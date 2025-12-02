«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 417
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 113
User Пользователей: 0
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 44, 2 декабря / Коротко
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№44, 2 декабря 2025 года.
    Коротко

С 1 декабря стоимость за проезд в общественном транспорте подорожает

С 1 декабря 2025 года стоимость проезда в общественном транспорте в границах г. Кызыла, пгт. Каа-Хем и с. Сукпак Кызылского кожууна составит 36 рублей. Тариф на перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам в границах Республики Тыва обойдутся пассажирам в 2,37 рубля за 1 километр пути.

Чиновники утверждают, что инициатива о повышении тарифов поступила от самих перевозчиков в связи со значительным увеличением стоимости расходных материалов, запасных частей и топлива, необходимых для бесперебойной работы.

В Туве налоговая задолженность выросла на 127,4% за счёт бюджетных организаций

По данным УФНС по Республике Тыва, на 1 ноября 2025 года сумма налоговой задолженности в муниципалитетах республики превысила 2,2 млрд. рублей, увеличившись с начала года более чем на 1,7 млрд.

Сильнее всего задолженность выросла в Кызыле, Улуг-Хемском, Пий-Хемском, Барун-Хемчикском, Бай-Тайгинском и Монгун-Тайгинском районах. Эти территории показывают темпы прироста от 120% до 229%, что указывает на ухудшение собираемости и рост обязательств как организаций, так и населения.

Единственным муниципалитетом со снижением стал Эрзинский район (–4,73 млн. руб.).

Анализ структуры долгов показывает, что основной вклад в рост дали бюджетные и хозрасчётные организации. Долги ИП снизились, у физических лиц остались примерно на прежнем уровне.

Советник Ховалыга попросит Китай построить железную дорогу в Восточной Сибири в обмен на редкоземельные металлы

Российские власти готовы предложить китайским компаниям построить железную дорогу Курагино–Кызыл в Туве в обмен на право инвесторов из КНР разрабатывать месторождения редких и редкоземельных металлов в регионе. Об этом «Коммерсанту» сообщил спецпредставитель главы республики Владимир Донских. По его словам, подобные сделки – «инфраструктура в обмен на ресурсы» – уже используются Китаем в Монголии. В частности, по такой схеме будет построена железная дорога на территории страны с подходом к российско-монгольскому пункту пропуска «Цаган-Толгой» в Туве – «Арц-Суурь» в Монголии.

Первоначальное соглашение о строительстве дороги протяженностью 410 км было подписано еще в 2008 году с экс-сенатором Сергеем Пугачевым. Планировалось, что дорога присоединит к железнодорожной сети Элегестское месторождение с запасами 855 млн. тонн коксующегося угля. Однако до сих пор запустить этот проект не удалось.

Путин утвердил повышение НДС, налогов для малого бизнеса и ввёл «техсбор» на смартфоны и ноутбуки

Президент РФ Владимир Путин 28 ноября подписал пакет законов о повышении налогов для населения и бизнеса в 2026 году.

Согласно документам, которые ранее утвердили Госдума и Совфед, с 1 января 2026 года ставка НДС вырастет до 22% – рекордного для России значения с 1992 года. В результате РФ войдет в топ мировых лидеров по уровню НДС, пропустив вперед лишь несколько европейских стран.

Одновременно Путин утвердил радикальную налоговую реформу для малого бизнеса. Планка упрощенной системы налогообложения, по которой работают 4,4 млн. малых компаний, будет срезана с 60 млн. рублей годового дохода до 20 млн. в 2026 году. Те, кто получают выручку выше, начнут платить НДС.

Кроме того, Путин подписал закон о «технологическом сборе» до 5 тысяч рублей, который будет взиматься с продаж техники и электроники, включая смартфоны и ноутбуки.

С помощью увеличения НДС правительство рассчитывает собрать в бюджет 4 трлн. рублей за три года, в том числе 1,2 трлн. рублей в следующем году. Еще около 200 млрд. рублей за 2026-28 гг. должен принести «техсбор».

(прочитано 494 раза)

+1
risk-inform.ru/article_11659.html

 Доска объявлений 
ООО «Авангард», проектно-сметное бюро. Проектирование зданий и сооружений. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию. Проектирование индивидуальных жилых домов и коттеджей.
г.Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, 31. Тел. 8905 920 6050
Профессиональная покраска помещений безвоздушным покрасочным аппаратом.
Тел. 8913 356 2227
Составление межевых планов, оформление земельных участков в собственность.
Тел. 8923 380 5700
Спутниковый интернет, ТВ-каналы (Триколор, Орион, Радуга, НТВ+). Перенастройка антенн, компьютеров. Выезд в районы республики.
Тел. 8913 354 7490, 923 217 2383, 5-25-69 (без выходных с 10.00 до 20.00)
Остальные материалы номера 44:
Материал входит в раздел тематического архива:

Осьминог Пауль умер, потому что заранее знал, где будет проходить ЧМ-2018...

Шутка 2010 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Для писем Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Телеграме
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине