Свежий анекдот
В душе у всех теперь надрыв,
Без капли жалости эпоха
Всех обокрала, вдруг открыв,
Что, где нас нет, там тоже плохо.
Игорь Губерман
Новая пенсионная реформа будет называться «Работай, пока не сдохнешь!»
Без капли жалости эпоха
Всех обокрала, вдруг открыв,
Что, где нас нет, там тоже плохо.
Игорь Губерман
* * *Я хотела машину подороже. И моя мечта сбылась. Подорожали машины...
* * *«Россиянам посоветовали готовиться к новой пенсионной реформе в ближайшие 20 лет».
Новая пенсионная реформа будет называться «Работай, пока не сдохнешь!»