«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 44, 2 декабря / Даже выборный фарс не помог Ховалыгу заполучить кресло мэра Кызыла
№44, 2 декабря 2025 года.

Даже выборный фарс не помог Ховалыгу заполучить кресло мэра Кызыла

Затянувшийся скандальный конкурентный спор, который навязал мэру Кызыла глава республики, закончился-таки отставкой мэра «по решению суда». Казалось бы, главе самое время заняться выстраиванием собственной стратегии жизни столицы. Тем более, что он 10 лет провёл в кресле мэра Кызыла. И по идее должен иметь понятие, как функционирует городская власть и как следует выстраивать отношения с кызылчанами. Но с самого начала всё пошло наперекосяк. В итоге Ховалыгу и Казанцевой не удалось даже провести конкурс на замещение должности мэра Кызыла, хотя никто в этот процесс не вмешивался и не препятствовал.

25 ноября т.г. комиссия должна была подвести итоги конкурса на замещение должности мэра столицы Тувы. По утечкам стало известно, что заявки на участие в конкурсе подали восемь кандидатов. Но до финала вроде как добрались только четыре. А вот на подведение итогов соизволил явиться только один. И тот – летун сибирского масштаба, многостаночник Алексей Сиорпас. Конкурс признали несостоявшимся, поскольку АП его забраковала. И не только потому, что у него репутация скандалиста и бездельника. Просто в его биографии имеется прискорбный факт демонстративного публичного метания партбилета «Единой России». Так что «выборные» процедуры продлили до 15 декабря. В общем, конкурс не состоялся, а вот вопросы – остались.

Вопрос первый: чем не угодил мэр Сагаан-оол главе Ховалыгу?

Вопрос второй: кто и зачем сорвал этот конкурс?

Вопрос третий: как вся эта неразбериха с креслом мэра отразится на горожанах и что произойдёт в ближайшем будущем?

ТИХАЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ НОВОГО МЭРА ГРОМКО ЛОПНУЛА

По общему мнению, причиной конфликта между родственниками и функционерами партии «Единая Россия» Владиславом Ховалыгом и Каримом Сагаан-оолом стали не столько маниакальная тяга главы республики Ховалыга к своему креслу, которое, по общему мнению, досталось ему по недоразумению, сколько завышенная самостоятельность Сагаан-оола. Захолустный, совсем неуспешный бывший мэр и очень плохой менеджер сбытовой компании, всё своё рабочее и свободное время занятый проблемой личного обогащения и сохранения должности, был очень обеспокоен конкуренцией на своё кресло. Ему постоянно мерещилось, что мэр Кызыла спит и видит, как занять его должность. К тому же ему нужен недалёкий безвольный мэр, который бы подписывал, не раздумывая, все приготовленные ему на подпись документы. А Сагаан-оол вёл себя чересчур самостоятельно. Поэтому родственник и превратился в заклятого врага. Ярость главы выросла, когда мэру Кызыла удалось сформировать в мэрии работоспособную интернациональную команду. Этого ему глава простить на смог.

Борьба была долгой. И наконец, Ховалыгу удалось устранить Сагаан-оола. Осталось спокойно провести конкурс на замещение его должности. Ничего особо сложного, учитывая, что глава города Казанцева далеко не семи пядей во лбу – собственной позиции не имеет и «смотрит в рот» Ховалыгу, а половину конкурсной комиссии занимают представители Ховалыга. При таком раскладе в мэры можно провести хоть козу, хоть коня. Потому этот конкурс – простая формальность. Однако дальнейшие события показали, что после того, как Чюдюка по обвинению во взяточничестве заперли в камеру СИЗО, «рулить» городским хуралом стало совсем некому.

Ховалыг для демонстрации конкурентности двинул аж восемь кандидатур. 25 ноября ожидалось, что одного из них объявят победителем. Но конкурс не состоялся. Формально – потому что на подведение итогов явился только один кандидат. Да и тот с изрядной придурью искателя приключений. Как потом задним числом стало известно, отбор не прошли четверо, в том числе казалось бы основной претендент – Лопсан. По одной версии, его отставили в связи с близостью к семье Шойгу, по другой, он не смог представить справку о состоянии здоровья из наркологии, по третьей, ему помешал фальшивый диплом о высшем образовании.

Точной информации нет, поскольку даже полного состава комиссии опубликовано не было. И до сих пор точно неизвестно, кто были кандидатами и почему их отсеяли. Конкурс продлён до 15 декабря. Набор кандидатов продолжен. Неизвестно даже будут ли участвовать в конкурсе Сиорпас и его трое «спойлеров».

ОТМЕНА ВСЕНАРОДНЫХ ВЫБОРОВ МЭРА – КЛЮЧЕВАЯ ОШИБКА ВЛАСТЕЙ

Мы обратились к знаковым известным в столице людям, чтобы они высказали своё мнение о происходящем. Вот какие получили ответы.

* * *

Виталий Бартына-Сады

Виталий Бартына-Сады. Депутат нескольких созывов Великого хурала Тувы, экс-зампред правительства Тувы:

– Согласен с теми, кто считает ситуацию вокруг увольнения мэра Кызыла Карима Сагаан-оола и срыва конкурса на замещение его должности скандальным, порочащим саму власть и неприемлемым ни с какой точки зрения событием. Слов нет – вина за неё полностью ложится на главу республики Владислава Ховалыга, который не сумел согласовать этот вопрос с руководством «Единой России» и получить одобрение на скандал, который разрастается вокруг этого. Ведь Ховалыг является не только главой региона, он ещё и возглавляет РО партии «Единая Россия». Он обязан согласовывать свои действия с руководством партии, в которую входит, в том числе, и К.Сагаан-оол.

Сам по себе скандал внутри партии «Единая Россия» недопустим. Всё можно было решить совсем иными мирными способами. Но Ховалыг для решения своей личной проблемы почему-то избрал путь шантажа, судебной тяжбы и финансового пресса города. Такое в принципе недопустимо. Нужно в любых условиях оставаться государственным человеком, верным делу партии.

Когда меня спрашивают по поводу разлада между главой и мэром, я всегда говорю: если бы мэра не назначали, а он избирался на общегородских выборах, такого позорного скандала не было бы. Людям нужно доверять. И не надо из мэра столицы делать марионетку, который, просыпаясь утром, начинает день с того, что пытается угодить главе. Мэр должен работать в интересах жителей Кызыла. И об этом не нужно забывать. Необходимо вернуться к прямым выборам мэра столицы, а не доверять это группе никому не известных подконтрольных главе чиновников. Надеюсь, Генсовет партии поправит Владислава Ховалыга. И это позволит выправить ситуацию.

А у республиканских властей и без проблемы с мэром хватает забот. Пусть занимаются своим делом – сельским и коммунальным хозяйством. Мэр Кызыла не должен ловить указания из Белого Дома. Он должен работать в рамках своих полномочий добросовестно и эффективно. А вот полномочия мэрии, в том числе по земельному вопросу, необходимо вернуть в город. Это заодно поможет пополнить городской бюджет и уменьшит коррупцию, которая в настоящее время достигла невиданных размеров.

* * *

Сергей Сафрин

Сергей Сафрин. Депутат нескольких созывов Великого Хурала Тувы, член Всемирного Русского Народного Собора:

– Главе удобно распоряжаться городской землёй в интересах приближённых лиц. Всё, что произошло с конкурсом на кресло мэра – это не в интересах улучшения жизни горожан. Фактически глава намерен подчинить себе Кызыл и его ресурсы. Было бы лучше, если бы он занимался не подбором мэра, а решением вопросов русскоязычного населения города, которое почти в полном составе покидает Туву. Думаю, ему нужно повернуться лицом к Русской православной церкви и вместо воспрепятствования оказывать ей посильную помощь.

Обратите внимание – у Ховалыга нет ни одного русского заместителя, в то время как у Сагаан-оола – половина русских. И даже те случайные русские, которые имеются в команде главы «для галочки» – это гастарбайтеры из-за Саян, не знающие Тувы и не понимающие, что у нас происходит. Они своим нахождением на должностях фактически дискредитируют коренных русских. И это неспроста.

Теперь понятно любому: если Ховалыг сумеет удержаться в кресле, к концу его срока русских в Туве не останется. И это не может не беспокоить.

* * *

Андриан Ооржак

Андриан Ооржак. Депутат нескольких созывов Великого и Верховного хуралов Тувы, сын президента Тувы Ш.Ооржака:

– Анализируя ситуацию вокруг руководства республики и города Кызыла, ряд наблюдателей обращают внимание на широкое обсуждение ситуации вокруг мэра Кызыла Карима Сагаан-оола. В структуре правительства Тувы, согласно открытым данным, из шести заместителей председателя правительства только двое – Сарыглар и Чоксум – работают на постоянной основе, а остальные занимают должности в статусе исполняющих обязанности. Подобная ситуация сложилась и на уровне муниципальных администраций. И это, конечно, не может не создавать дополнительные организационные сложности.

Также высказывается мнение, что работе по развитию межнационального взаимодействия в регионе требуется более системное внимание. Отдельные эксперты предполагают, что недостаток публичных площадок для обсуждения актуальных вопросов с участием представителей общественных организаций потенциально может приводить к возникновению напряжённости в обществе. В качестве примера приводятся отсутствие за последние несколько лет встреч с активом Союза ветеранов государственной и муниципальной службы и с активистами Союза русскоязычных граждан Тувы. Хотя необходимость таких контактов периодически подчёркивается общественными деятелями.

Дополнительные дискуссии вызывает и действующая система избрания мэра столицы через конкурсную комиссию, часть которой формируют представители правительства Республики Тыва. Такая модель не всегда учитывает специфику локальных проблем. В связи с этим в экспертной среде обсуждается идея возвращения прямых выборов мэра как механизма, который, по мнению сторонников данной позиции, мог бы повысить вовлечённость жителей и способствовать привлечению более широкого круга кандидатов. Сторонники этой точки зрения считают, что общегородские выборы могут усилить легитимность главы города и облегчить взаимодействие муниципальной власти с населением. При этом подчёркивается, что интересы органов республиканского управления и жителей столицы могут различаться. Однако важным остаётся поиск решений, основанных на потребностях горожан.

* * *

Сергей Конвиз

Сергей Конвиз. Общественный деятель, издатель газеты:

– С одной стороны я пониманию Владислава Ховалыга, когда он завидует Кариму Сагаан-оолу. Сам он в кресле мэра только исполнял волю Юрия Кара-оола, а Сагаан-оол работает самостоятельно. К тому же результаты правления городом времён Ховалыга намного хуже, чем это наблюдается сейчас – в гораздо более сложные времена. Ховалыгу нужен послушный мэр, чтобы он слепо исполнял всё, что ему скажет глава. Подписывал все нужные Ховалыгу документы, а потом за это пошёл под суд. Поэтому следующий мэр, кто бы им ни стал, обречён быть просто козлом отпущения. А город утратит всякую самостоятельность и превратится в то, что мы наблюдали при мэре Ховалыге.

Другой важный вопрос – команда мэрии города. Не исключено, что со ставленником Ховалыга многие полезные работники мэрии работать не станут. Тогда в мэрии будет как минимум год бардака, в котором не будут решаться вопросы горожан. Это прискорбно. Мы будем внимательно следить за ситуацией в городе и публиковать фотофакты того, во что Ховалыг с помощью нового мэра превратит Кызыл.

* * *

Василий Оюн

Василий Оюн. Председатель Великого Хурала двух созывов:

– В Кызыле проживают до половины жителей республики. Столица Тувы – витрина республики. В этом плане роль мэра столицы в жизни республики – ключевая. Поэтому избрание мэра Кызыла какой-то комиссией видится странным. Ведь не то, что городских депутатов, даже спикера городского хурала в городе мало кто знает. Узнали сейчас только в связи со скандальным судебным разбирательством.

Думаю, нужно переходить к прямым выборам мэра Кызыла. Это придаст городской власти легитимность, а мэру – вес. И скандалов станет меньше. А чтобы в городе было чисто, уютно и привлекательно, нужно решить вопрос с финансированием городских полномочий.

В КАКОЕ БУДУЩЕЕ ПРИВЕДЁТ ХОВАЛЫГ СТОЛИЦУ ТУВЫ?

Как видите, известные популярные в городе люди сходятся в том, что доверять выбор мэра столицы городским депутатам, чиновникам правительства и тем более сегодняшнему беспринципному главе республики – политическая ошибка. И если кто-то с этим не согласен, пусть внимательно проанализирует скандал вокруг мэра и работу комиссии по подведению конкурса. Не случайно эксперты указывают на то, что фактически глава привёз в республику прохиндея из-за Саян с клеймом летуна и скандалиста, чтобы провести его через послушную конкурсную комиссию, наполовину состоящую из своих назначенцев. Ховалыгу нужно провести в мэры откровенно слабого, непрофессионального и не опирающегося на общественную поддержку кандидата, который бы служил лично ему, а не горожанам. Не случайно Генеральный совет партии эту кандидатуру не согласовал. Даже в Москве стало очевидным, что кандидат в мэры столицы с такой биографией – фигура, не соответствующая времени.

А все остальные претенденты являются «статистами». Их выдвижение также инициировал Ховалыг. Они полагали, что их роль состоит исключительно в подаче заявления. И потому не пришли на подведение итогов.

В общем, Ховалыг конкурсную процедуру отбора кандидата в мэры Кызыла умудрился превратить в фарс. Что и породило скандал. Но, судя по всему, Владислав Товарищтайович не понимает даже этого. В связи с чем возникает вопрос: а можно ли навести порядок в столице при таком главе республики, который даже не может правильно распорядится имеющимися у него полномочиями?

В части управления Кызылом внимание наблюдателей привлекает и ситуация с финансированием города. Согласно открытой информации, при прогнозируемом бюджете в размере около 8 млрд. рублей в 2026 году, в 2027 году он может составить примерно 5,4 млрд. Некоторые эксперты выражают мнение, что сокращение финансирования способно отразиться на качестве городской среды, требующей значительных инвестиций.

Редакция

