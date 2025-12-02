Шойгу воскресе?

«ДЕД МОРОЗ» С МЕШКОМ ОБЕЩАНИЙ

До выборов в Госдуму РФ остаётся менее года. В целом их итог вполне предсказуем – партии «Единая Россия», при любом голосовании, «нарисуют» 82,35%. Но одна интрига всё же остаётся – попадут ли в Думу наш замечательный земляк Сергей Шойгу и его оруженосец прохиндей Шолбан Кара-оол? Вот поэтому начал активничать наш звёздный генерал, временно приземлённый на безденежной должности секретаря Совета безопасности России, Сергей Шойгу, который озаботился судьбой Сибири. Накануне Сергей Кужугетович устроил турне по регионам Сибири, в ходе которого он заявил о необходимости «сибиризации» России. Там обсудил создание кластера глубокой переработки редкоземельных металлов, куда намерен привлечь олигархов из компаний «Русал», «Ростех», «Трансмашхолдинг» и «Норникель». Предполагается, что деньги на строительство новых мощностей они возьмут из российского бюджета. Шойгу встретился с губернаторами регионов Сибири. В массовке был замечен также глава Тувы. Хотя почему-то в президиум его не позвали, оставив в зале в обществе рядовой массовки.

По итогам мероприятия Шойгу заявил: «Практическая фаза создания кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе стартовала».

Это, конечно же, является попыткой выдать желаемое за действительное. От того, что где-то собралось два десятка людей и что-то обсудили, новые мощности вдруг не появляются. А слова Шойгу – совсем не Указ президента или Постановление правительства. Хотя и те тоже мало что значат. Многие хорошо помнят про заверения относительно строительства железной дороги «Курагино – Кызыл», когда этот проект якобы «прошёл точку невозврата». Проект не спасло даже то, что первый костыль в полотно ж/д забил лично В.Путин, а председатель Совета Федерации РФ В.Матвиенко публично на заседании палаты в феврале 2015 года пообещала протеже Шойгу авантюристу Р. Байсарову звание «Героя России», когда он эту дорогу построит.

К тому же следует иметь в виду, что на самом деле нынешняя должность Шойгу секретаря Совбеза никакого отношения к обсуждаемому проекту не имеет. Да и какой на самом деле из нашего земляка Шойгу организатор промышленности? Он на своём жизненном пути много чего начинал, но заявленного результата обычно не добивался. И толком никогда ничего грандиозного сам не построил. Зато всегда пытался создать впечатление делового человека. Для реализации проекта по созданию новых уникальных обогатительных мощностей востребован реально грамотный инженер масштаба создателя Норникеля В.И. Долгих, а не пиарщик и специалист по успешному обузданию финансовых потоков.

Заявлено, что проекты кластера включают строительство завода малотоннажной химии к 2028 году, переработку литиевого концентрата к 2030 году и создание центра искусственного интеллекта к 2032 году. Но Шойгу ни по одному из этих профилей специалистом не является. Да и вообще, его впечатляющее прошлое не даёт никакой уверенности в том, что при его руководстве в Сибири вообще что-то может появиться. Кто сомневается, может ознакомиться с его биографией.

ТРУДОВОЙ ПУТЬ ХИЩЕНИЙ И КОРРУПЦИИ

Помнится, в конце 80-х он возглавлял трест «Абаканвагонстрой», созданный для строительства завода по производству вагонов. Не построив его, он перескочил в секретари Обкома КПСС, откуда прыгнул в инспекторы ЦК КПСС. Когда партия «дала дуба», устроился спасателем. В должности министра «угорел» на спасении якутского г. Ленска, когда спасатели взорвали лёд на Лене выше по течению спасаемого городка, в связи с чем стихия смыла 20-тысячный город. А затем принялся строить новый город Ленск, взяв за основу канадскую технологию строительства домов. В итоге дома оказались втрое дороже, чем аналогичные в той самой Канаде. Случился грандиозный скандал, из которого Шойгу удалось выйти «сухим». Его не только не посадили – он по делу о хищениях не был допрошен даже в качестве свидетеля.

Находясь на должности министра по чрезвычайным ситуациям, Шойгу затеял строительство элитной базы отдыха в Саянах в природном парке «Ергаки», заявленной как тренировочная база спасателей. Однако, как только Шойгу пересел в кресло министра обороны, база тут же поменяла хозяина – Минобороны. И тут выяснилось, что база эта не нужна ни МЧС, ни Минобороны. А нужна вельможному генералу Шойгу, который привык отдыхать на природе за счёт бюджета РФ.

Другой пример деятельности Шойгу – Сирия, где он трижды рапортовал о победе, а в итоге пришлось спасать президента Асада, отправляя его на военном самолёте в Москву.

Что же до воровства и коррупции, то историю, подобную украинской, мы наблюдаем в Министерстве обороны России, где по информации от депутата Госдумы М.Делягина из оборонного бюджета украли то ли 11, то ли 13 трлн. рублей. Сегодня вся команда Шойгу привлечена к уголовной ответственности, его заместитель генерал Т.Иванов по делу о растрате и выводе 3,9 млрд. рублей из банка получил приговор в 13 лет колонии и штраф в размере 100 млн. рублей. Он лишён госнаград, в том числе двух орденов «За заслуги перед Отечеством», а также звания почётного строителя. У него изъяли квартиру в Москве, подмосковный дом в 345 квадратных метров, а ещё более 60 млн. рублей наличными, 4,7 тыс. евро и 2,5 млн. рублей средств со счёта в банке. Теперь его судят повторно – на сей раз по обвинению в получении взяток на 1,3 млрд. руб.

Кроме того, уже как минимум девять высших генералов Минобороны находятся под уголовным преследованием. Поэтому Шойгу пытался пристроить своего первого заместителя Р. Цаликова в Совет Федерации от Тувы, но не получилось. По информации в СМИ, именно он выстраивал и реализовывал схемы воровства военного бюджета страны. Сейчас первый заместитель по протекции своего бывшего начальника является депутатом Верховного Хурала Тувы. Но, по всей видимости, вскоре пойдёт по стопам Т.Иванова.

Впрочем, следствие умудряется формировать обвинение в отношении заместителей Сергея Шойгу, при этом не привлекая к ответу самого министра. Интересно, как им удавалось воровать триллионы без санкции своего начальника?

А теперь Шойгу, не вернув в казну триллионы, пытается оседлать мега-проект в Сибири. Трудно ожидать, что Шойгу пройдёт мимо этих денег. Их, вероятно, ждёт судьба минобороновских триллионов.

ЧЕМ БЫ НИ ЗАНИМАТЬСЯ – ЛИШЬ БЫ ПОБЛИЖЕ К БЮДЖЕТУ

Но наш земляк неудержим. Невзирая на криминальный шлейф деяний, он, похоже, надеется, что олигархи Дерипаска, Чемезов, Потанин и Бокарев поделятся с ним своими деньгами. Хотя даже в случае реализации проекта они, вероятно, и без участия Шойгу сами будут не против поживиться бюджетными деньгами. Пример подхода российских олигархов к бюджетному финансированию проектов у нас имеется. Так, олигарх М. Прохоров получил от министра финансов РФ А. Силуанова из российского бюджета 60 млрд. рублей на сооружение инженерной инфраструктуры обогатительной фабрики в Тодже, там он почти 15 лет безуспешно «осваивал» Ак-Сугское медно-порфировое месторождение. В итоге успел «освоить» только бюджетное финансирование. И теперь скрывается от ревизоров в США, где у него имеется свой баскетбольный клуб и миллиарды долларов США. Вряд ли олигархи Дерипаска, Чемезов, Потанин и Бокарев сильно отличаются от своего коллеги Прохорова.

Кстати говоря, когда Шойгу, ещё находясь в статусе министра по ЧС, пристроил Кара-оола в кресло главы Тувы, он тут же решить создать в Туве некий консорциум из российских олигархов, с помощью которого собирался построить железную дорогу в Туву и осваивать тувинские месторождения угля. Наверное, он уже тогда планировал пристроиться возле финансовых потоков и качать деньги. Не случилось, поскольку банкир С. Пугачёв его от такого занятия аккуратно отстранил. Но и когда Шойгу удалось «выдавить» православного банкира из республики, создать консорциум олигархов он так и не смог.

Тогда неугомонный Шойгу решил возрождать развалины древней глинобитной крепости «Пор Бажын» на озере Тере-Холь. Для этого МЧС завезло туда некую молодёжь и заодно 20 тыс. презервативов к ним. Однако это проект не спасло – он провалился. Тогда Шойгу задумал создать для Пугачёва проблемы на строительстве железной дороги. Для этого наш неутомимый на выдумки земляк на месте предполагаемой трассы «железки» затеял раскопки «Долины скифских царей» на тувинских курганах Аржаан. Несметных сокровищ там не обнаружили, но стройку ж/д на пару лет остановить удалось. И вот наш современный Остап Бендер снова в поисках приключений. Готов на любой, самый невероятный проект – главное, чтобы имелось солидное, соответствующее его размаху, бюджетное финансирование. А остальное – дело техники.

Но тут важно понимать, что если строить современные заводы, нужен не авантюрист, не пиарщик и не махинатор высокой выучки. Нужен честный профессионал, понимающий дело и желающий что-то создать. Сергей Шойгу, по мнению многих, хорошо знающих его людей – совсем не тот, кто востребован для этого. Кластер создаётся как интегрированная экосистема, где государство обеспечивает инфраструктуру, наука – технологии, а бизнес – инвестиции. Особое внимание уделяется экологии: в проект должны быть заложены принципы чистой индустриализации и экономики замкнутого цикла. И это понятно, поскольку добыча и обогащение таких ископаемых, как литий – это чрезвычайно вредное и опасное для населения и экологии производство.

Как заявлено, проект должен предотвратить отток талантливой молодёжи из Сибири, создать тысячи рабочих мест и стать драйвером новой индустриализации России. Он должен усилить потенциал четырёх сибирских регионов – Красноярского края, Иркутской области, Хакасии и Тувы. Он в целом рассматривается как способ для обеспечения технологического лидерства России. Но вместо этого Шойгу с самого начала создаёт этому проекту новые проблемы. К примеру, под Минусинском имеется готовая строительная площадка, на которой в своё время было начато строительство электрокомплекса. На взгляд специалистов – идеальная площадка для такого кластера. Но Шойгу (видимо, по совету Дерипаски) лоббирует строительство нового города-спутника возле Саяногорска. Насколько оно не соответствует планам, говорит хотя бы тот факт, что город Саяногорск в своё время строился под заселение 150 тыс. жителей. Но по итогу по объективным причинам там проживает только 45 тыс. человек. Так что наступать на те же грабли, смысла нет.

Как видите, уважаемые читатели, там, куда стремится наш замечательный звёздный земляк Сергей Шойгу, всегда пахнет большими деньгами. Но после того, как он там окажет государству и обществу посильную помощь, обычно наступают последствия в виде коррупции, нищеты и разрухи.

Продолжение следует.

Редакция