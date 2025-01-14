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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 1, 14 января / Перекрёсток мнений
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№1, 14 января 2025 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 07-01-2025 #4[ru]

По просьбе Президента России В.В. Путина Святейший Патриарх Кирилл освятил нательные кресты для военнослужащих, принимающих участие в СВО. На отдельных звеньях цепочек к крестам будут выгравированы инициалы Президента России. Из сообщения на сайте Московской патриархии следует, что теперь на трупах российских солдат на украинской земле мы будем видеть крестики на цепочках с инициалами Путина. На каждом трупе будет подпись: «ВВП»?

Аноним, 07-01-2025 #5[ru]

«Российский лидер попросил, чтобы на отдельных звеньях цепочек к крестам были выгравированы инициалы президента»... Я сначала не поверил, но на всех новостных ресурсах, включая государственные, повторили слово в слово. Оказалось, не фейк, а просто так широко в этом году отмечают Рождество. Праздничная гойда!

Аноним, 07-01-2025 #6[ru]

Ох, поздравляем! Культ личности, наконец, охватил нательные кресты. Мы думали, до подобного еще далековато... Богу в Ручной Путинской Церкви, очевидно, места нет.

Аноним, 10-01-2025 #7[ru]

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож нанял охрану после того, как Путин «пожелал ему здоровья» в ответ на антивоенные заявления. Сразу видно, человечек не первый день знает нашего лидера... И в отношениях с ним он, так сказать, не «новичок»!

Свежий анекдот

Аноним, 04-01-2025 #5[ru]

Депутат Милонов пошел в Новый год по проституткам – провёл праздничный «рейд по борделям». Вместо того, чтобы проводить каникулы дома в кругу семьи, единоросс вышел на поиски «мигранта, трансгендера, гомосексуалиста и проститута». «И всё это – один человек. Человек – нетрадиционный оркестр», – похвастался депутат. Их развлечения...

2024 год в Туве: У нас тут своя атмосфера!

Аноним, 30-12-2024 #1[ru]

Вот уж точно – в Туве «своя атмосфера»... Страна летит в пи... бездну, а тут всё делят крошки с кремлевского стола...

Аноним, 30-12-2024 #2[ru]

Шолбан Кара-оол цитирует Ямамото Цунэтомо: «В искусстве красноречия главное – умение молчать. Если тебе кажется, что в каком-то деле можно обойтись без разговоров, работай, не проронив ни слова. Если ты видишь, что в каком-то деле слова должны быть сказаны, говори коротко и ясно. Если давать волю своему языку, можно навлечь на себя позор и тогда люди отвернутся от тебя». Жаль, сам Кара-оол не пользуется этим искусством, а регулярно несет всякую пургу...

Аноним, 01-01-2025 #4[ru]

Карла чмошник

Аноним, 01-01-2025 #5[ru]

В Тыве запрет на продажу алкоголя до конца праздников, а пьяниц ничуть не поубавилось. Дикари чуть не разнесли магазин «Пятерочка», тащя все, что плохо лежит. А за Саянами никаких ограничений нет. Соответственно, нет никаких давок в магазинах – все тихо и спокойно. Но в Тыве же кругом дикари, цивилизации – ноль, культуры – ноль. Да и еще вдобавок десятки тысяч бешенных бродячих собак. Что за правители в Тыве, если их народ докатился до такого уровня?

Аноним, 01-01-2025 #6[ru]

Кара-оолу должно быть стыдно, что довел Туву до такого состояния...

Аноним, 12-01-2025 #10[ru]

Интересно надолго ли задержится «Пятерочка» в Кызыле? Местные дикари-аборигены тырят товар оттуда каждый день на сотни тысяч. Такого беспредела нет нигде в стране. Только в Тыве.

Коротко

Аноним, 30-12-2024 #1[ru]

Сказочные долбо**ы... 15 млн. рублей на средства обхода блокировок – столько потратит правительство Пензенской области, следует из данных госзакупок. Согласно условиям заказа, исполнитель обязан предоставить доступ к VPN и неограниченный трафик при скорости подключения от 2 до 100 Мбит/с. Сначала правящая диктатура насаждает цензуру, блокирует YouTube, мессенджеры и соцсети, чтобы лишить население доступа к «неправильной» информации. А затем тратят миллиарды из карманов россиян, чтобы власти могли обойти цензуру и ограничения, которые сами же и ввели.

Аноним, 30-12-2024 #3[ru]

«Не нужно нам ничего иностранного», – гордо заявили в стране, завозящей масло из Дубая, яйца из Турции, тапочки из Китая, беспилотники из Ирана, дворников и таксистов из Средней Азии и солдат из Северной Кореи.

Аноним, 30-12-2024 #4[ru]

Пока Путин и его сатрапы из каждого утюга рассказывают сказки про то, что «доллар скукоживается» и «Америка – банкрот», «самый крепкий и устойчивый» рубль сегодня на Форексе обвалился со 102 до 112 руб. за бакс – минимум с начала СВО.

Аноним, 31-12-2024 #5[ru]

Правительство РФ изменило порядок единовременных выплат за подписание контракта с вооруженными силами для службы в зоне военной операции на Украине. Теперь вознаграждение не полагается россиянам, которые заключили контракт, отбывая тюремный срок. Что и требовалось доказать. Бюджет трещит по швам. Деньги заканчиваются? Инфляция рекордная? Наконец-то теперь обвиняемые и осужденные будут воевать не за деньги, а за надежду выжить и получить помилование.

Аноним, 02-01-2025 #6[ru]

1 января 2025 года: «Туристический налог начал действовать на территории 55 регионов России с 1 января 2025 года, при этом в большинстве из них его действие будет распространяться на отдельные муниципалитеты». Все что можно уже обложили налогами, даже по своей стране бесплатно не попутешествовать...

Аноним, 05-01-2025 #10[ru]

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо исчез после своей поездки в Москву. Но его видео в социальных сетях, обвиняющее Украину в прекращении поставок российского газа, помогло раскрыть его местонахождение – он находился в роскошном люксе пятизвёздочного отеля Capella Hotel в Ханое стоимостью €5740/ночь, Вьетнам. К слову, его месячная зарплата составляет €11200.

Аноним, 06-01-2025 #11[ru]

Если вы находитесь в России и вам грустно, то прочтите эту новость: Ын запретил в Северной Корее разводы и хот-доги. Наказание – полгода трудовых лагерей. Вероятно, и в РФ введут такие же законы. Только вместо лагерей, будут отправлять сразу в окопы...

Аноним, 10-01-2025 #12[ru]

Как выглядит поддержка рождаемости в России на самом деле: врачам и медсёстрам Перинатального центра республики Тыва перед новым годом вместо зарплаты выдали только авансы по 10 000 – 15 000р. Оставшиеся деньги им не додали до сих пор. Все сложные и необычные беременности и роды в Тыве ведут специалисты Перинатального центра в Кызыле. За год здесь проходят больше 1 200 родов. Но начальство не считает, что этим специалистам нужно достойно платить. В ответ на жалобы руководитель заведения заявила: «Бывают времена, когда даже эти 10 000 принимаешь с благодарностью. Если правильно распланировать, то даже на меньшую сумму может обойтись праздник». Гойда, сука!

Обзор прессы

Аноним, 04-01-2025 #1[ru]

Карла на этого Чудака оформил столько земельных участков, что вам и не снилось! С подачи Карлика чудак этот живет, как арабский шейх. Ведет роскошную жизнь, сколотил ОПГ из спортсменов, занимается криминалом, странно что правоохранители не заинтересовались этим персонажем. Крайне опасный тип!

Аноним, 07-01-2025 #3[ru]

Плевал Чудак на всех, его Карл наделил полномочиями наместника. А спортсмены и ваххабиты там всякие прислуживают ему.

Аноним, 09-01-2025 #4[ru]

Карлик содержит Чудака, как арабского шейха – купил ему белый гелендваген, строит АЗС по всему городу.

Аноним, 12-01-2025 #5[ru]

В Тыве полная кара-жопа творится. Не будет тут никакого развития никогда!

Сергей Конвиз: Гонка вооружений набирает обороты. А значит, войны неизбежны

Аноним, 31-12-2024 #6[ru]

Хинштейн включил не просто дурака, а госдурака. Жители Курской области интересуются компенсациями за потерянное жильё и имущество. Губернатор в ответ рассказывает им, как государство обеспечивало их дорогами и больницами. Во-первых, Хинштейн в Курской области никакие дороги не строил. Он тут вообще на днях появился впервые. Во-вторых, построенные три года назад дороги – не ответ на вопрос, где должны жить люди после того, как потеряли дом. На дороге они должны жить, что ли? В больнице? Или в школе? Но, главное, вообще в другом. Государство построило всё это на чьи деньги? Оно их из воздуха взяло? Или, может быть, всё-таки из налогов тех же жителей, оставшихся сейчас без крова? На их деньги всё и было построено, а не на деньги абстрактного государства. Только люди сами не очень хотят это понимать и не готовы говорить это в лицо тому же Хинштейну. А он им в лицо всякую ересь скажет с удовольствием.

Аноним, 31-12-2024 #7[ru]

У всех итоги, итоги, итоги. А итог-то у года один: СВО не кончилась. Новости все так же чудовищны, но теперь еще и совсем привычны. Изумление ушло. Так всегда ведь было. Океания всегда воевала с Остазией. Разве нет?

Аноним, 02-01-2025 #9[ru]

Газпром торжественно закрутил вентиль подачи, но... В результате пострадало лишь бессмысленное и безобидное Приднестровье, на 100% вечно преданное Кремлю и Путину. Только по нему и удалось шарахнуть Москве. Все остальные даже не заметили красивого жеста с вентилем. Никаких проблем с газом в Европе, как не было, так и нет. А вот нищий обезгаженный Тирасполь заскулил. Он принялся конопатить окна одеялами, натягивать дополнительные комплекты кальсон и использовать теплые клизмы. И крепко задумался Тирасполь: «а тому ли я дала?», «почему Кремль – такая сволочь? Зачем он бьет по своим?..»

Аноним, 08-01-2025 #19[ru]

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что у региона нет долга за газ, так как это была «гуманитарно-техническая помощь» со стороны России. Интересно – а многонациональный народ России вообще в курсе, что подарил так называемому Приднестровью $11 млрд.? Из которых, кстати, изрядная часть в виде энергоресурсов пошла на поддержание штанов местных «элит».

Аноним, 10-01-2025 #20[ru]

Чечня в 2025 году получит в 15 раз больше дотаций, чем Курская область Кремль выделил региону 53,6 млрд. руб., а Курской области, страдающей в ходе СВО, всего 3,6 млрд. руб. И это правильно – Кадыров сможет еще несколько эмбраеров сбить! А курчане должны кровью искупить свое предательство – почему не умерли, отстаивая в боях землю русскую???

После успешного отражения атаки дронов потерпел крушение гражданский самолёт

Аноним, 30-12-2024 #2[ru]

Пресс-служба президента Азербайджана о звонке Путина Алиеву: «Путин принес извинения в связи с тем, что 25 декабря пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний», выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, подвергся в воздушном пространстве России физическому и техническому воздействию извне, в результате чего произошел трагический инцидент, ещё раз выразил глубокие и самые искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим». Про то, что самолёт сбила российская ПВО, Путин, естественно, ничего не сказал...

Аноним, 06-01-2025 #6[ru]

Президент Азербайджана вновь резко раскритиковал Россию за отсутствие подвижек по делу о сбитом азербайджанском самолёте. «Могу с уверенностью сказать, что вина за гибель азербайджанских граждан в этой катастрофе лежит на представителях Российской Федерации. Мы требуем справедливости, наказания виновных, полной прозрачности и человеческого подхода», – заявил Ильхам Алиев на встрече с семьями погибших членов экипажа и выжившими бортпроводниками.

Президент Азербайджана утверждает, что трагедии можно было бы избежать, если бы Грозный своевременно принял меры по закрытию воздушного пространства, и если бы между вооруженными силами и гражданскими службами России была координация. По словам президента, план «Ковер» в Грозном был объявлен после того, как самолет был сбит с земли.

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http://www.youtube.com/watch?v=Kiyq_-9303c Поджог редакции газеты РИСК в мае 2008 года.
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Не понимаю, как можно формировать новый эшелон власти, когда старый всё ещё не отправлен по этапу... (мысли в рабочее время)

Шутка 2008 года

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