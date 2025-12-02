    Перекрёсток мнений

Аноним, 26-11-2025 #1[ru]

В 2014 году президент уверял нас: «Не верьте тем, кто кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины, нам этого не нужно. И главное, мы хотим, чтобы на землю Украины пришли мир и согласие, и вместе с другими странами готовы оказывать этому всемирное содействие и поддержку. Но, повторю, только сами граждане Украины в состоянии навести порядок в собственном доме»...

Аноним, 28-11-2025 #3[ru]

«Путин хочет, чтобы иностранцы думали, что Россия – демократическая страна, где соблюдаются права человека, все равны и свободны» – с таким же успехом можно пытаться вернуть свежесть и благоухание трупу в крайней стадии разложения...

Аноним, 28-11-2025 #4[ru]

Путин: «Подписывать документы с украинским руководством бессмысленно, они допустили стратегическую ошибку, когда побоялись пойти на выборы. Россия же тоже находится в состоянии вооруженного конфликта, но мы-то выборы провели». И то верно! С нашей Эллой Памфиловой и фокусниками из ЦИКа мы вообще можем выборы хоть каждый день проводить – причём хоть в Саратове, хоть в Запорожье, хоть на Луне. Вообще не страшно ни капельки.

Аноним, 26-11-2025 #2[ru]

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко: «Сегодняшняя Россия – это уже другая страна. И уж, в отличие от той [России 90-х], она монолитна изнутри. Страна с волевой властью, развитой экономикой, с устойчивой финансовой системой, с лучшей армией в мире, как мы подтверждаем в ходе СВО, с мощнейшим военно-промышленным комплексом. Поэтому нам есть чем ответить на современные вызовы. Ответить жестко, серьезно. Появление у нас суперсовременного вооружения, аналогов которому нет в мире, – «Орешник», «Посейдон», «Буревестник», – обеспечивает защищенность России и россиян на долгие годы вперед».

Валентина Ивановна, как там ваш сын Серёжа поживает в Италии? – https://www.linkiesta.it/2025/08/matvienko-russia-italia-sanzioni/ Может, пусть уж возвращается да деньги ваши из Сан-Марино с собой прихватит обратно? Вместе ведь гораздо приятнее гордиться буревестниками!

Аноним, 27-11-2025 #3[ru]

«ФСБ раскрыла хищения при посадке деревьев в лесничестве Минобороны. Кражи проводились с помощью подделки исполнительской документации. Ущерб оценивается в более чем 40 млн. рублей». Всё Минобороны насквозь коррупционно, вся верхушка – взяточники, даже гребанный лесничий Минобороны и тот – вор. Один Шойгу в белом пальто, ни сном ни духом!

Аноним, 27-11-2025 #4[ru]

Помните Эмбало? Глава Гвинеи-Бисау, его Путин себе на парад-2024 прикупил. Плохие новости. Свергли нашего друга Эмбало. Даже убежать в Ростов не успел – арестован. Видели бы вы его эбало!

Аноним, 26-11-2025 #1[ru]

Ховалыг: «Провел онлайн встречу с президентом АНО «Креативная экономика» Мариной Монгуш и членами ее команды. Обсудили, как вывести на новый уровень развитие креативных индустрий в Туве, в том числе за счет продвижения нашего уникального горлового пения «хөөмей»... Наша цель – создать в республике полноценную экосистему: от современной студии звукозаписи и международных гастролей наших коллективов до образовательных программ...»

Ховалыг не хочет думать ни о фейковом бюджете, ни о ипотечном пузыре – он снова хочет петь и танцевать!

Аноним, 26-11-2025 #2[ru]

Ховалыг пишет: «Состоялась встреча с новым генеральным директором ООО «Лунсин» Дэн Голяном. Обсудили совместную работу, в частности, социальные проекты, направленные на развитие республики...» Эту заметку надо было озаглавить: «ДАЙ ДЕНЕГ, БРАТ! ДЕНЕГ ДАЙ!» Но вряд ли даст – помнится, прошлый директор сбежал из России после заведения на него дела за то, что «подкармливал» Кара-оола. Захочет ли новый директор наступать на старые грабли?

Аноним, 26-11-2025 #3[ru]

Теперь официально: Россия – сырьевой придаток Китая. Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что Россия готова стать ресурсной базой для Китая, который он назвал «промышленной супердержавой»... Правда, не понятно, с чего бы китайцам платить мелкой сошке Ховалыгу, если можно заплатить Сечину и Путину?

Аноним, 26-11-2025 #5[ru]

Ховалыг: «На встрече с Министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Энваровичем Файзуллиным обсудили вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе, а также ключевые направления в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни»...» https://t.me/khovalyg_live/9240 Судя по фотке Файзуллина, которую выложил Ховалыг, федеральный министр в полнейшем охренении от состояния ЖКХ Тувы...

Аноним, 26-11-2025 #6[ru]

#3 – «Россия попросит Китай построить железную дорогу в Восточной Сибири в обмен на редкоземельные металлы». Но помнят все ребята на улице Марата, что он имел большой суверенитет...

Аноним, 26-11-2025 #8[ru]

«Сегодня поистине исторический для нашей республики день. Мы стали свидетелями и участниками уникального события – интронизации нового духовного лидера буддистов Тувы Х Камбы-Ламы Республики Тыва Геше Гелонг Лоден Шераба... Мы с радостью и благодарностью восприняли решение Президента России Владимира Владимировича Путина объявить 2026 год Годом единства народов России... В 2026 году древняя и гостеприимная земля Тувы станет центром притяжения для всего буддийского мира...» «Смешались в кучу кони, люди» (с) Похоже, Ховалыг нажрался в зюзю, и его прорвало на какой-то бессвязный словесный поток...

Аноним, 27-11-2025 #9[ru]

№3, запоминаем. Теперь не стоит говорить про «бензоколонку» и «сырьевой придаток». Теперь, благодаря Сечину, официально это называется – «сырьевая база для Китая»...

Аноним, 27-11-2025 #10[ru]

Ховалыг только недавно отметил День памяти жертв ДТП, и вот опять «провел очередное заседание Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения». Подвел итог своей работы за 10 месяцев текущего года: «99 погибших и почти 800 травмированных на наших дорогах... По итогам заседания принято решение об усилении этой работы» – короче говоря, Ховалыг с чиновной шоблой как типичные мужички побухали на кухне, обсудили судьбу Родины, сделали вывод, что кругом бардак и Сталина на вас нет, и разошлись по домам... А тост «за безопасность на дорогах» хоть произнес под конец?

Аноним, 28-11-2025 #12[ru]

Сначала Сечин с гордостью рассказывал, что Китай опережает Америку, потом Путин радуется победам китайцев над Европой. Это какая-то совсем уж извращённая форма патриотизма: когда нет своих успехов, гордиться чужими.

tlg_comm, 26-11-2025 #2[ru]

Конкурсный недобор https://www.kommersant.ru/doc/8230481 Выборы мэра Кызыла срываются из-за недостатка кандидатов, Кызыл рискует пополнить список российских городов, в которых непросто найти руководителя. По данным «Ъ», отсутствие претендентов связано с юридически проблемной отставкой предыдущего сити-менеджера Карима Сагаан-оола: решение о его увольнении, принятое Верховным судом республики, может быть вновь оспорено в кассации.

Аноним, 27-11-2025 #3[ru]

Россияне значительно разбогатели и излучают «финансовый оптимизм», отчитался ЦБ. Наблюдается «значительный рост» благосостояния граждан, их реальные доходы за 2022 – 2024 годы выросли на 65%, сообщили в Центробанке. Причем каждый пятый (22%) россиян увеличил свои доходы более чем на половину. На этом фоне в ЦБ предостерегли от «ИЗБЫТОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ОПТИМИЗМА»: он может привести к ошибкам в расходах, сбережениях и кредитах. Это лучший анекдот этой недели!

Аноним, 27-11-2025 #4[ru]

Тарифы ЖКХ в 2026 году вырастут дважды: сначала 1 января на 1,7% в связи с увеличением НДС, затем 1 октября примерно на 9-20% в зависимости от региона. В Туве с 1 октября тарифы вырастут минимум на 10,3%. За последние три года коммуналка в России уже подорожала почти на 30% (только по официальным данным).

Аноним, 28-11-2025 #7[ru]

#5 – Россия доедает советское наследство. Впереди у нее – технологическая нищета, ибо почти ничего своего за 35 лет она склепать не сумела...

Аноним, 29-11-2025 #8[ru]

По данным исследования СберАналитики, доля женщин среди индивидуальных предпринимателей в России в сентябре выросла до 43%. Лидером среди регионов стала Тыва, где женщины составляют 58,6% всех ИП. Если копнуть немножко глубже, то выяснится, что большинство успешных предпринимательниц – это жены неказистых неприметных чиновников, живущих на одну маленькую зарплату.

Аноним, 26-11-2025 #1[ru]

Правительство России направит 14 млрд. рублей 33 регионам для компенсации расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Из них Тува получит 157,1 млн. рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Мишустин. Выделенные средства обеспечат выплату зарплат бюджетникам в январе-феврале 2026 года с учетом нового размера МРОТ...

Аноним, 26-11-2025 #2[ru]

Источники в региональных администрациях сообщают о масштабных нарушениях при формировании бюджетов субъектов РФ на 2026-2028 годы... Возникающий в 2026 году дефицит, как предполагается, будет закрываться за счет наращивания долговой нагрузки и точечных сокращений расходов.

Аноним, 27-11-2025 #7[ru]

Уже 56 регионов дефицитны: более половины субъектов РФ не могут свести концы с концами... Но это только начало – впереди данные за самый провальный, IV квартал.

tlg_comm, 26-11-2025 #1[ru]

Неужели додумались наконец то на мирные переговоры выйти? Замучала вся эта канитель совсем, хочется пожить, сколько Бог оставил? Да и чтоб дети наши в безопасности жили а не боялись каждый день.

Аноним, 26-11-2025 #4[ru]

Трамп сказал, что эту [СВО] надо закончить так или иначе. Спора нет, остаётся уточнить подробности. Потому что между ТАК и ИНАЧЕ лежит пропасть размером в дистанцию от Мюнхена до Нюрнберга.

Аноним, 28-11-2025 #18[ru]

«Когда ВСУ уйдут с занимаемых ими территорий, тогда и прекратятся боевые действия, не уйдут – мы добьёмся этого вооружённым путём», – Путин. Вот и завершена грандиозная эпопея «переговоров». Тема «мира» или хотя бы «перемирия» закрыта. Трамп получил оплеуху, все прочие – тоже. Надеяться на какой-либо иной исход было наивно.

Аноним, 28-11-2025 #20[ru]

27 ноября 2025 года: «Украина не пойдёт на территориальные уступки в обмен на мир» – глава офиса Зеленского Андрей Ермак. 28 ноября 2025 года: «НАБУ и САП проводят обыски у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака» – пишут депутаты Гончаренко и Железняк. Страшно подумать, кто будет следующим...

Аноним, 28-11-2025 #21[ru]

Александр Гельевич Дугин, главный идеолог Кремля: «Я уже говорил, что мы будем воевать еще 20 лет! Президент Путин подтвердил мои слова. Какое счастье! Мы готовы воевать эти 20 лет, глава государства сделал выбор! Понятно, что ближайшие несколько лет (и это, как говорят военные, в лучшем случае) у нас пойдут на Украину. Но есть и другие враги. Война будет страшной, миллионы погибнут. И они найдут лучшую в мире смерть – погибнуть за Россию, за Родину. Боже, как я им завидую!» Главное, чтобы Путин прожил эти 20 лет – давайте помолимся!

Аноним, 28-11-2025 #22[ru]

Песков: «обыски у Ермака – свидетельство ужасной коррупции и краха Украины». Тот же Песков в прошлом году: «арест чуть не половины руководства Минобороны РФ – свидетельство того, что в России всё хорошо и работает закон». Буквально «их подлые шпионы и наши благородные разведчики».