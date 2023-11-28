Что по чём
Цены на продукты питания по состоянию на 27 ноября 2023 года (в рублях)
|
№ п/п
|
Наименование продукта
|
Хороший
|
Батон
|
45 Магазин
|
Добрый
|
Рыба/Мясо
|
Ярче
|
1.
|
Мука
|
в/с, 1 кг
|
37 (-6)
|
50 (+5)
|
92
|
75
|
78 (-22)
|
62
|
«Алейка», 1 кг
|
-
|
47 (+5)
|
52 (-12)
|
50
|
63
|
40
|
2.
|
Сахар
|
песок, 1 кг
|
75 (+2)
|
74
|
105
|
95
|
115
|
85 (+12)
|
3.
|
Яйца
|
1 кат., 10 шт.
|
120 (+10)
|
116
|
135 (+15)
|
115 (-5)
|
-
|
115 (-10)
|
4.
|
Масло растительное
|
|
110 (+20)
|
110 (-20)
|
152 (-12)
|
138 (-27)
|
150 (+5)
|
142 (+17)
|
5.
|
Масло сливочное
|
«Крестьянское», 1 кг
|
740 (-302)
|
780 (-30)
|
680 (-64)
|
966 (-98)
|
650 (-390)
|
740 (+56)
|
6.
|
Сыр
|
«Российский», 1 кг
|
630 (+10)
|
610 (-150)
|
744 (+20)
|
758 (-120)
|
950 (+370)
|
810 (+85)
|
7.
|
Молоко
|
«Простоквашино»
|
83
|
80 (-4)
|
108 (+7)
|
108
|
115 (+1)
|
120 (+22)
|
«Литвиновское»
|
-
|
-
|
101
|
92
|
105
|
102
|
«Семёнишна»
|
80 (+5)
|
74
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.
|
Мясо говядина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
-
|
-
|
750
|
-
|
9.
|
Мясо свинина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
-
|
-
|
340
|
-
|
10.
|
Курица (цыплёнок)
|
бройлер, 1 кг
|
-
|
- (290)
|
415
|
350
|
400
|
311 (+23)
|
11.
|
Хлеб
|
|
38 (-3)
|
36 (-1)
|
35
|
36 (-2)
|
38
|
39 (-2)
|
12.
|
Картофель
|
1 кг
|
20 (-7)
|
20 (-8)
|
35
|
39 (+1)
|
-
|
30 (+2)
|
13.
|
Капуста
|
1 кг
|
20
|
26
|
40 (-10)
|
46
|
-
|
47 (+2)
|
14.
|
Свекла
|
1 кг
|
-
|
31 (-1)
|
40 (-5)
|
59 (-6)
|
-
|
50
|
15.
|
Морковь
|
1 кг
|
30
|
31 (-1)
|
40 (-5)
|
59 (-6)
|
-
|
50
|
16.
|
Лук
|
1 кг
|
30
|
31 (-1)
|
45
|
52
|
-
|
40 (-5)
|
17.
|
Крупа гречневая
|
1 кг
|
57 (+7)
|
52 (+2)
|
84
|
70
|
100
|
56 (-50)
|
18.
|
Рис
|
1 кг
|
100 (+18)
|
94 (+10)
|
141
|
118 (-4)
|
145 (+5)
|
106
|
19.
|
Лапша «Ролтон»
|
|
20 (-2)
|
20 (-1)
|
28
|
25
|
-
|
20
|
20.
|
Лапша «Доширак»
|
|
22
|
-
|
35
|
28 (-11)
|
-
|
22 (-10)
|
21.
|
Макаронные изделия
|
1 кг
|
50 (+10)
|
50 (+5)
|
52 (-1)
|
45
|
55
|
52
Цены на автомобильное топливо по состоянию на 27 ноября 2023 года (в рублях)
|
АЗС
|
ТТК
|
Эне-Сай
|
Фортуна
|
Джокер
|
АИ-92
|
58 (-2)
|
58,5 (-3)
|
57
|
55 (-2)
|
АИ-95
|
62 (-3)
|
61,5 (-3)
|
60
|
58 (-1)
|
ДТ
|
83,5 (+0,5)
|
82,5 (+1)
|
85
|
80 (+2)
* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 6 ноября 2023 года.
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