрашивал ее сына, но Алишер сбежал из отдела милиции, когда пошел в туалет. В тот день и позднее, вспоминает Зейнаб, в милиции настаивали, что ее сына привезли в отдел по подозрению в краже компьютера и во время допроса сын сбежал. «Пусть придет и вернет украденное», – передал Зейнаб Сарыг-Донгак.

«САМЫЙ ВЕЖЛИВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» И ЕГО ПОДЧИНЕННЫЕ

7 марта 2008 года с Алишером Махмудовым находились четверо полицейских: начальник уголовного розыска, который допрашивал Алишера, Орлан Сарыг-Донгак, – и трое его подчиненных оперативников: Руслан Монгуш, Алаш Ондар и Алим Кенден. Об Орлане подчиненные говорили как о «жестком начальнике», которого и уважали, и боялись и поэтому во всем слушались и «выполняли все его поручения».

Его подчиненный, Алим Кенден, по рассказам близких – полная противоположность своего начальника. Мягкий и исполнительный, «добросердечный и душевно ранимый», никогда не повышавший голос на близких, Кенден в детстве остался без родителей, закончил школу-интернат, а потом – юридический факультет в Барнауле. Незадолго до того, как устроиться на работу в милицию, Алим познакомился с девушкой – Ааржаной (имя изменено по просьбе героини – ЛБ).

Молодые люди съехались – поселилась с родителями Ааржаны через две улицы от семьи Махмудовых. Пара планировала взять ипотеку на другое жилье и завести детей. 7 марта Алим, как обычно, отзвонился Ааржане – сказал, что заночует на работе в милиции, чтобы 8 марта выйти с утра пораньше на смену. 9 марта Алима, вспоминает Ааржана, принесли домой без куртки и совершенно пьяным: «Я его никогда в таком состоянии не видела. Его просто в подъезд приволокли, оставили и уехали».

Ааржана вспоминает, что Алим буквально плакал: «Он говорил, что он плохой, ужасный человек. Говорил, что не хочет ни с кем жить. Что вообще не хочет жить. Как такое может быть? Еще вчера мы нормально созванивались, а сегодня – такое», – недоумевает Ааржана семнадцать лет спустя.

С этой ночи Алим изменился: перестал спать по ночам от кошмаров и начал бояться открытого огня. Чтобы нормально уснуть, мужчина начал выпивать. «Сначала пиво, а потом уже все подряд пил, – вспоминает Ааржана. – Он выходил из дома покурить и исчезал. Я бежала его искать и находила пьяным. Он потом уже мне прямо говорил, что я без алкоголя не могу. Только когда есть алкоголь, мне спокойно».

Алим, вспоминает Ааржана, расхотел ходить на службу и все время порывался перевестись в другой отдел полиции, уехать в другой город, но вскоре его просто уволили из милиции из-за пьянства. Ааржана пыталась разговаривать с мужем: «Дня три-четыре все могло быть хорошо. Он говорил, что найдет работу, у нас все получится. А потом все начиналось заново».

У его сослуживцев по отделу, которые работали под началом Орлана Сарыг-Донгака, карьера тоже не задалась. Оперативник Алаш Ондар периодически приходил на работу пьяным и летом 2009 тоже был уволен из милиции.

В апреле 2012 Алаш пьяным сел за руль, чтобы подбросить знакомого до дома, вылетел на «зебру» на красный свет и сбил мужчину с двумя девушками. Мужчина скончался в салоне его машины по дороге в больницу, Алаш получил три года колонии.

Из колонии Алаш Ондар нередко звонил своему бывшему начальнику, экс-главе управления уголовного розыска МВД по Кызылу Орлану Сарыг-Донгаку, который тогда уже дослужился до замначальника МВД по всей Туве и ушел на почетную пенсию (получив на республиканском конкурсе МВД титул «самого вежливого руководителя»).

Алаш рассказывал экс-начальнику о бытовых проблемах, просил денег, в том числе на похороны отца. Сарыг-Донгак не отказывал – он вскоре после пенсии устроился на хорошую должность начальника службы безопасности Народного банка Тувы.

А Алим Кенден продолжал пить. В 2015 году у Ааржаны и Алима родился младший сын. «Я поняла, что мне надо или детей поднимать, или бегать за ним с грудным ребенком. За восемь лет он стал бомжом – напивался и валялся на улице с бездомными. Он уже под конец хотел только пить и пить. Жить у него вообще сил не было», – вспоминает женщина.

БЕЛЫЙ САВАН

Зейнаб Махмудова все эти годы провела в поисках Алишера. Пару раз к ним домой приезжал ОМОН – не то с обыском, чтобы найти украденное, не то искать сына. «Побегали по огороду, по бане. Лазили под кроватью». Что именно искали, Зейнаб так и не поняла.

Периодически она ходила в отдел милиции (а потом и полиции), чтобы навести справки о сыне. Зейнаб так и не могла добиться от полицейских, что, по их мнению, именно украл ее сын: «то ли одежду, то ли компьютер, то ли телефон – они все время говорили разное». Но в одном слова милиционеров сходились – во время допроса 7 марта Алишер отпросился в туалет и без обуви сбежал из отдела.

Чтобы не думать о сыне постоянно, пенсионерка отвлекалась домашними делами – засаживала участок у дома цветами, развела огород, начала делать пристройку к дому. Но все равно с утра просыпалась с мыслями о пропавшем сыне, и думала о нем, засыпая.

Время от времени к Зейнаб домой приходил Янадрбек (Зейнаб называет его «Эдиком») Умурзаков – полицейский, который считался другом семьи. Он, вспоминает Зейнаб, говорил, что Алишера где-то «видели» – то в Абакане с некой женщиной, то где-то еще.

– Ну ты мне дай телефон его, – просила Зейнаб. – Раз его видели.

– Ой нет, – отпирался полицейский. – Ведь если он в Кызыле появится, ему навешают [срок за кражу].

«Все он врет», – сказала Зейнаб своей матери, после одного из таких разговоров с Умурзаковым.

Периодически Алишер ей снился: то совсем маленьким трехлетним мальчиком, которого она вела по улице за руку. То взрослым студентом, который, почему-то, стоит у доски и преподает математику.

Один сон Зейнаб описывает особенно подробно: во сне она вышла из дома и увидела, что на дворе вокруг их дома собралась толпа из молодежи: «А что это такое, говорю я, – пересказывает сновидение Зейнаб. – У нас что, какие-то похороны?» Когда толпа расступилась, Зейнаб увидела что на дворе сидит ее бабушка и шьет кому-то белый похоронный саван.

«Я чувствовала, что его нету, – вспоминает мать. Но знала, что он появится».

ВСТРЕЧА ЗА ГАРАЖАМИ И СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ

Здесь и далее «ЛБ» опираются на показания свидетелей и обвиняемых из приговора, а также на материалы дела, которые цитировались в прениях сторон, к которым редакция получила доступ.

Помочь раскрыть пропажу Алишера Махмудова помогла встреча двух бывших сослуживцев Алима Кендена – Орлана Сарыг-Донгака и Алаша Ондара. Сарыг-Донгака даже на пенсии почему-то очень волновало поведение пьющего Алима Кендена – особенно то, что из-за алкоголя Алим начал много «болтать».

Январским вечером 2020 года Орлан Сарыг-Донгак заехал за Алаш Ондаром. Было уже поздно, когда Алаш сел в чёрный Nissan Serena Сарыг-Донгака. Орлан сразу дал ему понять, что разговор пойдет об Алиме Кендене, говорится в показаниях бывших силовиков.

Сарыг-Донгак повел машину через гаражи в сторону пустыря. Алаш обратил внимание, что двери автомобиля его бывший начальник закрыл на центральный замок, а на бардачке лежал белый пакет – в нем, как показалось Алашу, был пистолет. Алаш подумал, что Орлан собирается сделать с ним «что-то очень плохое» и решил сбежать – сумев разблокировать дверь, Алаш выпрыгнул из машины на ходу и убежал. Сарыг-Донгак, остановившись, что-то кричал ему вслед.

Ондар добежал до сестры, взял её мужа и племянников на помощь, а также прихватил нож и поехал к себе домой. Он боялся, что Сарыг-Донгак что-то сделает с его семьёй. Когда Алаш добрался до дома, входная дверь оказалась не заперта. Внутри квартиры стояла тишина, в зале никого не было. Ондар позже скажет следствию, что «у него все волосы поседели». И только в спальне он нашёл жену и детей спящими.

Вскоре после этого Алаш Ондар, которого последние годы мучили кошмары, пошёл в Следственный комитет, чтобы рассказать страшную тайну Орлана Сарыг-Донгака и их бывшего сослуживца Алима Кендена. Для этого пришлось вернуться к событиям 12-летней давности – в тот день, когда пропал Алишер Махмутов.

«Люди Байкала»

Продолжение следует.