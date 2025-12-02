Сергей Конвиз: Мирные перспективы пока не просматриваются

Война всегда была и есть сейчас временем грандиозных напряжений и скандалов. А гражданская война – тем более. Это время ожесточённого противостояния и коренного перелома в жизни людей. Президент Путин уверен, что украинского народа как такового не существует. Они – просто часть народа русского. А Украина – отколовшаяся сепаратистская часть России. И если смотреть с этого угла зрения, то СВО – это наша гражданская война в рамках бывшего СССР. А гражданская война – это когда брат идёт на брата, а сын – на отца. В таком случае отбрасываются все приличия и в ход идут любые способы уничтожения врага. Что мы сейчас в России и наблюдаем.

«ПЛАН ТРАМПА» НЕ ПРОКАТИЛ...

Что же до скандалов, то они случаются не только в России, Украине, но и на далёком Западе. Самый свежий пример – это скандальная история с мирным «планом Трампа» по Украине из 28 пунктов, который был в ультимативной форме предложен президенту Зеленскому с обязательством подписания его до 27 ноября – Дня Благодарения, широко отмечаемого в США. По своей сути это – план капитуляции Украины. В США и Европе он был воспринят крайне негативно. И без того низкий рейтинг президента Трампа в США обрушился до исторического минимума. Даже сенаторы и конгрессмены от Республиканской партии США, не скрываясь, выразили Трампу своё возмущение, квалифицируя его план как предательство интересов Украины, Европы и США.

Они особо обратили внимание на то обстоятельство, что любой мирный план по Украине должен начинаться с условий прекращения боевых действий, а не раздела Украины. Представители Европы, Украины и США встретились в Женеве, обсудили эти 28 пунктов и выразили своё консолидированное мнение, что он написан в России, и подписывать его Украине невозможно. Трамп, почуяв, что «лопухнулся», тут же «переобулся», отказавшись от своего авторства. Он заявил, что, с одной стороны, он не имеет к нему никакого отношения, а с другой – это не «план», а всего лишь некая «концепция», с которой можно соглашаться или менять положения, с которыми не согласны.

Тогда европейцы выдвинули свой альтернативный мирный план по Украине из 19 пунктов, который предлагает прекращение боевых действий и начало переговоров по численности ВС Украины, которую они предложили не сокращать, а сохранить на уровне 800 тыс. А также не вводить запрета на вступление Украины в НАТО, и российские активы оставить замороженными до возмещения ущерба. Европейцы отвергли предложение о взаимной амнистии, учитывая, что МУС выдал ордер на арест российского президента. При этом записали: Украина обязуется не возвращать оккупированные суверенные территории военным путём.

СОВЕТНИК ТРАМПА ОКАЗАЛСЯ И СОВЕТНИКОМ ПУТИНА

И тут возник естественный вопрос: если это не «план Трампа», то кто и при каких обстоятельствах в интересах России это проект составил и предъявил Украине как непререкаемое предложение Трампа? Никто толком ответить на этот вопрос не мог, пока ряд авторитетных источников, в том числе Bloomberg, не опубликовали переговоры спецпредставителя Путина Дмитриева со спецпредставителем Трампа Уиткоффом. В них американский представитель учил российского, как лучше льстить Трампу, чтобы добиться его расположения и признания «своим» того плана, который был предложен российской стороной.

Дмитриев такой разговор стал было отрицать, но затем все, кроме него, признали такой факт. А президент Трамп, которого, собственно, и намеревались использовать Уиткофф, Дмитриев и Ушаков в качестве марионетки, неожиданно заявил, что он не видит в этом сговоре ничего необычного. Тогда из Конгресса послышались требования немедленного увольнения Уиткоффа, компрометирующего американскую власть. Конгрессмены резонно отметили: а что было бы с госсекретарём США Генри Киссинджером, если бы он при согласовании проекта мира во Вьетнаме таким же образом пытался вступить в сговор с вьетнамской стороной и совместными усилиями дурить голову президенту США Джеральду Форду, навязывая невыгодные для США условия прекращения войны?

Что же до российской стороны, то тут ничего необычного в поведении бизнесменов Уиткоффа и Дмитриева вполне ожидаемо не увидели, учитывая, что Путин однажды публично заметил, что все бизнесмены – ворьё. По поводу утечки информации он отрицать ничего не стал и только выразил неудовольствие тем, что «подслушивать нехорошо».

Однако американская элита требует расследования, полагая, что Уиткофф, скорее всего, действовал небескорыстно, получив от Дмитриева какое-то солидное вознаграждение за предательство интересов американской Родины.

СМОЖЕТ ЛИ ПЕРЕПИСКА ЭПШТЕЙНА ОТПРАВИТЬ В ОТСТАВКУ ТРАМПА?

Всё это происходит на фоне разгорающегося вокруг Трампа скандала, проливающего свет на его связь с педофилом, финансистом, миллиардером Джеффри Эпштейном, поставлявшим своим друзьям, в том числе и президенту, 14-летних девочек. Трамп долго противился публичному раскрытию этих документов, вполне обоснованно полагая, что это может похоронить его карьеру.

Джеффри Эпштейн, признавший вину в организации проституции и осуждённый за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинён в торговле несовершеннолетними девушками и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга, подданная Великобритании Гислейн Максвелл, отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Гибель Эпштейна породила множество спекуляций: демократы заявляли о причастности Трампа к его гибели. Впоследствии назначенный Трампом глава ФБР Кэш Патель объявил, что Эпштейн покончил с собой. А теперь конгрессмены настояли на обнародовании всей переписки Эпштейна, в том числе с нынешним президентом Трампом.

В одном из обнародованных писем, датированном апрелем 2011 года и адресованном Гислейн Максвелл, Эпштейн пишет: «Я хочу, чтобы ты понимала: собака, которая не лаяла, – это Трамп. [Скрытое имя жертвы] провела в моём доме с Трампом много часов». Английская идиома «собака, которая не лаяла» (the dog that didn’t bark) пришла из рассказа Артура Конан Дойла, в котором Шерлок Холмс понимает, что преступником был знакомый пострадавших, потому что в ночь совершения преступления их собака не залаяла.

И вот, теперь вся эта переписка, состоящая из десятков тысяч документов, скоро станет достоянием общественности. Может так статься, что Трамп предстанет перед ней в качестве президента-педофила. И даже если это не приведёт его к отставке, то может кардинально сказаться на итогах промежуточных выборов в США в ноябре 2026 года. Поражение на этих выборах «обнулит» его власть и сделает марионеткой в руках членов Конгресса, который будут контролировать демократы.

А пока Трамп раздумывает о том, как ему благополучно досидеть в президентском кресле до получения Нобелевской премии Мира, русские и украинцы на линии боевого соприкосновения и глубоко в тылу под стенания беспомощных европейцев убивают друг друга.

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ БУДУТ ПРОДЛЕНЫ КАК МИНИМУМ НА ПОЛГОДА

Однако следует понимать двойственность ситуации, которая состоит в том, Европа и США являются естественными союзниками в борьбе с Россией, как бы Трамп ни изображал из себя партнёра Путина в борьбе за мир в Европе. Потому что, кто бы чего ни заявлял, а в ходе СВО в Украине у коллективного Запада одна навязчивая идея – готовиться к войне с Россией. Европа уже приняла план возрождения военной промышленности. Теперь вопрос только в одном – какую роль будет играть Украина в будущей войне. Поэтому сегодняшний мир в Украине все стороны рассматривают как время формирования передового форпоста противостояния Запада с Россией в лице Незалежной. И кураж Трампа по поводу поддержки-неподдержки Зеленского – это всего лишь «вывих» западной политики, причиной которого являются личные амбиции американского президента, жаждущего славы и привилегий. И как бы Трамп ни выделывался, его президентский срок, в отличие от Путина, недолог.

Что же до продолжения боевых действий, то они, скорее всего, к сожалению, продлятся как минимум полгода. Те, кто надеялся, что весь этот кошмар закончится вот-вот, должны понять: Путину позарез нужна ПОБЕДА. Если это не «денацификация» и «демилитаризация» Украины, то хотя бы аннексия её значительной части. Поэтому он в Бишкеке ответил на вопрос, когда закончатся боевые действия: «когда ВСУ уйдут с занимаемых ими территорий, тогда и прекратятся боевые действия, не уйдут – мы добьёмся этого вооружённым путём». Так что понятно, что Путин на условия, что сформулировали Европа и Киев, ни за что не согласится. А принудить его к миру сегодня у Запада сил нет.

С другой стороны, и Украина на капитуляцию и утрату суверенитета не согласится. Сегодня Запад, особенно США, фактически приостановили помощь Украине. А она в одиночку не в состоянии переломить ход войны. Но если она продержится с полгода, ситуация может измениться коренным образом. Тогда возможен мир на иных условиях.

К тому же нужно понимать суть требований России к ликвидации условий, в связи с которыми началась СВО. А эти условия фактически не связаны с Украиной. Они продиктованы недовольством расширения и накачки вооружениями стран НАТО. И в первую очередь – США. В этом плане ситуация в Украине имеет очень малое отношение к мирным условиям России. Просто Путин решает свои вопросы с НАТО на территории Украины. А НАТО фактически находится под тотальным контролем США. Для всех очевидно, что сменить власть в Киеве Путин не в состоянии. И разоружить Украину – тоже. Поэтому путь к миру в Украине – это перемирие между Путиным и Трампом. Чтобы они по этому поводу не заявляли. А вот добиться его чрезвычайно трудно.

Но есть и другая проблема: что делать с героями СВО, когда наступит мир? Их массовое возвращение домой может принести России социальный взрыв. А прекращение производства вооружений – ещё и экономический кризис. Как быть с этим? Так что ранее, чем через полгода, говорить о мире в Украине не приходится. А там, как говорится, или ишак, или падишах... Или у Трампа наступит пик кризиса общественного мнения, или у России закончатся патроны, или Европа вооружит Украину. Будем ждать.

Сергей Конвиз