    Свежий анекдот

Он настанет, он настанет –Мир великой чистоты.И людей совсем не станет,Будут только лишь скоты!

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Если ты вынужден молчать, чтобы не сесть в тюрьму, значит ты уже живёшь в тюрьме.

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Чуть больше полумесяца до дня голосования... А с кем за пост президента борется Владимир Путин – до сих пор непонятно.