Свежий анекдот
Он настанет, он настанет –
Мир великой чистоты.
И людей совсем не станет,
Будут только лишь скоты!
Джордж Оруэлл, «Скотный двор».
Мир великой чистоты.
И людей совсем не станет,
Будут только лишь скоты!
Джордж Оруэлл, «Скотный двор».
* * *Если ты вынужден молчать, чтобы не сесть в тюрьму, значит ты уже живёшь в тюрьме.
* * *Чуть больше полумесяца до дня голосования... А с кем за пост президента борется Владимир Путин – до сих пор непонятно.
(прочитано 311 раз)
- Цитаты Владимира Путина
- Волки и шакалы – кому удастся залезть на Олимп?
- Коротко
- Цены на продукты питания по состоянию на 26 февраля 2024 года (в рублях)
- Негативные тенденции в экономике не способствуют оптимизму
- Сергей Конвиз: Ситуация на Украине и смерть Навального рождают новые санкции
- Перекрёсток мнений
- «Налетай, торопись, покупай живопись!»