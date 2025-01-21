    Коротко

Власти Тувы проведут сборища граждан, где проведут беседы о недопущении сборищ граждан

С 27 января по 21 февраля по распоряжению правительства Республики Тыва в муниципальных образованиях пройдут сходы граждан. Встречи направлены на улучшение правовой обстановки в регионе, сообщил официальный портал Тувы.

Отмечается, что докладчиками на сходах выступят представители правоохранительных органов и священнослужители буддийской организации «Управление Камбы-Ламы Республики Тыва». Основное внимание слушателей будет привлечено к предупреждению тяжких и особо тяжких преступлений против личности, а также борьбе с преступлениями, совершенными с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В декабре 2024 года в Кызыле (столица Тувы) произошли нападения на граждан государств Центральной Азии, а в соцсетях появились призывы к проведению акции против мигрантов. По данным правительства региона, поводом стал «провокационный вброс в социальных сетях в тувинских пабликах о якобы имевшем месте заражении несовершеннолетней жительницы Кызыла ВИЧ-инфекцией после нападения мигранта».

С чистой совестью на СВО...

Как сообщает УФСПП по Туве, за декабрь 2024 года прекращено 31 исполнительное производство в отношении участников СВО. 15 бойцам списано долгов на общую сумму 14 миллионов рублей, а в отношении членов семьи участников прекращены два исполнительных производства.

Эти действия осуществлены на основании Федерального закона № 377-ФЗ от 07.10.2022.

В России зарегистрировали рекордное за 14 лет число насильственных преступлений после массового возвращения уголовников с фронта

В России на фоне возвращения бывших осужденных из зоны боев в Украине в 2024 году было зафиксировано рекордное с 2010-го количество тяжких и особо тяжких преступлений. Самый резкий рост – в приграничных регионах. Об этом говорят данные Министерства внутренних дел (МВД).

За весь предыдущий год в стране произошло 617 301 такое преступление, которое удалось выявить. Это рекорд за последние 14 лет: в 2010 году было зафиксировано 684 347 подобных инцидентов. Меньше всего тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировали в 2017 году – 437,3 тысячи. С 2018 по 2020 годы их количество возрастало, в 2021 – 2022 годах снова стало снижаться и в 2023 – 2024 опять увеличилось.

Отмечается, что 56 906 преступлений было зарегистрировано в Москве. Это также антирекорд, до этого наибольшее число инцидентов было в 2021 году (53 893). Насильственных преступлений становится больше и в регионах, граничащих с Украиной. В Брянской области, к примеру, зафиксирован рекордный показатель за 11 лет (4 025), в Курской – за 15 лет, то есть за весь период ведения статистики (3 802), в Ростовской – за 14 лет (15 234). В Крыму зарегистрировано 6 440 преступлений, а в Севастополе – 2 110. Это наивысшие показатели с 2016 года – за все время ведения статистики.

Китай модернизирует в Турции железную дорогу за $60 млрд., чтобы возить товары в ЕС в обход России

Значение России в качестве транзитного коридора в товарообороте между Китаем и Европой может упасть после модернизации турецкой железнодорожной сети. Турция уже выиграла от изоляции России в секторе авиаперевозок, теперь Китай и европейские страны хотят увеличить через нее наземные поставки.

Китай заинтересован в модернизации железнодорожной сети Турции, которую европейские грузоотправители могут рассматривать как способ обойти Россию в условиях продолжающейся СВО с Украиной. Инвестиции могут составить около $60 млрд., рассказал South China Morning Post (SCMP) занимающийся вопросами инвестиций турецкий чиновник Бурак Даглиоглу, президент Invest in Turkiye.

Китай надеется использовать турецкую железнодорожную сеть для увеличения поставок грузов в Европу и из нее, говорит Джаянт Менон, старший научный сотрудник ведущего сингапурского исследовательского центра по изучению Юго-Восточной Азии ISEAS-Yusof Ishak Institute. Европейские же поставщики, по его словам, хотя до сих пор и могут отправлять грузовые составы через Россию, стараются не использовать маршруты, проходящие через нее и Украину или вблизи этих стран. Поэтому путь через Турцию рассматривается как более быстрое средство сообщения в системе China-Europe Railway Express.

Чиновникам продлили льготную ипотеку под 12%

Российские власти продлили программу по выдаче льготной ипотеки молодым (до 35 лет) госслужащим с фиксированной ставкой на уровне 12% до 1 февраля 2027 года, пишет «РБК.Недвижимость» со ссылкой на постановление кабмина РФ.

Правительство объявило об «эксперименте» в ноябре прошлого года, распространив новые условия программы для чиновников на правоотношения, возникшие с 15 июля 2024 года – начала льготной ипотеки. Подразумевается, что чиновникам будут компенсировать 9% от ключевой ставки (сейчас 21%). После 1 февраля 2027 года власти оценят результаты программы и решат, сделать ее постоянной или достаточно будет существующих субсидий для госслужащих.

Твёрдо и чётко: Глава ВТБ назвал «абсурдом» слухи о заморозке вкладов в банках

Сценарий с заморозкой банковских вкладов российских граждан – это абсурдная идея, которую «мусолят» уже несколько месяцев, заявил глава госбанка ВТБ Костин. По его словам, заморозка не имеет экономического смысла.

«Это давно идет, новость уже несколько месяцев мусолится. Это людям свойственно. Знаете, логика – я как-то спросил: „Понимаете, это абсурдная как бы идея?“ – Мне говорят: „Вот поэтому она в России и может появиться“. Если по такой логике, то конечно, можно», – сказал Костин в кулуарах российско-вьетнамского бизнес-диалога на высоком уровне в Ханое.

По словам главы ВТБ, заморозка банковских вкладов будет «крайне непопулярной» мерой для россиян. Он подчеркнул, что не видит оснований для реализации этого варианта и не слышал «этой идеи даже от каких-то людей, способных вырабатывать идеи».

Росстат снова меняет методику подсчёта инфляции после требования Путина замедлить рост цен

Федеральная служба государственной статистики снова меняет методику подсчета инфляции, которая разогналась до рекордов с начала вторжения в Украину, а по итогам прошлого года четвертый год подряд превысила 4-процентную цель ЦБ.

С 2025 года в потребительской корзине, на основе которой оценивается еженедельная инфляция, сменятся 4 позиции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росстата. В частности, в оценке инфляции больше не будут учитываться цены на авиабилеты, комбинированные анальгетики, аллолхол и поливитамины. Эти товары относятся к числу наиболее подорожавших в прошлом году: так, стоимость билета эконом-класса на самолет подскочила на 16% (по состоянию на конец ноября), аллолхол стал дороже на 11,5%, а цены на поливитамины взлетели на 22%.

Вместо них в корзину Росстата добавятся «восстановление зуба пломбой», пенталгин, трекрезан, а также активированный уголь.

Очередную смену методики подсчета самого болезненного для властей показателя Росстат провел через несколько недель после того, как президент Владимир Путин назвал замедление роста цен одной из главных задач властей на 2025 год.

Рост цен на продукты в России в 2024 году установил 9-летний рекорд

Инфляция в России по итогам 2024 года ускорилась почти на треть, несмотря на повышение ставки ЦБ до максимума за два десятилетия и попытки властей директивно контролировать цены в торговых сетях. Как сообщил 15 января Росстат, индекс потребительских цен за год прибавил 9,52% (после роста на 7,42% в 2023 году), а годовая продовольственная инфляция достигла 11,05% и стала рекордной с 2015 года (тогда продукты подорожали на 14%).

По итогам декабря, согласно Росстату, цены в экономике в среднем выросли еще на 1,32% по сравнению с ноябрем, когда месячная инфляция установила рекорд с апреля 2022 года (1,43%). А итоговый годовой показатель инфляции вошел в топ самых высоких за последние 15 лет: сильнее, по данным официальной статистики, цены росли лишь в 2022 году (11,94%) и во время экономического кризиса после аннексии Крыма (на 11,35% в 2014 году и 12,91% – в 2015-м).

Зоной инфляционного бедствия, как следует из данных Росстата, стали продуктовые отделы супермаркетов, где цены взлетели на десятки процентов и продолжают расти. Так, картофель за год подорожал на 90,5%, капуста – на 42,6%, лук – на 46,5%, свекла – на 32,3%, сливочное масло – на 35,2%. Рост цен на молоко достиг 18,2%, на сметану – 19,2%, на сыр – 14,2%. Яблоки стали дороже за год на 20,2%, огурцы – на 22,1%, баранина – на 23,1%, говядина – на 12,9%.

В виде инфляции российские граждане ощущают последствия санкций и их негативные эффекты для экономики, отмечает аналитик Conotoxia Гжегош Дроздз. А резкое падение курса рубля в конце года, после которого доллар закрепился выше 100 рублей, сулит мрачный прогноз на начало 2025 года, предупреждает Александр Исаков, экономист по России Bloomberg Economics. По данным Росстата, с 1 по 13 января инфляция прибавила еще 0,64%, а годовой показатель ускорился до 9,9% и обновил рекорд с февраля 2023 года. «Объективно пока не видно замедления роста цен», – констатирует управляющий директор ГПБ Private Banking Егор Сусин. В январе, напоминает он, индексируются многие тарифы, а месячная инфляция в пересчете на год держится около 14%.

Масштабный сбой Рунета связали с проблемами оборудования для цензуры

Обрушение Рунета 14 января вызвали проблемы с техническими средствами противодействия угрозам (ТСПУ) Роскомнадзора и Главного радиочастотного центра, сообщил «Ведомостям» источник в одном из операторов. По его словам, конкретной причиной стал набор расширений протокола DNS – DNSSEC, призванного гарантировать достоверность данных при обращении к тому или иному ресурсу. Благодаря ему в доменной зоне .ru гарантируется исключение вероятности подмены IP-адреса в результате атак.

Сбой продлился около часа, общий трафик рухнул на 35% – с 5,6 до 3,6 терабита в секунду, «это таки треть от общероссийского трафика и это по сути интернет-шатдаун» – телеграм-канал «ЗаТелеком». Ущерб от часа интернет-шатдауна в России превышает 16,8 миллиарда долларов – оценка проекта NetBlocks.

Силовикам разрешат изымать у россиян любой транспорт для «борьбы с терроризмом»

Комитет Госдумы по безопасности одобрил проект закона, разрешающий силовым органам использовать транспортные средства россиян для «обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом», пишет «Коммерсант» со ссылкой на думскую базу.

Речь в законопроекте идет не только об обычных транспортных средствах граждан (автомобилях, грузовиках и т. д.), но и о самоходных машинах (тракторах, сельхозтехнике, снегоходах, квадроциклах и т. д.). Поправки в случае принятия законопроекта будут внесены в ч.3 ст.11 ФЗ «О противодействии терроризму».

Сейчас государство может использовать транспорт граждан, если нужно доставить кого-то в больницу или во время преследования подозреваемых в совершении теракта (если «промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей»). Новый порядок предполагает общую формулировку: для «обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом».

Россиянам резко повысят штрафы за экономические преступления

Министерство юстиции предложило существенно увеличить штрафы за экономические преступления. Ведомство объяснило свою инициативу инфляцией, отметив, что утвержденные суммы не корректировались с 2003 года. «Такое несоответствие препятствует достижению одной из основных целей наказания – восстановлению социальной справедливости», – заявили в Минюсте.

Для урегулирования ситуации был разработан законопроект. Изменения затрагивают 36 составов преступлений в сфере экономики. В том числе предлагается повысить штрафы с 1 млн. до 5 млн. рублей за нелегальный оборот поддельных денег или ценных бумаг (статья 186 УК); с 300 тыс. до 1,5 млн. рублей за незаконное предпринимательство (статья 171 УК); с 300 тыс. до 500 тыс. рублей за мошенничество (статья 159 УК); с 80 тыс. до 400 тыс. рублей за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (статья 175 УК). Нарушение авторских и смежных прав (статья 146 УК) будет караться штрафами с верхними планками в 1 млн. и 2,5 млн. рублей вместо нынешних 200 тыс. и 500 тыс. рублей.