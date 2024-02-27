Негативные тенденции в экономике не способствуют оптимизму

Итоги экономического развития Тувы за 2023 год

Из опубликованных Красноярскстатом данных по итогам 2023 года видно, что в прошлом году в экономике Тувы сложились явно негативные тенденции – падают объёмы производства в основных отраслях экономики республики, сжимаются доходы бюджета. Соответственно, и расходы. Сокращаются объёмы розничной торговли и платных услуг в реальном выражении. Всё это не может не оказывать влияние на уровень жизни населения, на демографические и миграционные показатели республики. Однако по социальному развитию республики окончательные выводы делать ещё рано, так как показатели уровня жизни населения республики будут известны только в марте месяце. Поэтому сегодня пойдёт речь только об итогах в основных отраслях экономики республики.

Промышленность. Индекс промышленного производства в целом по республике составил 97,2%. Наблюдается снижение объёмов производства по основным видам продукции, за исключением некоторых позиций, в том числе по производству угля (106,1%), товарного бетона (188,3%), одежды (152,8%).

Известно, что доля добывающих производств в общем обороте промышленности республики составляет около 80%. И снижение объёмов добычи металлических руд (индекс 95,1%) привело к сокращению объёмов в целом по промышленности республики. Согласно статистике, рост обрабатывающих производств оказался почти двукратным, что может вызвать сомнения в достоверности выводов статоргана.

Следует отметить, что доля обрабатывающих производств в общем объёме промышленности республики мизерна – в прошлом году она составила лишь 5,5%. Фактически по основным видам продукции обрабатывающих производств наблюдается снижение. А рост индекса производства обеспечен в основном по двум позициям: производству спецодежды – 152,8% и прочей неметаллической продукции (товарный бетон, кирпич керамический строительный, блоки и прочие сборные строительные изделия – 182%). Однако делать обобщающие выводы по итогам обрабатывающих производств по этим двум позициям, доля которых в общем объёме обрабатывающих производств не превышает других видов продукции, кажется не очень объективно.

Конечно, для республики важен выпуск 69 тыс. штук спецодежды (в 2022 году – 15,6 тыс. шт.) и 97 тыс. куб. метров товарного бетона (в 2022 году – 44,5 тыс. куб. метров) и рост их объёмов. Но из данных статистики видно, что по большинству видов продукции в обрабатывающих производствах наблюдается полный провал. Так, пищевая промышленность в целом упала на 4% к уровню 2022 года. Сократилось в натуральном выражении производство мяса и субпродуктов, колбасных изделий, плодоовощных консервов, масла сливочного, сыров, кисломолочных продуктов и муки. Снизилось производство текстильных изделий (62,6%), мебели (86,4%), ремонт и монтаж оборудования (74,9%). Производство молока и безалкогольных напитков, обработка древесины и производство пиломатериалов осталось на уровне 2022 года.

Выше приведенные цифры наглядно показывают, что в целом по обрабатывающим производствам динамика сложилась негативная.

К сожалению, также неутешительны итоги в энергетике республики. Индексы по производству, передаче и распределению электроэнергии и пара, горячей воды составили, соответственно, 75,6% и 97,7%.

Сельское хозяйство и лесозаготовки. Объём производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в 2023 году снизился и составил 98,5% к уровню 2022 года. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) составило 23 284 тонн, или 96,5% к 2022 года. Сократилось также производство молока (95,6%) и яиц (97,4%). При этом следует обратить внимание на объёмы реализации продукции сельскохозяйственными организациями. За 2023 год реализовано скота и птицы (в живом весе) 2735 тонн, что составляет всего 11,7% к объёму производства, а молока реализовано всего 1,6% от произведённого.

Эти цифры наглядно показывают отношение региональной власти к сельским производителям, результаты труда которых не оценены по достоинству и остаются невостребованными. Такая политика постепенно ведёт к уничтожению основной отрасли республики. А учитывая специфику республики и её специализацию как аграрной территории, она ведёт к развалу в целом экономики Тувы.

Результат такой политики вполне ожидаем. Сокращение поголовья скота наметилось ещё в 2023 году. По расчётам статорганов, на конец декабря 2023 года поголовье крупного рогатого скота составило 190,9 тыс.голов (меньше на 5,1%), овец и коз – 1008,6 тыс. голов (меньше на 13,9%) и птиц – 21,6 тыс. голов (меньше на 3,7%).

Строительство. Из отраслей реальной экономики в 2023 году отрасль «Строительство» сохранил позитивную тенденцию. Объём выполненных строительных работ увеличился на 53,1% по сравнению с уровнем 2022 года. Рост объёмов строительных работ способствовал увеличению производства бетона, сборных бетонных изделий, строительного кирпича, инертных материалов, что повлияло на рост объёмов обрабатывающих производств в республике. Растёт и ввод в действие общей площади жилых домов, который составил 123,7% к уровню 2022 года. При этом сохраняется высокий удельный вес индивидуального жилищного строительства – 74%.

Следует отметить, что развитие строительства всегда зависит от объёмов финансирования. Будут инвестиции – отрасль будет развиваться. В прошлом году республике были выделены крупные средства на строительство объектов социальной сферы. В первую очередь – на строительство объектов образования. Росту объёмов строительства также способствовало увеличение объёмов льготных ипотечных кредитов. Удастся ли правительству сохранить эти позитивные тенденции в строительстве в текущем году и на перспективу – вопрос очень серьёзный. А складывающаяся сложная ситуация с федеральным и республиканским бюджетами, которая, безусловно, негативно скажется и на доходах граждан высокодотационной Тувы, создаёт риск, что ситуация в строительстве может измениться в худшую сторону.

Торговля и платные услуги. Оборот розничной торговли и продажа товаров на розничных рынках составил 38 905 млн. рублей, что на 6,7% выше объёмов 2022 года. При этом продажа товаров на розничных рынках и ярмарках сократилась на 12,7%. Оказано населению платных услуг на сумму 11 578 млн. рублей, рост составил 100,8% к 2022 году.

Из этих цифр видно, что отмечаемый рост торговли и платных услуг оказался ниже официального уровня инфляции 107,1%, а это означает, что в реальном выражении (без учёта удорожания цен) объёмы торговли и платных услуг населению также сократились по сравнению с уровнем 2022 года. То есть повышение цен на товары обеспечили рост их объёма, но в физическом выражении продажа товаров и оказанные платные услуги сократились.

Показатели за 2023 год, характеризующие уровень жизни, демографию и миграцию населения, ещё не опубликованы статорганом. По этой причине итоги по ним могут быть проанализированы только после опубликования этих сведений. Однако имеющиеся данные за январь-ноябрь 2023 года по демографии и миграции населения показывают негативные тенденции. Хотя показатели естественного движения населения сохраняют естественный прирост населения республики, однако число родившихся людей по сравнению с соответствующим периодом 2022 года сократилось на 3,3%, а число умерших наоборот возросло на 4,5%.

За 11 месяцев 2023 года наблюдается также миграционное снижение населения, т.е. число убывших из Тувы людей превысило число прибывших в республику. Эти два показатели указывают на серьёзные негативные тенденции, которые складываются в социально-экономическом развитии республики.

В этом году завершается срок реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы. В своём Послании к Верховному Хуралу Республики Тыва Глава республики отметил положительный эффект от реализации этой программы. При этом он указал, что общий объём финансирования ИПСЭР из федерального бюджета составил 4 млрд. рублей, и сопряжёнными проектами удалось привлечь более 16-и млрд. рублей внебюджетных инвестиций. В рамках программы модернизированы линии производства кирпича и железобетонных изделий, создан дробильно-сортировочный комплекс по производству инертных материалов.

В общей сложности привлечены в экономику республики в рамках Индивидуальной программы развития более 20 млрд. рублей. На эти средства при разумном их использовании можно было сделать многое. По крайней мере, создать основную базу региональной экономики. Указанные Главой республики проекты, которые реализованы в рамках Программы, пока ещё не показали свои ощутимые эффекты.

Непонятно, что имел в виду Глава, когда говорил о достигнутом положительном эффекте от реализации этой программы. Сам факт выделения и привлечения финансовых средств не может оцениваться как эффект – он достигается реализованными проектами, которые способствовали решению вопросов трудоустройства наших граждан и росту производства необходимой продукции для народного хозяйства и населения.

На мой взгляд, поставленные в ИПСЭР целевые задачи по повышению уровня жизни населения республики и сокращению бедности, созданию более 3800 рабочих мест вряд ли будут реализованы. Причина не только в том, что будут сорваны многие пункты Программы (осталось всего 10 месяцев до окончания срока её реализации), но и в том, что концептуальные её положения основаны на тех же проектах, которые предусмотрены в Стратегии развития Тувы: на строительстве железной дороги и крупных инвестиционных проектах в сфере добычи полезных ископаемых. То есть те проекты, которые Правительство Тувы в течение 20 лет проталкивает в качестве приоритетного направления развития республики, а результатов так и нет. Наоборот, региональная экономика развалена, и растёт дотационность бюджета, а доходы населения формируются на 80% от финансовой помощи федерального центра и других бюджетных средств. Другие предусмотренные мероприятия в Программе состоят из разрозненных проектов, которые не могут кардинально изменить ситуацию в экономике республики.

В своём Послании к Верховному Хуралу РТ Глава Тувы сказал, что правительство республики представило в федеральный центр предложение о продлении действия Индивидуальной программы до 2030 года, и есть основания полагать, что такое решение будет принято. Если Программа будет продлена, то очень важно, чтобы в новую программу вошли действительно прорывные реальные проекты, которые могут кардинальным образом изменить социально-экономическую ситуацию в республике. Для этого правительству следует привлечь специалистов и людей, которые имеют свои видения и конкретные предложения по развитию Тувы.

Таковы предварительные экономические итоги республики за 2023 год. О социальном развитии республики и об исполнении бюджета за 2023 год будет дан анализ после опубликования данных Красноярскстатом и Минфином Тувы.

Валерий Салчак,

ветеран труда.