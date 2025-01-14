    Коротко

В Туве в 2025 году уголь для населения подорожает почти на 6%

Уголь на отопление жилья для населения Тувы в 2025 году подорожает в пределах уровня инфляции на 5,8%. Решение об утверждении новой розничной цены на уголь, приняло перед новогодними праздниками правительство республики. С 1 января стоимость угля, отпускаемого жителям региона Каа-Хемским и Чаданским разрезами, составит 2925,37 рубля за тонну с НДС, что на 160,37 рубля дороже, чем в 2024 году.

При этом, как сообщили в Службе по тарифам Тувы, угольщики настаивали на большем повышении цены. Руководство Тувинской горнорудной компании представило расчеты, по которым тонна угля обходилась бы 3893,05 рубля.

Огнестрельное оружие расползается по стране: ФСБ изъяла сотни пулеметов и автоматов в 40 регионах России

ФСБ сообщила о пресечении преступной деятельности 109 жителей из 40 регионов России, которые причастны к незаконному обороту оружия. Всего было изъято 355 пулеметов, автоматов, гранатометов и других средств огнестрельного поражения.

Согласно пресс-релизу ЦОС ФСБ, помимо оружия было изъято 35 кг пороха и тротила, а также 94,6 тыс. патронов различного калибра. Пресечена деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Рейды ФСБ проходили в том числе в Москве, Новосибирской, Саратовской, Белгородской и Сахалинской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Республиках Тыва и Хакасия, ДНР и ЛНР.

В Кызыле открыли «сезон охоты» на бездомных собак

Власти города Кызыла, столицы Республики Тывы, объявили в муниципалитете «экстраординарную ситуацию» из-за бездомных собак и участившихся случаев бешенства.

В течение двух месяцев в Кызыле будут отлавливать бездомных животных, включая стерилизованных и меченых. Владельцы пунктов временного содержания безнадзорных животных обязаны будут размещать информацию о своих четвероногих «клиентах», чтобы все желающие могли забрать их к себе. Если через две недели новые владельцы не найдутся, собак будут убивать.

Судя по всему, введение режима «экстраординарной ситуации» связано с участившимися в Кызыле случаями бешенства. Карантин по бешенству вводился в столице Тувы в конце октября. К началу декабря ветеринары выявили в центральной части города трех бродячих собак, заболевших бешенством. При этом, собаки в Кызыле продолжают нападать на людей.

Напомним, излечить от бешенства людей и животных медицина пока не может. Сама болезнь является смертельной.

55 регионов России ввели плату за въезд туристов

Как минимум 55 регионов РФ с 1 января 2025 года ввели так называемый туристический налог. Речь идет о том, что приезжающие должны платить 1% от стоимости проживания, но не меньше 100 рублей в сутки, пишут «Известия».

К 2029 году верхний порог налоговой ставки, которую будут определять власти регионов, вырастет до 5%. Ее можно будет менять поквартально с учетом сезонности, пишет издание. Новый сбор введен как в популярных среди туристов местах вроде Алтая, Камчатки и Карелии, так и в не самых «ходовых» с точки зрения путешествий регионах – Туве, Чувашии, Ульяновской, Саратовской, Рязанской и Пензенской областях. В ряде субъектов налог собирают на всей территории, а в других – в отдельных населенных пунктах.

Влияние нового сбора на турпоток будет зависеть от размера налога, его целей и реакции туристов на дополнительные затраты, отмечает завкафедрой туризма и гостиничного бизнеса Факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Татьяна Розанова. По ее мнению, часть людей могут отказаться от поездок в регионы с турналогом.

Госдума хочет запретить нерусские слова

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по культуре «в приоритетном порядке» подготовить законопроект «о защите русского языка». Он будет запрещать распространение иностранных слов в определённых случаях, сообщила пресс-служба Госдумы.

Предполагается «существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов, и прежде всего в публичном пространстве». В частности, вывески и надписи, в том числе информация о товарах и акциях, должны быть только на русском языке.

Также русский язык предлагается использовать в наименованиях жилых комплексов, посёлков и микрорайонов.

В сообщении Госдумы ничего не уточняется про судьбу языков национальных республик, в том числе Тувы.

В феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий на государственном уровне употребление иностранных слов. Запрет распространяется на все иностранные слова за исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке.

Сотрудникам перинатального центра в Туве вместо зарплаты выдали «аванс»

В Туве сотрудники главного перинатального центра в Кызыле столкнулись с необычной ситуацией: вместо положенной заработной платы за декабрь они получили аванс в размере 10-15 тысяч рублей. Об этом сообщила журналистка Альмира Сенди.

По ее информации, главврач учреждения Долаана Куулар прокомментировала ситуацию, отметив, что «были и такие времена, когда даже эту сумму принимаешь с благодарностью». Она также добавила, что некоторые врачи, возможно, находились на больничном, и посоветовала им обратиться в бухгалтерию для получения разъяснений.

Известно, что подобные авансы получили более 300 сотрудников Улуг-Хемского медцентра, которые также обратились к руководству с жалобами. Им было заявлено, что финансирование учреждения в настоящее время отсутствует, что становится причиной задержек с выплатами заработной платы.

Больницы обяжут лечить участников СВО вне очереди

Участникам СВО в Украине начнут предоставлять медицинскую помощь и реабилитацию в первоочередном порядке, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, соответствующие уточнения были внесены в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2025-2027 годы.

Также для участников СВО предусмотрено приоритетное прохождение санитарно-курортного лечения, добавила вице-премьер. Кроме того, теперь выписки прошедших лечение в федеральных учреждениях военнослужащих будут автоматически направляться в поликлиники по месту жительства.

Состояние богатейших россиян выросло за год на $18,5 млрд.

В рейтинг пятисот богатейших бизнесменов мира Bloomberg Billionaires Index попали 25 россиян с суммарным состоянием в 347,62 млрд. долларов – это примерно 15,8% от ВВП России. Наиболее состоятельные россияне по версии Bloomberg – Владимир Потанин (31,8 млрд. долларов), Владимир Лисин (29 млрд.), Вагит Алекперов (27,2 млрд.), Леонид Михельсон (24,8 млрд.), Алексей Мордашов (24,2 млрд.). В список также попали Павел Дуров (11 млрд. долларов) и основательница Wildberries Татьяна Ким (7,37 млрд.).

Больше всех за 2024 год среди россиян заработали Владимир Лисин (+5,05 млрд. долларов), Алексей Мордашов (+3,3 млрд.) и Михаил Прохоров (+2,68 млрд.). Больше всех потеряли – Алишер Усманов (-6,34 млрд.), Геннадий Тимченко (-3,17 млрд.) и Леонид Михельсон (-2,67 млрд.).

Самыми богатыми предпринимателями планеты стали Илон Маск (423 млрд. долларов), Джефф Безос (239 млрд.) и Марк Цукерберг (207 млрд.). На 418-й строчке рейтинга расположился гражданин Казахстана Владимир Ким (7,06 млрд.), а на 497-й – украинец Ринат Ахметов (6,22 млрд.).

Пропаганда утомила россиян: аудитория госСМИ упала на десятки процентов

Российские государственные СМИ потеряли миллионы читателей и зрителей в 2024 году. Главным аутсайдером оказалась любимая газета президента Владимира Путина «Комсомольская правда» (КП), которая весной будет отмечать свое столетие. За год таблоид лишился почти трети аудитории: среднесуточная посещаемость сайта КП сократилась с 6,5 млн. до 4,3 млн. пользователей, пишут СМИ со ссылкой на статистику LiveInternet.

Каждого пятого читателя не досчитался «Московский комсомолец» (-22%). Замыкает тройку лидеров антирейтинга «Газета.ру» – ее аудитория уменьшилась на 14%. Следом идут «РИА Новости» и «Лента.ру», популярность которых упала на 12% и 11% соответственно.

Просели и федеральные телеканалы, где в многочасовых ток-шоу россиян убеждают в успехах экономики, благе СВО с Украиной, предлагают возобновить сталинские репрессии и ударить ядерным оружием по Европе. Например, НТВ потерял 13% своих зрителей. Статистика в LiveInternet у Первого канала закрыта. Однако, по данным Mediascope, в 2024 году некогда главная кнопка российского телевидения впервые в истории опустилась на 5 место по среднесуточной аудитории, уступив РЕН ТВ. Всего же с начала российского вторжения в Украину Первый канал потерял почти четверть зрителей.

Несмотря на это власти продолжают вливать гигантские суммы в пропаганду. В бюджет-2025 правительство заложило увеличение финансирования государственных телеканалов, СМИ и интернет-проектов до нового исторического рекорда – 137,2 млрд. рублей. Это на 15,9 млрд. рублей или 13% больше, чем в 2024 году.