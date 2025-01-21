Я лишь от тех не жду хорошего,В ком видно сразу по лицу,Что душу дьяволу задёшевоПродал со скидкой на гнильцу.

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Матвиенко: «РФ обеспокоена возможным незаконным включением Гренландии в состав США».Страшно осознавать, что пожилой правитель хочет вернуть былое величие с помощью аннексии! – добавила она.

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Российские власти полностью контролируют загрязнение Чёрного моря нефтепродуктами!