«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 44, 2 декабря / Свежий анекдот
№44, 2 декабря 2025 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотВ душе у всех теперь надрыв,
Без капли жалости эпоха
Всех обокрала, вдруг открыв,
Что, где нас нет, там тоже плохо.
Игорь Губерман

* * *

Я хотела машину подороже. И моя мечта сбылась. Подорожали машины...

* * *

«Россиянам посоветовали готовиться к новой пенсионной реформе в ближайшие 20 лет».
Новая пенсионная реформа будет называться «Работай, пока не сдохнешь!»

 Доска объявлений 
ООО «Авангард», проектно-сметное бюро. Проектирование зданий и сооружений. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию. Проектирование индивидуальных жилых домов и коттеджей.
г.Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, 31. Тел. 8905 920 6050
Профессиональная покраска помещений безвоздушным покрасочным аппаратом.
Тел. 8913 356 2227
Составление межевых планов, оформление земельных участков в собственность.
Тел. 8923 380 5700
Спутниковый интернет, ТВ-каналы (Триколор, Орион, Радуга, НТВ+). Перенастройка антенн, компьютеров. Выезд в районы республики.
Тел. 8913 354 7490, 923 217 2383, 5-25-69 (без выходных с 10.00 до 20.00)
Остальные материалы номера 44:

Осьминог Пауль умер, потому что заранее знал, где будет проходить ЧМ-2018...

Шутка 2010 года

Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше.
