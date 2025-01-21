Свежий анекдот
Я лишь от тех не жду хорошего,
В ком видно сразу по лицу,
Что душу дьяволу задёшево
Продал со скидкой на гнильцу.
Игорь Губерман
Страшно осознавать, что пожилой правитель хочет вернуть былое величие с помощью аннексии! – добавила она.
В ком видно сразу по лицу,
Что душу дьяволу задёшево
Продал со скидкой на гнильцу.
Игорь Губерман
* * *Матвиенко: «РФ обеспокоена возможным незаконным включением Гренландии в состав США».
Страшно осознавать, что пожилой правитель хочет вернуть былое величие с помощью аннексии! – добавила она.
* * *Российские власти полностью контролируют загрязнение Чёрного моря нефтепродуктами!