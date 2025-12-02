    Коротко

С 1 декабря стоимость за проезд в общественном транспорте подорожает

С 1 декабря 2025 года стоимость проезда в общественном транспорте в границах г. Кызыла, пгт. Каа-Хем и с. Сукпак Кызылского кожууна составит 36 рублей. Тариф на перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам в границах Республики Тыва обойдутся пассажирам в 2,37 рубля за 1 километр пути.

Чиновники утверждают, что инициатива о повышении тарифов поступила от самих перевозчиков в связи со значительным увеличением стоимости расходных материалов, запасных частей и топлива, необходимых для бесперебойной работы.

В Туве налоговая задолженность выросла на 127,4% за счёт бюджетных организаций

По данным УФНС по Республике Тыва, на 1 ноября 2025 года сумма налоговой задолженности в муниципалитетах республики превысила 2,2 млрд. рублей, увеличившись с начала года более чем на 1,7 млрд.

Сильнее всего задолженность выросла в Кызыле, Улуг-Хемском, Пий-Хемском, Барун-Хемчикском, Бай-Тайгинском и Монгун-Тайгинском районах. Эти территории показывают темпы прироста от 120% до 229%, что указывает на ухудшение собираемости и рост обязательств как организаций, так и населения.

Единственным муниципалитетом со снижением стал Эрзинский район (–4,73 млн. руб.).

Анализ структуры долгов показывает, что основной вклад в рост дали бюджетные и хозрасчётные организации. Долги ИП снизились, у физических лиц остались примерно на прежнем уровне.

Советник Ховалыга попросит Китай построить железную дорогу в Восточной Сибири в обмен на редкоземельные металлы

Российские власти готовы предложить китайским компаниям построить железную дорогу Курагино–Кызыл в Туве в обмен на право инвесторов из КНР разрабатывать месторождения редких и редкоземельных металлов в регионе. Об этом «Коммерсанту» сообщил спецпредставитель главы республики Владимир Донских. По его словам, подобные сделки – «инфраструктура в обмен на ресурсы» – уже используются Китаем в Монголии. В частности, по такой схеме будет построена железная дорога на территории страны с подходом к российско-монгольскому пункту пропуска «Цаган-Толгой» в Туве – «Арц-Суурь» в Монголии.

Первоначальное соглашение о строительстве дороги протяженностью 410 км было подписано еще в 2008 году с экс-сенатором Сергеем Пугачевым. Планировалось, что дорога присоединит к железнодорожной сети Элегестское месторождение с запасами 855 млн. тонн коксующегося угля. Однако до сих пор запустить этот проект не удалось.

Путин утвердил повышение НДС, налогов для малого бизнеса и ввёл «техсбор» на смартфоны и ноутбуки

Президент РФ Владимир Путин 28 ноября подписал пакет законов о повышении налогов для населения и бизнеса в 2026 году.

Согласно документам, которые ранее утвердили Госдума и Совфед, с 1 января 2026 года ставка НДС вырастет до 22% – рекордного для России значения с 1992 года. В результате РФ войдет в топ мировых лидеров по уровню НДС, пропустив вперед лишь несколько европейских стран.

Одновременно Путин утвердил радикальную налоговую реформу для малого бизнеса. Планка упрощенной системы налогообложения, по которой работают 4,4 млн. малых компаний, будет срезана с 60 млн. рублей годового дохода до 20 млн. в 2026 году. Те, кто получают выручку выше, начнут платить НДС.

Кроме того, Путин подписал закон о «технологическом сборе» до 5 тысяч рублей, который будет взиматься с продаж техники и электроники, включая смартфоны и ноутбуки.

С помощью увеличения НДС правительство рассчитывает собрать в бюджет 4 трлн. рублей за три года, в том числе 1,2 трлн. рублей в следующем году. Еще около 200 млрд. рублей за 2026-28 гг. должен принести «техсбор».