Что по чём
Цены на продукты питания по состоянию на 26 февраля 2024 года (в рублях)
|
№ п/п
|
Наименование продукта
|
Хороший
|
Батон
|
45 Магазин
|
Добрый
|
Рыба/Мясо
|
Ярче
|
1.
|
Мука
|
в/с, 1 кг
|
40
|
- (48)
|
67 (-25)
|
75 (+5)
|
77
|
38
|
«Алейка», 1 кг
|
-
|
42
|
52 (-15)
|
58 (+9)
|
65
|
41
|
2.
|
Сахар
|
песок, 1 кг
|
74 (+2)
|
68 (-9)
|
105
|
95
|
105
|
85
|
3.
|
Яйца
|
1 кат., 10 шт.
|
130 (+10)
|
-
|
144 (-4)
|
136
|
-
|
135 (-1)
|
4.
|
Масло растительное
|
|
115
|
110
|
157 (+5)
|
143 (+3)
|
140 (-5)
|
113 (-29)
|
5.
|
Масло сливочное
|
«Крестьянское», 1 кг
|
1030
|
1046
|
880 (-280)
|
702 (-444)
|
880 (-120)
|
760 (-300)
|
6.
|
Сыр
|
«Российский», 1 кг
|
814
|
880 (+222)
|
854 (+50)
|
878 (-362)
|
580 (-300)
|
850
|
7.
|
Молоко
|
«Простоквашино»
|
-
|
95
|
122 (+11)
|
108
|
110
|
- (110)
|
«Литвиновское»
|
-
|
-
|
110 (+9)
|
97 (+5)
|
105
|
91 (-11)
|
«Семёнишна»
|
85
|
74
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.
|
Мясо говядина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
-
|
-
|
600
|
-
|
9.
|
Мясо свинина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
-
|
-
|
520 (+70)
|
-
|
10.
|
Курица (цыплёнок)
|
бройлер, 1 кг
|
-
|
300
|
-
|
350 (+18)
|
380
|
241 (-15)
|
11.
|
Хлеб
|
|
42
|
37
|
37
|
39 (+2)
|
40
|
39
|
12.
|
Картофель
|
1 кг
|
28 (-2)
|
29
|
35 (-10)
|
36 (-10)
|
-
|
35 (-15)
|
13.
|
Капуста
|
1 кг
|
- (40)
|
42 (-11)
|
40
|
46 (-6)
|
-
|
38
|
14.
|
Свекла
|
1 кг
|
40
|
42
|
40 (-5)
|
42 (-17)
|
-
|
38
|
15.
|
Морковь
|
1 кг
|
33 (-32)
|
42 (-32)
|
40 (-20)
|
60 (-5)
|
-
|
38
|
16.
|
Лук
|
1 кг
|
35
|
63 (-6)
|
35 (-5)
|
42 (-10)
|
-
|
38
|
17.
|
Крупа гречневая
|
1 кг
|
49 (-5)
|
53
|
84
|
70
|
100
|
55 (+1)
|
18.
|
Рис
|
1 кг
|
136 (+39)
|
105
|
120 (-24)
|
154 (+32)
|
145
|
105 (+4)
|
19.
|
Лапша «Ролтон»
|
|
20
|
-
|
28
|
28 (+3)
|
-
|
22 (-3)
|
20.
|
Лапша «Доширак»
|
|
-
|
-
|
35
|
33
|
-
|
32 (+4)
|
21.
|
Макаронные изделия
|
1 кг
|
50
|
42 (-3)
|
57
|
45
|
55
|
53
Цены на автомобильное топливо по состоянию на 26 февраля 2024 года (в рублях)
|
АЗС
|
ТТК
|
Эне-Сай
|
Фортуна
|
Джокер
|
АИ-92
|
56,5 (+0,5)
|
55,5 (+2)
|
53 (-2)
|
51 (-1)
|
АИ-95
|
63,5 (+6)
|
58,5 (+2)
|
56 (-4)
|
54 (-1)
|
ДТ
|
81 (-2)
|
82,5
|
80 (-5)
|
75
* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 5 февраля 2024 года.
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