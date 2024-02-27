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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 8, 27 февраля / Цены на продукты питания по состоянию на 26 февраля 2024 года (в рублях)
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№8, 27 февраля 2024 года.
    Что по чём

Цены на продукты питания по состоянию на 26 февраля 2024 года (в рублях)


№ п/п

Наименование продукта

Хороший

Батон

45 Магазин

Добрый

Рыба/Мясо

Ярче

1.

Мука

в/с, 1 кг

40

- (48)

67 (-25)

75 (+5)

77

38

«Алейка», 1 кг

-

42

52 (-15)

58 (+9)

65

41

2.

Сахар

песок, 1 кг

74 (+2)

68 (-9)

105

95

105

85

3.

Яйца

1 кат., 10 шт.

130 (+10)

-

144 (-4)

136

-

135 (-1)

4.

Масло растительное

 

115

110

157 (+5)

143 (+3)

140 (-5)

113 (-29)

5.

Масло сливочное

«Крестьянское», 1 кг

1030

1046

880 (-280)

702 (-444)

880 (-120)

760 (-300)

6.

Сыр

«Российский», 1 кг

814

880 (+222)

854 (+50)

878 (-362)

580 (-300)

850

7.

Молоко

«Простоквашино»

-

95

122 (+11)

108

110

- (110)

«Литвиновское»

-

-

110 (+9)

97 (+5)

105

91 (-11)

«Семёнишна»

85

74

-

-

-

-

8.

Мясо говядина

мякоть, 1 кг

-

-

-

-

600

-

9.

Мясо свинина

мякоть, 1 кг

-

-

-

-

520 (+70)

-

10.

Курица (цыплёнок)

бройлер, 1 кг

-

300

-

350 (+18)

380

241 (-15)

11.

Хлеб

 

42

37

37

39 (+2)

40

39

12.

Картофель

1 кг

28 (-2)

29

35 (-10)

36 (-10)

-

35 (-15)

13.

Капуста

1 кг

- (40)

42 (-11)

40

46 (-6)

-

38

14.

Свекла

1 кг

40

42

40 (-5)

42 (-17)

-

38

15.

Морковь

1 кг

33 (-32)

42 (-32)

40 (-20)

60 (-5)

-

38

16.

Лук

1 кг

35

63 (-6)

35 (-5)

42 (-10)

-

38

17.

Крупа гречневая

1 кг

49 (-5)

53

84

70

100

55 (+1)

18.

Рис

1 кг

136 (+39)

105

120 (-24)

154 (+32)

145

105 (+4)

19.

Лапша «Ролтон»

 

20

-

28

28 (+3)

-

22 (-3)

20.

Лапша «Доширак»

 

-

-

35

33

-

32 (+4)

21.

Макаронные изделия

1 кг

50

42 (-3)

57

45

55

53

 

Цены на автомобильное топливо по состоянию на 26 февраля 2024 года (в рублях)

АЗС

ТТК

Эне-Сай

Фортуна

Джокер

АИ-92

56,5 (+0,5)

55,5 (+2)

53 (-2)

51 (-1)

АИ-95

63,5 (+6)

58,5 (+2)

56 (-4)

54 (-1)

ДТ

81 (-2)

82,5

80 (-5)

75

* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 5 февраля 2024 года.

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Мальчик был настолько ленив, что просыпался пораньше, чтобы побольше ничего не делать.

Шутка 2009 года

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