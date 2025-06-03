    Коротко

Второе дело завели по недопоставке автобусов из Москвы в Кызыл

Полиция выявила хищение 2,7 млн. рублей бюджетных средств при поставке в Кызыл 40 автобусов «ЛиАЗ» из Москвы. Возбуждено дело о мошенничестве, сообщает МВД Тувы.

В 2021 году департаментом городского имущества Москвы в собственность столицы Тувы были переданы 40 низкопольных автобусов марки «ЛиАЗ».

Мэрия Кызыла заключила контракт с подрядчиком из Красноярска на поставку автобусов – по 308 тыс. за переводку одного. По данным СМИ, договор был заключен с «Красстроймонтаж» под руководством Светланы Савенко. Общая стоимость контракта составляла 12,3 млн., следует из госзакупки.

«В период с июля по август 2021 года 38-летний директор организации-исполнителя предоставил заказчику акты выполненных работ и счета на оплату, содержащие сведения об оказании услуг в полном объёме. На основании этих документов подрядчику было перечислено более 12 миллионов 320 тысяч рублей, – сообщает МВД. – При этом установлено, что в Кызыл было доставлено 31 транспортное средство, а не 40».

По данным ведомства, еще четыре автобуса «зависли» в Москве, пять – на территории Владимировской, Кировской Челябинской, Омской областей и Красноярского края.

Ущерб от действий подрядчика оценивается в сумму свыше 2,7 млн. рублей.

Ранее из-за недопоставки автобусов было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий в отношении бывшего начальника одного из департаментов мэрии Кызыла. В конце 2024 года дело поступило на рассмотрение в суд.

Жители Тувы и Алтая оказались самыми курящими в Сибири

Республика Тыва (27,13%) и Республика Алтай (26,91%) вошли в топ-5 регионов России с наибольшей распространённостью курения, уступив только Еврейской автономной области (34,38%), Амурской области (28,78%) и Бурятии (27,70%). При этом по стране уровень курения постепенно снижается, сообщает ЦНИИОИЗ Минздрава РФ.

В марте 2025 года почти каждый четвёртый житель Тувы и Алтая курит – это значительно выше общероссийского показателя (18,5%). В то же время наименьший уровень курения зафиксирован в Чечне (0,2%), Ингушетии (6,17%) и Кабардино-Балкарии (10,31%).

В январе-феврале 2025 года больше всего сигарет на душу населения купили в Магаданской области (0,34 тыс. штук), Камчатском крае (0,30 тыс. штук) и Сахалинской области (0,30 тыс. штук).

По данным ЦНИИОИЗ, уровень курения в России в марте 2025 года составил 18,5%, что незначительно выше, чем годом ранее (18,48%).

Напомним, что в апреле Красноярскстат опубликовал данные, согласно которым в Туве 68,9% мужчин и 96,7% женщин не употребляют табачные и нетабачные курительные и некурительные изделия.

Правительство на треть повысило план по сбору штрафов с россиян, чтобы наполнить бюджет

Правительство России на треть повышает план по сбору штрафов с населения и бизнеса, чтобы наполнить федеральную казну, которая столкнулась с обвальным падением сырьевых доходов.

Согласно поправкам в закон о бюджете, которые 28 мая утвердила Госдума, за 2025 год государство намерено получить 257,9 млрд. рублей в виде «штрафов, санкций и возмещения ущерба». Это на 66,25 млрд. рублей, или 34% больше изначального плана, который составлял 191,7 млрд. рублей.

Повышение «главным образом обусловлено повышением и частичным зачислением в федеральный бюджет административных штрафов за нарушения правил дорожного движения», говорится в пояснительной записке к поправкам. План по сбору штрафов с водителей теперь составляет 52,4 млрд. рублей, что в 7,7 раза выше заложенного в закон о бюджете (6,8 млрд. рублей).

Оставшуюся сумму дополнительных штрафных доходов – около 14 млрд. рублей – Минфин намерен получить за счет других категорий штрафов и санкций. Крупнейшие из них – это штрафы за налоговые нарушения с бизнеса (52,7 млрд. рублей, согласно закону о бюджете), а также штрафы для водителей дальнобойщиков «на возмещение вреда автомобильным дорогам» (42,4 млрд. рублей).

Кроме того, государство планирует собрать 6 млрд. рублей штрафов, установленных Уголовным кодексом, и 19,1 млрд. рублей от конфискации имущества по решениям судов (втрое больше, чем годом ранее).

Путин констатировал дефицит картошки в России

Образовавшийся в России вследствие падения урожайности дефицит картофеля, который привел к рекордному росту цен на продукт, признал президент РФ Владимир Путин.

«Вчера (26 мая) встречался с представителями разных направлений бизнеса, в том числе агросектора. Картошки-то не хватает у нас, оказывается. Разговаривал с [президентом Беларуси] Александром Григорьевичем Лукашенко. Он говорит: „У нас уже все продали в Россию“», – сообщил Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей».

В пресс-службе Лукашенко на этом фоне 26 мая в шутливом тоне отметили, что «уже посадили» дополнительный картофель. Как пишет «Зеркало», на протяжении последних месяцев жители Беларуси регулярно жалуются на нехватку и низкое качество картошки в магазинах. В апреле Минск разрешил увеличить цены на корнеплод, а также капусту и лук, а уже 8 мая перебои и картошкой признал Лукашенко.

Россия начала закупать картофель в Монголии из-за дефицита и рекордного за 20 лет взлёта цен

Столкнувшись с дефицитом и резким ростом цен на картофель, Россия впервые прибегла к закупкам «второго хлеба» в Монголии. В апреле-мае в Бурятию из соседнего государства ввезли более 4 тыс. тонн картофеля, сообщает издание «Байкал-Daily». Директор местного отделения «Россельхозцентра» Намжил Мардваев отметил, что эта новость оставила «удручающее впечатление», поскольку в Бурятии картошку выращивают уже более 300 лет, тогда как в Монголии начали это делать только в 1960-х годах, а наиболее продуктивно – в 2000-х.

«Монголы столетиями возили весь картофель от нас», – подчеркнул Мардваев. Но теперь, по его словам, в соседней стране выращивание картофеля находится на другом уровне по сравнению с Россией. При этом, кроме новой современной техники, в Монголии используют много старых советских машин, которые были вывезены в том числе из Бурятии по цене металлолома. «И вот эти ребята, которые еще вчера начали выращивать картошку, теперь продают ее нам. Воистину пути господни неисповедимы», – заключил директор местного «Россельхозцентра».

«Инфляция для бедных» в России превысила 20%

В то время как Росстат отчитывается о замедлении инфляции, а ЦБ впервые за два года начинает всерьез готовиться к снижению ключевой ставки, базовые продукты питания и потребительские товары продолжают стремительно дорожать.

«Инфляция для бедных», рассчитанная по корзине потребления наименее обеспеченных граждан, в апреле 2025 года превысила 20%, подсчитали эксперты близкого правительству Центра макроэкономического анализа и прогнозирования ЦМАКП.

В потребительскую корзину бедных они включили «минимальный набор продуктов питания (без животного масла, алкогольных напитков, «прочих продовольственных товаров»), а также медикаменты, синтетические моющие средства, услуги ЖКХ и транспорта. Рассчитанная таким образом инфляция вдвое превышает официальную цифру от Росстата (10,2% в апреле) и продолжает ускоряться – на 4 процентных пункта с начала года.

В апреле «инфляция для бедных» установила рекорд с первых месяцев СВО, следует из оценок ЦМАКП: выше она была только в марте–апреле 2022 года. А это означает, что социальный эффект от структуры роста цен в экономике остается «резко негативным», пишут эксперты центра.

Заметный скачок «инфляции для бедных» означает, что уровень жизни бедных просел существенно сильнее, чем показывают официальные цифры. Так, например, по данным Росстата, реальный размер пенсий россиян в марте был на 1,1% выше, чем годом ранее. Если же рассчитывать его по «инфляции для бедных», то пенсии в реальном выражении не растут, а падают на 6% год к году.

Каждая четвёртая строительная компания в России оказалась под угрозой банкротства

Волна банкротств может накрыть российскую строительную отрасль, которая столкнулась с кризисом из-за отмены массовой ипотеки, высокой ключевой ставки Центробанка и падения спроса. «По нашим оценкам, порядка 20-25% застройщиков имеют высокие финансовые риски, которые вполне могут реализоваться если не в этом, так в следующем году. Это в основном малые региональные застройщики, крупных среди них нет», – заявил «РИА Новости» гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов. По его словам, кредиторы некоторых компаний уже готовятся возбуждать дела о банкротстве.