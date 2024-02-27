Волки и шакалы – кому удастся залезть на Олимп?

Весна – пора надежд и планов. А в Туве в 2024 году на такой душевный настрой накладываются ещё и выборы. Нет, не подумайте, что вся республика живёт с мыслями по поводу перспектив Владимира Владимировича продолжить своё президентство. Вовсе, нет. Скорее всего, проекты протоколов итогов голосования уже лежат в нужных сейфах. Так что явка в 69% и «За» В.Путина в 92% при кураторстве О.Фортуны ему уже обеспечены. Нет, совсем не об этом думают в Туве. Сейчас мысли просвещённой части тувинского общества направлены на будущее Тувы, которое они связывают с предстоящими осенью парламентскими выборами. А тут ситуация достаточно запутанная.

Мы как-то привыкли ещё с 2007 года, когда руль управления республикой от Шериг-оола Дизижиковича Ооржака перехватил наш замечательный земляк Сергей Шойгу. Теперь именно от федерального министра зависят судьбы известных людей Тувы. Но жизнь течёт, и всё меняется. После того, как чиновник из Администрации президента Сергей Кириенко спутал все карты и, отправив губернатора Ш.Кара-оола в отставку, вопреки воле министра пристроил на его место бывшего мэра Кызыла В.Ховалыга, в республике всё перемешалось. Внешне казалось, что Кара-оол и Ховалыг – это люди одной команды, вассалы Шойгу. И потому в расстановке политических сил с этой рокировкой ничего не поменялось. Но это – только на первый взгляд. Когда Кара-оол понял, что с приходом Ховалыга контроль над республиканскими финансами перешёл к нему безвозвратно, он объявил новому губернатору подковёрную войну.

Скоро три года, как В.Ховалыг управляет республикой. И Кара-оол, и его патрон Шойгу уже не сомневаются, что до рычагов управления республикой их нынешний губернатор не допустит. Будет держать от республиканских ресурсов подальше. Будет править Тувой в своё удовольствие. Эту схему управления регионом мог бы сломать федеральный министр, используя близость к президенту страны. Но препятствием к этому стала СВО, в рамках реализации которой имидж министра обороны как-то потускнел и сник. В общем, из-за положения российских войск в Украине у Шойгу уже нет возможности влиять на Путина с такой эффективностью, как это он мог в начале 2000 годов. А результаты 14-летнего правления самого Кара-оола оказались настолько плачевны, что даже положение российских войск в Украине выглядит предпочтительнее. И потому у Кара-оола совсем отсутствует шанс вновь стать публичным лицом в Туве, к которому бы прислушивались, кого бы уважали или боялись. Нужно прямо признать, что имидж бывшего главы республики скукожился и увял. А сам он стал символом коррупции, бандитизма, хозяйственного бардака и отсутствия всяких перспектив. Потому конкурировать с действующим главой республики он не в состоянии.

Но следует иметь в виду, что даже развал экономики республики и массовое обнищание большинства её жителей не в состоянии приукрасить последствия почти трёхлетнего руководства В.Ховалыга. А то, что при нём все основные показатели в республике продолжили своё падение, указывают на его бесперспективность. И встаёт естественный вопрос: а кто возглавит республику после Ховалыга? И когда это «после» реально может наступить? В связи с этим возникает проблема осмысления расклада политических сил в республике накануне парламентских выборов в Верховный Хурал Тувы.

Начнём с позиций экс-главы Кара-оола. Он так часто и так однозначно обещал своим подопечным скорую отставку Ховалыга, что теперь ему в парке с ним уже не бегать. Нужны другие люди, которых Кара-оол мог бы запрячь в выборную телегу, чтобы ехать в новую Туву без Ховалыга. В такой ситуации опереться он может разве что на своего старинного друга-мошенника Шолбан-оола Иргита. Других фигур, способных грамотно разложить пасьянс из действующих лиц, способных свалить Ховалыга и собрать команду единомышленников Кара-оола, у него нет. Наверное, именно поэтому Иргит стал вновь стержнем команды, которая строит наполеоновские планы на осень 2024 года.

Но для организации массовой системной работы с населением позарез необходима идеологическая подоплёка, идейное начало, способное внушить массам веру в светлое будущее. А для такой роли подходит, пожалуй, лишь один человек – уголовник со стажем, директор Государственного музея Каадыр-оол Бичелдей. Нужно признать, что недальновидное привлечение к участию в работе правительства Тувы гастарбайтеров из Красноярска типа авантюристов Донских и Грицюка, а также губительное воздействие на тувинское общество человеческих жертв на полях СВО создали питательную среду для очередного всплеска привлекательности идей сепаратизма. В такой ситуации даже судимый за экономические преступления идеолог национализма вполне может подойти на роль знаменосца тувинского народа.

Поскольку Тува до сих пор делится на выходцев из разных кожуунов, то остальные члены команды Кара-оола должны представлять именно эти кланы. Насколько известно, зоны ответственности организаторов «народного сопротивления» действующей власти выглядит таким образом. Ш.Иргит отвечает за подготовительную работу в Бай-Тайгинском и Монгун-Тайгинском кожуунах. К.Бичелдей ответственен за Улуг-Хемский и Чаа-Хольский кожууны. У А.Монгала зона влияния определена как Эрзинский и Тес-Хемский кожууны. Ш. Хопуе достался самый сложный участок – Кызыл. Как видите, «белых пятен» на административной карте Тувы ещё предостаточно. Главные проблемы – Каа-Хемскиий, Тоджинский и Чеди-Хольский кожууны, на которые явных претендентов пока не найдено.

Но есть и ещё одна весьма щекотливая проблема – Василий Оюн. Ещё свежа в памяти ситуация, когда именно Оюн со своей командой отправил в 2006 году под откос паровоз «Единой России» во главе с Ооржаком и Кара-оолом. Тогда федеральному министру Шойгу стоило больших трудов выправить ситуацию: убедить главу Тувы Ш. Ооржака согласиться на отставку и уговорить В. Оюна уступить кресло главы Тувы Ш.Кара-оолу, сохранив за собой должность спикера Законодательной палаты. Тогда Шойгу и Кара-оолу удалось убедить Оюна поверить в их честность и разделить полномочия. Но как только пыль политических баталий улеглась, Шойгу и Кара-оол принялись расшатывать законодательную власть республики, выдёргивая из-под Оюна кресло спикера путём возбуждения в отношении него различных уголовных дел. Следует отметить, что такой способ борьбы с политическим оппонентом оказался весьма действенным. Выяснилось, что для перевербовки членов команды Оюна требуется не так много денег – по 3 млн. за душу. Таких небольших денег оказалось достаточно, чтобы, как считают осведомленные люди, купить депутатов Валькова, Сафрина, Ушкалова. А члены команды Глухов, Бичелдей, Бартына-Сады и им подобные охотно согласились и на меньшие суммы. Так коварство, подлость и небольшие деньги свершили в Туве тихий парламентский переворот. Посадить Оюна так и не получилось, но Кара-оол и Шойгу, видимо, были весьма довольны тем, как они ловко обвели вокруг пальца Ооржака и Оюна.

Но годы идут, Кара-оол теряет позиции, Ховалыг не в состоянии определиться, на кого можно положиться, а на кого – нет. И только В.Оюн так и остался заметной фигурой на тувинском политическом небосклоне. Сейчас во многом от него зависит, сможет ли свора политических шакалов отряхнуться от грязи совершённых им дел и снова взобраться на властный Олимп Тувы. Одна беда у них – слабость федерального министра, который за два года так и не смог продемонстрировать дух русского оружия, величие воли нации и взять Киев, выбросив оттуда Зеленского. Без такой победы Шойгу не может зайти к Путину и предложить ему куда-нибудь подальше от Тувы «повысить» Ховалыга, чтобы освободить кресло главы Тувы для другого, более подходящего человека. А ситуация такова, что уже в мае Шойгу будет вынужден сменить свой статус и «возвысится» до высот, когда его уже не будут слушать.

Кара-оол, как может, пытается втереться в доверие к Оюну, чтобы перетянуть его на свою сторону в борьбе с Ховалыгом. Что задумали Шойгу и Кара-оол, пока до конца непонятно. Наверное, они снова будут предлагать Оюну разделить полномочия, уступив ему место спикера парламента. Но, как говорится, с волками жить – по-волчьи выть. У Василия Оюна устойчивый имидж крепкого хозяйственника. И зачем менять его на статус слабого спикера парламента?

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин