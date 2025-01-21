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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 2, 21 января / Перекрёсток мнений
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№2, 21 января 2025 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 17-01-2025 #1[ru]

«Сегодня прокуратура играет ключевую роль в защите прав и свобод наших граждан» – это он о чём? Какого гражданина и когда она защитила? И от кого? Интересно, кто Путину подсунул эту бумажку? Они что, совсем охренели? Они бы ещё палача назвали «защитником»...

Аноним, 17-01-2025 #2[ru]

Вспомнил, как прокуратура Московской области «крышевала» подпольный игровой бизнес. Прокурор области поначалу сбежал в Польшу, где его поймали и выдали России. А потом вдруг выяснилось, что он невиновен...

Аноним, 17-01-2025 #3[ru]

Далеко ходить не надо. Прокурор Боровков и его первый зам Дябкин под давлением обратились в арбитражный суд с требованием признать госконтракт между Госстройзаказом и ООО «Энергострой» недействительным и о взыскании 68 млн. рублей, выплаченных по нему ООО «Энергострой», в бюджет республики. А потом вдруг передумали и требование о взыскании с конторы Крапивина денег отозвали... Вот и вышло: договор признали недействительным, а деньги остались у проходимца Крапивина. Сколько за это получили Боровков и Дябкин – прокурорская тайна. Вот так прокуратура Тувы «играет ключевую роль в защите прав и свобод наших граждан». Не смешите кур!

Аноним, 18-01-2025 #4[ru]

Цитата недели: «Трудности всегда есть» (Путин). Особенно когда ты сам – одна бесконечная «трудность»...

Свежий анекдот

Аноним, 15-01-2025 #1[ru]

Лавров: «В США нищета на каждом шагу, если сойти с центральных магистралей». С «центральных магистралей» России Лавров видимо никогда не сходил...

Аноним, 17-01-2025 #2[ru]

В Туве правительство, МВД и прокуратура определили время работы водочных магазинов, легально торгующих спиртным, с 11 часов до 15 часов. В другое время водку можно купить только в магазинах Кара-оола и Тунёва. Ну и на кого работает тувинская власть? И зачем она нам?

Аноним, 17-01-2025 #3[ru]

Вокруг водки крутятся большие деньги. Кара-оол и Тунёв устроили на этом свою кормушку. А Ховалыг просто трусит отменять, хотя он вряд ли что от этого имеет. Всё население республики либо запасется водкой впрок, либо едет за спиртным в Танзыбей, либо пьёт бормотуху.

Аноним, 17-01-2025 #4[ru]

А в РПЦ тем временем заявили, что все войны происходят из-за мастурбации! «Потому что семя льётся куда попало!», – убеждён поп Ткачёв. Так вот оно что...

Итоги деятельности Владислава Ховалыга: Удержание власти ценой всего!

Аноним, 15-01-2025 #1[ru]

Про пидора Якушева что-то давненько не писали. Где эта шкура?

Аноним, 15-01-2025 #2[ru]

Что Кара-оол, что Ховалыг, что Дябкин и прочая нечисть – гореть им всем в аду за то, что сотворили со своей Родиной!

Аноним, 15-01-2025 #3[ru]

Минстрой Тывы – одни дураки сидят и коррупционеры. Поставили Кыргыса этого, который по указке бомжа Лукина кошмарит строителей. Осел, козел, и чмо петушиное – вот кто там сидит!

Аноним, 15-01-2025 #5[ru]

Зря вы надеетесь, что Ховалыга снимут. Бедность, развал экономики, строительства, сельского хозяйства – это всё фигня. Путин на эти показатели не смотрит. Зато он смотрит на высокую рождаемость и бесконечный поток желающих попасть в окопы. Плюс никакого недовольства властями. Идеальный регион, идеальный народ – все бы так в России жили!

Аноним, 15-01-2025 #6[ru]

Иргит спер 400 млн. по ИПСЭР и ему ничего за это нет, чпокерт его покрывал. Фантастика!

Аноним, 16-01-2025 #7[ru]

Сколько этим ненасытным каракарликам нужно еще? Хавают и ртом и жопой! Чудаки-мудаки, закон кармы никто не отменял!

Аноним, 17-01-2025 #10[ru]

В последнее время в Туве очень много развелось гомосексуалистов. Интересно, с чем это связано?

Аноним, 17-01-2025 #11[ru]

Верно подмечено: Ховалыг дееспособен только в тех вопросах, которые касаются его лично. По остальной части он типичный бюрократический импотент.

Аноним, 17-01-2025 #12[ru]

Если бы Ховалыг смог, он бы живьём сожрал и Кара-оола, и Сагаан-оола, и Оюна. Он их боится и ненавидит одновременно.

Аноним, 17-01-2025 #13[ru]

Все объекты, которые Кара-оол прибрал к своим рукам, «прихватизировались» по схемам, которые придумывал Ховалыг. Он – большой мастер по таким тёмным делам.

Аноним, 17-01-2025 #14[ru]

Что за мудак этот Чудак?

Аноним, 17-01-2025 #15[ru]

№13: поэтому прокуратура и поймала Кара-оола на этих махинациях – сам Ховалыг Дябкину всё и слил. И заставил все сделки отменить. Странно, что он этим не занялся сразу, как только пересел в кресло главы.

Аноним, 17-01-2025 #16[ru]

Если сравнивать Сагаан-оола и Ховалыга в должности мэра Кызыла, то становится очевидным, что Ховалыг сильно проигрывает. Когда Ховалыг был мэром, он ничего сам не решал. Всё решал Юра. А он безропотно исполнял.

Аноним, 17-01-2025 #17[ru]

Не надо думать, что Ховалыг такой уж простофиля. Когда у него есть личный интерес, он землю роет. А так, действительно – полный придурок.

Аноним, 17-01-2025 #18[ru]

Чудак спит и видит, как кинуть Карлика. Мания величия и шум зелени сделали свое дело. У карлика столько врагов и предателей, что ему раньше даже не снилось.

Аноним, 17-01-2025 #19[ru]

Ховалыг, когда был мэром, уступил Кара-оолу право распоряжения муниципальной землёй. Кара-оол этим воспользовался и круто нажился. А теперь это право перешло к Ховалыгу – теперь он наваривается.

Аноним, 17-01-2025 #20[ru]

Два пидора занимаются строительством АЗС для ШВК. Якушев и Чудак. Один из них украл у Сафрина десятки миллионов рублей, другой плюет на законы и людей. Вот такое окружение у луноликого ШВК.

Аноним, 18-01-2025 #23[ru]

Крупнейшими очагами напряженности в Туве продолжают оставаться правительственный кризис, когда Ховалыг уже 5 месяцев не может назначить 1-го вице-премьера, министра экономики, министра образования и некоторых других чиновников в правительство. Так же неопределенность с сенатором от Тувы в Совете Федерации РФ. Накопленные за время правления Ховалыгом проблемы сильно ударили по социально-экономическим показателям Тувы и росту проявлений экстремизма националистического характера. Республика Тыва стала одним из лидеров по падению промышленного роста в России и находится на предпоследнем месте в стране. В то время как по всей России идет промышленный рост. https://t.me/tuvajuniper/4708

Аноним, 18-01-2025 #24[ru]

Этот депутат Лоспан сидит за Казанцевой и подбивает с ХВТ эту бабушку под изначально для нее проигрышную борьбу. В Игре с совестью и с собственным именем Учителя, пока выигрывает вариант еще немного посидеть в статусе главы города, а на нажитое имя Учителя ей видимо уже плевать стало.

Аноним, 18-01-2025 #25[ru]

Хаванык трус и предатель с подлой душонкой. Лучше уж Карима вместо него. Он хоть и сельский, но как человек порядочный.

Коротко

Аноним, 15-01-2025 #1[ru]

Пенсионные баллы подорожали на четверть. Чтобы получать в старости 34 тысячи рублей, надо сегодня зарабатывать 230 тысяч рублей в месяц. Делов-то!

Аноним, 15-01-2025 #3[ru]

Глава Минпромторга Алиханов назвал полезным централизованный завоз вьетнамцев. По его словам, работники из Вьетнама уже задействованы на многих российских предприятиях легкой промышленности, где они традиционно сильны, и в других сферах. Россиян на СВО, вьетнамцев на заводы – народозамещение!

Аноним, 17-01-2025 #7[ru]

Доля РФ во внешней торговле Китая – 3,9%. Доля Китая во внешней торговле РФ – 33,8%. Тотальная односторонняя зависимость. Это и есть превращение России в колонию Китая.

Аноним, 17-01-2025 #8[ru]

Росстат заявил, что разрыв между доходами 1% самых богатых и 1% самых бедных россиян достиг 1500%. В реальности пропасть ещё больше. И будет расти. Во время СВО, эмиссионной накачки экономики, галопирующей и гиперинфляции, высоких процентных ставок богатеет меньшинство, у которого есть активы и капитал, валютные накопления, банковские вклады (рекордные процентные ставки). А большинство бедных и нищих без сбережений – беднеет, страдает от инфляции, набирает кредиты под кабальные ставки. У бедных нет валютных накоплений и банковских вкладов – они не зарабатывают на девальвации рубля и высоких ставках. Зато больше всех теряют из-за рекордной инфляции и подорожания продуктов питания, медикаментов, одежды.

Сергей Конвиз: В новый год со старыми проблемами

Аноним, 15-01-2025 #1[ru]

«Мы готовы обсуждать гарантии безопасности той же страны, которая сейчас называется Украина и части этой страны, которая пока еще не самоопределилась, в отличии от Крыма, Донбасса и Новороссии», – заявил Лавров. Таблетки что ли забыл выпить?

Аноним, 15-01-2025 #2[ru]

Итак, это теперь официально: уровень антисемитизма в России практически в два раза выше, чем в Украине. И кого тут надо денацифицировать?

Аноним, 15-01-2025 #4[ru]

Из Ливана продолжают поступать хорошие новости. В повестку встаёт окончательный демонтаж «Хезболлы», иранское влияние в регионе продолжает ослабевать, то же самое происходит с российским присутствием. А всего-то: не надо было нападать на Израиль.

Аноним, 15-01-2025 #5[ru]

Николай Патрушев: «Не исключено, что в наступившем году Украина прекратит существование». Николай Платоныч, да в этом мире вообще сложно что-либо исключать. Например, новую пандемию, извержение супер-вулкана, метеорит размером с Кремль, нападение инопланетян... или внезапную остановку сердца прямо посреди очередного интервью.

Аноним, 16-01-2025 #6[ru]

#5 – знаете, в то, что в следующем году прекратит своё существование Патрушев, верится как-то больше...

Аноним, 17-01-2025 #11[ru]

Какой к чёрту «многополярный мир»? Все с замиранием ждут 20 января, когда Трамп вступит в должность и поставит весь мир раком. Россия на грани дефолта, скоро начнутся массовые банкротства. Уже сейчас Китай и Индия не принимают танкерную нефть.

Аноним, 17-01-2025 #13[ru]

#11 – Трамп либо заставит Путина подписать с Зеленским перемирие, либо оставит Россию без денег.

Аноним, 17-01-2025 #14[ru]

Если нефть подешевеет хотя бы на 10 долларов, России хана. Если на 20 – Путин застрелится.

Аноним, 17-01-2025 #15[ru]

12: В военном смысле израильская армия стёрла ХАМАС в порошок. Однако, поскольку израильские политики не создали ему в Газе какую-либо политическую альтернативу, после прекращения огня исламисты получат шанс вернуться к власти. Это как если бы союзники разгромили в 1945‑м году Вермахт, а потом ушли, не обеспечив передачи власти Аденауэрам и Шумахерам.

Угрюмое непризнание своих ошибок порождает новые международные конфликты

Аноним, 15-01-2025 #1[ru]

У министра словесный понос какой-то – на все темы высказался... Сергей Лавров заявил, что расшифровка «черных ящиков» самолета «Азербайджанских авиалиний» «по большей части» не подтверждает информацию СМИ о причинах катастрофы. А какую информацию СМИ опровергло вскрытие, он почему-то не сказал...

Аноним, 17-01-2025 #3[ru]

Ну чего стоило Путину признать, что это Россия сбила азербайджанский самолёт и извиниться? А так потерял очередного союзника.

Аноним, 17-01-2025 #4[ru]

№1: а почему министр иностранных дел Лавров рассказывает, что содержится в «чёрных ящиках» сбитого самолёта? Что, больше некому? Почему это не делает ни ФСБ, ни СВР, ни кто-то другой? И откуда у Лаврова могут быть такие сведения? Он что, шпионит за бразильцами?

Аноним, 17-01-2025 #5[ru]

И всё-таки, зачем диспетчера Грозного отправили разваливающийся самолёт за 450 км через Каспийское море в другую страну? Неужели надеялись, что он не долетит?

Аноним, 17-01-2025 #6[ru]

Неужели кто-то полагает, что в России кто-то ещё о чём-то думает?

Аноним, 17-01-2025 #7[ru]

Когда раскроется правда, вот стыдоба-то будет!

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