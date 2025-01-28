Мнимые успехи главы Тувы

или Как Владислав Ховалыг посылал депутатов

23 января 2025 года глава республики Владислав Ховалыг торжественно выступил перед Верховным Хуралом Республики Тыва со своим Посланием. Сказать, что это было очень знаменательное важное событие, было бы большим преувеличением. Но и оставить его без внимания тоже невозможно. В.Ховалыг в своём раже дикого восторга от результатов собственной кипучей деятельности наговорил так много, что дать этому развёрнутый анализ в короткой статье не представляется возможным. Но пройти мимо некоторых моментов редакция газеты не может. Итак, наберитесь терпения.

Освещая успехи республики, глава Ховалыг с пафосом отметил, что «в марте Тува однозначно и убедительно проголосовала за независимую, суверенную и сильную Россию. Мы вошли в тройку лидеров среди регионов страны по уровню поддержки Владимира Владимировича Путина». Слов нет, в дотационной Туве чтят власть, которая кормит самый нищий в стране народ из своих рук. В этом плане 2024 год ничем не отличался от предыдущих. К тому же наша республика может похвастаться тем, что её избирательная система по первому звонку готова выдать протоколы голосования с любыми сверху спущенными показателями. И вряд ли стоит этим гордиться.

Также к достижениям республики Ховалыг отнёс и итоги выборов депутатов парламента Тувы: «Состоялись очередные выборы депутатов Верховного Хурал». Однако не упомянул при этом, что значительная часть из них, в том числе любимый племянник супруги главы республики Айланы Ховалыг впоследствии оказалась бандитами, которые в пьяном виде в ресторане «Столичный» при дележе бюджета устроили перестрелку.

Отмечая свои заслуги, Ховалыг сообщил: «2024-й год мы провели под знаком 80-летия добровольного вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР». Наверное, именно поэтому в декабре т.г. местная пьянь, в том числе из числа родственников главы, устроила межнациональный конфликт с погромами мест работы выходцев из Средней Азии и того самого Советского Союза. Чтобы навести порядок и для охраны граждан России из числа киргизов, узбеков и таджиков, а также мест их работы, пришлось привезти в Кызыл три борта спецназа из Москвы.

Не забыл Ховалыг и наших воинов: «Минувший год отмечен знаменательными событиями, связанными с подвигами бойцов нашей 55-й мотострелковой бригады». Только при этом он почему-то упустил скандальный случай в нашей горнострелковой бригаде, где военный полицейский был уличён в пытках электрошокером раненого ветерана СВО на костылях, требуя от него, чтобы он вернулся на линию боевого соприкосновения.

Особенно поразило заявление главы о том, что «По ряду показателей в республике есть позитивная динамика. Задачи, поставленные в моём Послании на 2024 год, в целом выполнены». И это невзирая на то, что Тува по итогам года находится на последнем месте в РФ по темпам развития промышленности. Прекращены работы на угольных предприятиях Элегестинского и Межегейского месторождений. Не выполнен план на Каа-Хемском угольном месторождении. Тем не менее Ховалыг отчитался, что «валовой региональный продукт вырос на 43 процента. Объём промышленного производства увеличился на 53 процента, строительных работ – на 25, ввод жилья – на 56».

Далее он сообщил, что«Важнейшим направлением Индивидуальной программы стала поддержка сельхозпроизводства». Вот тут следует остановиться и более подробно изучить цифры. К примеру, 36 млн. из средства ИПСЭР должны были быть выделены СПоК «Заря» на развитие молочного производства как победителю конкурса ещё в 2023 году. Однако правительство два года затягивало исполнение своих обязательств под надуманным предлогом. И только по решению суда вынуждено было направить средства получателю в последний день 2024 года. Итог ожидаемый: если при главе Ш. Кара-ооле республика отчитывалась о производстве 67 тыс. тонн молока, то в 2024 году этот показатель упал до 1 100 тн. Да-да, Вы не ослышались – показатель по молоку упал в 60(!) раз! И в этом прямая вина самого главы правительства Ховалыга.

Но дело тут не только в одном молоке. К примеру, при прежнем правительстве республика отчитывалась о производстве 12 млн. штук куриных яиц. На птицефабрике работало 147 работников. Предприятие исправно платило налоги. Теперь этой птицефабрики нет. На её месте по воле Ховалыга расположилось транспортное предприятие. Соответственно, яиц за истекший год в республике произведено «0». Спасибо Ховалыгу!

Другой пример – развитие животноводства в республике. В 2021 году статистика говорила о наличии в республике 1 214 тыс. голов мелкорогатого скота и 189 тыс. КРС. По итогам 2024 года эти цифры гораздо скромнее – всего 650 тыс. голов МРС и КРС. Сокращение республиканского поголовья почти в два раза! Но это и не мудрено, если вспомнить, что глава Ховалыг за это время поменял шесть(!) министров сельского хозяйства! Странно, что ещё этот скот как-то выжил...

Ховалыг сумел отчитаться даже за освоение «Тастыгского месторождения лития компанией «Эльбрусметалл-Литий», хотя там никто палец о палец не ударил. А руководитель подрядной организации находится в СИЗО. Не забыл он и о «Ак-Сугском медно-порфировом месторождении», назвав его «одним из основных стратегических проектов». При этом Ховалыг «забыл» сообщить депутатам, в том числе бывшему директору Голевской горнорудной компании Листкову, который сидел в зале в роли заместителя председателя парламента, что у предприятия, получившего из бюджета России 60 млрд. рублей на строительство инженерных сетей, лицензия отозвана.

Ещё больше вызвало восторгов заявление Ховалыга о том, что «в аэропорту Кызыла открыт многосторонний пункт пропуска через государственную границу РФ». А отчитаться за это ему позволило то, что «Первым международным рейсом из Кызыла в Улан-Батор вылетел Президент страны Путин». Ну, не смешно ли? Натуральный Хлестаков. В аэропорту нет ни таможни, ничего другого, необходимого для статуса «международный», а говорливый глава взял, да и заявил, что теперь аэропорт Кызыла – «международный»! А там даже приличного туалета или ресторанчика нет... Ну как можно серьёзно относиться к такому руководителю региона? И как его можно охарактеризовать иначе, чем словом «трепло»?

Распаляясь от гордости за совершённое народу добро, глава Ховалыг в порыве страсти сообщил, что «ещё одним индикатором качества жизни является надёжность и доступность энергоснабжения». В связи с чем «Тываэнерго» станет единым центром ответственности за надёжное электроснабжение». А что, в республике был ещё какой-то центр электроснабжения? Но при этом Ховалыг как-то забыл сообщить, что в 2025 году у «Тываэнерго» вычеркнута строка инвестиционного финансирования. А это значит, что Республика Тыва впервые за свою историю не сможет развивать электроэнергетику. Вот это и есть главное «достижение» Ховалыга в этой области.

Редакция