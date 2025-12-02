Тува позвала в дорогу

В строительство Курагино – Кызыл могут войти инвесторы из КНР

Власти Тувы рассматривают привлечение монгольских и китайских компаний в проект строительства железной дороги Курагино–Кызыл с продлением ее до монгольской границы. Взамен инвесторы из КНР могут получить право на разработку месторождений редких и редкоземельных металлов (РЗМ) в регионе. Впрочем, в России практика «инфраструктура в обмен на ресурсы» не распространена, а развитие глубокой переработки РЗМ в РФ может идти вразрез с интересами КНР.

Правительство Тувы обсуждает с монгольскими и китайскими компаниями возможность их участия в строительстве железной дороги Курагино–Кызыл с продлением ее до монгольской границы. Об этом в кулуарах «Транспортной недели» рассказал спецпредставитель главы республики Владимир Донских. По его словам, 1-2 декабря в Иркутске пройдет первый Форум регионов Монголии и России, где правительство Тувы планирует заключить с монгольской «ЧингисХаан Групп» – партнером China Railways – рамочное соглашение о сотрудничестве в развитии инфраструктуры на территории республики.

«Вызывает определенный интерес предложение китайских партнеров обеспечить строительство железнодорожной и, при необходимости, энергетической инфраструктуры на российской территории взамен на предоставление российской стороной права на разработку месторождений полезных ископаемых на территории Республики Тыва», – рассказывает господин Донских. Такие сделки – «инфраструктура в обмен на ресурсы» – уже используются при строительстве объектов инфраструктуры на территории Монголии, добавил он: в частности, по словам представителей «ЧингисХаан Групп» и China Railways, по такой схеме будет построена железная дорога на территории Монголии с подходом к российско-монгольскому пункту пропуска «Цаган-Толгой» в Туве – «Арц-Суурь» в Монголии.

Дорога Курагино–Кызыл должна стать частью Центрально-Евразийского транспортного коридора (ЦЕТК), соединяющего РФ, западные аймаки Монголии с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. Пропускная способность ЦЕТК оценивается в 67 млн. тонн. Первоначальное соглашение о строительстве дороги Курагино–Кызыл протяженностью 410 км было подписано еще в 2008 году с экс-сенатором Сергеем Пугачевым. Планировалось, что дорога присоединит к железнодорожной сети Элегестское месторождение с запасами 855 млн. тонн коксующегося угля.

В 2018 году с владеющим лицензией на Элегест Русланом Байсаровым было подписано концессионное соглашение на 30 лет, но через три года концессию приостановили. Вновь заговорили о дороге в 2022 году как о части ЦЕТК. Правительство рассчитывает финансировать проект за счет грузовладельца.

Как отмечает Владимир Донских, в рамках исполнения поручения президента по организации к 2030 году полного цикла переработки РЗМ на юге Красноярского края сегодня идет формирование Ангаро-Енисейского научно-производственного кластера. Территориально самые близкие к нему разведанные в РФ месторождения редких металлов и РЗМ – Улуг-Танзекское и Арысканское в Туве, говорит господин Донских.

Поэтому, по его словам, для развития кластера необходимо создание в регионе транспортной инфраструктуры, и с учетом ограниченных возможностей федерального бюджета и инвестиционной программы ОАО РЖД возможен вариант строительства по соглашению с китайскими партнерами.

Владимир Донских добавляет, что в лицензионные соглашения предлагается включать обязательство, разрешающее экспорт только продуктов глубокой переработки сырья – например, на предприятиях Ангаро-Енисейского кластера, условие о создании совместного предприятия с российским партнером, а также о предоставлении отсутствующих в РФ технологий обогащения сложных полиметаллических руд.

Улуг-Танзекское месторождение – второе по размеру запасов лития (665,5 тыс. тонн) в РФ. Находится в нераспределенном фонде. Лицензию на Тастыгское месторождение в Туве с запасами 596,3 тыс. тонн лития в 2023 году получило ООО «Эльбрусметалл-Литий», структура «Ростеха». Компания до конца 2027 года должна завершить строительство ГОКа, говорил в июне глава Тувы Владислав Ховалыг, и, по данным источника «Ъ», у нее есть потребность в технологическом партнере по организации переработки. Арысканское месторождение с запасами ниобия и тантала также в нераспределенном фонде. Инвестиционная емкость только Улуг-Танзекского месторождения – минимум 20 млрд. руб., оценивает управляющий партнер «S+Консалтинг» Елена Лазько. Но, по ее словам, месторождения разные по структуре запасов и подготовленности и маловероятно их освоение в рамках одного проекта.

В ОАО РЖД сообщили «Ъ», что пока ведется разработка предварительного технико-экономического обоснования (предТЭО) по оценке целесообразности формирования ЦЕТК, предусматривающего строительство линии Курагино–Кызыл–Цаган-Толгой – далее по Монголии до границы с Китаем.

Возможность и форма участия холдинга может быть определена по результатам предТЭО и обсуждений с монгольской и китайской сторонами, сказали в компании. В «Ростехе» и Минпромторге «Ъ» не ответили.

Модель «инфраструктура в обмен на ресурсы» – одна из наиболее мощных стратегий, применяемых Китаем, говорит юрист антимонопольной и регуляторной практики юридической фирмы Vegas Lex Камилла Найдина. В пример она приводит сделку с Sicomines в Демократической Республике Конго, которая предоставила китайским компаниям доступ к запасам кобальта и меди в обмен на развитие инфраструктуры. Но в РФ такая практика не регламентирована. Можно в какой-то мере отнести к таким контактам соглашения о разделе продукции, однако сейчас они фактически не заключаются, отмечает советник и руководитель практики инфраструктуры, строительства и ГЧП Stonebridge Legal Андрей Миронов. По его словам, иностранный инвестор может создавать инфраструктуру на общих основаниях либо в партнерстве с государством, в том числе с использованием механизмов ГЧП и концессий.

Китайские партнеры также вряд ли будут заинтересованы в развитии глубокой переработки РЗМ в РФ. «Учитывая доминирующее положение Китая на рынке добычи и, что самое важное, извлечения и переработки РЗМ, интерес китайских партнеров будет только в одном в контроле сырьевой базы», – говорит директор химико-технологического блока АО «Росатом Наука» – управляющей организации АО «Гиредмет» Андрей Голиней. По его словам, на начальных стадиях разработки месторождений это может быть подспорьем, но не позволит развивать внутренний рынок технологий следующих высоких переделов и оставит РФ в зависимости от китайской продукции.

Директор консалтинговой практики MMI Василий Великий добавляет, что в 2023-2025 годы Пекин ввел жесткий экспортный контроль технологий добычи, разделения и производства магнитов, поэтому Китай в проектах в РФ может скорее выступать как инвестор, строительный подрядчик и участник offtake-контракта на покупку сырья. Однако, по его словам, основная добавленная стоимость по цепочке РЗМ формируется не на добыче, а на стадиях химико-металлургической переработки и дальнейшего производства, и, если отдать эти переделы под контроль китайской стороны, большая часть ренты фактически уедет в КНР, а Россия останется с сырьем и инфраструктурными рисками.

Наталья Скорлыгина, Полина Трифонова

«Коммерсант»