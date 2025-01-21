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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 2, 21 января / Свежий анекдот
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№2, 21 января 2025 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотЯ лишь от тех не жду хорошего,
В ком видно сразу по лицу,
Что душу дьяволу задёшево
Продал со скидкой на гнильцу.
Игорь Губерман

* * *

Матвиенко: «РФ обеспокоена возможным незаконным включением Гренландии в состав США».
Страшно осознавать, что пожилой правитель хочет вернуть былое величие с помощью аннексии! – добавила она.

* * *

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(прочитано 933 раза)

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Остальные материалы номера 2:

Даже подумать страшно! – сказала женщина и храбро задумалась.

Шутка 2008 года

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