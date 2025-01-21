    Обзор прессы

ПОЧЕМУ ЧЮДЮК ВДРУГ ПОШЁЛ В НАРОД?

Как отмечает «ТП», должность заместителя Председателя Правительства по внутренней политике «подразумевает большую ответственность и разноплановость обязанностей». Считается, что он должен «курировать и координировать деятельность порученных ему министерств и ведомств». И вот об итогах своей деятельности на страницах «ТП» поведал зампред А.Чюдюк. Единственное, чем он смог похвастать, это «участие региона в Международной выставке-форуме «Россия» в Москве». Сразу заметим, что для трёх лет деятельности маловато...

Но нужно трезво смотреть на вещи. И понимать, что не ради выставок держат в правительстве проходимца Чюдюка. Нет, главная его задача – организация работы избирательной системы Тувы таким образом, чтобы все протоколы голосования соответствовали требованиям его начальника Ховалыга. С этой задачей он справляется блестяще! По крайней мере, при фактической явке в 40-45% в протоколах фигурируют показатели явки за 80%. А если к этому прибавить, что Тува в его бытность зампредом по внутренней политике «прославилась» в России тем, что подобранные им и женой главы депутаты парламента оказались обыкновенными бандитами, которые в ресторане при дележе республиканского бюджета устраивают пьяные разборки со стрельбой, то становится понятным, чем на самом деле занимается Чюдюк со своей подружкой.

Другая сторона его деятельности – «обеспечение эффективного взаимодействия Правительства РТ с общественными объединениями, избирательными комиссиями, политическими партиями и иными институтами гражданского общества, в том числе организация работы с обращениями граждан, общественных объединений и юридических лиц». Однако скандал с обострением межнациональных отношений в республике, когда православной церкви выделяют место для приёма обездоленных верующих на болоте на краю города и одновременно громят торговые ряды и лавки выходцев из Средней Азии – киргизов, узбеков и таджиков, имеющих российское гражданство, говорит об обратном. Хотя Чюдюк не забыл сказать и о них: «Армянская, узбекско-таджикская, кыргызская, азербайджанская и монгольская – наиболее активные диаспоры. Все они являются активными участниками народных праздников». Наверное, поэтому власти в декабре 2024 года и организовали межнациональную резню, в ходе которой тувинцы поджигали ларьки и павильоны, принадлежащие представителям этой диаспоры. Да так перестарались, что усмирять протестующих и охранять собственность выходцев из Средней Азии пришлось силами спецназа из Москвы, которые прилетели гасить костер «межнациональной дружбы» на трёх больших самолётах.

Ещё одна сторона деятельности этого «выдающегося» зампреда – подбор и расстановка кадров. Этой работой Чюдюк занимается в содружестве с супругой главы Айланой Ховлыг. И в этом у них просматриваются обоюдовыгодные мир да любовь. В его ведении находятся и дела по части молодёжи: «Комплексная работа с молодёжью – один основных приоритетов государственной политики в республике». Наверное, поэтому Айдын с Айланой и насобирали кандидатов в Верховный Хурал от «Единой России» среди крепких спортсменов-борцов, которые катаются по Кызылу с огнестрельным оружием, в любой момент готовые вступить в бой.

Чюдюк рассказал нам, какие СМИ функционируют в Туве. Конечно, он не отметил, что государственные СМИ умирают. К примеру, «Тувинская правда», ранее выходившая три раза в неделю тиражами до 17 тыс. экземпляров, теперь выпускает один номер в неделю тиражом в 250 шт. Кроме того, в Туве ликвидирована система распространения газет и журналов. И это – также сфера деятельности Чюдюка.

Завершая интервью, А.Чюдюк назвал свои приоритеты на 2025 год: «специальная военная операция, межнациональные отношения, 80-летие Великой Победы, национальные проекты, приоритетным остается проект «Инфоцур» в рамках специального инфраструктурного проекта. Отдельным организационным моментом будет проработка возможности создания Муниципального центра управления». Думается, именно эти направления деятельности в итоге и окажутся самыми провальными.

КАК ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ И «ТВОЙ ИНФОРМ» РЕШИЛИ СВЕШАТЬ НА МЭРА КЫЗЫЛА ВСЕХ СОБАК

Глава республики В.Ховалыг с учётом надвигающегося окончания своих полномочий решил враз убить двух зайцев: свалить все проблемы столицы на мэра и заодно убрать с политической арены своего возможного конкурента на предстоящих перевыборах главы республики. А инструментом раздутого шабаша согласилась быть глава города Кызыла бывшая трудовичка в школе Ирина Казанцева, которая сначала подписала подготовленное заместителем Ховалыга А.Чюдюком заявление в суд, а теперь пытается задним числом устроить травлю мэра. В том числе с помощью газеты, которая находится на грани закрытия в связи с финансовыми трудностями. Но давайте посмотрим на эту ситуацию не как еженедельник «Твой Информ», за финансовое вознаграждение обслуживающий интересы республиканской власти. Посмотрим объективно, по существу.

Итак, без каких-то видимых причин Ирина Казанцева сообщила, что она была «вынуждена обратиться в суд с исковым заявлением на расторжение контракта с мэром города Кызыла Каримом Сагаан-оолом». Кстати говоря, редакция «ТИ», пытаясь угодить главе республики, соврала своим читателям, сообщая, что «Хурал представителей Кызыла инициировал отставку мэра столицы». На самом деле хурал по этому поводу никакого решения не принимал. Пока о нём ничего не известно. Впрочем, такая мелкая незначительная ложь особой роли не играет. С некоторой натяжкой можно считать, что Казанцева и в некотором роде олицетворяет «Хурал представителей Кызыла», хотя юридически это неверно и противоречит закону.

Как вынужден признать автор публикации, в итоге этого внутригородского и внутрипартийного ЕР скандала «общество разделилось на два лагеря». Допустим, что глава Кызыла Казанцева по собственной инициативе, а не по желанию В.Ховалыга обратилась в суд с заявлением о «расторжении контракта с мэром города Кызыла Каримом Сагаан-оолом в связи с ненадлежащим исполнением им должностных обязанностей». Поверить в такое очень трудно хотя бы потому, что сама Ирина Казанцева – женщина, мягко говоря, несамостоятельная и малокомпетентная. И уж точно разбирается в юриспруденции не больше, чем свинья в апельсинах.

Согласно опубликованным ею данным, родилась и выросла она в медвежьем углу в Тодже, где и получила среднее образование. Затем с большим трудом в далёком 1984 году закончила Кызылский пединститут. Больше ни образованием, ни самообразованием она не занималась. Оно и понятно: чтобы девочек учить готовить борщи, серьёзного образования не требуется. В этом, конечно, нет ничего зазорного, у нас любой труд почётен. А затем она по случаю (по заветам Ильича, который считал, что в стране Советов любая кухарка может управлять государством), возглавила Кызылский хурал. Но, если верить тем данным, что она разместила на своей страничке, человек она очень даже почётный. У неё в биографии много разных наград, главными из которых являются Нагрудный знак «Почётный работник общего образования» от 2001 г., Памятная медаль МЧС России от 2012 г., Почётные грамоты Верховного Хурала и Председателя Правительства РТ от 2009г., Памятная медаль «85 лет гражданской обороне» от 2016г. и даже какое-то денежное поощрение из федерального бюджета. Впрочем, подобными дежурными наградами обладают очень многие рядовые граждане. Правда, откуда у неё награды пожарного ведомства, хотя она к нему никогда никакого отношения не имела – большой вопрос. Странно, что у неё среди наград нет значка «За перепись населения», как у Сергея Шойгу. Так что тут, честно говоря, и гордиться-то Казанцевой особо нечем.

Примечательно, что в организованных редакцией отзывах о деятельности городских властей ни один из участников обсуждения добрым словом главу города не помянул. Как будто в Кызыле никакого главы и нет. И это объясняется очень просто: Ирина Казанцева фактически является неким «свадебным генералом», не влияющим ни на какие процессы в городе. А на самом деле для решения любых проблем, касающихся деятельности хурала, знающие люди обычно обращаются к её заместителю Лопсану, который за сравнительно небольшую мзду в состоянии решить проблему в пользу просителя. Ну, конечно, если удастся поймать его трезвым, каковым бывает он нечасто.

А теперь объективно глянем на мэра города. Как явствует из Википедии, образование он получил не в заштатном городишке, а центре сибирской науки и образования городе Томске. Там он с блеском закончил Томский политех, получив специальность «промышленная энергетика», а затем – Томский институт АСУ и радиоэлектроники, получив квалификацию «антикризисный управляющий». Также он имеет специальность «юриспруденция» и степень кандидата экономических наук. Что, по крайней мере, говорит об уровне его интеллекта. Согласитесь: это совсем не кухарка с дипломом кызылского пединститута...

Но давайте пройдёмся по существу претензий к мэру. Как сообщается в публикации со слов Казанцевой, она, в частности, признала работу мэрии «неудовлетворительной» «на основании отчёта за 2022 год». Хотя известно, что заступил Сагаан-оол в должность только 3 ноября 2022 года. Да, он действительно, до этого исполнял обязанности мэра с 1 января по 30 сентября 2022 года. И по итогам его работы он был вновь единообразно избран депутатами на конкурсе с пятью альтернативными кандидатами мэром города Кызыла. В этом плане было бы логично полагать, что претензий к нему у депутатов на тот момент не было. Они его хорошо знали, что и послужило результатом конкурса. И что же мэр мог совершить такого за неполные два (!) месяца работы, из-за чего депутаты решили признать его работу «неудовлетворительной»? Может, он совершил какое-то преступление и в связи с этим вступил в законную силу приговор суда? Или его гаишники поймали пьяным за рулём? А может, он изменил жене и отказывается содержать детей? Ну, наконец, может быть, он вышел из рядов «Единой России», изменив Родине и партии? Да нет таких сведений. Наоборот, отмечен как трезвый работник, хороший семьянин, патриот, часто посещающий зону СВО и поддерживающий наших бойцов.

Судя по публикации, размытые и невнятные претензии к мэру состоят в том, что «ненадлежащим образом благоустраиваются общественные пространства и дворовые территории, не соответствует требованиям законодательства предоставление транспортных услуг населению», «отдельные служащие мэрии города Кызыла за неисполнение и превышение своих должностных полномочий привлекаются к уголовной и административной ответственности, что влечет за собой подрыв авторитета и деловой репутации муниципального образования, а также значительный ущерб муниципальному бюджету». В этом плане всегда говорят: по одёжке протягивают ножки. А вот финансовых претензий к мэру почему-то нет. Что говорит о том, что он из бюджета города не ворует. И даже нецелевого использования бюджетных средств не замечено. А что такое «ненадлежащим образом благоустроенные общественные пространства и дворовые территории», Казанцева, наверное, вряд ли сможет объяснить. Это же не качество какой-нибудь каши. Да к тому же и в случае с пищей у всех вкусы разные...

И тут возникает резонный вопрос: а может, правы те, кто полагают, что административная склока вокруг Сагаан-оола связана не столько с качеством работы мэра, а с тем, что глава республики Ховалыг руками безумной Казанцевой пытается расчистить себе дорожку в главы на новый срок? Потому как ему не удалось силами коррумпированных правоохранителей завести на Сагаан-оола какое-нибудь уголовное или, в конце концов, административное дело? Да вряд ли кто будет спорить с тем, что Ховалыг в должности мэра Кызыла был намного слабее Сагаан-оола. К тому же умудрился чуть ли не всю коммерческую муниципальную собственность переписать на Шолбана Кара-оола и его семейство, чем сейчас так активно занимается прокуратура. Именно Ховалыг лишил Кызыл многих доходов от реализации земельных участков, присвоив эти полномочия Минземимуществу. А полномочия по вывозу мусора, отлову бродячих собак и обеспечению кызылчан общественным транспортом (соответственно, и финансы, обеспечивающие их), забрал в правительство. Так кто вредит городу: Ховалыг с Казанцевой или Сагаан-оол? Думается, суд это проверит. Кстати, заявление Сагаан-оола о признании оценки «неуд» суд частично удовлетворил, признав соответствующее распоряжение Казанцевой незаконным и необоснованным. Так что признать его увольнение законным будет не так просто...