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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 8, 27 февраля / Свежий анекдот
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№8, 27 февраля 2024 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотОн настанет, он настанет –
Мир великой чистоты.
И людей совсем не станет,
Будут только лишь скоты!
Джордж Оруэлл, «Скотный двор».

* * *

Если ты вынужден молчать, чтобы не сесть в тюрьму, значит ты уже живёшь в тюрьме.

* * *

Чуть больше полумесяца до дня голосования... А с кем за пост президента борется Владимир Путин – до сих пор непонятно.

(прочитано 311 раз)

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risk-inform.ru/article_10896.html

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Мальчик был настолько ленив, что просыпался пораньше, чтобы побольше ничего не делать.

Шутка 2009 года

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