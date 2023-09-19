    Обзор прессы

ХЛЕБ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В РОСКОШЬ

Жители Тувы, посещая продуктовые магазины, стали обращать внимание на то, что цены на хлеб растут как на «дрожжах». Поэтому население республики недоумевает: «Отчего так дорожает хлеб в Туве»? «ТП» попыталась ответить на этот вопрос, поскольку «люди жалуются: стоимость булки хлеба подскочила сразу на несколько рублей». В связи с этим «в Правительстве республики создали рабочую комиссию, которая посетила ряд объектов торговли Кызыла». И вот, «зампред Правительства Тувы Алик Монгуш и министр сельского хозяйства региона Алдай-Мерген Ховалыг отправились в известный супермаркет «Альфа», расположенный по улице Кочетова г. Кызыла». И там узнали, что «батон белого хлеба стоит 38 рублей, а ржаного – 40».

Перед этим «в Доме правительства прошло совещание, на котором присутствовали основные производители хлебобулочных изделий в регионе. На встрече обсуждалась и анализировалась стоимость хлеба на фоне роста цен на горюче-смазочные материалы». Чиновники заметили, что «большого скачка цен на ингредиенты, из которых изготавливаются хлебобулочные изделия, не произошло». В итоге «договорились со всеми крупными пекарями республики, что цена поставки хлеба до точек реализации не будет превышать 31 рубль», – сообщил Алик Монгуш. При этом «максимальная наценка на хлеб составляет 15%». Таким образом, «предпринимателям указали, что итоговая стоимость пшеничного батона не должна превышать 35 рублей». И вот они увидели, «что в итоге».

Впрочем, от проходивших мимо граждан чиновники неожиданно для себя узнали, что «в некоторых магазинах они видели белый хлеб в продаже за 50 рублей». Как сообщила одна гражданка, раньше она «приобретала батон раз в 2 дня, а теперь ей приходится покупать его раз в 4 дня». Из-за чего «он быстро засыхает и становится невкусным». В такой ситуации пенсионерам «очень тяжело». Они почему-то очень надеются, что «в ближайшее время стоимость хлеба упадёт». Судя по всему, «Светлана Хертек» – весьма наивный человек. Она не понимает, что в России цены имеют тенденцию только расти. И никогда не возвращаются назад.

В другом случае был проверен «продуктовый магазин во дворах правого берега Кызыла». Там хлеб продавали «по 37 рублей за булку». То есть тоже дороже договорной цены. Но при проверке оказалось, что в этом случае «поставщик хлебобулочных изделий просит за свой товар 35 рублей, а наценка магазина составляет только 2 рубля». То есть фактически по себестоимости. Тем не менее «министр сельского хозяйства указал владельцу магазина, что такие цены неприемлемы». Потому что «в соответствии с Распоряжением Правительства России хлеб является товаром первой необходимости, в отношении которого устанавливается предельно допустимая розничная стоимость». Министр в этом деле был неумолим: «предприниматели при составлении себестоимости производства хлеба должны чётко основываться на нормативно-правовых актах, СанПине и расчётах. Поэтому цена на хлебобулочные изделия устанавливается, исходя из учёта калькуляции всех расходов на производство данного товара». Все пекари знают об этом.

Министр сообщил журналисту, что, исходя из численности «населения, Туве необходимо производить не менее 25 тысяч тонн муки за год». Однако «в настоящее время в регионе работают только три мельницы, которые выдают около 700 тонн муки в год – в 35 раз меньше необходимого». Поэтому предпринимателям приходится везти муку из Хакасии и Алтайского края. «Задача Министерства сельского хозяйства – наращивать производство продовольственного зерна, чтобы мы могли закрыть часть потребности региона. У нас есть крупные хозяйства в Тандинском, Каа-Хемском и Чаа-Хольском районах, на них будем делать упор», – заключил Алдай-Мерген Ховалыг. Однако Министерство ничего не предпринимает к тому, чтобы увеличить производство муки в регионе. Более того, в этом году оно почти ничем не помогло фермерам при проведении посевной кампании. Поэтому в Туве очень мало и зерна, и муки. А министр, вместо того, чтобы заниматься выращиванием культур и производством муки, создавать условия для прироста производства сельхозпродукции, таскается по магазинам и учит предпринимателей, почём им продавать свой товар. И на таких дураках держится наша власть!

ДАЙТЕ, НАКОНЕЦ, ЛЮДЯМ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА!

Давно ни для кого не секрет, что в Кызыле не только зимой, но порой и летом нечем дышать. А виной всему – сажа, которая выделяется при сгорании углей Каа-Хемского разреза и выхлопные газы автомобилей. Многие десятилетия тувинская власть смотрела на эту проблему сквозь пальцы. И только сейчас правительство Тувы озаботилось решением этой проблемы, для чего пришлось пробиться в число участников «федерального проекта «Чистый воздух».

«Тува была включена в число 29 городов России, которые критически нуждаются в улучшении качества атмосферного воздуха». И теперь «в Кызыле стартовали исследовательские работы в рамках эксперимента по квотированию выбросов вредных веществ в атмосферу». Для чего «сотрудники регионального Минлесхоза совместно с куратором из проектного офиса Федерального проекта «Чистый воздух» и специалистами Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды приступили к сбору необходимых для исследования исходных данных». Пока «специалистом Российского университета дружбы народов проводятся работы по натурным обследованиям структуры и интенсивности движения автотранспортного потока на двух участках улицы Магистральная».

Эксперты полагают, что «в результате исследований, которые продлятся в течение 2023-2024 годов, будет точно установлен уровень загрязнения атмосферного воздуха, что позволит оценить риски для здоровья населения». «Будут выявлены основные источники загрязнения воздуха, а также определены квоты выбросов для них». А затем, на основании полученных данных, «будет сформирован комплекс мероприятий, выполнение которых сократит количество вредных атмосферных выбросов в 2 раза». После этого будет идти речь «о закрытии малых угольных котельных, а также о переводе частного сектора на альтернативные источники отопления». Со слов главы республики В.Ховалыга, в качестве «таких источников рассматривается не только электрическое отопление, но и сжиженный газ». А это будет означать новое качество жизни граждан республики, уже свыкшихся с постоянной проблемой загрязнённого воздуха.

СТОИМОСТЬ БЕНЗИНА: КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ЦЕНОВОЙ БЕСПРЕДЕЛ?

Мы уже устали от разговоров про цены на бензин и дизельное топливо. С началом СВО рост цифр на табло АЗС принял необратимый характер. Мало того: предприниматели, торгующие топливом, жалуются на дефицит топлива у оптовых поставщиков. Никто не знает, какая цена будет не то, что через неделю – завтра. «И это больше всего тревожит автолюбителей». Порой цена меняется дважды в день. «В Кызыле средняя цена на АИ-98 на 14 сентября – 74,55 рубля, АИ-95 – 65,55, АИ-92 – 62,70, АИ-80 – 47 рублей, дизельное топливо (летнее) – 77,80 рублей».

Это – «одна из главных тем не только в Туве, но в других регионах страны». Вопреки высказываемому в социальных сетях мнению, «ситуация с резким повышением цен на бензин наблюдается по всей стране, в том числе и у наших соседей – в Хакасии и Красноярском крае». Как сообщается в публикации, «УФАС по Республике Тыва провела проверку розничных поставщиков ГСМ в республике». Однако вопреки ожиданиям, «не нашла признаков картельного сговора и единообразия в установлении цен различными АЗС в Туве». Она установила, что «причины повышения цен в розничной сети ГСМ – в повышении цен у оптовиков». А поскольку, в отличие от наших соседей «Хакасии и Красноярского края, в Туве нет действующих хранилищ крупных компаний для большого объёма горюче-смазочных материалов, поэтому в регионе нет возможности отсрочить повышение цен внутри республики после очередного роста цен у оптовиков», – посчитали в УФАС.

«Биржевые значения бензина и дизтоплива уже многократно обновили исторические максимумы по стране и продолжают рост». И это – объективная реальность, которая зависит только от федеральных властей и лично президента Путина.

Кроме того, в Туве на цену влияет способ доставки топлива – автотранспортный. Даже глава республики Ховалыг вынужден был отметить, что «помимо роста цен, на контроле стоит вопрос с наличием топлива на автозаправочных станциях республики». К примеру, в настоящее время в Танды зафиксировано «отсутствие бензина и дизельного топлива». Об этом же сообщили «администрации Монгун-Тайгинского и Тоджинского районов». Но власти осознают: «регулировать цены, устанавливая «потолок» для АЗС – путь к дефициту», что неприемлемо. К тому же «вопрос ценообразования ГСМ не формируется государством – он зависит от рыночных условий и спроса на продукт», – отметил глава. Решить проблему дефицита и стоимости ГСМ могли бы меры по запрету экспорта топлива до тех пор, пока на рынке не нормализуется соотношение спроса и предложения. Но власти России на такой шаг не решаются, опасаясь реакции топливного лобби.

Что же до Тувы, то у нас «в сентябре этого года должно начаться строительство автозаправочных комплексов «Роснефти». Правда, в этом имеются как плюсы, так и минусы. Известно, что «Роснефть» практикует отпуск ГСМ частным владельцам АЗС по ценам, которые превышают розничные цены АЗС «Роснефти». Если правительство Тувы не сумеет или не захочет защитить интересы частного бизнеса в Туве, то многие предприниматели будут вынуждены продать «Роснефти» свои АЗС за копейки или попросту разориться. Тогда бывшие владельцы частных АЗС пополнят ряды безработных, а автовладельцам придётся сутками стоять в очередях на АЗС «Роснефти», чтобы затариться. «Планируемый ввод в эксплуатацию объектов «Роснефти» – конец 2024 года». Но не похоже, чтобы этой проблемой кто-то озаботился...

12 сентября в правительстве под председательством зампреда Правительства РТ О.Сарыглара речь шла о росте цен на топливо в республике. Министр топлива Куулар доложил о мерах для стабилизации ситуации с ГСМ в регионе: «рост цен на бензин и дизельное топливо зафиксирован по всей стране и не обошёл стороной Туву. Эксперты объясняют это явление сезонными ремонтными работами на нефтеперерабатывающих заводах и «серым» экспортом». К октябрю «повышение должно быть остановлено и ситуация нормализована». При этом «вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что дефицита топлива на внутреннем рынке в России на сегодняшний день нет». Остаётся только ждать, что будет дальше.

ХОЗЯЕВА КАА-ХЕМСКОГО УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА ПРОДОЛЖАЮТ ТЕРРОР НАСЕЛЕНИЯ

Вот и настал очередной отопительный сезон. А с углём для населения всё опять неблагополучно. Для новых проблем населению в республике «заработала государственная информационная система (ГИС) «Угольная продукция». Теперь частнику, чтобы купить уголь по цене «2619 рублей за тонну», следует запастись терпением и изучить инструкцию, как покупать «уголь по QR-коду».

Мало того: теперь объём льготного угля для домовладения будет «производиться с учётом площади дома и климатических условий». А если хозяин дома не сумеет оформить электронную заявку, или расчётного угля ему почему-то не хватит, он будет вынужден покупать уголь по цене в «3526 рублей за тонну». Это называется «Тува шагнула в отопительный сезон через цифровую платформу».

Но можно купить уголь и непосредственно на разрезе. Правда, и тут есть один нюанс: теперь монополист ТГРК ввёл свои ограничения: отпускать частникам уголь он будет только один день в неделю – по средам. Поэтому, хочешь купить качественный уголь – вставай в 2 часа ночи в очередь и надейся, что до 24 часов ты успеешь погрузиться. А нет – вали на отгрузочную площадку и без проблем приобретай пыль с рудой. Авось сгорит зимой.