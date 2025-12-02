    Свежий анекдот

В душе у всех теперь надрыв,Без капли жалости эпохаВсех обокрала, вдруг открыв,Что, где нас нет, там тоже плохо.

* * *

Я хотела машину подороже. И моя мечта сбылась. Подорожали машины...

* * *

«Россиянам посоветовали готовиться к новой пенсионной реформе в ближайшие 20 лет».Новая пенсионная реформа будет называться «Работай, пока не сдохнешь!»