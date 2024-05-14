Народ сам выберет путь развития республики

Все понимают: наша страна переживает сложный период своей истории. Власти России принимают меры для мобилизации ресурсов на приоритетных направлениях развития экономики и обеспечению независимости страны от импорта товаров, которые страна может производить сама. А это требует от региональных органов власти и местного самоуправления новых подходов к решению социально-экономических вопросов на своих территориях, основанных на рациональном использовании ресурсов на прорывных направлениях в социально-экономическом развитии и обеспечению нужд населения и экономики товарами собственного производства.

Судя из Отчёта Главы республики, наше правительство ещё не настроилось, не видно заметных изменений в его деятельности для обеспечения поставленных высшими органами власти задач. Отчёт в основном отражает, как и в прошлые годы, вопросы текущего момента, большинство которых находятся в сфере полномочий органов местного самоуправления или отдельных министерств. Он составлен в розовых тонах, не отражающих действительное положение в республике. В отчёте нет объективного анализа реальной социально-экономической ситуации в республике. Главные вопросы, которые требуют решения, остались вне внимания исполнительного органа республики и Верховного Хурала РТ.

Кроме того, без внимания правительства остались существенные риски, которые создаются климатическими изменениями на планете. Наводнения, засуха, жара или сильные морозы стали реальной угрозой для развития экономики и стабильного функционирования базовых отраслей и социальной сферы во многих регионах страны. Думаю, и мы не застрахованы от этих явлений.

Если объективно оценивать итоги 2023 года, то ситуация в республике не улучшилась, а скорее наоборот – появилось немало проблем и усиливаются негативные тенденции в экономике и финансовой сфере республики. Ситуация у нас очень сложная, игнорировать её никак нельзя. В чём же, на мой взгляд, главные проблемы, которые упускаются из виду нашей региональной властью?

Первая проблема – это финансовая несамостоятельность республики. Не секрет, что республика в основном живёт за счёт дотаций и субсидий из федерального бюджета. Санкции недружественных стран усиливаются, что заставляет руководство страны менять приоритеты в экономической и финансовой политике. В результате сжимаются объёмы безвозмездных поступлений в бюджет республики. За 2022-2023 годы финансовая помощь Туве сократилась с 49,1 млрд. руб. до 47,7 млрд. руб. А на 2024 год предусматривается снижение ещё до 45,7 млрд. руб.

Сокращение безвозмездной помощи правительство республики пытается компенсировать повышением налоговой нагрузки на бизнес и население, а не развитием производства. За 2022-2024 годы она возросла на 27%. В суммарном выражении – на 2,2 млрд. руб. Дальнейшее сохранение этой политики при стагнирующем положении экономики может негативным образом повлиять не только на деятельность предприятий и предпринимателей, но и на уровень жизни каждого человека-налогоплательщика. Думается, нашей региональной власти не следует забывать об ответственности в том, что высокая зависимость республики в финансовых и продовольственных вопросах создает угрозу сохранению статуса Тувы как самостоятельного субъекта федерации.

Вторая проблема. В Туве не гарантирована продовольственная безопасность – потребность населения республики в основных продуктах питания удовлетворяется в основном за счёт завоза их из других регионов страны. А республика имеет реальные возможности не только обеспечивать себя основными продуктами питания, но и поставлять их на соседние рынки. К сожалению, сегодня агропромышленный комплекс Тувы практически развален. Сельское хозяйство является в большей степени натуральным хозяйством. Согласно данным Красноярскстата, в 2023 году доля реализованной продукции составила 12% в общем объёме производства мяса, по молоку – всего 1,6%. В целом объём розничного товарооборота по пищевым продуктам составил 19,2 млрд. руб., промышленное производство пищевых продуктов в республике всего – 230 млн. руб. или 1,2%. Даже небольшой перебой в завозе продуктов из-за Саян может вызвать напряжённую ситуацию в Туве.

Третья проблема. Бедность населения. Тува по рейтингу качества жизни в 2010-2011 годах занимала 78 место среди регионов страны. Однако в 2015 году она опустилась на самое последнее 85 место в РФ и устойчиво сохраняет его по сей день. Разрыв в отставании среднедушевых денежных доходов населения республики от среднего уровня по РФ растёт. По данным Росстата, в 2010 году денежные доходы одного жителя Тувы составляли 53,2% от средних доходов по России, а в 2020 году этот разрыв увеличился и составил – 49,2%.

Существующий уровень денежных доходов населения республики обеспечивается благодаря финансовой помощи федерального центра. За 2018-2022 годы объём социальных выплат в республике возрос с 21,2 млрд. рублей до 38,9 млрд. рублей, или в 1,8 раза. Доля социальных выплат составила в структуре денежных доходов населения 41,8%. В то же время доля денежных доходов от предпринимательской деятельности снизилась и составила 6,1%. Известно, что за счёт социальных выплат невозможно вырваться из бедности. Пособия дают лишь возможность выживать. По данным статистики, в 2022 году численность населения со среднедушевыми денежными доходами до 19 тыс. рублей в месяц составляла 51,1%, т.е. доходы большинства населения республики были ниже или около границы бедности. Численность населения со среднедушевыми доходами 45 000 рублей и выше составляет в республике менее 10%.

Следует также учитывать то обстоятельство, что значительная часть населения республики вынуждена поддерживать уровень потребления за счёт банковских кредитов. По уровню закредитованности населения Тува занимает среди регионов России первое место. Мы – лидеры в России по абсолютному объёму кредитов на одного экономически активного гражданина. Средний взрослый житель Тувы должен банкам 893 тысячи рублей. Два года назад задолженность составляла 433 тысячи рублей. То есть она удвоилась.

Это – главные, на мой взгляд, проблемы. И они в первую очередь должны быть в центре внимания и повседневной деятельности Правительства РТ. Совершенно очевидно, что без корректировки экономической политики и изменения приоритетов Правительству РТ не решить эти острейшие вопросы республики. Необходимо объективно осмыслить и проанализировать нынешнюю реальность и определить стратегически правильный вектор развития Тувы.

Считаю, что вышеуказанные проблемы республики напрямую связаны с ситуацией на селе. Стратегическое развитие Тувы не должно быть оторвано от истории и культуры коренного населения и их традиционных видов хозяйственной деятельности. Испокон веков основу хозяйственной деятельности народа составляло животноводство. Сегодня эта отрасль находится под угрозой развала, так как наши сельские населённые пункты теряют свою престижность. Не созданы благоприятные условия для проживания и трудовой деятельности, в результате молодёжь не закрепляется в сёлах.

Такая ситуация вызывает обоснованную тревогу у здравомыслящих людей, специалистов сельского хозяйства и жителей села. Неоднократно ветераны государственной и муниципальной службы республики поднимали эти вопросы, однако, наша озабоченность остаётся без внимания властей.

В мае 2022 года мною были представлены в Правительство РТ предложения под названием «Программа по возрождению села (основные механизмы)». Прошло два года. И до сих пор я не получил ответа на свои предложения. Хотя в соответствии с Законом от 02.05.2006 года обращение граждан, поступившее в госорган, подлежит обязательному рассмотрению в месячный срок. Налицо нарушение норм федерального закона. Надеюсь, что надзорные органы обратят на это внимание.

Предложенная Программа носит комплексный характер и состоит из 23-х пунктов, объединённых в семи блоках. Цель предложенной Программы – кардинально изменить государственную политику в республике по отношению к селу, развитию аграрного бизнеса, фермерских и личных подсобных хозяйств населения, созданию современных сельскохозяйственных и перерабатывающих производств, стимулированию развития агрохолдингов. Главные базовые положения Программы – это принятие Правительством РТ решения о приоритетном социально-экономическом развитии сельских территорий и создание регионального фонда возрождения села.

Это принципиальный вопрос. Без пересмотра социально-экономической политики Правительства РТ в пользу опережающего развития сельских территорий и агропромышленного комплекса республики решение вышеуказанных проблем по снижению дотационности бюджета, продовольственной безопасности и бедности невозможно. Другого пути выхода из тупика в республике не имеется.

Предлагается формировать ежегодно пополняемый Фонд возрождения села в объёме не менее, чем расходы бюджета республики на содержание государственных и муниципальных органов власти и самоуправления. Т.е. необходимо обеспечить смену приоритетов в использовании собственных доходов бюджета в пользу развития экономики республики.

Нынешнее депрессивное положение сельских населённых пунктов и агропромышленного комплекса республики сложилось в результате систематического недофинансирования села и всего агропромышленного комплекса республики. За 2012-2020 годы доля инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство составила всего 0,9% от общего их объёма. А в 2021 году она упала до 0,3%. На государственную поддержку АПК выделяются средства в пять раз меньше, чем расходы на содержание государственного и муниципального управления в республике. Думаю, что такое отношение в распределении финансовых средств по отношению к жителям села, где проживает почти половина жителей республики, по крайней мере, несправедливо. Настало время исправить эту ошибку.

Следующий, на мой взгляд, важный блок в предложенной мною Программе – это укрепление полномочий и финансовой базы местного самоуправления. Нынешнее положение органов самоуправления всем известно – эти органы практически не оказывают никакого влияния на социально-экономическое развитие своих территорий. Хотя по законодательству в их полномочиях находятся вопросы социально-экономического развития соответствующего поселения, сельского хозяйства, обустройства территорий, жилищное строительство, трудоустройство граждан и т.д.

Полномочия есть, а ресурсов для реализации этих полномочий – нет, так как все средства находятся в распоряжении органов государственной власти. Так, доходы консолидированного бюджета республики на 2024 год утверждены в сумме 59,9 млрд. руб., а бюджеты сельских поселений – всего 600 млн. руб. Это всего лишь 1% в бюджете республики. А в этих поселениях проживает почти половина населения региона. Без изменения существующего порядка в формировании бюджетов местного самоуправления и предоставлении дополнительных полномочий органам местного самоуправления село никогда не вырвется из нынешнего положения.

Выход из тупика – проведение референдума. Согласно Конституции Республики Тыва высшим непосредственным выражением власти народов Республики Тыва являются референдум и свободные выборы. В сентябре 2024 года состоятся выборы депутатов парламента Тувы и местных органов самоуправления. Есть возможность провести референдум и вынести на голосование народа республики вопрос о необходимости возрождения села.

У нас нет другого выхода, чтобы изменить ситуацию в республике, решить её острые проблемы, так как наша региональная власть не слышит нас. Судьба Тувы не может решаться без воли народа. И пока люди сами не потребуют проведение коренных перемен, наша региональная власть не будет готова к переменам, поскольку их устраивает существующее положение.

Валерий Салчак,

Заслуженный работник Республики Тыва.