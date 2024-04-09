Блистательный фасад нищего региона

На днях многих удивило сообщение министра экономики России М.Решетникова в докладе президенту России В.Путину о том, что Тува по итогам реализации первого этапа программы индивидуального социально-экономического развития (ИПСЭР) находится в лидерах среди регионов, где она способствовала росту среднедушевого дохода. Как известно, участниками этой программы с 2020 года являются самые отсталые регионы страны, в том числе Республика Тыва, где уровни безработицы и бедности были выше, чем в среднем по стране. При этом целью программы было создание новых «точек роста» и условий для опережающего развития.

Министр отметил Туву в числе лидеров среди субъектов, где среднедушевые доходы росли быстрее, чем в среднем по стране – этот показатель вырос на 23%. Снизилась и безработица. А добиться таких результатов позволила слаженная работа с субъектами по «донастройке» индивидуальных программ в условиях санкций, считает министр.

По Туве было принято решение сосредоточить ресурсы на обрабатывающих производствах. В рамках ИПСЭР были поддержаны предприятия по переработке дерева, дикоросов, сельскохозяйственной продукции, строится цех по переработке шерсти – запустить цех планируют во втором квартале 2024 года. По итогам 2023 года объём отгруженной продукции увеличился в 1,7 раза. Его стоимость превысила 2 млрд. рублей. При поддержке индивидуальной программы республика стимулирует собственное производство строительных материалов. Модернизированы производства кирпича и железобетонных изделий. Произведено 12,62 млн. шт. кирпича (в т.ч. за 2023 г. – 6,05 млн. шт.), 183,764 тыс. м3 железобетонных изделий (в т.ч. за 2023 г. – 60 тыс. м3). В 2023 году запущено производство резиновой плитки и брусчатки из вторичного сырья (резиновой крошки). Объём строительных работ за прошлый год вырос на 58,7% и составил 15,15 млрд. рублей. По итогам 2023 года Республика Тыва по индексу строительных работ вышла на первое место в СибФО и на третье место в РФ. Также сообщается, что с помощью ИПСЭР удалось обеспечить жильём 56 детей-сирот.

В Послании Федеральному собранию президент Путин предложил продлить программы до 2030 года. В связи с этим субъектам участникам необходимо представить планы по участию во втором этапе ИПСЭР. Глава республики В.Ховалыг намеревается на втором этапе программы предложить проекты, обеспечивающие рост налоговых поступлений и создание новых рабочих мест за счёт создания или укрупнения производств в сфере сельхозпереработки, обрабатывающей промышленности, стройиндустрии и поддержки туризма.

Да, действительно, за республику можно порадоваться: за последние 20-25 лет Тува ни разу так хорошо не выглядела на фоне других таких же отстающих регионов России. Это в первую очередь говорит о том, что и в сегодняшнем правительстве некоторые чиновники научились писать красивые отчёты и смело представлять провалы в виде грандиозных успехов. Хотя красивая ложь редко даёт хорошие плоды. Давайте трезво глянем на нашу тувинскую действительность и поймём, в каком месте списка отстающих регионов находится наша республика.

Начнём с очевидных успехов – это «модернизация производства железобетонных изделий» и «запуск производства резиновой плитки и брусчатки». Такие события действительно имеют место в нашей реальности. И это радует. Республика благодарна ООО «Восток» и его руководителю С.Уюсову, которые не останавливаются на достигнутом и развивают в республике производство стройматериалов. Наверное, без поддержки правительства Тувы и программы ИПСЭР это делать было бы сложнее. Тут вклад главы республики Ховалыга очевиден.

А вот что касается перечисленных успехов республики «в производстве кирпича, переработке дерева, дикоросов и сельскохозяйственной продукции», результаты явно притянуты «за уши». Ни для кого не секрет, что ООО «Верба» авантюриста Иргита «освоила» почти миллиард средств ИПСЭР, а никакой продукции переработки леса даже спустя четыре года в республике не появилось. Более того, по некоторым сведениям Иргит и Каратаева, суд над которой по уголовному делу о хищении бюджетных средств уже подходит к своему логическому концу, могут очень скоро попасть на скамью подсудимых по новому уголовному делу в связи с хищением средств ИПСЭР.

Другой активист использования средств ИПСЭР – Р.Доржу уже в пятый (!) раз намеревается ввести в эксплуатацию реконструируемый им на деньги ИПСЭР курорт «Чедер». И с ним тоже давно уже должны обстоятельно беседовать следователи и прокуроры.

Очень много вопросов к предпринимателю В.Тунёву, который на подаренном Кара-оолом молокозаводе разливает какую-то чушь. При этом некоторые специалисты полагают, что разлитая по бутылкам кызылская городская водопроводная вода очень сильно отличается по качеству от артезианской. Разлитая в антисанитарных условиях, она даже опасна для здоровья человека. А сотни миллионов ипсэровских средств куда-то пропали...

Ещё один случай «эффективного» использования таких средств – это стимулирование сельхозпроизводства известного в республике фермера Михаила Санникова, что трудится в Танды. Все четыре года его заваливали дармовыми деньгами ИПСЭР, добиваясь от него выращивания культур, заготовки кормов, изготовления муки, выращивания поголовья скота и высоких надоев молока. Сегодня можно подвести некоторые итоги его бурной «реформаторской деятельности». Как говорят селяне, «не в коня корм». Ни урожаев, ни муки, ни молока, ни мяса от него власти так и не дождались. И даже кормов незадачливый фермер заготовить не смог, из-за чего у него пало более половины голов скота. Сейчас им занимаются правоохранительные органы. Не исключено, что и он может пополнить ряды подследственных по популярной в республике статье УК – «мошенничество». Как известно, в ходе прокурорской проверки выявилось, что фермер Санников регулярно получал государственные субсидии за произведённое молоко в весьма серьёзных объёмах, не имея в своём фермерском хозяйстве ни приличного дойного стада, ни пристойного коровника, ни какого-нибудь производства по переработке молока. Да его мяса и молока на рынке республики вряд ли кто когда-нибудь замечал.

А ведь Санников получал деньги ИПСЭР, вложение которых должно было привести к росту объёмов сельхозпродукции в регионе и насыщению местного рынка тувинскими продуктами питания. Субсидии он получал незаслуженно, уменьшая тем самым размер компенсаций фермерам, которые реально поставляли на рынок молоко. То есть фактически он хорошо устроился, получая дармовые деньги от государства, паразитируя за счёт тех аратов, которые реально работают, производя натуральную экологически чистую сельхозпродукцию. Не думаю, что чиновники Минсельхоза республики разбазаривают государственные деньги без стремления получать положительные результаты по своей глупости. Скорее всего, в таком финансировании за казённый счёт безрезультатного производства у них должна быть собственная определённая корысть, которая юридически называется «коррупция».

Резонно спросить, а до какого реального фермера, производящего сельхозпродукцию, средства ИПСЭР не дошли? Кто в связи с этим не смог обновить парк сельхозтехники, реконструировать помещения для скота, закупить элитный скот и тем самым увеличить надои и привесы?

Долго искать никого не буду и расскажу конкретный случай. Два года назад Минсельхоз объявил конкурс на получение средств ИПСЭР на развитие молочного производства: приобретение элитного молочного молодняка, реконструкцию коровников, приобретения сельскохозяйственной техники и пр. На конкурс заявились несколько претендентов, в их числе и СПоК «Заря». По итогам конкурса Сельскохозяйственный производственный кооператив «Заря» был признан победителем конкурса, и было объявлено, что ему выделяется 36 млн. рублей на развитие молочного производства. Время шло, а Минсельхоз Соглашение, по которому должны были быть перечислены деньги, с кооперативом не заключает. Проходит месяц, второй, и кооператив извещают: мол, на деньги не рассчитывайте: Минюст и Минфин – «против». Поскольку «вышла ошибочка» – таким сельхозпроизводителям никакой финансовой поддержки не положено. Возник вопрос: если «не положено», то почему правительственная комиссия, куда входили представители всех министерств и ведомств, допустили СПоК до конкурса и признали победителем конкурса? Руководство СПоКа обратилось в УФАС и получило заключение, в котором указывалось, что никаких нарушений нет, и СПоК имеет право на получение 36 млн. руб. на развитие молочного производства.

При этом следует иметь в виду, что этот кооператив – не мнимый фермер Санников, который получает деньги, не производя молока. Этот кооператив надаивает до 60% молока от всего объёма производства республики. В общем, это не случайный авантюрист, пожелавший незаслуженно воспользоваться казёнными деньгами, а реальный производитель молока. Кстати, единственный в республике, у которого есть молокозавод и большое дойное стадо, которое содержится в коровниках. (Как известно, до этого единственный молокозавод в Кызыле был передан Тунёву. И он больше молоком не занимается.) Вот такому хозяйству Минсельхоз отказал в предоставлении средств ИПСЭР для развития производства.

Получив поддержку антимонопольного ведомства, СПоК обратился в арбитражный суд, потребовав исполнения результатов конкурса. На судебную тяжбу ушло почти два года. Но первая и апелляционная инстанции, невзирая на давление властей республики и откровенно предвзятую позицию прокуратуры, поддержали фермеров. Теперь в Казначейство ушёл исполнительный лист о взыскании с Минфина и Минсельхоза РТ 36 млн. рублей средств ИПСЭР в пользу СПоК «Заря».

Но министерства не спешат исполнять вступившее в законную силу решение суда. Казначейство дало Минфину срок, в течение которого оно обязано перечислить средства. В противном случае оно предупредило о наложении ареста на все счета министерства. В ответ Минфин предупредил Казначейство об угрозе невыплат зарплат бюджетникам, если они пойдут на блокировку счетов. Те, в свою очередь, напомнили об обязательности исполнения решений судов и резонно ответили в том духе, что Минфину нужно перечислить 36 млн. рублей Минсельхозу для последующего перечисления кооперативу, и тогда у правительства не будет проблем с выплатой зарплат. А в случае саботажа будет привлечена прокуратура.

Наверное, кто-то спросит: а что это Минфин так упрямится? Какой ему резон? А ларчик, похоже, просто открывался. Руководит СПоК «Заря» – дочь известного в республике человека Василия Май-лоловича Оюна. И попала она в немилость именно из-за такого родства. Кто-то очень влиятельный побаивается экономического усиления клана Оюнов. Вот и результат.

И ещё один штришок относительно экономических итогов использования средств ИПСЭР в республике. Думается, эти деньги вряд ли могли существенно улучшить показатели по безработице и уровню жизни населения. Закавыка тут кроется в другом – в СВО. Набор добровольцев на Украину очень сильно уменьшил численность мужчин работоспособного возраста, а выплаты от 204 тыс. рублей в месяц бывшим безработным, а ныне контрактникам, резко увеличили доходы населения. К тому же войска несут потери. И выплаты родственникам погибших по 8 млн. за каждого также существенно влияют на доходы населения. Только вот я бы этому не радовался. Человек всё же дороже любых денег.

А в целом в Туве жизнь не очень-то изменилась. Всё та же бедность, всё то же уныние. Хорошо, хоть улицы немного отремонтировали и стали лучше убирать. Но деньги ИПСЭР тут ни при чём.

Сергей Конвиз