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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 44, 28 ноября / Цены на продукты питания по состоянию на 27 ноября 2023 года (в рублях)
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№44, 28 ноября 2023 года.
    Что по чём

Цены на продукты питания по состоянию на 27 ноября 2023 года (в рублях)


№ п/п

Наименование продукта

Хороший

Батон

45 Магазин

Добрый

Рыба/Мясо

Ярче

1.

Мука

в/с, 1 кг

37 (-6)

50 (+5)

92

75

78 (-22)

62

«Алейка», 1 кг

-

47 (+5)

52 (-12)

50

63

40

2.

Сахар

песок, 1 кг

75 (+2)

74

105

95

115

85 (+12)

3.

Яйца

1 кат., 10 шт.

120 (+10)

116

135 (+15)

115 (-5)

-

115 (-10)

4.

Масло растительное

 

110 (+20)

110 (-20)

152 (-12)

138 (-27)

150 (+5)

142 (+17)

5.

Масло сливочное

«Крестьянское», 1 кг

740 (-302)

780 (-30)

680 (-64)

966 (-98)

650 (-390)

740 (+56)

6.

Сыр

«Российский», 1 кг

630 (+10)

610 (-150)

744 (+20)

758 (-120)

950 (+370)

810 (+85)

7.

Молоко

«Простоквашино»

83

80 (-4)

108 (+7)

108

115 (+1)

120 (+22)

«Литвиновское»

-

-

101

92

105

102

«Семёнишна»

80 (+5)

74

-

-

-

-

8.

Мясо говядина

мякоть, 1 кг

-

-

-

-

750

-

9.

Мясо свинина

мякоть, 1 кг

-

-

-

-

340

-

10.

Курица (цыплёнок)

бройлер, 1 кг

-

- (290)

415

350

400

311 (+23)

11.

Хлеб

 

38 (-3)

36 (-1)

35

36 (-2)

38

39 (-2)

12.

Картофель

1 кг

20 (-7)

20 (-8)

35

39 (+1)

-

30 (+2)

13.

Капуста

1 кг

20

26

40 (-10)

46

-

47 (+2)

14.

Свекла

1 кг

-

31 (-1)

40 (-5)

59 (-6)

-

50

15.

Морковь

1 кг

30

31 (-1)

40 (-5)

59 (-6)

-

50

16.

Лук

1 кг

30

31 (-1)

45

52

-

40 (-5)

17.

Крупа гречневая

1 кг

57 (+7)

52 (+2)

84

70

100

56 (-50)

18.

Рис

1 кг

100 (+18)

94 (+10)

141

118 (-4)

145 (+5)

106

19.

Лапша «Ролтон»

 

20 (-2)

20 (-1)

28

25

-

20

20.

Лапша «Доширак»

 

22

-

35

28 (-11)

-

22 (-10)

21.

Макаронные изделия

1 кг

50 (+10)

50 (+5)

52 (-1)

45

55

52

 

Цены на автомобильное топливо по состоянию на 27 ноября 2023 года (в рублях)

АЗС

ТТК

Эне-Сай

Фортуна

Джокер

АИ-92

58 (-2)

58,5 (-3)

57

55 (-2)

АИ-95

62 (-3)

61,5 (-3)

60

58 (-1)

ДТ

83,5 (+0,5)

82,5 (+1)

85

80 (+2)

* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 6 ноября 2023 года.

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